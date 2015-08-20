Открытая лекция "Стратегия развития транснациональных брендов в России"

20 августа состоится открытая бизнес- лекция "Стратегия развития транснациональных брендов в России", организатором которой выступит интернет-газета "Реальное время".
Представители известных мировых брендов расскажут о тенденциях рынка и отрасли, изменении покупательского спроса, развитии бизнеса в условиях кризиса, а также представят практические методы ведения успешного бизнеса в России и мире.
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.