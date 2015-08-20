20 авг. 2015

Открытая лекция "Стратегия развития транснациональных брендов в России"

Открытая лекция

20 августа состоится открытая бизнес- лекция "Стратегия развития транснациональных брендов в России", организатором которой выступит интернет-газета "Реальное время".

Представители известных мировых брендов расскажут о тенденциях рынка и отрасли, изменении покупательского спроса, развитии бизнеса в условиях кризиса, а также представят практические методы ведения успешного бизнеса в России и мире.

Спикеры:

  • Юлия Тарасова, руководитель Центра Предоставления Услуг IBM в России и CНГ
  • Сергей Акульчев, владелец и основатель ООО «Акульчев»
  • Александр Ванюков, директор представительства DuPont в Республике Татарстан

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Программа мероприятия

10.00 — 10.30
регистрация, сбор участников
10.30 — 11.30
«Курс на эффективность - растим бизнес в кризис» Юлия Тарасова, руководитель Центра Предоставления Услуг IBM в России и СНГ
11.30 — 12.30
«Практические методы увеличения прибыльности компании в условиях кризиса» Сергей Акульчев, владелец и основатель ООО «Акульчев»
12.30 — 13.30
кофе-брейк
13.30 — 14.30
«Адаптация глобальной стратегии к локальным условиям, как необходимость эффективного развития» Александр Ванюков, директор представительства DuPont в Республике Татарстан

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