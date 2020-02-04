Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в детском саду Рыбной Слободы на занятиях, 1961 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 169-я
Развитие системы дошкольного образования в ТАССР, как и во всем Советском Союзе, после войны имело целью открыть детские сады в каждом населенном пункте. К началу 1960-х эта цель была почти достигнута.
Воспитателей для детских садов готовили и в Казанском педагогическом институте, но большая их часть в районах республики работала после училищ и техникумов (ближайшее к Рыбной Слободе педагогическое училище находилось в Чистополе). В 1960-е ребенок, поступая в начальную школу, вовсе не был обязан уметь читать, писать и считать: научить малыша всем этим премудростям должны были учителя, а не воспитатели. Поэтому методическая работа в садиках строилась на более простых, а где-то и приближенных к жизни вещах. Например, мальчиков учили мастерить, работать простейшими инструментами: молотками и ножовками. Мой отец вспоминает, что в его детском садике были «детские» форматы инструментов: молотки, рубанки и даже маленькие ножовки.
Развивали детям и творческие способности. Чаще всего прикладное творчество ограничивалось аппликацией и рисованием. Пластилин в начале 1960-х был большой редкостью — по крайней мере в сельских садиках.
Устраивались в садиках, разумеется, и «смотры художественной самодеятельности» — утренники. Дети разучивали стихи и песни, танцевали — все в точности как сейчас. Только репертуар носил чуть большую идеологическую окраску: например, малыши с детства знали о дедушке Ленине и выражали свое знание в соответствующих стихах и песнях. Портрет дедушки Ленина висел в каждом уважающем себя детском саду, а в методических рекомендациях для работников дошкольного образования, работавших с детьми 2—3 лет, впрямую говорилось: «Воспитатель учит узнавать В.И. Ленина на портретах и иллюстрациях, вызывать чувство любви и уважения к нему». Интересно, что умение узнавать родителей и близких шло в этих рекомендациях лишь вторым пунктом. Неудивительно, что к пяти-шести годам дети уже вовсю, причем вполне искренне и от всей души, рассказывали стихи вот такого характера:
Утром в наше окно
Входит солнечный свет,
Жарко льются лучи
На знакомый портрет.
На стене он висит
В светлой рамке резной,
Все его узнают —
Это Ленин родной.
Я проснусь, а портрет
Предо мной, на стене,
И Владимир Ильич
Улыбается мне.
В татарских детских садиках все было примерно так же: стихи советских детских писателей о Ленине переводили на татарский язык, и идеологическое воспитание шло здесь с не меньшей интенсивностью.
Справка
Фото: из семейного архива автора
комментарии
"Ленинской" идеологией была "пропитана" вся жизнь советского человека - от рождения и детского садика до свадьбы и смерти.
И при этом граждане СССР умудрялись не только строить огромные промышленные предприятия - ЗИС, (завод имени Сталина, затем ЗИЛ), Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, КАМАЗ и многие другие, но рожать и воспитывать детей.
Все годы "советской" власти (на самом деле власти марксистов и коммунистов) были настоящим Подвигом советских людей - и на работе, и в быту.
Перемещая свою библиотеку нашёл вчера отрывной календарь за 1950 год - Сталин, распустив в 1943 году международную террористическую организацию Коминтерн, стал и в идеологи от марксизма переходить к коммунизму - но инерция марксизма была ещё очень сильна.
Пойду посмотрю, что писали в отрывном календаре 4 февраля 1950 года.
4 февраля 1950 года отрывной календарь напоминает о Великой Октябрьской социалистической революции (37 год), сообщает когда всходит и заходит Солнце и Луна, напоминает о речи И.В.Сталина в 1931 году на конференции работников социалистической промышленности и дне рождения члена Политбюро ЦК ВКП(б), маршала К.Е.Ворошилова.
На оборотной стороне небольшого листка сообщается о достижениях сельского хозяйства и трудах почвоведа В.В.Докучаева.
С утра гражданин СССР получил положительный заряд идеологии и пошел трудится на славу будущего коммунизма на завод или в колхозные поля.
Или в обком ВКП(б).