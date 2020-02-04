Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в детском саду Рыбной Слободы на занятиях, 1961 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 169-я

Развитие системы дошкольного образования в ТАССР, как и во всем Советском Союзе, после войны имело целью открыть детские сады в каждом населенном пункте. К началу 1960-х эта цель была почти достигнута.

Воспитателей для детских садов готовили и в Казанском педагогическом институте, но большая их часть в районах республики работала после училищ и техникумов (ближайшее к Рыбной Слободе педагогическое училище находилось в Чистополе). В 1960-е ребенок, поступая в начальную школу, вовсе не был обязан уметь читать, писать и считать: научить малыша всем этим премудростям должны были учителя, а не воспитатели. Поэтому методическая работа в садиках строилась на более простых, а где-то и приближенных к жизни вещах. Например, мальчиков учили мастерить, работать простейшими инструментами: молотками и ножовками. Мой отец вспоминает, что в его детском садике были «детские» форматы инструментов: молотки, рубанки и даже маленькие ножовки.

Дети на занятиях в детском саду с. Рыбной Слободы, 1961 год

Развивали детям и творческие способности. Чаще всего прикладное творчество ограничивалось аппликацией и рисованием. Пластилин в начале 1960-х был большой редкостью — по крайней мере в сельских садиках.

Устраивались в садиках, разумеется, и «смотры художественной самодеятельности» — утренники. Дети разучивали стихи и песни, танцевали — все в точности как сейчас. Только репертуар носил чуть большую идеологическую окраску: например, малыши с детства знали о дедушке Ленине и выражали свое знание в соответствующих стихах и песнях. Портрет дедушки Ленина висел в каждом уважающем себя детском саду, а в методических рекомендациях для работников дошкольного образования, работавших с детьми 2—3 лет, впрямую говорилось: «Воспитатель учит узнавать В.И. Ленина на портретах и иллюстрациях, вызывать чувство любви и уважения к нему». Интересно, что умение узнавать родителей и близких шло в этих рекомендациях лишь вторым пунктом. Неудивительно, что к пяти-шести годам дети уже вовсю, причем вполне искренне и от всей души, рассказывали стихи вот такого характера:



Утром в наше окно

Входит солнечный свет,

Жарко льются лучи

На знакомый портрет.

На стене он висит

В светлой рамке резной,

Все его узнают —

Это Ленин родной.

Я проснусь, а портрет

Предо мной, на стене,

И Владимир Ильич

Улыбается мне.

В татарских детских садиках все было примерно так же: стихи советских детских писателей о Ленине переводили на татарский язык, и идеологическое воспитание шло здесь с не меньшей интенсивностью.

Людмила Губаева