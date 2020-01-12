Фотомарафон «100-летие ТАССР»: дети в деревне Иванаево Рыбно-Слободского района, 1957 год

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В 1950-х страна должна была решать две важных задачи: не только отстраиваться и налаживать мирную жизнь, но и восстанавливать численность населения. Местами эти задачи противоречили друг другу: ведь если советская женщина должна была работать день и ночь на благо родной страны, то когда она должна была воспитывать детей?

Система оплачиваемых долгих декретных отпусков в СССР появилась только в 1980-х. В 1956 году президиум Верховного совета СССР восстановил продолжительность отпуска по беременности и родам, действовавшую до 1938 года: 112 календарных дней. Женщина имела право не выходить на работу за 56 дней до родов и еще 56 дней после них. Еще три месяца по окончании этого отпуска она имела право взять без сохранения заработной платы. Этот второй, неоплачиваемый срок стало можно продлить до тех пор, пока ребенку не исполнится год, только в 1968 году.

В деревне в 1950-х годах система присмотра за малышами сохранялась еще с дореволюционных времен: за младшими смотрели старшие дети, а руководили всей системой пожилые члены семьи, которые не могли уже работать. Правда, система эта могла дать сбой: малыши порой попадали в опасные ситуации.

Трехлетняя Галя Степанова, деревня Иванаево Рыбно-Слободского района, 1958 год

Галина Андреевна Степанова (в замужестве Артамонова) раннее детство провела в деревне Иванаево Рыбно-Слободского района. Как-то раз в пятилетнем возрасте Гале надоело приглядывать за четырехмесячной сестренкой, она посадила ее на лавку, прислонила спиной к подушке — и убежала гулять. Благо, кто-то из старших родственников зашел в дом и обнаружил «преступление».

Кто-то из женщин мог себе позволить нанять няню, но это относилось скорее к зажиточным интеллигентным семьям, по большей части городским. В обычных семьях справлялись либо с помощью бабушек, либо отдавали детей в ясли. Да-да, в те годы грудничков отдавали в ясли, они там лежали в кроватках, а матери прибегали к ним два-три раза в день с работы, чтобы покормить. В 1950 году работало 466 детских садов (вместе с яслями). На селе они открывались на базе сезонных детплощадок, образовавшихся еще в начале 1930-х.

Девочка с куклой, 1961 год, с. Рыбная Слобода

Декларировалось, что ясельный уход более профессиональный, чем домашний, и уж точно ему не уступает: квалифицированные нянечки и медсестры якобы предоставляли детям все, что им было нужно. По воспоминаниям Валентины Васильевны Артамоновой, малыши постоянно плакали: никто не подбегал к ним по первому писку, не проверял ежеминутно каждого младенца, сухие ли у него пеленки. «Приду Сашеньку (сына, — прим. ред.) покормить, а он плачет — заходится. Гляжу — мокрый весь, попа красная. Ну перепеленаю его. Успокою, покормлю. И опять на работу уйду. А в ушах до вечера стоит, как он кричит».



Колхозы сами должны были строить у себя детские сады и ясли. И их количество в республике благодаря этому постепенно росло. В 1958 году колхозы на селе построили 11 яслей и садов, в 1959-м — 24, в 1963-м — 9. За 5 лет количество мест в постоянных дошкольных детских учреждениях села выросло с 11,1 до 14,7 тысячи. Но многие на селе все равно предпочитали находить возможность держать детей дома.

Галя Степанова (в центре) с двоюродными братом и сестрой, деревня Иванаево Рыбно-Слободского района. 1958 год

А в начале 1960-х появились школы-интернаты. Их особенно оценили многодетные семьи и матери-одиночки. Собственно, на последних они и были рассчитаны, и именно им места в школах-интернатах предоставлялись в первую очередь. Содержание ребенка в интернате обходилось матери в 60 рублей в месяц, и это было экономически выгоднее, чем растить его самостоятельно.



Людмила Губаева