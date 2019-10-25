Фотомарафон «100-летие ТАССР»: группа трактористок Рыбно-Слободской МТС, 1934 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 68-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

К середине тридцатых большинство колхозов Татарии уже получили трактора. Но первые машинно-тракторные станции, на которых осуществлялось техобслуживание, ремонт и распределение машин по колхозам, появились к 1930 году. На МТС в 1930-х трудились и женщины. Традиционно — на постановочном фото сосредоточенные, серьезные, может быть даже грустные лица тружениц.

Советская власть декларировала всяческие свободы и права женщинам — и вместе с ними обязанности. Колхозницы должны были наравне с мужчинами трудиться.

Работа на тракторе была в новинку колхозникам обоих полов, и самые энергичные женщины с радостью вовлекались в эту деятельность. Были даже колхозы, в которых первыми за трактора садились женщины. Это всячески поощрялось: в агитационной продукции начала 1930-х выпускались плакаты, призывавшие колхозниц за руль тракторов. Летом они пахали поля, зимой многие из них работали в МТС на обслуживании машин.

Плакат 1930-го года. Государственное издательство, Москва, Ленинград. Фото redavantgarde.com

Одной из первых трактористок страны была Паша Ангелина, которая окончила курсы трактористок еще в 1929 году в Старо-Бешевской МТС (современная Донецкая область Украины). В 1933 году она набрала женскую бригаду, стала символом популяризации женского тракторного движения. В 1938 году Ангелина прославилась лозунгом «Сто тысяч подруг — на трактор!», к тому времени она уже стала символом женского ударного труда на тракторе. Ей подражали по всей стране, в том числе и в Татарии.

В отдельных колхозах создавались целые женские тракторные бригады. Так, например, в Рыбно-Слободской МТС такая бригада была уже в 1933 году, еще до пламенных призывов Ангелиной на всю страну.

Лучшая трактористка женской бригады Макуловской МТС Мотя Матвеева в 1937 году заявляла:

«В этом году мы имеем все возможности выработать значительно больше 1936 года. Если в прошлом году многие из вас работали на тракторе впервые, то теперь мы овладели машинами, изучили каждую их деталь. Скажу про себя. С большим интересом я работаю на ремонте, изучаю каждую гайку. Нынче я смелее поведу машину по колхозным полям. Обязуюсь выработать за свою смену не менее 900 гектаров».

В 1936 году в газете «Красная Татария» было озвучено обязательство, что женская бригада товарища Каранкиной из Чукалинской МТС обязуется вспахать каждым трактором 1500 га.

С началом Великой Отечественной войны женские тракторные бригады стали повсеместным явлением: по всей республике открывались курсы трактористок, но начало этому было положено в начале тридцатых.

Людмила Губаева