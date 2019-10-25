Фотомарафон «100-летие ТАССР»: группа трактористок Рыбно-Слободской МТС, 1934 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 68-я
К середине тридцатых большинство колхозов Татарии уже получили трактора. Но первые машинно-тракторные станции, на которых осуществлялось техобслуживание, ремонт и распределение машин по колхозам, появились к 1930 году. На МТС в 1930-х трудились и женщины. Традиционно — на постановочном фото сосредоточенные, серьезные, может быть даже грустные лица тружениц.
Советская власть декларировала всяческие свободы и права женщинам — и вместе с ними обязанности. Колхозницы должны были наравне с мужчинами трудиться.
Работа на тракторе была в новинку колхозникам обоих полов, и самые энергичные женщины с радостью вовлекались в эту деятельность. Были даже колхозы, в которых первыми за трактора садились женщины. Это всячески поощрялось: в агитационной продукции начала 1930-х выпускались плакаты, призывавшие колхозниц за руль тракторов. Летом они пахали поля, зимой многие из них работали в МТС на обслуживании машин.
Одной из первых трактористок страны была Паша Ангелина, которая окончила курсы трактористок еще в 1929 году в Старо-Бешевской МТС (современная Донецкая область Украины). В 1933 году она набрала женскую бригаду, стала символом популяризации женского тракторного движения. В 1938 году Ангелина прославилась лозунгом «Сто тысяч подруг — на трактор!», к тому времени она уже стала символом женского ударного труда на тракторе. Ей подражали по всей стране, в том числе и в Татарии.
В отдельных колхозах создавались целые женские тракторные бригады. Так, например, в Рыбно-Слободской МТС такая бригада была уже в 1933 году, еще до пламенных призывов Ангелиной на всю страну.
Лучшая трактористка женской бригады Макуловской МТС Мотя Матвеева в 1937 году заявляла:
«В этом году мы имеем все возможности выработать значительно больше 1936 года. Если в прошлом году многие из вас работали на тракторе впервые, то теперь мы овладели машинами, изучили каждую их деталь. Скажу про себя. С большим интересом я работаю на ремонте, изучаю каждую гайку. Нынче я смелее поведу машину по колхозным полям. Обязуюсь выработать за свою смену не менее 900 гектаров».
В 1936 году в газете «Красная Татария» было озвучено обязательство, что женская бригада товарища Каранкиной из Чукалинской МТС обязуется вспахать каждым трактором 1500 га.
С началом Великой Отечественной войны женские тракторные бригады стали повсеместным явлением: по всей республике открывались курсы трактористок, но начало этому было положено в начале тридцатых.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Женщины всегда были хранительницами "семейного очага", заботливыми женами и матерями.
И только марксисты первыми отобрали у женщин их естественное право и заменили его "равноправием" с мужчинами - заставили отказаться от семьи и материнства, как высшего блага как для Женщины, так и для всего Человечества.
И современные международные террористы действуют также - посылают женщин на смерть.
А Женщины Созданы для Жизни.
А не для "красных тракторов".
Марксисты использовали женщин (что впрочем не они первые) для разрушения "старого" и конструирование "нового".
Ещё в Торе (Библии и Коране) описано как сатана использовал Еву против Адама и для разрушения Б-жественного творения.
Так и марксисты активно использовали женщин для захвата и удержания власти.
Парткомы, профкома, суды, милиция всегда выступали на "стороне" женщин.
При этом марксисты беспощадно эксплуатировали женщин, использовали их почти рабский труд.
Почему?
На этот вопрос историческая наука так и не ответила...
Хотя ныне очень популярны "гендерные" исследования.
Но это очень трудный вопрос во всех отношениях - связан и с полом (женщина выбирает и в этом плане мужчина, как и у животных, находится в подчинённом положении) и заканчивая политикой, экономикой и социологией.
Но надо отдать должное - международные марксисты-террористы в России гениально "разыграли женскую карту" и "били" этим козырем "мужскую карту".
Были среди марксистов - в том числе и среди марксисток-эротоманок - специалисты по "женскому вопросу".
Трудное было время, но героическое.
Смотря на этих героических, но грустных женщин и самому становится грустно.
Им бы побольше мужской любви, детей, семейного уюта и красивой одежды.
А им достались коммунистические обязательства и перевыполнение плана.
Красные трактористки перепахали - в прямом и переносном смыслах - всю Красную Татарию.
А слова и мечты марксиста Ленина сбылись - сбылось "полное освобождение женщины".
Но остались ли довольны и удовлетворены ли таким положением сами героические женщины?
Лица то у них остаются грустными...
Наверное это "женский организатор" - партийка или комсомолка, делающая успешную карьеру в сфере марксизма.