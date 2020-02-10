Фотомарафон «100-летие ТАССР»: школьники из радиокружка в средней школе Рыбной Слободы, 1967 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 176-я
С 1959 по 1962 годы в СССР и в Татарии проходила школьная реформа: семилетки преобразовывали в восьмилетки с политехническим уклоном, над программой десятилеток тоже работали. Спрос на гуманитариев в стране был не таким крупным: вовсю шла космическая, инженерная, строительная гонка. Поэтому процветало и внеклассное образование: радиотехническое, химическое, авиамодельное.
Десятилетние школы стали считаться оторванными от жизни, поэтому их потихоньку преобразовывали в политехнические средние школы с производственным обучением. Выходя из школы, выпускники уже имели документы о том, что они обладают рабочей профессией: мальчиков учили водить грузовик, класть кирпичи, при наличии в школе станков — токарным работам. Девочки чаще всего получали справки о том, что они имеют право работать малярами-штукатурами (на летней отработке школьные стены красили и белили подавляющее число школьников).
В 1960—61 году политехнических средних школ с производственным обучением было в Татарии 114, а в 1964—65 — уже 279. В них учились 202,6 тысячи детей.
В 1964 году опять была школьная реформа: концепцию политехнизации школы признали ошибочной, потому что в учебном процессе было много формализма. Но практика обучения старшеклассников рабочим навыкам сохранялась до послеперестроечных времен. И именно в тот самый период в Казани появились знаменитые и по сей день спецшколы: 18-я и 39-я «английские», 36-я «немецкая» и, конечно, 131-я (которая в то время готовила математиков, радиофизиков и химиков-лаборантов). В 1960 году Казанская консерватория тоже открыла свою школу — среднюю музыкальную, в которой был даже интернат для талантливых детей, приезжавших из районов.
Но не только в Казани были возможности для развития способностей школьников. В 1950—60-е годы очень приветствовалась внеклассная работа с детьми. Например, в единственной средней школе Рыбной Слободы в 1966 году работали радиолюбительский кружок, фотокружок, художественные курсы (тоже в ранге кружка), кружок игры на гитаре, авиамодельная секция — и это не считая гуманитарных «банальностей» наподобие танцевального коллектива, хора и народного театра.
Легендой Рыбной Слободы был Василий Александрович Пузырьков, художник, фронтовик, который научил мастерству живописи несколько поколений рыбнослободцев. Герб Рыбной Слободы, вся официальная графика района, эскизы памятников, стоящих в райцентре, — все это его работа. Под его началом работали художественный кружок и фотокружок.
И еще один фронтовик, школьный физик Сергей Васильевич Караганов, учил своих подопечных радиоделу: под его руководством школьники постигали азы радиофизики.
Был в школе и кружок авиамоделирования. Один из его участников, Алеша Иванов, в конце 1950-х добился впечатляющих успехов: пробился на всесоюзный конкурс, и его модель выставлялась в Москве. Для мальчишки из небольшого села в Татарии и его учителей это был впечатляющий успех.
Справка
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Действительно - "Счастливое детство!".
А школьные учителя-мужчины да ещё фронтовики создавали творческую атмосферу в школе.
Фронтовиков уже очень мало осталось.
Надеюсь, что все запечатлённые на фотографии живы и здоровы.
Вопрос научного и технологического, а следовательно и военного "не отставания от Запада", конечно, не стоял так остро у руководителей СССР 1960-х и последующих годов, как у марксистов 1920 - 1940-х гг. (российских марксистов мировое сообщество просто казнило бы как террористов, если бы они не сохранили власть в стране), но всё же стоял.
Поэтому и создавались условия для развития талантов и происходил отбор лучших.
Но научную и технологическую гонку СССР все же проиграл.
И следовательно проиграл и соревнование с капиталистическими странами в области комфортной жизни трудящихся - благоустроенное жилье, видеомагнитофоны, одежда, обувь, еда и др.
Правды ради сказать можно, что в военной области СССР сохранил, если не паритет, то возможность уничтожить вероятного противника, а следовательно и жизнь на планете Земля несколько десятков раз.
Но мальчишки и девчонки на фотографиях этого ещё ничего не знали и были искренними патриотами социалистического отечества и благодарили судьбу, что не родились, например, во Франции, США и прочих фрг.
Элита СССР - политическая, культурная, техническая, научная и др. - во главе с Горбачевым и Ельциным просто предали в 1980 - 1990-з гг. запечатлённый на фотографиях мальчишек, девчонок и их наставников.