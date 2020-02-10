Фотомарафон «100-летие ТАССР»: школьники из радиокружка в средней школе Рыбной Слободы, 1967 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 176-я

С 1959 по 1962 годы в СССР и в Татарии проходила школьная реформа: семилетки преобразовывали в восьмилетки с политехническим уклоном, над программой десятилеток тоже работали. Спрос на гуманитариев в стране был не таким крупным: вовсю шла космическая, инженерная, строительная гонка. Поэтому процветало и внеклассное образование: радиотехническое, химическое, авиамодельное.

Десятилетние школы стали считаться оторванными от жизни, поэтому их потихоньку преобразовывали в политехнические средние школы с производственным обучением. Выходя из школы, выпускники уже имели документы о том, что они обладают рабочей профессией: мальчиков учили водить грузовик, класть кирпичи, при наличии в школе станков — токарным работам. Девочки чаще всего получали справки о том, что они имеют право работать малярами-штукатурами (на летней отработке школьные стены красили и белили подавляющее число школьников).



В 1960—61 году политехнических средних школ с производственным обучением было в Татарии 114, а в 1964—65 — уже 279. В них учились 202,6 тысячи детей.

В 1964 году опять была школьная реформа: концепцию политехнизации школы признали ошибочной, потому что в учебном процессе было много формализма. Но практика обучения старшеклассников рабочим навыкам сохранялась до послеперестроечных времен. И именно в тот самый период в Казани появились знаменитые и по сей день спецшколы: 18-я и 39-я «английские», 36-я «немецкая» и, конечно, 131-я (которая в то время готовила математиков, радиофизиков и химиков-лаборантов). В 1960 году Казанская консерватория тоже открыла свою школу — среднюю музыкальную, в которой был даже интернат для талантливых детей, приезжавших из районов.

Но не только в Казани были возможности для развития способностей школьников. В 1950—60-е годы очень приветствовалась внеклассная работа с детьми. Например, в единственной средней школе Рыбной Слободы в 1966 году работали радиолюбительский кружок, фотокружок, художественные курсы (тоже в ранге кружка), кружок игры на гитаре, авиамодельная секция — и это не считая гуманитарных «банальностей» наподобие танцевального коллектива, хора и народного театра.

Ученики 6 класса Рыбнослободской средней школы Саша Артамонов и Сережа Лылов, участники фотокружка, рассматривают проявленную пленку. 1967 год

Легендой Рыбной Слободы был Василий Александрович Пузырьков, художник, фронтовик, который научил мастерству живописи несколько поколений рыбнослободцев. Герб Рыбной Слободы, вся официальная графика района, эскизы памятников, стоящих в райцентре, — все это его работа. Под его началом работали художественный кружок и фотокружок.

И еще один фронтовик, школьный физик Сергей Васильевич Караганов, учил своих подопечных радиоделу: под его руководством школьники постигали азы радиофизики.

Был в школе и кружок авиамоделирования. Один из его участников, Алеша Иванов, в конце 1950-х добился впечатляющих успехов: пробился на всесоюзный конкурс, и его модель выставлялась в Москве. Для мальчишки из небольшого села в Татарии и его учителей это был впечатляющий успех.



Людмила Губаева