МКУ Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского Районов
Общая информация
В конце 2010 года в городе Казани измениласьсистема управления районами, вследствие чего Авиастроительным и Ново-Савиновскимрайонами управляет одна Администрация.Созданное МУ «Администрация Авиастроительного иНово-Савиновского районов ИКМО г.Казани» с 1 января 2011 г. работает снаселением двух районов.
Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции, в пределах, установленных в соответствии с законодательством, Уставом муниципального образования города Казани.
Руководитель — Алибаев Тимур Лазович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 32
- Телефон: (843) 519-34-00
- Email: avia.novsav@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018