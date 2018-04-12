МКУ Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского Районов

Общая информация

В конце 2010 года в городе Казани измениласьсистема управления районами, вследствие чего Авиастроительным и Ново-Савиновскимрайонами управляет одна Администрация.Созданное МУ «Администрация Авиастроительного иНово-Савиновского районов ИКМО г.Казани» с 1 января 2011 г. работает снаселением двух районов.

Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции, в пределах, установленных в соответствии с законодательством, Уставом муниципального образования города Казани.



Руководитель — Алибаев Тимур Лазович





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