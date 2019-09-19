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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: клоун в возке, запряженном собаками, 1926 год

07:00, 19.09.2019 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: клоун в возке, запряженном собаками, 1926 год Фото: из фондов Национального музея РТ

Первый стационарный цирк в Казани построили братья Никитины еще в 1890 году. Он был деревянным и стоял на Банном озере (оно входило в систему водоема, который мы сейчас называем парк «Черное озеро»).

До такой несерьезной вещи, как цирк, руки у строителей новой республики дошли только к 1924 году. Цирк Никитиных стал государственным, в 1928 году цирк удостоили имени восьмой годовщины АТССР. Представления в нем давались только в летнее время года: помещения цирка было очень сложно отапливать. В ложах и на первых рядах сидела почтенная публика, самые дешевые места были на галерке.

Никитинский цирк реконструировали в 1927 году, но к 1932 году опять перестроили: напротив парка «Черное озеро» выросла новая, зимняя арена. Здание было светлым и просторным, снаружи его украшали лампочками.

Репетиция гимнастов на арене казанского цирка. 1927 год. Фото: из фондов Национального музея РТ

Цирковые представления состояли из вполне привычных нам номеров: клоуны, акробаты, дрессировщики. Были и выступления на велосипедах, и танцевальные номера. Новая советская реальность вступала в дело: здесь ставили и откровенно пропагандистские представления.

Впрочем, зрители на трибунах были всегда: представление давало возможность отвлечься от суровой реальности и даже иногда от строительства социализма. За тридцать лет существования в этот цирк приезжали клоун Карандаш и семейство Дуровых со зверями, Кантемировы с джигитовкой и Эмиль Кио. Юрий Никулин и Олег Попов тоже веселили здесь зрителей.

История деревянного цирка на Черном озере закончилась в 1961 году: он сгорел. Новое здание Казанского цирка было построено на Булаке, его открытие состоялось 9 декабря 1967 года. Цирковая традиция Казани продолжилась.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:26
    Банное озеро. Почему так называлось?
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  • Анонимно 09:01
    Цирк жестокое место
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  • Анонимно 10:15
    А в казани цирк имеет оказывается давнюю историю
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  • Анонимно 10:41
    Какие классные фотографии сохранились
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