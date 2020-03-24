Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство казанского цирка, 1960-е годы
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Здание Казанского цирка не зря внесено в реестр памятников архитектуры. Его построили в 1967 году, и главная его особенность в том, что гигантский бетонный купол диаметром в 62 метра не имеет ни одной внутренней опоры. Это первая подобная конструкция в мире. А еще казанский цирк стал первым монолитным бетонным сооружением в СССР.
В 1963 году руководство города получило согласие на строительство нового капитального здания цирка. «Союзгосцирк» условием для финансирования поставил наличие не более 2000 зрительных мест, а еще архитекторы должны были повторно использовать проект цирка ярославского. Но он был очень обычным, если не сказать невзрачным. И тогда творческая мастерская №1 «Татгражданпроекта» решила «пробить» свою собственную разработку.
Макет изготовили из пластических смол (их предоставили ученые из КХТИ). На макете смоделировали нагрузки — ветровые, снеговые. Специалист «Татгражданпроекта» специально ездил в Киев, чтобы там рассчитать параметры на единственной в стране ЭВМ, которая была для этого пригодна. В конечном итоге проект согласовывали до 1965 года. Руководство города до последнего не хотело его разрешать — в безопасности были сомнения. После многочисленных согласований в 1965 году началось строительство нового здания цирка.
Казанский государственный цирк был построен и введен в эксплуатацию в декабре 1967 года и подчинялся Всесоюзному объединению «Союзгосцирк» Министерства культуры СССР.
Куполообразная крыша цирка была сделана таковой не для того, чтобы обеспечить сходство с летающим аппаратом, — в те времена в СССР эта тематика еще не вошла в архитектурную моду. По словам архитекторской группы, такая форма должна была вписаться в ландшафт близ Кремля, поскольку напоминает холм, но после окончания строительства иначе как «тарелка» здание не называли.
Мировая общественность еще не знала подобных конструкторских решений: казанские архитекторы сотворили настоящее чудо. Монолитная железобетонная коническая оболочка без внутренних опор до сих пор считается достопримечательностью. Фотографии казанского цирка в 1967 году были напечатаны в десятках периодических изданий и в СССР, и за рубежом.
Работы шли очень быстро для столь сложной конструкции. Уже в 1967 году цирк был готов и сдан в эксплуатацию. В ночь перед открытием цирк все-таки проверили на прочность: 2,5 тысячи солдат внутренних войск привезли к цирку. Они организованно — группами по 500 человек — заполнили зрительские места, а потом так же, группами, покинули помещение. Никаких эксцессов не случилось, и на следующий день казанский цирк был открыт.
Необыкновенную, космическую красоту объекта оценила и публика, и московские артисты, открывшие первый сезон в казанском цирке. Юрий Владимирович Никулин даже написал создателям цирка: «Я работал во многих цирках нашей страны и за рубежом, но считаю, что внутреннее устройство Казанского цирка — зрительный зал, закулисная часть, репетиционный манеж, гримерные комнаты и другие подсобные помещения — наиболее удачно спроектированы именно у вас. Прекрасная акустика, чудесный ровный не слепящий свет, отличная видимость того, что происходит на манеже».
Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 17.05.1973 г. №256 здание Казанского государственного цирка было включено в список памятников архитектуры местного значения.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу Казанского цирка.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу: gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
1960-е годы - годы энтузиастов - энтузиастов строительства коммунизма во всем - начиная от литературы и кончая строительством.
Был и есть даже термин - "шестидесятники", которым обозначали энтузиастов строительства коммунизма во всех сферах жизни.
Жаль, что время энтузиастов быстро прошло - через 20 лет в СССР "ленинцы" развязали "перестройку" и всё стало, как при Ленине - продукты закончились, народ одичал...
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/168746-fotomarafon-100-letie-tassr-stroitelstvo-kazanskogo-cirka-1960-e-gody
Позднее учёные из КХТИ под руководством ректора КХТИ, профессора П.А.Кирпичникова разработали на кафедре технологии синтетического каучук КХТИ специальный тиоколовый герметик для герметизации постоянно протекающего купола Казанского цирка.
По проекту деформации купола достигали нескольких десятков миллиметров и обычные кровельные материалы не выдерживали такой деформации.
Купол-крыша, после покрытия тиоколовым герметиком, перестал протекать на многие десятилетия.
Потом этот герметик широко применялся для герметизации швов панельных домов.
Под Кремлём - между Тайницкой башней и Башней Сююмбике - виднеется небольшая церквушка.
Жаль, что её снесли - была бы сейчас украшение территории между Цирком и Кремлём.
Молодцы!
Но судя по одежде это какой-то комсомольский субботник - девушки в лёгких туфлях, красивых платьях, но правда в рукавицах.