Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство казанского цирка, 1960-е годы

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Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Здание Казанского цирка не зря внесено в реестр памятников архитектуры. Его построили в 1967 году, и главная его особенность в том, что гигантский бетонный купол диаметром в 62 метра не имеет ни одной внутренней опоры. Это первая подобная конструкция в мире. А еще казанский цирк стал первым монолитным бетонным сооружением в СССР.

В 1963 году руководство города получило согласие на строительство нового капитального здания цирка. «Союзгосцирк» условием для финансирования поставил наличие не более 2000 зрительных мест, а еще архитекторы должны были повторно использовать проект цирка ярославского. Но он был очень обычным, если не сказать невзрачным. И тогда творческая мастерская №1 «Татгражданпроекта» решила «пробить» свою собственную разработку.

Макет изготовили из пластических смол (их предоставили ученые из КХТИ). На макете смоделировали нагрузки — ветровые, снеговые. Специалист «Татгражданпроекта» специально ездил в Киев, чтобы там рассчитать параметры на единственной в стране ЭВМ, которая была для этого пригодна. В конечном итоге проект согласовывали до 1965 года. Руководство города до последнего не хотело его разрешать — в безопасности были сомнения. После многочисленных согласований в 1965 году началось строительство нового здания цирка.

Место для будущего цирка

Казанский государственный цирк был построен и введен в эксплуатацию в декабре 1967 года и подчинялся Всесоюзному объединению «Союзгосцирк» Министерства культуры СССР.

Куполообразная крыша цирка была сделана таковой не для того, чтобы обеспечить сходство с летающим аппаратом, — в те времена в СССР эта тематика еще не вошла в архитектурную моду. По словам архитекторской группы, такая форма должна была вписаться в ландшафт близ Кремля, поскольку напоминает холм, но после окончания строительства иначе как «тарелка» здание не называли.

Мировая общественность еще не знала подобных конструкторских решений: казанские архитекторы сотворили настоящее чудо. Монолитная железобетонная коническая оболочка без внутренних опор до сих пор считается достопримечательностью. Фотографии казанского цирка в 1967 году были напечатаны в десятках периодических изданий и в СССР, и за рубежом.

Работы на фундаменте цирка

Работы шли очень быстро для столь сложной конструкции. Уже в 1967 году цирк был готов и сдан в эксплуатацию. В ночь перед открытием цирк все-таки проверили на прочность: 2,5 тысячи солдат внутренних войск привезли к цирку. Они организованно — группами по 500 человек — заполнили зрительские места, а потом так же, группами, покинули помещение. Никаких эксцессов не случилось, и на следующий день казанский цирк был открыт.

Репетиция открытия



Необыкновенную, космическую красоту объекта оценила и публика, и московские артисты, открывшие первый сезон в казанском цирке. Юрий Владимирович Никулин даже написал создателям цирка: «Я работал во многих цирках нашей страны и за рубежом, но считаю, что внутреннее устройство Казанского цирка — зрительный зал, закулисная часть, репетиционный манеж, гримерные комнаты и другие подсобные помещения — наиболее удачно спроектированы именно у вас. Прекрасная акустика, чудесный ровный не слепящий свет, отличная видимость того, что происходит на манеже».

Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 17.05.1973 г. №256 здание Казанского государственного цирка было включено в список памятников архитектуры местного значения.

Цирковой буфет перед открытием

Людмила Губаева