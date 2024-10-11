Список персон

Булатова Эльмира Хамидовна

Культура

Общая информация

Родилась 15 мая 1977 года в Свердловске.

Образование:

Окончила Уральский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция», юрист.

Трудовая деятельность:

Имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, работала в том числе в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке, была гендиректором компании Art Community.

— С 16 мая 2022 года — директор Казанского цирка.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420202, площадь Тысячелетия, д.2
  • Телефон: (843) 222-57-58
  • Email: mk.circus@tatar.ru
  • Сайт: http://kazan-circus.ru/

Дата последнего обновления: 11.10.2024


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