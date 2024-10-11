Булатова Эльмира Хамидовна
Общая информация
Родилась 15 мая 1977 года в Свердловске.
Образование:
Окончила Уральский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция», юрист.
Трудовая деятельность:
Имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, работала в том числе в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке, была гендиректором компании Art Community.
— С 16 мая 2022 года — директор Казанского цирка.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420202, площадь Тысячелетия, д.2
- Телефон: (843) 222-57-58
- Email: mk.circus@tatar.ru
- Сайт: http://kazan-circus.ru/
Дата последнего обновления: 11.10.2024