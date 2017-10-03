Общественная палата РТ

Общая информация

Общественная палата Республики Татарстан создана с целью обеспечения открытого, гласного обсуждения важнейших проблем государственного, экономического и социального развития республики, совершенствования механизма учета общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления, содействия процессу формирования институтов гражданского общества.



Общественная палата формируется из представителей общественных объединений независимо от их организационно-правовой формы, союзов (ассоциаций) общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан. В формировании Общественной палаты не участвуют политические партии.



Срок полномочий Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.



Руководитель - Фомин Анатолий Алексеевич

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