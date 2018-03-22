Деньги на бочку: Минстрой готовит девелоперов Татарстана к серьезным затратам

Застройщики переживают: 10% средств от суммы проекта многоквартирного дома — сумма большая, а на счету будет висеть мертвым грузом

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана прошло совещание по новшествам в долевом строительстве. Большинство участников уже были в курсе озвученных изменений, которые вступят в активную фазу 1 июля. Тем не менее на государственном уровне считают необходимым проводить разъяснительные встречи уже сейчас. Подробности — в материале «Реального времени».

Половина заявок не отвечали требованиям

Татарстанских застройщиков загодя готовят к новым правилам игры на рынке долевого строительства. Одна из встреч, где девелоперам подробно разъяснили, что их ждет после 1 июля прошла в Минстрое РТ. По итогам участники поделились впечатлениями и подробностями разговора.



В прошлом году в исполкоме Казани получили 56 заявлений о соответствии требованиям закона проектных деклараций 24 застройщиков и только по 31 заявлению выдали положительные заключения. В остальных документах были ошибки, на исправление которых по старым правилам у девелоперов еще есть время. По данным, полученным от одного из участников встречи, всего в Казани по проектам долевого строительства возводят 47 тысяч квартир, финансовые вложения составляют несколько десятков млрд рублей. В целом в законодательство о долевом строительстве уже с 2016 года вносятся существенные изменения. Предстоящие настолько глобальны, что встречу с застройщиками собирают за несколько месяцев.

— Мы специально уже сейчас проводим встречу, чтобы было время получить ключи доступа (к порталу проектных деклараций долевого строительства, — прим. ред.), заполнять проектную декларацию. Застройщики, которые будут получать разрешение на строительство после 1 июля, должны отвечать нескольким требованиям, — рассказал заместитель начальника Управления жилищной политики Казани Айрат Ахметханов.

Застройщики, которые будут получать разрешение на строительство после 1 июля, должны отвечать нескольким требованиям, рассказал Айрат Ахметханов



Застройщик не сможет строить по нескольким разрешениям на строительство, у него должен быть трехлетний опыт работы на рынке строительства, при этом он должен ввести в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, не менее 10% от проектной стоимости строительства должны быть на расчетном счете уполномоченного банка. Не получится привлекать кредиты, займы, ссуды, кроме целевых. Дополнительно придется подтверждать финансовую стабильность отчетом раз в квартал. Напомнили застройщикам и о том, что в январе поменялся порядок расчета норматива целевого использования средств.

Технические проблемы с порталами

Проектную декларацию нужно загружать на ресурс с проектными декларациями долевого строительства. На портале наш.дом.рф можно будет отследить, нет ли каких-то нарушений, например, в финансах.

— Речь не о том, чтобы застройщик соответствовал на момент подачи документов, как сейчас, но чтобы это соответствие было и в процессе строительства. Фонд защиты прав участников долевого строительства или уполномоченный орган могут направить уведомление в Росреестр, если увидят нарушения, и приостановить госрегистрацию договоров долевого участия, — предостерег Айрат Ахметханов.

Фонд защиты прав участников долевого строительства заработал 20 октября, взносы в него для застройщиков составляют 1,2% от суммы заключаемого договора. «Такие же функции, как у АСВ в банковской структуре», — напомнил представитель Управления жилищной политики Казани.

Застройщики стали выступать с замечаниями, что 10% на счету – деньги, которые будут лежать мертвым грузом



Оказалось, что у кого-то из застройщиков уже есть проблемы с загрузкой проектной документации на сайт, представители власти не исключали, что затруднения могут быть, но в таком случае нужно делать скриншоты. А время до 1 июля, чтобы отладить все процессы, в том числе технические, еще есть.

— Все застройщики должны зарегистрироваться, проектную декларацию нужно будет подавать в электронной форме, — особо обращал внимание застройщиков Айрат Ахметханов.

У застройщика всегда должны быть деньги

У ООО «Ак-таш Инвест» возник вопрос по внесению 10% средств — на какой момент они должны быть на счету. Как оказалось, на протяжении всего строительства. Особых вопросов и замечаний со стороны участников это не вызвало.

Представитель одного из ЖК в Зеленодольске хотел уточнить по проектам, которые нередко меняются. Вот, например, хотели изначально построить 100 квартир, но в процессе поняли, что могут получить 110, немного поменяв планировку. Как быть? Нужно ли получать новое заключение? Застройщика уверили, что нет, будет достаточно внести изменения в проектную декларацию на сайте. Но это действительно только в том случае, если площадь не изменилась. Иначе всю процедуру получения документов придется запускать сначала.

Застройщики стали выступать с замечаниями, что 10% на счету — деньги, которые будут лежать мертвым грузом. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев признал, что нагрузка на застройщиков увеличится, но таково требование федеральных властей. Вспомнили даже, как строили Набережные Челны, когда деньги привлекались под 3—5%, сейчас же приходится сталкиваться с «кормлением» банков. Не исключено, что появится и специальный пул финансовых структур с особыми условиями для застройщиков.

Ильшат Гимаев признал, что нагрузка на застройщиков увеличится, но таково требование федеральных властей



Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова призналась, что многие сейчас на распутье, как быть, при этом большинство участников встречи были с уже готовыми разрешениями на строительство. Но многие сошлись в обеспокоенности, что на счете нужно держать 10% средств.

— Застройщикам придется обращаться в банки за кредитами под 10—15%, соответственно, это повлияет на стоимость квадратного метра, приведет к подорожанию недвижимости. Полностью на собственные средства может вестись только небольшая точечная застройка. Новые условия приведут к снижению количества застройщиков, уходу с рынка малых и средних компаний, — уверен генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Не исключено, что это приведет к снижению спроса. Может, поэтому пока на старых условиях застройщики стараются по максимум получить разрешения на строительство.