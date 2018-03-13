Новости аналитики

08:53 МСК
Новости раздела
Аналитика

Санитары без миллиардов: как банки под санацией испортили атмосферу праздника

07:00, 13.03.2018

Финансовый результат банковского сектора в январе снизился в 1,6 раза — в основном из-за нескольких игроков

Санитары без миллиардов: как банки под санацией испортили атмосферу праздника Фото: Максим Платонов

«Реальное время» изучило ситуацию с прибылью банковского сектора России за первый месяц 2017 года. В январе его совокупный финансовый результат снизился в 1,6 раза — если бы не убытки 130 банков, результат был бы почти на 100 млрд рублей больше. Как оказалось, достичь его помешали в основном санируемые «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Рост Банк».

Половина прибыли на троих

В январе банковский сектор России, как и предсказывало «Реальное время», потерял былой объем прибыли. Его сальдированный финансовый результат в годовом выражении снизился в 1,6 раза и составил 71 млрд рублей против 114 млрд за январь 2016-го.

Если бы не суммарные убытки 130 банков в размере 97 млрд рублей, прибыль сектора составила бы 168 млрд, и 39% от этой суммы заработал Сбербанк. Его результат превысил 65,3 млрд, увеличившись по сравнению с январем 2016-го на 7,4 млрд рублей.

Финансовый результат ВТБ в абсолютных цифрах был гораздо скромнее — 11,45 млрд рублей. Однако по сравнению с январем прошлого рост прибыли составил почти 77%. За весь прошлый год госбанк после уплаты налогов получил 104,1 млрд рублей, прирост в годовом выражении составил 48,7% — это больше, чем у Сбербанка (30,4%).

«Газпромбанк» — третья по величине финансовая организация страны — за первый месяц этого года показал результат в размере 8,4 млрд рублей. Годом ранее его прибыль была почти на таком же уровне — 8,18 млрд.

«Газпромбанк» — третья по величине финансовая организация страны — за первый месяц этого года показал результат в размере 8,4 млрд рублей. Фото znatokdeneg.ru

Таким образом, тройка крупнейших по активам банков за январь получила в сумме 85,19 млрд рублей прибыли — другими словами, больше половины того, что заработал весь банковский сектор (без учета убыточных банков).

Место в пятерке самых прибыльных заняли организации, не входящие в топ-10 по активам, — «Райффайзенбанк» и «Совкомбанк». Первый из них заработал 6,31 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Второй получил 4,2 млрд рублей — почти на 2 млрд больше, чем в январе прошлого года.

Кто испортил праздник

Как уже было сказано, с отрицательным результатом январь закрыло 130 финансовых учреждений. Однако львиная доля общего убытка пришлась всего на несколько банков. А именно: на санируемые «Промсвязьбанк», ФК «Открытие», а также на «Рост Банк» (принадлежит бывшему владельцу «Бинбанка» Микаилу Шишханову).

Что касается самого «Бинбанка», который с осени прошлого года также проходит процедуру финансового оздоровления, то он несколько месяцев подряд показывает прибыль. По итогам января она составила 29,4 млн рублей.

Напомним, о санации ФК «Открытие» и «Бинбанка» регулятор объявил в августе — сентябре, передав их созданному незадолго до этого Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС). В декабре в ФКБС произошло пополнение — к нему присоединился «Промсвязьбанк». Сейчас ЦБ обсуждает вариант с объединением «Открытия» и «Бинбанка» в процессе оздоровления. Что касается «Промсвязьбанка», то из него, по словам представителей регулятора, планируется сделать опорный банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса.

Алексей Моисеев: «Если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов [кредитов предприятиям ОПК], то они должны, соответственно, обеспечить их при передаче капиталом». Фото minfin.ru

Другим банкам, которые ранее кредитовали ОПК, предложено уступить «Промсвязьбанку» эти кредиты — а заодно поделиться с ним и капиталом. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, впрочем, утверждает, что этот процесс будет добровольным: «Вопрос в том, что если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов [кредитов предприятиям ОПК], то они должны, соответственно, обеспечить их при передаче капиталом».

Убыток в размере 3,5 млрд рублей получил также «Альфа-Банк», а отрицательный результат «Автовазбанка» (АВБ) составил 4,85 млрд.

В начале января стало известно, что «Альфа-Банк» отказался от обслуживания предприятий ОПК и уже уведомил об этом своих действующих клиентов. Это решение было связано с санкциями в отношении России — представители банка заявили, что просто стараются свести к минимуму возможные риски.

В общей же сложности пять банков с самым большим убытком не позволили банковскому сектору заработать дополнительные 89,3 млрд рублей.

Белая полоса татарстанских банкиров

Для большинства банков Татарстана январь оказался сравнительно удачным — 13 из 14 организаций в этом месяце получили прибыль. Исключением был лишь «ИК Банк» — самый маленький банк региона с болгарскими корнями. Он показал убыток в размере 9,1 млн рублей.

Больше всех в республике в январе заработал «Аверс» — 204,9 млн рублей; по сравнению с январем 2017-го его прибыль почти не изменилась. Прибыль «Ак Барс» Банка превысила 200 млн рублей против 56,3 млн годом ранее.

В тройку по финансовому результату попал «Тимер Банк» — 148,6 млн рублей. Осенью 2017 года «Тимер», будущее которого после краха «Татфондбанка» стало неясным, неожиданно оказался третьим по величине банком Татарстана. Недавно у него появился новый собственник — «Российская финансовая корпорация», подконтрольная «Ростеху».

Прибыль «Татсоцбанка» семьи Колесовых составила 113,3 млн рублей, «Девон-Кредита» (контролируется «Татнефтью» через еще один банк — «Зенит») — 110,6 млн, «Банка Казани» — 58,05 млн рублей. «Акибанк» получил 27,2 млн рублей, «Энергобанк» — 22,3 млн, а результат остальных учреждений варьировался от 229 тыс. до 5,8 млн рублей.

Артем Малютин, аналитическая служба «Реального времени»
АналитикаЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости аналитики

08:53 МСК
Новости раздела