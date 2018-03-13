Санитары без миллиардов: как банки под санацией испортили атмосферу праздника

Финансовый результат банковского сектора в январе снизился в 1,6 раза — в основном из-за нескольких игроков

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» изучило ситуацию с прибылью банковского сектора России за первый месяц 2017 года. В январе его совокупный финансовый результат снизился в 1,6 раза — если бы не убытки 130 банков, результат был бы почти на 100 млрд рублей больше. Как оказалось, достичь его помешали в основном санируемые «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Рост Банк».

Половина прибыли на троих

В январе банковский сектор России, как и предсказывало «Реальное время», потерял былой объем прибыли. Его сальдированный финансовый результат в годовом выражении снизился в 1,6 раза и составил 71 млрд рублей против 114 млрд за январь 2016-го.

Если бы не суммарные убытки 130 банков в размере 97 млрд рублей, прибыль сектора составила бы 168 млрд, и 39% от этой суммы заработал Сбербанк. Его результат превысил 65,3 млрд, увеличившись по сравнению с январем 2016-го на 7,4 млрд рублей.

Финансовый результат ВТБ в абсолютных цифрах был гораздо скромнее — 11,45 млрд рублей. Однако по сравнению с январем прошлого рост прибыли составил почти 77%. За весь прошлый год госбанк после уплаты налогов получил 104,1 млрд рублей, прирост в годовом выражении составил 48,7% — это больше, чем у Сбербанка (30,4%).

«Газпромбанк» — третья по величине финансовая организация страны — за первый месяц этого года показал результат в размере 8,4 млрд рублей. Годом ранее его прибыль была почти на таком же уровне — 8,18 млрд.

«Газпромбанк» — третья по величине финансовая организация страны — за первый месяц этого года показал результат в размере 8,4 млрд рублей. Фото znatokdeneg.ru



Таким образом, тройка крупнейших по активам банков за январь получила в сумме 85,19 млрд рублей прибыли — другими словами, больше половины того, что заработал весь банковский сектор (без учета убыточных банков).

Место в пятерке самых прибыльных заняли организации, не входящие в топ-10 по активам, — «Райффайзенбанк» и «Совкомбанк». Первый из них заработал 6,31 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Второй получил 4,2 млрд рублей — почти на 2 млрд больше, чем в январе прошлого года.

Кто испортил праздник

Как уже было сказано, с отрицательным результатом январь закрыло 130 финансовых учреждений. Однако львиная доля общего убытка пришлась всего на несколько банков. А именно: на санируемые «Промсвязьбанк», ФК «Открытие», а также на «Рост Банк» (принадлежит бывшему владельцу «Бинбанка» Микаилу Шишханову).

Что касается самого «Бинбанка», который с осени прошлого года также проходит процедуру финансового оздоровления, то он несколько месяцев подряд показывает прибыль. По итогам января она составила 29,4 млн рублей.

Напомним, о санации ФК «Открытие» и «Бинбанка» регулятор объявил в августе — сентябре, передав их созданному незадолго до этого Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС). В декабре в ФКБС произошло пополнение — к нему присоединился «Промсвязьбанк». Сейчас ЦБ обсуждает вариант с объединением «Открытия» и «Бинбанка» в процессе оздоровления. Что касается «Промсвязьбанка», то из него, по словам представителей регулятора, планируется сделать опорный банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса.

Алексей Моисеев: «Если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов [кредитов предприятиям ОПК], то они должны, соответственно, обеспечить их при передаче капиталом». Фото minfin.ru

Другим банкам, которые ранее кредитовали ОПК, предложено уступить «Промсвязьбанку» эти кредиты — а заодно поделиться с ним и капиталом. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, впрочем, утверждает, что этот процесс будет добровольным: «Вопрос в том, что если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов [кредитов предприятиям ОПК], то они должны, соответственно, обеспечить их при передаче капиталом».

Убыток в размере 3,5 млрд рублей получил также «Альфа-Банк», а отрицательный результат «Автовазбанка» (АВБ) составил 4,85 млрд.

В начале января стало известно, что «Альфа-Банк» отказался от обслуживания предприятий ОПК и уже уведомил об этом своих действующих клиентов. Это решение было связано с санкциями в отношении России — представители банка заявили, что просто стараются свести к минимуму возможные риски.

В общей же сложности пять банков с самым большим убытком не позволили банковскому сектору заработать дополнительные 89,3 млрд рублей.

Белая полоса татарстанских банкиров

Для большинства банков Татарстана январь оказался сравнительно удачным — 13 из 14 организаций в этом месяце получили прибыль. Исключением был лишь «ИК Банк» — самый маленький банк региона с болгарскими корнями. Он показал убыток в размере 9,1 млн рублей.

Больше всех в республике в январе заработал «Аверс» — 204,9 млн рублей; по сравнению с январем 2017-го его прибыль почти не изменилась. Прибыль «Ак Барс» Банка превысила 200 млн рублей против 56,3 млн годом ранее.

В тройку по финансовому результату попал «Тимер Банк» — 148,6 млн рублей. Осенью 2017 года «Тимер», будущее которого после краха «Татфондбанка» стало неясным, неожиданно оказался третьим по величине банком Татарстана. Недавно у него появился новый собственник — «Российская финансовая корпорация», подконтрольная «Ростеху».

Прибыль «Татсоцбанка» семьи Колесовых составила 113,3 млн рублей, «Девон-Кредита» (контролируется «Татнефтью» через еще один банк — «Зенит») — 110,6 млн, «Банка Казани» — 58,05 млн рублей. «Акибанк» получил 27,2 млн рублей, «Энергобанк» — 22,3 млн, а результат остальных учреждений варьировался от 229 тыс. до 5,8 млн рублей.