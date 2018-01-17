Зарплаты-2017: нефтяники в застое и Казань в числе аутсайдеров

HeadHunter опросил работодателей о повышении зарплат. Данные оказались хуже, чем у Росстата

HeadHunter опросил работодателей о повышении зарплат в их компаниях и получил гораздо менее позитивные данные, чем Росстат. Согласно опросу агентства, в 2017 году зарплаты выросли в среднем на 2—4%, тогда как официальная статистика показывает рост на 7%. Среди городов-миллионников в пятерку аутсайдеров по уровню зарплат попали Волгоград, Уфа, Омск, Воронеж и Казань. Подробнее — в материале «Реального времени».

Праздник на улице специалистов

В 2017 году в России наблюдался умеренный рост зарплат, который был зафиксирован как в большинстве основных отраслей, так и на рынке труда в целом. К такому выводу пришла рекрутинговая компания HeadHunter (hh), опросив более 700 работодателей в 60 с лишним городах.

«Небольшие положительные устойчивые изменения» были замечены еще в I полугодии, когда зарплаты выросли в среднем на 1—2%, говорится в исследовании, предоставленном «Реальному времени». По итогам всего 2017 года рост зарплат, согласно hh, составил 2—4%.

Опросы работодателей показали, что больше всего суммарный фактический доход (СФД), который рассчитывается как оклад плюс надбавки, увеличился у работников категории «ведущий специалист» (на 3% в годовом выражении), хотя в 2016 году это коснулось в основном руководителей. Доходы работников категорий «специалист» и «линейный руководитель» в 2017-м выросли в среднем на 2%, а специалистов начального уровня — на 1%.

В компаниях категории «информационные технологии, системная интеграция, интернет» рост зарплат составил 6%



Таким образом, средний месячный доход линейных руководителей в российских компаниях составил 107,69 тыс., ведущих специалистов — 78,88 тыс., специалистов — 48,38 тыс., а персонала начального уровня — 29,1 тыс. рублей. Иностранные компании, которые работают в России, традиционно платят своим сотрудникам больше: в зависимости от категории разница составляет 24—42%.



Кроме того, российские и иностранные компании придерживаются разных подходов к повышению зарплат. Среди первых планы увеличить зарплаты один раз в течение 2018 года есть у 25,8% компаний, более 39% работодателей повышать их не собираются. Среди иностранных компаний единоразовое увеличение зарплат в этом году запланировали 56%.

Нефтяники в стагнации

По отраслям наиболее существенный рост hh зафиксировал в категории «электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника». Компании этих сфер деятельности повысили зарплаты в среднем на 8%. В организациях, занимающихся производством непродовольственных товаров народного потребления, рост зарплат составил 7%, а в компаниях категории «информационные технологии, системная интеграция, интернет» — 6%.

В добывающей отрасли уровень зарплат за год не изменился. Фото vsluh.ru

В ряде отраслей (добывающая отрасль, нефть и газ, сельское хозяйство, перевозки и логистика, искусство и культура и др.) уровень зарплат за год не изменился. Отрицательная динамика наблюдалась лишь в четырех отраслях: «строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (-1%), телекоммуникации, связь (-1%), «услуги для населения» (-2%), а также «медицина, фармацевтика, аптеки» (-2%).

Уровень совокупного фактического дохода работников отличается от региона к региону. Постоянные лидеры — Москва и Московская область, где СФД превысил 80,4 тыс. рублей. Также высокий уровень дохода предлагают компании из Дальневосточного федерального округа (58,7 тыс.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (55,2 тыс. рублей). Аутсайдеры по уровню СФД — Северо-Кавказский ФО (28,8 тыс.), Приволжский ФО (34,8 тыс.) и Южный федеральный округ (35 тыс. рублей).

В пятерку городов-миллионников с наибольшим уровнем суммарного дохода, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург. Самый низкий СФД в Волгограде, Уфе, Омске, Воронеже и Казани.

Источник: HeadHunter



Разошлись с Росстатом

Данные hh по зарплатам расходятся с официальной статистикой, которая декларирует более существенный рост. Согласно Росстату, среднемесячные зарплаты в январе-ноябре 2017-го в номинальном выражении увеличились на 7,1%, а реальные зарплаты, очищенные от инфляции, — на 3,2%.

По словам экономиста Сергея Хестанова, общий рост реальных зарплат обеспечили организации, которые меньше зависят от текущих условий — например, те, кто работает с госзаказом или обеспечивает простейшие потребности населения: «В любом случае люди будут покупать какое-то количество хлеба. В какой степени они будут покупать курятину или говядину — уже интрига».

Такие фирмы просто компенсировали своим сотрудникам удорожание уровня жизни, что отразилось на всей статистике. «Несмотря на вялый экономический рост, отдельные компании в отдельных секторах преуспевают и повышают зарплаты, а статистически мы видим это как общий рост», — объясняет Хестанов.



Анна Бодрова: «Зарплаты в прошлом году показали лишь символической прирост, который был связан в основном с индексациями бюджетникам»

«После того как методики расчета Росстатом ряда макроэкономических показателей изменились, его выводы стали вызывать больше вопросов, чем давать ответов», — говорит Анна Бодрова из «Альпари». В реальности, считает она, зарплаты в прошлом году показали лишь символической прирост, который был связан в основном с индексациями бюджетникам.

В частных компаниях ситуация двоякая, продолжает Бодрова: где-то зарплаты разово подняли на 5%, а где-то — оставили на прежнем уровне. «Очень сомнительно, что реальный рост зарплат, который отражен в данных Росстата, станет устойчивой тенденцией. Пока бизнес не поймет, что ему ожидать в долгосрочном периоде, размер вознаграждения будет пересматриваться неохотно и символически», — говорит Бодрова.