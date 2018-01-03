«Вам русским языком говорят»: необязательный татарский, сокращение учителей и эксперимент по объединению школ

Сферу образования в 2017 году лихорадило не меньше, чем банковскую. После озвученного Владимиром Путиным поручения обеспечить добровольное изучение родных языков чиновники в Татарстане пережили все стадии принятия неизбежного: от острого отрицания до торга и соглашения. Головы тоже летели — Энгеля Фаттахова на должности министра образования и науки сменил Рафис Бурганов, приведший в министерство свою команду. Может показаться, что отмена обязательного татарского — единственное, чем запомнится 2017 год школьникам и родителям, но это не так. «Реальное время» собрало 10 значимых событий, произошедших в образовании в минувшем году.