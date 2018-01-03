«Вам русским языком говорят»: необязательный татарский, сокращение учителей и эксперимент по объединению школ
Топ-10 фактов об образовании в Татарстане в прошедшем году
Сферу образования в 2017 году лихорадило не меньше, чем банковскую. После озвученного Владимиром Путиным поручения обеспечить добровольное изучение родных языков чиновники в Татарстане пережили все стадии принятия неизбежного: от острого отрицания до торга и соглашения. Головы тоже летели — Энгеля Фаттахова на должности министра образования и науки сменил Рафис Бурганов, приведший в министерство свою команду. Может показаться, что отмена обязательного татарского — единственное, чем запомнится 2017 год школьникам и родителям, но это не так. «Реальное время» собрало 10 значимых событий, произошедших в образовании в минувшем году.
- Татарский добровольно
Отмена обязательного изучения татарского языка — самое значимое событие 2017 года в сфере образования Татарстана. Начиная со второй четверти, школьники вместо татарского языка изучают новый предмет — «родной язык» в объеме 2-3 часов в неделю. У каждого он свой — русский, татарский и т. д. Власти Татарстана до последнего боролись за то, чтобы оставить татарский в обязательной программе, даже придумали новый учебный план с новым предметом — «государственный язык субъекта», но одобрения в федеральном Министерстве образования он не нашел. Опасения общественников, что если сделать татарский добровольным, то от него будут отказываться в массовом порядке, не подтвердились: 69% школьников выбрали татарский для изучения в часы «родного», 30% выбрали русский и 1% — языки других народов Татарстана.
- Русский как у всех
Один из итогов языковой революции в Татарстане — доведение часов русского языка до федерального стандарта. С 3-4 до 5-6 в неделю было увеличено количество уроков русского языка и с двух до четырех — литературы. При этом у тех, кто выбрал «родной русский», часов получилось еще больше. Чем занять детей на этих уроках ломали голову и в школах, и в Минобразе РТ. Считали, что некорректно было бы давать программу основного русского, чтобы ученики не опередили в знаниях группу, занимающуюся татарским. В ход шли такие изобретения, как «Наследие Татарстана» и «Культура родного края», но после жалоб в прокуратуру решили, что ничем иным, кроме «русского», на уроках родного русского заниматься нельзя.
Фото Максима Платонова
- Учителей сократили и переучили
Сокращение часов татарского языка в школах привело к увольнению учителей татарского, которых, к слову, в республике было практически в два раза больше, чем учителей русского (4 800 и 2 500). Порядка 100 человек, в основном это педагоги пенсионного возраста, которые не захотели переобучаться, будут сокращены с января 2018 года. Еще 1 300 учителей проходят переквалификацию. Средства на это выделяют из бюджета Татарстана. После окончания курсов они пойдут работать учителями начальной школы, педагогами в детсадах и учителями «родного русского».
- Фаттахов — домой в Актаныш, Бурганов снова в министерство
Следствием языковой революции стали кадровые перестановки в Минобразе. Постов лишились министр Энгель Фаттахов и его зам по национальным вопросам Ильдар Мухаметов. После проверок в школах и министерстве (нарушения нашли везде) прокуратура РТ вынесла представления в адрес и того, и другого. 4 декабря Фаттахов вернулся на свою прежнюю должность — главы Актанышского района. Новым министром образования стал Рафис Бурганов — экс-министр по делам молодежи и спорту. Его замом по экономическим вопросам стал Азат Шарипов, экс-замминистра по делам молодежи. Павел Фролов, проработавший на этом месте всего месяц, отправился обратно в аппарат президента. К числу новых замов добавился и бывший начальник казанского образования — Ильсур Хадиуллин.
- Еще больше уроков: астрономию вернули
В 2017-м в расписание школьников вернулась астрономия. Предмет убрали из перечня обязательных в 1993 году, хотя в отдельных школах продолжали изучать, но в рамках факультатива. Астрономию изучают один час в неделю в 10-м или 11-м классе. ЕГЭ по астрономии, в том числе на добровольной основе, не планируется. Но с 2019 года будут проводиться всероссийские проверочные работы по астрономии, а задания по предмету будут включены в ЕГЭ по физике. В Татарстане учителей астрономии поручили готовить КФУ, о новых специалистах речи не идет — знаний по предмету добавят учителям физики. Астрономией Минобраз намерен привить школьникам «иммунитет» к лженауке и псевдонаучным сенсациям.
Фото Максима Платонова
- ЕГЭ уже не тест
Единый государственный экзамен теперь не тест. В 2017-м была завершена операция по постепенному отказу от заданий с выбором ответов, начавшаяся в 2014-м. В этом году убрали тестовую часть из экзаменов по физике, химии и биологии. Таким образом, сейчас «угадайка» осталась только в ЕГЭ по иностранным языкам — это объясняется тем, что международные экзамены основаны на тестовой системе. С 2022 года ЕГЭ по иностранному будет обязательным, с 2020 года в тестовом режиме его начнут сдавать в некоторых регионах.
- Молчание не золото
В 2017-м школьникам преподнесли сюрприз, добавив еще один выпускной экзамен. Проведут его в апреле 2018-го, но готовиться начали уже сейчас. Речь идет об устной части ГИА по русскому — говорении. Участнику предстоит собеседование на определенную тему, на подготовку дадут минуту, сама беседа займет 15 минут. Планируется, что прохождение говорения в дальнейшем станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации. В 2018 году результаты не будут влиять на допуск к экзамену.
- Зарплату учителей довели до средней по региону
Зарплату учителям в соответствии с «майскими» указами Путина довели до 100% от средней по региону. В Татарстане педагоги школ в среднем стали получать 29357 рублей. Зарплата профессорско-преподавательского состава вузов должна была вырасти до 180%, и многие учебные заведения этого уровня достигли. Председатель профсоюза работников образования РТ Юрий Прохоров на итоговом совещании упомянул о том, что теперь надо повысить окладную часть. Правда, скептики не считают, что это что-то изменит — скорее всего, у педагогов просто урежут надбавки.
Фото mchs.tatarstan.ru
- Проведем эксперимент: отменять вторую смену начали с объединения школ
Власти Казани, изучив опыт Москвы, начали эксперимент по слиянию школ: 13 учебных заведений объединили в семь. Присоединение шло по принципу — слабая и малокомплектная школа к сильной и переполненной. Довольны этим не все — родители школы №79 до сих пор судятся с исполкомом Казани. Эксперты полагают, что это только начало, и в будущем другие школы Татарстана тоже могут объединить. Учитывая систему подушевого финансирования, образовательные центры с большим числом учащихся получают больше денег — это, во-первых, во-вторых сокращается число руководителей — минимум на одного директора меньше, в-третьих, решается проблема со второй сменой. Оценить главное — уровень успеваемости, ради повышения которого, как объясняют чиновники, все затевалось, не так просто — надо изучить результаты ЕГЭ в предстоящие 3—5 лет.
- Директор года, химик года и 123 стобальника
Итоги из разряда приятных — в этом году Ренат Хайбуллин, руководитель школы №85 Казани, стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Директор школы-2017», директор школы-интерната «IT-лицей» КФУ Тимербулат Самерханов – призером, а еще четверо — лауреатами. Ученик школы №131 Руслан Котляров завоевал золотую медаль международной олимпиады по химии. В рейтинг 200 лучших школ России попали 10 татарстанских учебных заведений. 123 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.
комментарии
В средней школе остались единицы мужчин.
Интересно, это как-то влияет на мировоззрение и менталитет школьников?
Чему может научить затюканный законами и бабами мужик?
Ему бы хоть как-то выжить слившись с толпой и растворившись в пространстве.
К сожалению...
Их оскольчато-обломочное начало - полуаналог - убогие семьи, семьи с зарождения без мужа-отца, горше того, даже без деда. Дети, а потом - взрослые, выросшие в таких семьях, даже в наилучших (материально обеспеченных выше некуда) случаях, в основном, очень ярко, разительно, заметно отличаются. И не в лучшую сторону. Это правда. Это факт.
И семьи, где отец был, но... или он умер, трагически погиб, ушел, его изгнали... тоже заметно отличаются от полных, нормальных семей.
Дуракам легче живётся при нынешнем бытие.
Например, выписал лекарь не глядя ОРВИ и полкило таблеток, и голова у него не болит. А кабы он чёта соображал, то ему бы пришлось возиться с доходягой за те же деньги.
А рулят и вовсе по понятиям, не забивая сознания законами и правами.
Нынче ж в России всё не по-уму, а по блату.
**Надо мотивировать, а иногда и заставлять детей учиться, повзрослев вы уже не сможете повлиять на своих подростков и время будет упущено!
***Из ваших детей вырастут попросту безграмотные лентяи!
Ринат Гараев.
Ринат Гараев.
Раз вы об нём даже не упоминаете.)))
Хотелось бы понять; почему в Саратове есть татарская гимназия, притом национальная, а в Казани русской гимназии нет ни одной, тем более национальной? Разве это не дискриминация?
Ринат Гараев.
Ясно дело, что и от чингизидства татарам тоже придётся отказаться.)))
И только в истинно татарском городе Казани могла возникнуть Старо-татарская слобода.)))
Поэтому эта слобода оч древняя.)))
Вы даже не пАнЯли, того, что слободы создавались в русских городах.)))
Во всех нац слободах жили нац индивиды отличные от коренного населения.
А по-вашему тогда выходит, что в Старо-татарской слободе жили такие отпетые татары, которые были на порядки круче остальных татар в городе Казань. Кстати, для татар байки с подобными глюками - обычное дело.
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Старо-Татарская слобода представляет собой
ЕДИНСТВЕННЫЙ сохранившийся комплекс памятников периода ФОРМИРОВАНИЯ татарской нации
в конце XIX — начале XX века.
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Старо татарская слобода образовалась толко после оккупации. Неужели сложно почитать историю Казани?
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Давайте почитаем истории про слободу.
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Старо-Татарская слобода представляет собой
ЕДИНСТВЕННЫЙ сохранившийся комплекс памятников периода ФОРМИРОВАНИЯ татарской нации
в конце XIX — начале XX века.
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«Царев луг» - по-любому русское название, в якобы ещё татарской Казани. )))
Сара́тов : (упомин. в Хожд. Котова; см. ИОРЯС 15, 4, 292), первонач. был расположен на левом берегу Волги, казах., тат. Sаrаtаu -- то же (Радлов 4, 318), калм. Šartū balɣɔsn̥ (под влиянием калм. šаrɔ "желтый" и balɣɔsn̥ "селение, город") (Рамстедт, KWb. 351). Первонач. из сев.-тюрк. sary "желтый, белый" и tаu "гора"; ср. тат., кыпч., казах. tau, кирг. tō, тур., крым.-тат., азерб. dаɣ -- то же (Радлов 3, 772, 1140, 1421,
Названия 25 из них пришли из языков североамериканских индейцев.
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Нет проблем. Надо всё сделать как в США.
Новые регионы, но без нац прибамбасов, могут носить любые имена.
Алабама От индейского выражения «я расчищаю заросли»
Иллинойс От индейского «люди»
Кентукки От индейского «завтрашняя страна»
К 2031 году Чувашстат прогнозирует сокращение населения региона еще на 100 тысяч человек. В Чувашии останется немногим более 1,1 млн жителей.
Ринат Гараев.
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Ага, русских не было, а вот русские штыки многие познали своей шкурой.)))
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Ворчали старики:
"Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?"
"Бородино" Лермонтов М.Ю.
Некому было русских - русскими назвать.
А без русских и татар в России не было.
Ибо Орда - тогдашний военный округ русских казаков.
Слово "Орда" и употреблялось тогда в значении "Армия".
Тогдашняя дань - нынешний налог. Какие проблемы?
А вот записав себя в коренные жители региона, татары, фактически отказались от ига и чингизидства.
А если без ига и чингизидства татарам жизнь не мила, то тогда они в регионе отпрыски оккупантов, а не коренные жители.
У них даже своего железа не было, а не то что государства.
Даже по всем байкам батырОв, онЕ сами не воевали, ибо некому.
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В русских летописях при рассказе о военных кампаниях преспокойно вставляют обороты «шведская орда» или «немецкая орда» в том же значении — «войско».
Русское слово ОРДА, РАТЬ близко, вероятно, к слову и понятию РОД, РЯД.
Слово РОД=ОРДА породило очень много слов в латинском, греческом и вообще в западно-европейских языках.
Остается только предположить, что эта могущественная империя каким-то странным образом деградировала.
Монгольское государство = Золотая Орда. Всюду - русские. В войсках, в жизненно важных узлах империи. Русские контролируют пути сообщения и коммуникации. Где же монголы? Нам говорят: на высших командных постах. Но их почему-то не свергают "покоренные рабы", не только вооруженные и составляющие подавляющую часть войска, но и владеющие переправами и т. п.
...становится непонятным, каким образом небольшое число конных дикарей, пришедших издалека - с границ Китая, могло покорить многие мощные цивилизованные страны (вплоть до Египта), заставив население этих стран служить в своем войске.
Казак - это тот татарин, который по разным обстоятельствам был вынужден уйти из общины. Ходили в казаках и Чингиз, и Бабур, и Тамерлан, И Едигей, и его сын Нурадым и многие другие известные татары.
Попросту говоря, как мы видим, почти все русские монастыри были основаны при татаро-монголах. И понятно почему. Многие из казаков, оставив военную службу в Орде, уходили в монастыри. Так было принято среди казаков еще в XVII столетии.
...современное употребление слова "татары" восходит, скорее всего, к западноевропейской традиции. В России до XVII столетия татарами называли воинские общины казаков...
ОРДА. В этом же смысловом кусте расположены такие слова, как: РОД, ГОРОД, ОГРАДА, ГОРДЫЙ. В западно-европейском произношении ОРДА или ГОРДЫЙ озвучили как HORDA, то есть ГОРДА.
ОРДА, РАТЬ, как порядок, совет, орган власти, начальство, руководство.
ОРДА или HORDA = ГОРДА, как символ жесткости, твердости, установления прочного порядка. Отсюда произошло, например: СЕРТИФИКАТ, ОРФОГРАФИЯ.
ОРДА, РАТЬ, как хорошо вооруженное войско, снабженное средствами войны. В первую очередь ОРДА имела в своем распоряжении огнестрельное оружие, АРТИллерию. Отсюда произошло: АРТИЛЛЕРИЯ. ===>>> анг) ORDNANCE = артиллерийские орудия, артиллерийско-техническое и вещевое снабжение. тур) ORDU = армия.
ОРДА, ГУРТ, как стадо, табун, банда, шайка, символ чего-то огромного, хаотичного, опасного. Вероятно, дополнительные негативные оттенки были присвоены слову ОРДА также в эпоху Реформации и в XVII-XVIII веках.
ОРДА-Русь располагалась на востоке и на севере от западно-европейских стран. Отсюда произошло: АРКТИКА, АРКТИЧЕСКИЙ. ===>>> лат) ORTUS = восток, восхождение...
По результатам переписи 1897 года татары оказались одним из самых грамотных народов Российской Империи — это связано с умением читать и писать на родном языке и нередко на арабском или турецком.и, предположительно, в VII веке.
При переписи 1897 года национальность вообще нигде не указывалась.
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Уровень грамотности в европейской части составил 21,1 %, причём среди мужчин он был существенно выше чем среди женщин (29,3 % и 13,1 %, соответственно). По всей Российской империи — 19,78 %.
По вероисповеданию, крупнейшие конфессии, в порядке убывания, составили: православные — 69,3 %, магометане (мусульмане) — 11,1 %, римо-католики — 9,1 % и иудеи — 4,2 %.
По родному языку, крупнейшие языковые группы, в порядке убывания: великороссы — 44,3 %, малороссы — 17,8 %, поляки — 6,3 %, белорусы — 4,3 %, евреи — 4,0 %.
Именно тогда и начали показывать национальность. А до этого учет вели по сословиям, исходя из того, какой налог должен платить учитываемый в переписи.
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Ага, если только в графе "физические недостатки".
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Согласно «Положению о первой всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 года, перепись должна была собирать 14 признаков о каждом лице, живущем в пределах страны[5]:
1 имя,
2 семейное положение,
3 отношение к главе хозяйства,
4 пол,
5 возраст,
6 сословие или состояние,
7 вероисповедание,
8 место рождения,
9 место приписки,
10 место постоянного жительства,
11 родной язык,
12 грамотность,
13 занятие,
14 физические недостатки.
Он состоит из двух частей - северного и южно-центрального, а азиатского следа в нем нет
В январском номере журнала The American Journal of Human Genetics была опубликована статья об исследовании русского генофонда, проведенного российскими и эстонскими генетиками.
Результаты оказались неожиданными: по сути, русский этнос генетически состоит из двух частей - коренное население Южной и Центральной России родственно с другими народами, говорящими на славянских языках, а жители Севера страны - с финно-уграми.
И второй довольно удивительный и, можно даже сказать, сенсационный момент - типичного для азиатов (в том числе, пресловутых монголо-татар) набора генов ни в одной из русских популяций (ни в северной, ни в южной) в достаточном количестве не обнаружено.
Получается, поговорка «поскреби русского - найдешь татарина» не верна.
А что касается вашего утверждения, что нет там ничего татарского (азиатского) - 100 %-я ложь!. Половина русских Забайкалья носят те же гены, что и буряты и монголы. Коренные сибиряки в основном - азиаты. Вообще нет единого русского гена. У русских Смоленской области - гены как и у белорусов, у населения рязанщины - как и у мордвы, у русских Кубани - украинские гены, у русских забайкалья - гены монголо-бурятские.
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Генетики пришли к выводу, что у татар Крыма, Поволжья и Сибири нет общего «предкового компонента», а значит, нет общего генофонда.
«генетический портрет крымских татар задан преобладающим вкладом средиземноморских и переднеазиатских линий с небольшой долей восточных гаплогрупп Y-хромосомы»
«Таким образом, генетический портрет поволжских татар определяется высоким вкладом гаплогрупп, наиболее частых в Восточной Европе и Приуралье, заметно меньшей долей южных вариантов и очень слабым восточно-евразийским следом»
«основные составляющие генофонда сибирских татар связаны с Сибирью и северной полосой Евразии. Юго-западный генетический след характерен только для отдельных субэтносов сибирских татар — ялуто-ровских и бухарцев»
главный вывод генетиков состоит в том, что у татар Крыма, Поволжья и Сибири нет общего «предкового компонента», а значит, отсутствует «общность их происхождения от некогда единого „общетатарского“ генофонда».
«Такой результат не дает оснований для гипотез о происхождении генофонда всех татар ни от монголов, ни от центральноазиатских популяций в целом», — уверяют исследователи, тут же подчеркивая, что генофонд поволжских татар в 55 раз ближе к башкирам, чем к монголам.
"Что же до татар, то у них эта гаплогруппа (древних скифов) составляет не половину генофонда, как у русских, а примерно четверть. Но вот получили они ее с запада (от славян) или с востока (от алтайцев), пока мы не знаем."
"И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык."