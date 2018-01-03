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«Вам русским языком говорят»: необязательный татарский, сокращение учителей и эксперимент по объединению школ

07:00, 03.01.2018 139

Топ-10 фактов об образовании в Татарстане в прошедшем году

«Вам русским языком говорят»: необязательный татарский, сокращение учителей и эксперимент по объединению школ Фото: edusite.ru

Сферу образования в 2017 году лихорадило не меньше, чем банковскую. После озвученного Владимиром Путиным поручения обеспечить добровольное изучение родных языков чиновники в Татарстане пережили все стадии принятия неизбежного: от острого отрицания до торга и соглашения. Головы тоже летели — Энгеля Фаттахова на должности министра образования и науки сменил Рафис Бурганов, приведший в министерство свою команду. Может показаться, что отмена обязательного татарского — единственное, чем запомнится 2017 год школьникам и родителям, но это не так. «Реальное время» собрало 10 значимых событий, произошедших в образовании в минувшем году.

  1. Татарский добровольно

    Отмена обязательного изучения татарского языка — самое значимое событие 2017 года в сфере образования Татарстана. Начиная со второй четверти, школьники вместо татарского языка изучают новый предмет — «родной язык» в объеме 2-3 часов в неделю. У каждого он свой — русский, татарский и т. д. Власти Татарстана до последнего боролись за то, чтобы оставить татарский в обязательной программе, даже придумали новый учебный план с новым предметом — «государственный язык субъекта», но одобрения в федеральном Министерстве образования он не нашел. Опасения общественников, что если сделать татарский добровольным, то от него будут отказываться в массовом порядке, не подтвердились: 69% школьников выбрали татарский для изучения в часы «родного», 30% выбрали русский и 1% — языки других народов Татарстана.
  2. Русский как у всех

    Один из итогов языковой революции в Татарстане — доведение часов русского языка до федерального стандарта. С 3-4 до 5-6 в неделю было увеличено количество уроков русского языка и с двух до четырех — литературы. При этом у тех, кто выбрал «родной русский», часов получилось еще больше. Чем занять детей на этих уроках ломали голову и в школах, и в Минобразе РТ. Считали, что некорректно было бы давать программу основного русского, чтобы ученики не опередили в знаниях группу, занимающуюся татарским. В ход шли такие изобретения, как «Наследие Татарстана» и «Культура родного края», но после жалоб в прокуратуру решили, что ничем иным, кроме «русского», на уроках родного русского заниматься нельзя.



    Фото Максима Платонова
  3. Учителей сократили и переучили

    Сокращение часов татарского языка в школах привело к увольнению учителей татарского, которых, к слову, в республике было практически в два раза больше, чем учителей русского (4 800 и 2 500). Порядка 100 человек, в основном это педагоги пенсионного возраста, которые не захотели переобучаться, будут сокращены с января 2018 года. Еще 1 300 учителей проходят переквалификацию. Средства на это выделяют из бюджета Татарстана. После окончания курсов они пойдут работать учителями начальной школы, педагогами в детсадах и учителями «родного русского».
  4. Фаттахов — домой в Актаныш, Бурганов снова в министерство

    Следствием языковой революции стали кадровые перестановки в Минобразе. Постов лишились министр Энгель Фаттахов и его зам по национальным вопросам Ильдар Мухаметов. После проверок в школах и министерстве (нарушения нашли везде) прокуратура РТ вынесла представления в адрес и того, и другого. 4 декабря Фаттахов вернулся на свою прежнюю должность — главы Актанышского района. Новым министром образования стал Рафис Бурганов — экс-министр по делам молодежи и спорту. Его замом по экономическим вопросам стал Азат Шарипов, экс-замминистра по делам молодежи. Павел Фролов, проработавший на этом месте всего месяц, отправился обратно в аппарат президента. К числу новых замов добавился и бывший начальник казанского образования — Ильсур Хадиуллин.
  5. Еще больше уроков: астрономию вернули

    В 2017-м в расписание школьников вернулась астрономия. Предмет убрали из перечня обязательных в 1993 году, хотя в отдельных школах продолжали изучать, но в рамках факультатива. Астрономию изучают один час в неделю в 10-м или 11-м классе. ЕГЭ по астрономии, в том числе на добровольной основе, не планируется. Но с 2019 года будут проводиться всероссийские проверочные работы по астрономии, а задания по предмету будут включены в ЕГЭ по физике. В Татарстане учителей астрономии поручили готовить КФУ, о новых специалистах речи не идет — знаний по предмету добавят учителям физики. Астрономией Минобраз намерен привить школьникам «иммунитет» к лженауке и псевдонаучным сенсациям.



    Фото Максима Платонова
  6. ЕГЭ уже не тест

    Единый государственный экзамен теперь не тест. В 2017-м была завершена операция по постепенному отказу от заданий с выбором ответов, начавшаяся в 2014-м. В этом году убрали тестовую часть из экзаменов по физике, химии и биологии. Таким образом, сейчас «угадайка» осталась только в ЕГЭ по иностранным языкам — это объясняется тем, что международные экзамены основаны на тестовой системе. С 2022 года ЕГЭ по иностранному будет обязательным, с 2020 года в тестовом режиме его начнут сдавать в некоторых регионах.
  7. Молчание не золото

    В 2017-м школьникам преподнесли сюрприз, добавив еще один выпускной экзамен. Проведут его в апреле 2018-го, но готовиться начали уже сейчас. Речь идет об устной части ГИА по русскому — говорении. Участнику предстоит собеседование на определенную тему, на подготовку дадут минуту, сама беседа займет 15 минут. Планируется, что прохождение говорения в дальнейшем станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации. В 2018 году результаты не будут влиять на допуск к экзамену.
  8. Зарплату учителей довели до средней по региону

    Зарплату учителям в соответствии с «майскими» указами Путина довели до 100% от средней по региону. В Татарстане педагоги школ в среднем стали получать 29357 рублей. Зарплата профессорско-преподавательского состава вузов должна была вырасти до 180%, и многие учебные заведения этого уровня достигли. Председатель профсоюза работников образования РТ Юрий Прохоров на итоговом совещании упомянул о том, что теперь надо повысить окладную часть. Правда, скептики не считают, что это что-то изменит — скорее всего, у педагогов просто урежут надбавки.



    Фото mchs.tatarstan.ru
  9. Проведем эксперимент: отменять вторую смену начали с объединения школ

    Власти Казани, изучив опыт Москвы, начали эксперимент по слиянию школ: 13 учебных заведений объединили в семь. Присоединение шло по принципу — слабая и малокомплектная школа к сильной и переполненной. Довольны этим не все — родители школы №79 до сих пор судятся с исполкомом Казани. Эксперты полагают, что это только начало, и в будущем другие школы Татарстана тоже могут объединить. Учитывая систему подушевого финансирования, образовательные центры с большим числом учащихся получают больше денег — это, во-первых, во-вторых сокращается число руководителей — минимум на одного директора меньше, в-третьих, решается проблема со второй сменой. Оценить главное — уровень успеваемости, ради повышения которого, как объясняют чиновники, все затевалось, не так просто — надо изучить результаты ЕГЭ в предстоящие 3—5 лет.
  10. Директор года, химик года и 123 стобальника

    Итоги из разряда приятных — в этом году Ренат Хайбуллин, руководитель школы №85 Казани, стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Директор школы-2017», директор школы-интерната «IT-лицей» КФУ Тимербулат Самерханов – призером, а еще четверо — лауреатами. Ученик школы №131 Руслан Котляров завоевал золотую медаль международной олимпиады по химии. В рейтинг 200 лучших школ России попали 10 татарстанских учебных заведений. 123 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 139

комментарии

  • Анонимно 03 янв
    В начальной школе уже давным-давно нет мужчин.
    В средней школе остались единицы мужчин.
    Интересно, это как-то влияет на мировоззрение и менталитет школьников?
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    Анонимно 03 янв
    При разгуле эмансипации от мужиков скоро не останется никаких следов.
    Чему может научить затюканный законами и бабами мужик?
    Ему бы хоть как-то выжить слившись с толпой и растворившись в пространстве.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Пожалуй Вы правы.
    К сожалению...
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    Анонимно 03 янв
    Ничего, китайцев всё больше. Поправят скоро демографию.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    очень сильно влияет
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    Анонимно 05 янв
    Дошкольное образование, а затем и всё последующее, включая аспирантуру и проч., начальные, базовые, средние и высшие школы без педагогов-мужчин - это явно убогие, неполноценные (однобокие, кривые, хромые) школы.
    Их оскольчато-обломочное начало - полуаналог - убогие семьи, семьи с зарождения без мужа-отца, горше того, даже без деда. Дети, а потом - взрослые, выросшие в таких семьях, даже в наилучших (материально обеспеченных выше некуда) случаях, в основном, очень ярко, разительно, заметно отличаются. И не в лучшую сторону. Это правда. Это факт.
    И семьи, где отец был, но... или он умер, трагически погиб, ушел, его изгнали... тоже заметно отличаются от полных, нормальных семей.
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  • Анонимно 03 янв
    Каждая метла метет по своему
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  • Анонимно 03 янв
    Да и без отмены татарского российское образование- худшее в Европе
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    Анонимно 03 янв
    А на что кому нынче в России нужно образование?
    Дуракам легче живётся при нынешнем бытие.
    Например, выписал лекарь не глядя ОРВИ и полкило таблеток, и голова у него не болит. А кабы он чёта соображал, то ему бы пришлось возиться с доходягой за те же деньги.
    А рулят и вовсе по понятиям, не забивая сознания законами и правами.
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    Анонимно 03 янв
    Только ооочень необразованный человек (что бы не сказать больше) может написать такую глупость.
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    Анонимно 03 янв
    Вы лучше поинтересуйтесь, где образование получали дети Мизулиной, Пескова, Лаврова, Петра Толстого и это далеко не полный список
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    Анонимно 03 янв
    Ну и на что им это образование сдалось? Ради корочек?
    Нынче ж в России всё не по-уму, а по блату.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Детям песковых и лавровых и работать-то не нужно
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    *Уважаемые родители! вы тоже должны заниматься образованием своих детей!
    **Надо мотивировать, а иногда и заставлять детей учиться, повзрослев вы уже не сможете повлиять на своих подростков и время будет упущено!
    ***Из ваших детей вырастут попросту безграмотные лентяи!
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    Почему в РТ нет ни одной русской гимназии? Ни одной Кряшенской гимназии тоже нет - почему? Зато есть куча татарских гимназий и даже одна еврейская. Разве это не дискриминация?

    Ринат Гараев.

    Ринат Гараев.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Есть православные гимназии, а в татарских гммназиях татарский отменили
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    А про медресе вы уже стесняетесь упоминать?! )))
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    Анонимно 03 янв
    Ну не всё же торговые точки РПЦ-КГБ строить
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Стал быть и в медресе татарский уже под запретом?
    Раз вы об нём даже не упоминаете.)))
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Не все ходят в медресе, как и не все ходят в семинарии и церковно-приходские школы. Неужели это так сложно понять?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Очень таких гимназий есть в Кировской, Ульяновской и Рязанской областях. Помогу найти и даже готов оплатить билет в один конец
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Куды ехать то? Тама носителей больше чем в станах.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Откуда приехали, туда и ехать
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    татары приехали на земли Татарстана с Алтая. может, это вам вернуться на историческую Родину?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Зачем же тогда татары собираются построить татарскую школу в русском городе Пенза? И зачем в русском городе Саратов есть татарская национальная гимназия, хотя там татар менее двух процентов населения? Отчего татары не уезжают оттуда домой в РТ? Они там не устали жить в диаспоре? Может им купить билетики до Татарии и помочь уехать на родину? Кряшены вовсе не татары. Кряшены - это антитатары, если хотите.

    Хотелось бы понять; почему в Саратове есть татарская гимназия, притом национальная, а в Казани русской гимназии нет ни одной, тем более национальной? Разве это не дискриминация?

    Ринат Гараев.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Активное заселение Татарстана некоренными народа (коренные народы- башкиры, чуваши, мордвины, крящены, марийцы, удмурты) началось только в 70-е годы прошлого века из-за многочисленных строек социализма и плохих условий жизни в средней полосе. При этом эти люди никогда не чувствовали ни привязанности к Татарстану, ни уважения к хозяевам этой земли- татарам
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    У крящен нет имён Ринат и фамилий Гараев
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    псевдоринату. В Казани есть русская школа -93.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Татары в РТ находятся у себя на исторической земле. В то время, когда они появились на Алтае, здесь , на этой территории никто не жил - ни финно-угры, и тем более, не было здесь никаких русских.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Да, а сам стан и самих этих хороших людей от балды придумали и нарисовали только после 1917 года. А до этого это была Казанская губерния, которую плохие люди основали, построили и живут в ней до сих пор.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Тада всех становых академиков вам придётся послать к матерям и их семитомник с ними туда же.
    Ясно дело, что и от чингизидства татарам тоже придётся отказаться.)))
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    В отличии от вас, русские жили в регионе с момента, когда они его основали, а вот татары, по их же бумажкам, появились в регионе только с монгол-татарской оккупационной администрацией спустя 300 лет. Так что ехать придётся вам.)))
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Какую-то там "казанскую губернию" придумали в 1708 и отменили в 1920, а до этого тут тысячи лет был Татарстан- земля татар
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Да!!!
    И только в истинно татарском городе Казани могла возникнуть Старо-татарская слобода.)))
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Старо-Татарская слобода- это древнейшая часть татарского города Казань. В чём вопрос?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Ну, да. Тогда ещё летоисчисления не было.
    Поэтому эта слобода оч древняя.)))
    Вы даже не пАнЯли, того, что слободы создавались в русских городах.)))
    Во всех нац слободах жили нац индивиды отличные от коренного населения.

    А по-вашему тогда выходит, что в Старо-татарской слободе жили такие отпетые татары, которые были на порядки круче остальных татар в городе Казань. Кстати, для татар байки с подобными глюками - обычное дело.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Старо татарская слобода образовалась толко после оккупации. Неужели сложно почитать историю Казани?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    келейный, и здесь ты? Пойдешь пешком без билета.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Пенза не русская, и ее территорией быть не может, мои предки татарские мурзы по материнской линии жили на этих землях очень даже давно.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    а еще татары где жили? неужто на луне?
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    русских не говорящих по русски не встречал, а татар не говорящих по татарски много.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Пензенские татары говорят не как казанские. Горьковские не знаю. Крымские по турецки.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Давайте почитаем истории про слободу.
    ----------------------------------
    Старо-Татарская слобода представляет собой
    ЕДИНСТВЕННЫЙ сохранившийся комплекс памятников периода ФОРМИРОВАНИЯ татарской нации
    в конце XIX — начале XX века.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    А можно источник информации? Откуда цитата?
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Старо-Татарская слобода- это древнейшая часть татарского города Казань. В чём вопрос?
    +++++++++++
    Старо татарская слобода образовалась толко после оккупации. Неужели сложно почитать историю Казани?
    ===========
    Давайте почитаем истории про слободу.
    ----------------------------------
    Старо-Татарская слобода представляет собой
    ЕДИНСТВЕННЫЙ сохранившийся комплекс памятников периода ФОРМИРОВАНИЯ татарской нации
    в конце XIX — начале XX века.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Ядро Старой Татарской слободы находится за протоком Булак, где ещё до покорения города Иваном Грозным находился «Царев луг» и деревня Кураиш (впоследствии Кураишева слобода) с каменной Отучевой мечетью. Особенно бурное развитие и застройка слободы начались после визита в Казань в 1767 году императрицы Екатерины II, когда она лично сняла все прежние ограничения строить каменные мечети и татарские общественные здания, а также в связи с её историческим указом 1773 года «О терпимости всех вероисповеданий».
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Ядро Старой Татарской слободы находится за протоком Булак, где ещё до покорения города Иваном Грозным находился «Царев луг»
    ------------------------------------
    «Царев луг» - по-любому русское название, в якобы ещё татарской Казани. )))
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Старо-татарская слобода - это исторический район Казани, расположенный на правом берегу озера Нижний Кабан, куда за посадскую стену были переселены в 16 веке лояльные казанцы после завоевания города Иваном Грозным. Согласно летописных источников (Писцовых книгах) Старо-Татарская слобода впервые упомянута в 1566-1568 годах
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Теперь все школы и гимназии в Татарстане русские. Мало?
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Им конечно мало
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    У Р. Гараева - жена русская. Шея вертит головой.
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    гараев. обучение почти во всех школах татарстана ведутся на русском языке. считай они все русские. в калужской, костромской и др. подобных областях вообще не изучают другие языки кроме русского (может еще иврит). пожальте туда господа.
    Ответить
    Анонимно 09 янв
    Никогда никаких русов и русских у нас не было. были татары-тюрки (от Карпат до Тихого океана) и угрофинские племена (северная лесная часть этого же пространства). Русы - это варяжское племя, которое проживало в Скандинавии. О каком государстве идет речь? О Киевском каганате? Это татарское государство, осколок татарского Аварского каганата, Гарнати там не обнаружил ни одного славянина. Единственный сохранившийся документ от этого каганата - письмо одного еврея и написано оно на еврейском языке, и внизу на чисто татарском языке имеется резолюция одного чиновника "Это мы проверили" (тогда вся официальная корреспонденция проверялась чиновниками получается). Или Московский улус? Там население на 99 % состояло из татар и финугров, по славянски никто не говорил (Пелинского прочтите). Так что если вы русы - то вы пришлые, а если вы местные, наши люди - то вы не русы, а коренные татары, фин-угры.
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    Наконец-то все встает на свои места. В 90-х что наделали?! Какие медресе и татарские гимназии. Все с турции слизали. И одеяния эти маджахедские женщины татарки никогда раньше не носили. Были тюбетейки, платки завязывали квадратом, национальные уборы с вышивкой -прелесть. А то, что сейчас распространилось, эти замотанные лица с одними глазами да бороденки неухоженные -это сами знаете кого напоминает. Так откуда же это все к нам пришло в Татарию, да еще так произросло, что сами татары ругаются. Что за паранжа?! С чего?!
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    ну зачем нам зщё и русская гимназия, когда и так все предметы почти во всех школах ведется на русском? Петр Иванов
    Ответить
    Анонимно 11 янв
    Саратов и Пенза не русские, как и остальные

    Сара́тов : (упомин. в Хожд. Котова; см. ИОРЯС 15, 4, 292), первонач. был расположен на левом берегу Волги, казах., тат. Sаrаtаu -- то же (Радлов 4, 318), калм. Šartū balɣɔsn̥ (под влиянием калм. šаrɔ "желтый" и balɣɔsn̥ "селение, город") (Рамстедт, KWb. 351). Первонач. из сев.-тюрк. sary "желтый, белый" и tаu "гора"; ср. тат., кыпч., казах. tau, кирг. tō, тур., крым.-тат., азерб. dаɣ -- то же (Радлов 3, 772, 1140, 1421,
    Ответить
    Анонимно 16 янв
    Есть русские не говорящие по русски. Но не в постсоветском пространстве.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Кряшены говорят на чистейшем татарском. Зачем им отдельная гимназия? Фактически это искусственное разделение на татар и кряшен. Вы же не станете выделять русских в другую нацию, если они не православные.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Да никакой это не крящен. Бывают разве крящены ринаты гараевы?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Совсем ку-ку что ли? ВСЕ учебные заведения по умолчанию русские, включая вузы.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Так и качество образования там русское, поэтому за нормальным образованием надо ехать зарубеж
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Вас кто-то за хвост держит? Ехайте за бугры. Учитесь. Неужто кто возражает?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Ну тот, кто хочет в жизни преуспеть тот безусловно поедет за нормальным образование зарубеж, а кто хочет быть нищим и несчастным, тот будет получать русское "образование"
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    вот тут, я татарка, с Вами соглашусь...все школы русские, а мы тут татары, чеченцы, мордва, чуваши ...и много много других наций и народностей...не имеем ни одной своей национальной школы, а это разве правильно?!....
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    А разве у индейцев США есть свои школы?
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Вот по этой причине нам нужен свой штат Идель - Урал - Сэбр.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    50 штатов США заимствовали свои названия из многих языков.
    Названия 25 из них пришли из языков североамериканских индейцев.
    -----------------------------
    Нет проблем. Надо всё сделать как в США.
    Новые регионы, но без нац прибамбасов, могут носить любые имена.

    Алабама От индейского выражения «я расчищаю заросли»
    Иллинойс От индейского «люди»
    Кентукки От индейского «завтрашняя страна»
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Не будут татары русскими никогда и за что, поэтому как в США сделать невозможно
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    БРЕД собаки какой-то, гимназий полно татарских везде,кузлер откройте и увидите. Супруга хотела устроиться в гимназию секретарем ,ее не взяли только из за незнания языка тат.(есть опыт и образование соответствующее)
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Вам-то какое дело до русских и кряшенских гимназий? Пусть кряшены и русские скажут, потом уж и Вы подключитесь
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Крящены говорят на чистейшем татарском языке. Ознакомьтесь с историей вопроса, пожалуйста
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Крящен - это крещенный татарин "умники".Нет такой отдельной нации. Когда Иван Грозный завоевал Казанское ханство, насильно начал крестить.оттуда и пошло "крещенный татарин" по татарский "керэшен" будет. Шереметьевы, генерал Карбышев, адмирал Ушаков, Суворов, Кутузов и мн др. - они все потомки крещенных татар тех лет.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Кряшены это не крешенные татары. Прочитайте работы Максимова. Историю надо знать. Посмотрите внимательно на кряшен и сразу увидите разницу.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    А вы почитайте М.С. Глухова, заблудший вы наш!
    Ответить
    Анонимно 07 янв
    Кряшены были задолго до Ивана Грозного. Кроме языка, ничего общего с татарами у них нет. Даже кухня отличается от татарской. А те, кого крестил Иван Грозный, постепенно вернулись в свою веру, скорее всего. Их немного перешло в христианство.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    В Казани русской считается 93 школа или гимназия. Прежде чем вопить, могли бы поинтересоваться.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Провокатор вы батенька !!!
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Ты не Ринат Гараев, а Роман Горев. Фальшивка, прикрывающаяся татарским именем.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Я тоже так думаю, что он постоянно засланный казачек в "РВ" от центра!!!
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    причем, что он штатный агент от урусов
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    русский шпион под псевдонимом "ринат гараев"
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    Ринат Гараев, вы точно не Ринат, и точго не Гаравев, у крящен фамилии и имена русские, поэтому не надо разыгрывать из себя крящена, надо знать мат.часть.
    Ответить
    Анонимно 12 янв
    75 гимназия - русская этнокультурная. 13 татарская - кряшенская.
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    Надо голосовать АЗАТЛЫК ВТОЦ все изменится надо ТАТАРОМ сохранить Татарский язык культуру !! Татарлар бердэм булырга !¡
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Татарам- татарскую власть
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Все за вас так переживают: как же вы сами свои прибамбасы все сохраните?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Вас тут не будет, сохраним
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    «Пока толстый сохнет, худой сдохнет»
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    В процентном и количественном отношении, число татар, а также чувашей в республике Татарстан только растёт, достигнув исторического максимума, осталось чуть-чуть поднажать
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Но в 2007-2009 годах на «чувашском» графике виден излом: сокращение замедлилось. Дальше население России стало увеличиваться, а вот Чувашия наметившийся тренд не выдержала – количество людей в республике вновь стало уменьшаться.

    К 2031 году Чувашстат прогнозирует сокращение населения региона еще на 100 тысяч человек. В Чувашии останется немногим более 1,1 млн жителей.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Смотрите количество чувашей в государстве Татарстан
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    государства татарстан НЕ существует в природе. вот фантазер.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    ПОКА не существуют. Даже в 1988 никто не мог представить свободных Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдовы, Закавказья, Средней Азии
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Верно говоришь! Ждите!
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    93-я гимназия в Казани не является русскоци не не носит названия русской гимназии. В ней половина учмтелей и учеников татары, в т.ч. мусульманские замоташки. Какая же это русская гимназия, если там даже запрещены уроки Основ Православной Культуры, которые преподаются в обычных школах других регионов? В РТ есть только одна русская школа - Начальная Православная гимназия в Казани. И ту власти РТ под любыми предлогами пытаются закрыть. Кряшенских же учебных заведений нет совсем и любые попытки их создания вызывают истерику у татарских исламистов.

    Ринат Гараев.
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    За русскими школами- в Россию
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    Так все итак живут в России.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    татарстан - это и есть Россия. вы откуда пишете? из турции?
    Ответить
    Анонимно 03 янв
    У вас руских нет будущего! В ближайшее время наступит мир тюркских мусульманских народов! Изучайте татарский язык!
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Да, скоро в Сирии тюрки друг друга добьют, и примутся друг за друга в Иране.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    В Сирии живут арабы, в Иране персы
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    прочитав всю эту ересь, что здесь написано, напомнило мне это хохлов, которые писали, что они первыми появились на земле.Теперь спорят русские и татары, кто первым родился.Первым родился крешен, крещенный татарин.У моих родственников в деревне соседа звали дядя Вася, и я удивлялась--имя и фамилия русские, а на русском не говорит и не понимает.Это было в конце 60х годов.А сейчас на каком языке говорят крещенные татары?
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    А в нашей школе №8 г.Казани зарплата у учителей уменьшилась, кроме директора и ее приближенных. Директор умышленно всем урезала баллы более чем в 2 раза (было около 60, сейчас - 25!).
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    Скажите спасибо русским активистам
    Ответить
  • Анонимно 03 янв
    Да здравствует тюркский мир во главе с халифом всех мусульман Реджеп Эрдоганом!
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Вот что делает оттепель во время зимы...
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Зачем Эрдоган? Каждый татарин минимум 100 Эрдоганов стоит!
    Ответить
  • Анонимно 04 янв
    Энгель Фаттахов молодец!
    Ответить
  • Анонимно 04 янв
    3.3 млрд рублей на парки-нормально!без смет,обсуждения и тд!а школы улучшают финансирование путем слияния!
    Ответить
  • Анонимно 04 янв
    Давно пора переименовать Татарстан в Булгарию, а национальность татарин в булгарин. Национальности татарин, до революции не было, так же, как и русский, были великороссы.
    Ответить
  • Анонимно 04 янв
    Национальности татарин, до революции не было, так же, как и русский, были великороссы.
    -----------------------------
    Ага, русских не было, а вот русские штыки многие познали своей шкурой.)))
    ===============
    Ворчали старики:
    "Что ж мы? на зимние квартиры?
    Не смеют, что ли, командиры
    Чужие изорвать мундиры
    О русские штыки?"

    "Бородино" Лермонтов М.Ю.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Русских придумали только в 18 веке
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Не, тогда татар ещё не придумали.
    Некому было русских - русскими назвать.
    А без русских и татар в России не было.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Предки русских ездили платить дань в Орду- исторический факт
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Никто даже и не спорит.
    Ибо Орда - тогдашний военный округ русских казаков.
    Слово "Орда" и употреблялось тогда в значении "Армия".
    Тогдашняя дань - нынешний налог. Какие проблемы?

    А вот записав себя в коренные жители региона, татары, фактически отказались от ига и чингизидства.
    А если без ига и чингизидства татарам жизнь не мила, то тогда они в регионе отпрыски оккупантов, а не коренные жители.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Орда - военно-административная организация у тюркских и монгольских народов
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Да, у 5 (ПЯТИ) процентов жителей России была АбАлденная армия.)))
    У них даже своего железа не было, а не то что государства.
    Даже по всем байкам батырОв, онЕ сами не воевали, ибо некому.
    ---------------------
    В русских летописях при рассказе о военных кампаниях преспокойно вставляют обороты «шведская орда» или «немецкая орда» в том же значении — «войско».

    Русское слово ОРДА, РАТЬ близко, вероятно, к слову и понятию РОД, РЯД.
    Слово РОД=ОРДА породило очень много слов в латинском, греческом и вообще в западно-европейских языках.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Сразу напомним, что как реальное государство Монголия возникла лишь в XX веке. Сегодня оно находится на невысоком уровне развития, и в частности с военной точки зрения.

    Остается только предположить, что эта могущественная империя каким-то странным образом деградировала.

    Монгольское государство = Золотая Орда. Всюду - русские. В войсках, в жизненно важных узлах империи. Русские контролируют пути сообщения и коммуникации. Где же монголы? Нам говорят: на высших командных постах. Но их почему-то не свергают "покоренные рабы", не только вооруженные и составляющие подавляющую часть войска, но и владеющие переправами и т. п.

    ...становится непонятным, каким образом небольшое число конных дикарей, пришедших издалека - с границ Китая, могло покорить многие мощные цивилизованные страны (вплоть до Египта), заставив население этих стран служить в своем войске.
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Русского слова орда не существует. Зато есть английское слово hordes, что обозначает тоже самое
    Ответить
    Анонимно 07 янв
    С каких пор казаки стали какими-то мифическими "русскими"?
    Казак - это тот татарин, который по разным обстоятельствам был вынужден уйти из общины. Ходили в казаках и Чингиз, и Бабур, и Тамерлан, И Едигей, и его сын Нурадым и многие другие известные татары.
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    Еще в XVII веке казаки были распространены по всей территории Руси Источники того времени упоминают казаков: яицких, донских, волжских, терских, днепровских, запорожских, мещерских, псковских, рязанских, а также городских, то есть находящихся в городах Упоминаются также казаки ордынские, азовские, ногайские и т д

    Попросту говоря, как мы видим, почти все русские монастыри были основаны при татаро-монголах. И понятно почему. Многие из казаков, оставив военную службу в Орде, уходили в монастыри. Так было принято среди казаков еще в XVII столетии.

    ...современное употребление слова "татары" восходит, скорее всего, к западноевропейской традиции. В России до XVII столетия татарами называли воинские общины казаков...
    Ответить
    Анонимно 09 янв
    Уже в начале 13 века Чингизхан ходил в казаках (был вынужден уйти в казаки, когда его юрт разграбили соседние племена). Что касается казаков Дона и Днепра. Это - татары Большой орды, которые были вынуждены уйти в Степь, в казаки, когда их страну и столицу разрушили другие татарские улусы (Крымское и Сибирское ханства и Ногайская орда). Казакеи никогда не были славянами, никогда не говрили на славянском языке. Казацкая орда (Казацкая Татаприя состояло из 3-х улусов: Сарыкамышлы, Барабаш и Путкалы. Первые казаки Дона и Днепра - чистые татары: Сары Азман, Ындырлы Шадра и т.д. До 18 века казаки не умели говорить на славянском. Говорили только по-татарски.
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    Не возможно без татар, ДА!
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    Русское слово ОРДА, РАТЬ близко, вероятно, к слову и понятию РОД, РЯД. По-видимому, первоначально слово ОРДА означало именно РОД, то есть фундаментальное обще-человеческое понятие, обозначавшее общность людей, произошедших из единого корня. Слово РОД=ОРДА породило очень много слов в латинском, греческом и вообще в западно-европейских языках. Ниже мы приводим лишь некоторые примеры.

    ОРДА. В этом же смысловом кусте расположены такие слова, как: РОД, ГОРОД, ОГРАДА, ГОРДЫЙ. В западно-европейском произношении ОРДА или ГОРДЫЙ озвучили как HORDA, то есть ГОРДА.

    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    ОРДА (HORDA в западном произношении), РАТЬ, как конники, всадники, казаки. Слово ОРАТЬ, РЫТЬ в смысле пахать - устаревшая форма.

    ОРДА, РАТЬ, как порядок, совет, орган власти, начальство, руководство.

    ОРДА или HORDA = ГОРДА, как символ жесткости, твердости, установления прочного порядка. Отсюда произошло, например: СЕРТИФИКАТ, ОРФОГРАФИЯ.

    ОРДА, РАТЬ, как хорошо вооруженное войско, снабженное средствами войны. В первую очередь ОРДА имела в своем распоряжении огнестрельное оружие, АРТИллерию. Отсюда произошло: АРТИЛЛЕРИЯ. ===>>> анг) ORDNANCE = артиллерийские орудия, артиллерийско-техническое и вещевое снабжение. тур) ORDU = армия.

    ОРДА, ГУРТ, как стадо, табун, банда, шайка, символ чего-то огромного, хаотичного, опасного. Вероятно, дополнительные негативные оттенки были присвоены слову ОРДА также в эпоху Реформации и в XVII-XVIII веках.

    ОРДА-Русь располагалась на востоке и на севере от западно-европейских стран. Отсюда произошло: АРКТИКА, АРКТИЧЕСКИЙ. ===>>> лат) ORTUS = восток, восхождение...
    Ответить
    Анонимно 05 янв
    Никакого западного прозношения не существует, есть в английском языке слова horde и есть английское словo artillery, которое было заимствованно в русский лексикон. Аналогов этих слов в современном русском языке нет
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    Вернее будет - "Золотая Орда" = "Алтын Урда" или "Алтын Юрта"
    Ответить
  • Анонимно 05 янв
    Как минимум у 60 %-в предков сегодняшних русских - были татарами, говорили на татарском. У кого-то это было в 3-м поколении, у кого-то - в 30-м. В 14 веке на татарском говорили (во всяком случае понимали и могли разъясняться) все: от Балкан да Тихого океана, от Татарского (Северно-Ледовитого) океана до Татарского озера (озеро возле Багдада), Каракуля (Харакуля, Средняя Индия) и до Арслан-елги (Хуанхэ). Нехорошо отказаться от языка своих предков, не учить его.
    Ответить
    Анонимно 06 янв
    и ещё!!! Волжская Булгария первой в Европе стала выплавлять чугун. В Японии самурайские мечи до сих пор куют из стали изготавливаемой по технологии Tatara, которая была завезена в страну восходящего солнца татарам
    По результатам переписи 1897 года татары оказались одним из самых грамотных народов Российской Империи — это связано с умением читать и писать на родном языке и нередко на арабском или турецком.и, предположительно, в VII веке.
    Ответить
    Анонимно 07 янв
    Чтобы и татарин и не соврал - такого не бывает!)))
    При переписи 1897 года национальность вообще нигде не указывалась.
    =================
    Уровень грамотности в европейской части составил 21,1 %, причём среди мужчин он был существенно выше чем среди женщин (29,3 % и 13,1 %, соответственно). По всей Российской империи — 19,78 %.

    По вероисповеданию, крупнейшие конфессии, в порядке убывания, составили: православные — 69,3 %, магометане (мусульмане) — 11,1 %, римо-католики — 9,1 % и иудеи — 4,2 %.

    По родному языку, крупнейшие языковые группы, в порядке убывания: великороссы — 44,3 %, малороссы — 17,8 %, поляки — 6,3 %, белорусы — 4,3 %, евреи — 4,0 %.
    Ответить
    Анонимно 07 янв
    Уян татар! булма надан! Уян татар!
    Ответить
    Анонимно 07 янв
    Не ври!
    Именно тогда и начали показывать национальность. А до этого учет вели по сословиям, исходя из того, какой налог должен платить учитываемый в переписи.
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    Именно тогда и начали показывать национальность.
    -----------------
    Ага, если только в графе "физические недостатки".
    =========
    Согласно «Положению о первой всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 года, перепись должна была собирать 14 признаков о каждом лице, живущем в пределах страны[5]:

    1 имя,
    2 семейное положение,
    3 отношение к главе хозяйства,
    4 пол,
    5 возраст,
    6 сословие или состояние,
    7 вероисповедание,
    8 место рождения,
    9 место приписки,
    10 место постоянного жительства,
    11 родной язык,
    12 грамотность,
    13 занятие,
    14 физические недостатки.
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    Сенсационное открытие ученых: Раскрыта тайна русского генофонда
    Он состоит из двух частей - северного и южно-центрального, а азиатского следа в нем нет

    В январском номере журнала The American Journal of Human Genetics была опубликована статья об исследовании русского генофонда, проведенного российскими и эстонскими генетиками.

    Результаты оказались неожиданными: по сути, русский этнос генетически состоит из двух частей - коренное население Южной и Центральной России родственно с другими народами, говорящими на славянских языках, а жители Севера страны - с финно-уграми.

    И второй довольно удивительный и, можно даже сказать, сенсационный момент - типичного для азиатов (в том числе, пресловутых монголо-татар) набора генов ни в одной из русских популяций (ни в северной, ни в южной) в достаточном количестве не обнаружено.

    Получается, поговорка «поскреби русского - найдешь татарина» не верна.
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    почему вы татар приравняете только к монголам и азиатам? Татары - все население от Карпат до Тихого океана. Потомки татар Чингизхана, половцев, хазар и булгар (потомки татар Золотой орды).
    А что касается вашего утверждения, что нет там ничего татарского (азиатского) - 100 %-я ложь!. Половина русских Забайкалья носят те же гены, что и буряты и монголы. Коренные сибиряки в основном - азиаты. Вообще нет единого русского гена. У русских Смоленской области - гены как и у белорусов, у населения рязанщины - как и у мордвы, у русских Кубани - украинские гены, у русских забайкалья - гены монголо-бурятские.
    Ответить
    Анонимно 09 янв
    "Ты их в дверь — они в окно!" (с)
    +++++++++
    Генетики пришли к выводу, что у татар Крыма, Поволжья и Сибири нет общего «предкового компонента», а значит, нет общего генофонда.

    «генетический портрет крымских татар задан преобладающим вкладом средиземноморских и переднеазиатских линий с небольшой долей восточных гаплогрупп Y-хромосомы»

    «Таким образом, генетический портрет поволжских татар определяется высоким вкладом гаплогрупп, наиболее частых в Восточной Европе и Приуралье, заметно меньшей долей южных вариантов и очень слабым восточно-евразийским следом»

    «основные составляющие генофонда сибирских татар связаны с Сибирью и северной полосой Евразии. Юго-западный генетический след характерен только для отдельных субэтносов сибирских татар — ялуто-ровских и бухарцев»

    главный вывод генетиков состоит в том, что у татар Крыма, Поволжья и Сибири нет общего «предкового компонента», а значит, отсутствует «общность их происхождения от некогда единого „общетатарского“ генофонда».

    «Такой результат не дает оснований для гипотез о происхождении генофонда всех татар ни от монголов, ни от центральноазиатских популяций в целом», — уверяют исследователи, тут же подчеркивая, что генофонд поволжских татар в 55 раз ближе к башкирам, чем к монголам.
    Ответить
    Анонимно 09 янв
    "Мы сделали вывод, и он был многократно подтвержден, что в русском генофонде практически нет следов из Азии, из-за Урала."

    "Что же до татар, то у них эта гаплогруппа (древних скифов) составляет не половину генофонда, как у русских, а примерно четверть. Но вот получили они ее с запада (от славян) или с востока (от алтайцев), пока мы не знаем."
    Ответить
  • Анонимно 08 янв
    Совет Поэта:...не оспаривай глупца
    Ответить
    Анонимно 08 янв
    Ну, стихи Поэта не стареют. Прям с натуры написано.

    "И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
    Тунгуз, и друг степей калмык."
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