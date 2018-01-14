Главный масон России: «Бывает, к нам приходят персонажи, мечтающие о мировом господстве»

Андрей Богданов о возрождении казанской ложи, конфликте с Виталием Милоновым и женщинах и атеистах в масонстве

Как стать масоном и в чем главная цель вольных каменщиков? Много ли масонов в России и представители каких сфер входят в это движение? Что из себя представляет воссозданная в прошлом году ложа «Восходящего солнца» в Казани? Почему женщинам и атеистам не место в рядах масонов? На эти и многие другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответил великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов.

«В ложах регулярного масонства по всему миру насчитывается более 4 миллионов человек»



— Андрей Владимирович, не могли бы вы рассказать нашему читателю о том, как вы пришли к масонству и каким был ваш путь к должности великого мастера Великой ложи России?

— О российском масонстве я узнал от близкого друга в 1999 году. После долгих раздумий решил вступить, хотя о масонстве знал очень мало. Но я хорошо знал друга, его принципы и взгляды на жизнь. Он не мог вступить в плохую организацию. В 2000 году я был посвящен в ученики достопочтенной ложи «Гармония» №1 на востоке Москвы.

В 2001-м я был инициирован в подмастерье и в степень мастера. В 2005 году была инсталлирована достопочтенная ложа «Цитадель» №27 на востоке Москвы и я был инсталлирован ее первым досточтимым мастером. В 2006-м я был избран великим дародателем ВЛР (Великая ложа России,— прим. ред.), а в 2007 году братья выбрали меня великим мастером, которым я до сих пор и остаюсь.

— Вы являетесь известным политтехнологом, также вы были кандидатом в президенты России. При этом вы возглавляете организацию, которая не приемлет обсуждения политических вопросов и максимально сторонится этой темы. Нет ли для вас в этом диссонанса?

— Масонство не запрещает заниматься любой профессиональной деятельностью, которая не противоречит законам государства. В своей деятельности я не упоминаю масонство.

Масонство не запрещает заниматься любой профессиональной деятельностью, которая не противоречит законам государства



— Насколько активно и широко представлено масонство в России? Отмечаете ли вы какие-нибудь заметные различия между масонством в России и за рубежом?

— Великая ложа России, которую я возглавляю, относится к регулярному масонству, которое берет свое начало в 1717 году, после создания в Англии первой Великой ложи. Регулярное масонство в обязательном порядке придерживается принципов лояльности к существующей государственной власти и веры в Бога. И в наших ложах недопустимы дискуссии по политическим вопросам или по вопросам конфессиональным. И конечно же, это соблюдение традиций нашего братства, которые у нас именуются ландмарками.

Так вот, в ложах регулярного масонства насчитывается по всему миру более 4 миллионов человек. Особенно значительны по своей численности ложи в США, Латинской Америке, Европе. Так, в Англии в ложах состоят около 300 тысяч человек, в США — более 2 миллионов, десятки тысяч масонов в Германии, Франции, Бразилии и так далее.

В России число братьев не так значительно, в нашей юрисдикции немногим более одной тысячи человек. Но масонство в России возродилось всего лишь 20 лет назад, в то время как в Англии, Франции и США его непрерывная история длится около 300 лет. Если в России не будет социальных потрясений, подобных Октябрьской революции, то численность российских братьев будет в дальнейшем быстро увеличиваться. Принципы работы по всему миру — едины, и потому значимых отличий между отдельными национальными юрисдикциями не существует.

— Много ли вольных каменщиков среди крупных российских политиков? Понимаем, что вы не можете назвать их имен, но все же надеемся хотя бы на примерные цифры. И представители каких сфер в основном входят в российские ложи?

— В правилах масонства не называть имена своих членов за исключением тех случаев, когда они сами проявили инициативу и публично заявили о своем посвящении в Орден вольных каменщиков. Могу сказать одно, что в российском масонстве есть политики и бизнесмены, ученые и полицейские, певцы оперных театров и военные, студенты и пенсионеры, преподаватели вузов и священнослужители.

В ложах регулярного масонства насчитывается по всему миру более 4 миллионов человек. Особенно значительны по своей численности ложи в США, Латинской Америке, Европе



«К казанской ложе с благосклонностью относилась императрица Екатерина II»

— Андрей Владимирович, в прошлом году в Казани была воссоздана ложа «Восходящего солнца», которая отнюдь не нова (она была основана еще в 1776 году). Не могли бы вы рассказать, почему было принято решение о ее повторном открытии? Что она из себя представляет?

— В Казани ложа «Восходящего солнца» (или «Светила») — одна из старейших в России. Вы правильно отметили, что она была создана в 1776 году. Она входила в состав Великой провинциальной ложи России, которую тогда возглавлял Иван Перфильевич Елагин. Это было первое общероссийское объединение регулярного масонства, насчитывающее в своих рядах более 800 человек и имеющее широкие международные связи. К этому объединению, вопреки сложившимся историческим мифам, с благосклонностью относилась императрица Екатерина II.

Неслучайно, что во главе стоял близкий к императорской особе обер-гофмейстер двора и член императорской Академии наук И.П. Елагин. Кроме того, в работах принимали участие личный секретарь императрицы, а также высокопоставленные государственные и военные деятели того времени. В Казани ложа создавалась при деятельном участии А.Л. Лихачева. Он был депутатом губернского дворянского собрания и директором народного училища. Участие в работе ложи принимали такие видные в то время российские масоны, как И.И. Панаев и С.И. Гамалея.

Всего на сегодняшний день в ВЛР 40 лож. Из них около семи воссозданных: «Гармония», «Астрея», «Аврора», «Музы», «Клио», «Золотой ключ», «Восходящего солнца». Когда в недавнем прошлом в Казани братья решили создать свою ложу, то было принято решение не создавать новую, а воссоздать старую ложу с прекрасным символическим названием. Это дань тем мастерам, кто распространял свет просвещения в XVIII веке. Сейчас в современной ложе «Восходящего солнца» около 15 братьев. Подавляющее большинство из Казани, но есть мастера и из соседних регионов. Социальный, национальный и конфессиональный состав разнообразный, как и во всем российском масонстве.

«В Казани ложа «Восходящего солнца» (или «Светила») — одна из старейших в России. Она входила в состав Великой провинциальной ложи России». Фото Романа Хасаева



— Не можем не поинтересоваться вашим мнением о теории заговора, посвященной масонам. И встречались ли вам профаны, которые всерьез просились в ложу ради обретения «мирового господства»?

— Термин «масонский заговор» появился во второй половине XIX века. Пасквили стали активно распространяться в Европе и России с целью обвинить во всех бедах неких злобных людей. Тайное общество — это означает неизвестность; неизвестность порождает подозрение; а подозрение может переродиться в ненависть, если этим умело воспользоваться.

Так произошло к началу XX века. А затем подобные бредни подхватили фашисты, чтобы оправдать свои злодеяния. Когда о подобных фантазиях пытаются вновь заявить прилюдно, то нам становится жаль тех людей, которые в силу своей убогости — умственной или духовной — становятся рупором подобных бредней.

Конечно же, бывают случаи, когда к нам приходят персонажи, мечтающие о мировом господстве. Но мы сразу же объясняем им, что они обращаются не по адресу, а затем прекращаем с ними общение.

— Андрей Владимирович, а чем закончилось ваше «противостояние» с Виталием Милоновым? Встретились ли вы в суде?



— Что касается Виталия Милонова, то наш иск к нему находится в судебном производстве. А вышеуказанное о людях, исповедующих «теорию заговора», думаю, в определенной мере можно отнести и к Милонову.

«Присутствие женщин в ложе вольно или невольно приведет к смене атмосферы на ритуальных работах»



— Вы не раз заявляли о том, что Великая ложа России никогда в своих работах не обсуждала вопросы религии и политики. А какие вопросы стоят на вашей повестке?

— Наш орден является посвятительной организацией, где строго соблюдают традиции прошлого. И потому в деятельности современных лож очень мало отличий от того, что было два века тому назад: все также мы заботимся о духовном развитии наших братьев, занимаемся благотворительными проектами и стараемся в меру своих сил участвовать в областях культуры и образования. Главная цель вольных каменщиков — это упорная работа по духовному совершенствованию самого себя с той целью, чтобы оказаться полезным для духовного развития граждан своей страны. Кратко, с некоторой долей самоиронии эта формула звучит так: «Мы берем хороших людей и делаем их лучше». Именно вопросы подобного порядка и входят в повестку наших работ

— В одном из интервью вы сказали, что женщин не принимают в масонство из-за исторического бэкграунда — в первые годы существования масонства они не были «свободными». Сейчас ситуация изменилась — права женщин и мужчин уравнялись. Не настало ли время начать принимать женщин в свои ряды?

— Регулярное масонство очень строго относится к сохранению традиций, в том числе и в вопросе невозможности участия женщин в ритуальных работах. Это не означает, что масоны не уважают женщину. Кстати, каждый новопосвященный брат получает от имени ложи розу, которую он обязан после своих первых работ вручить той женщине, которую он больше всего почитает. Но присутствие женщин непосредственно в ложе вольно или невольно приведет к смене атмосферы на ритуальных работах, когда эмоциональная составляющая, всегда присутствующая в отношениях мужчин и женщин, начнет превалировать над духовными ценностями, которые побудили братьев собраться вместе.

Регулярное масонство очень строго относится к сохранению традиций, в том числе и в вопросе невозможности участия женщин в ритуальных работах



— Правда ли, что существует некое «нетрадиционное» масонство, принимающее в свои ряды женщин и свободно обсуждающее политику? Какова ваша позиция относительно этого явления? Представлено ли это ответвление от традиционной линии в России?

— Что же касается такого объединения, как «Великий Восток», и родственных ему в некоторых странах организаций, то они не имеют никакого отношения к регулярному масонству. Мы не рассматриваем их как масонские и комментариев в отношении их не даем. Да и как можно давать комментарии, если подобные организации нарушают главные принципы масонства, в том числе принимают участие в политической деятельности и придерживаются атеистических воззрений?

— Историк Константин Руденко в интервью нашему изданию заявил: «Как историческое явление масонство себя изжило в XIX веке. И к масонам надо относиться как к факту, но историческому, который был, себя исчерпал и на этом закончился». Что бы вы возразили на это?

— Уже в ответе на первые вопросы я указал на численность Братства вольных каменщиков в мире. Нас несколько миллионов. Уже только этот факт позволяет не согласиться с курьезным утверждением господина Руденко.

Блиц-опрос

— Как стать масоном?

— Заполнить анкету на нашем сайте. Дождаться ответа. Вас пригласят на собеседование (может быть, на несколько). С вами встретятся 2—5 мастеров, будут задавать разные вопросы, чтобы узнать лучше и ближе. Два мастера должны будут вам дать рекомендацию. После чего вас пригласят на опрос под повязкой. Это когда вас будет опрашивать вся ложа. Вы будете находиться в ложе с завязанными глазами. Опрос длится от 30 минут до 1,5 часа. После вас выведут и проводят к выходу. Ложа тайным голосованием вынесет решение, принимать вас или нет. Решение считается непринятым, если против вас проголосуют больше двух мастеров-масонов (это не зависит от численности ложи). Если решение будет принять вас, то через месяц вас пригласят на посвящение.

Главная цель вольных каменщиков — это упорная работа по духовному совершенствованию самого себя с той целью, чтобы оказаться полезным для духовного развития граждан своей страны



— Изменился ли обряд посвящения в масоны со времен основания организации?

— На 99% нет.

— Много ли россиян просятся в ложу?

— Ежемесячно мы рассматриваем до 200 анкет. До посвящения доходят от 5 до 15 профанов.

— Кому не место в рядах масонов?

— Атеистам, женщинам, невежам, не патриотам, необразованным.

— За что могут выгнать из ложи?

— За все то, что неприемлемо в просвещенном обществе, ну и, конечно, за нарушение закона.