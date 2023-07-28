«Мне говорили: как можно вырастить пекинскую капусту в Арске?!»

Татарстанские аграрии просят поддержки для производства картофеля и других овощей

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Овощеводы Татарстана ждут расширения мер поддержки производителей картофеля и других овощей. Как заявили в Минэкономразвития России, на субсидии в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства» смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Наша республика находится в зоне рискованного земледелия, но татарстанские аграрии научились выращивать даже непривычные для наших мест культуры. Единственная проблема — с техникой, «надо срочно производить российское оборудование для овощеводства», просят сельхозпроизводители. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ну ты и сочиняешь!» — не поверил мне президент

Арский фермер Нафиль Гатауллин начал свое дело еще в 90-е годы. Сначала собирал овощи у хозяйств и реализовывал их, потом стал выращивать корнеплоды сам.

Его КФХ расположено в деревне Айвань, аграрий обрабатывает порядка 70 гектаров земель. В этом году высадил картофель, морковь и белокочанную капусту примерно в равных долях.

В этом году фермер высадил картофель, морковь и белокочанную капусту примерно в равных долях. предоставлено realnoevremya.ru Нафилем Гатауллиным

Кроме того, фермер выращивает довольно редкую для нашей местности культуру — пекинскую капусту. Многие сомневаются, что это возможно, смеется хозяин:

— Когда я начинал заниматься пекинской капустой и стал выставлять свой урожай на ярмарках, многие не верили, что ее можно вырастить на наших землях. Был такой случай, когда я участвовал в ярмарке в Казани, куда пришли высокие гости, в том числе Рустам Минниханов. Министром сельского хозяйства тогда был Марат Ахметов. Они подошли к нашему прилавку, я начал рассказывать, где веду хозяйство, как выращиваю пекинскую капусту. Тут президент поднял на меня глаза и рассмеялся со словами: «Ну ты и сочиняешь! Как можно вырастить пекинскую капусту в Арске?!» В общем, не поверил. Я говорю: «Мои поля недалеко от дороги на Тюлячи, вы часто пролетаете здесь на вертолете. Когда я буду пропалывать сорняки с моей пекинской капусты, милости просим, приезжайте, я вас встречу как дорогого гостя».

Тут президент поднял на меня глаза и рассмеялся со словами: «Ну ты и сочиняешь! Как можно вырастить пекинскую капусту в Арске?!» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Как рассказал Нафиль Гатауллин, в этом году первый урожай пекинской капусты уже сняли. Сейчас засеяли вторую партию. Под эту культуру в хозяйстве отвели 50 соток. «В выращивании этой культуры очень много особенностей. Если неправильно подобран сорт или если посевы испытали хоть малейший стресс, капуста сразу начинает цвести», — пояснил глава КФХ.

«Европейцы тоже хотят есть»



— До недавнего времени почти все семена я заказывал из-за рубежа, чаще всего из Голландии. Мы привыкли к этим сортам. В этом году мне не удалось найти нужный сорт в России. Такой, чтобы давал подходящие для продажи кочаны капусты небольшого размера. Мы все еще продолжаем приобретать зарубежный посевной материал. По крайней мере, в этом году мне удалось приобрести семена из Европы — европейцы тоже хотят есть. Политики делают свое дело, предприниматели — свое, так было и будет всегда. Но по причине усложнения логистики цена на семена выросли примерно на 20—30%, — говорит аграрий.

Тем не менее ему пришлось использовать и российские сорта. К примеру попробовал посадить новый сорт капусты в прошлом году. Он показал себя с хорошей стороны, отметил Нафиль Гатауллин, посетовав, что пока разнообразия сортов не хватает, над этим еще предстоит поработать.

Нафиль Гатауллин признался, что начал использовать и российские сорта. К примеру, посадил новый сорт капусты в прошлом году. предоставлено realnoevremya.ru Нафилем Гатауллиным

Как рассказал глава КФХ, о новых сортах фермеры узнают на семинарах для овощеводов, но в Татарстане они почти совсем не проводятся: «Я принимаю участие в семинарах на федеральном уровне. В ближайшее время планирую посетить еще несколько таких мероприятий на уровне России. Нас знакомят с новыми сортами, мы их изучаем и дальше можем применять на своих полях. Очень жаль, что в Татарстане не проводят семинаров по овощеводству — совсем».

С оборудованием и кадрами — колоссальная проблема

В своем хозяйстве овощевод используют российскую технику, в частности трактора. Но оборудования для высадки и сбора корнеплодов отечественного производства практически нет, посетовал он:

— Техника у меня всегда была российская, я работал на наших тракторах. Ни разу не покупал технику из-за рубежа. А вот с оборудованием существует колоссальная проблема. Оно поставлялось почти полностью из-за рубежа. Например, рассадопосадочные машины. Их раньше покупали в Польше. В нашей стране их нет, просто не производится оборудование для небольших хозяйств. Я говорю об этом всегда. И на выставках, и на встречах обращаюсь к представителям заводов: «Ну сделайте уже такое оборудование для малых хозяйств!»

По его словам, та же проблема и с оборудованием для сбора картофеля. Аграрий успел купить небольшие польские комбайны для сборки второго хлеба, хоть и не новые. «Нет российских аналогов комбайнов для сбора капусты — их попросту не производят. То же само с оросительным оборудованием — у нас сейчас, к примеру, итальянское. Пока не жалуемся, ремонт особенно не требуется. К счастью, все еще работает. Но время-то идет».

Еще одна большая проблема — катастрофическая нехватка кадров, отметил фермер. В этом году в поисках рабочих рук ему пришлось ехать в другой регион.

— Можно много гектаров засадить, но кто будет на них работать? Сейчас мы работаем в хозяйстве всей семьей. Постоянных работников нет. По возможности привлекаем сторонних работников. Это очень проблематично. Сейчас многие готовы прийти работать только за большие деньги. Хотят как минимум 2,5 тысячи рублей в день, некоторые просят и 3, и 4 тысячи. Но такие затраты делают нерентабельным выращивание овощей. Нам никто не дает гарантий по итоговой цене. Нет уверенности, что большие затраты на рабочую силу оправдаются в полной мере, — объяснил глава КФХ.

Фермер объяснил, что поскольку не применяет химические препараты для обработки от сорняков, приходится полоть картошку вручную. Рабочих собирал по деревням: «Самим ехать, набирать женщин, привозить их в хозяйство, кормить, потом отвозить и платить. В этом году почти 10 дней пришлось так помотаться», — рассказал он.

Оборудования для высадки и сбора корнеплодов отечественного производства практически нет, посетовал фермер. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Хозяин посетовал, что сейчас и молодые люди особенно не хотят работать на земле. «Я готов платить школьнику тысячу рублей в день за то, чтобы он пропалывал грядки. Такая практика была и в нашем хозяйстве, и в этом году школьники несколько раз выходили, но это длилось недолго. Во время летних каникул школьники нашей деревни могли подзаработать. Но желания трудиться у современных детей особенно не наблюдается», — заметил он.

Что касается сбыта, то КФХ наладило контакты с местными магазинами в Арском районе. Кроме того, продукцию продают на одном из казанских рынков. С крупными торговыми сетями работать очень проблематично, признался фермер:



— Цена на овощи всегда непредсказуема. Ее не предугадаешь. Сегодня в магазинах ранняя капуста дорогая. Ее продают примерно за 55 рублей за килограмм. Наша же отпускная цена намного ниже. Мы отдаем ее за 20 рублей за килограмм. Малым хозяйствам практически невозможно работать с большими торговыми сетями. Сколько бы мы ни старались наладить нормальные отношения, это сделать не удается. Во-первых, им нужны объемы и постоянные поставки. Кроме того, сетевики всегда диктуют свою цену. Поэтому производители не могут получить особенную прибыль от работы с такими магазинами. В этом году мы планируем выходить на бюджетные организации. Правда, и здесь нужно постараться, для этого надо следить за тендерами, но попробовать стоит.

Что касается сбыта, то КФХ наладило контакты с местными магазинами в Арском районе. Кроме того, произведенный товар продают на одном из казанских рынков. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Крупным компаниям получить помощь от государства намного легче»



Каждый год овощеводы получают от государства субсидии. Но, как рассказал фермер, крупным хозяйствам намного легче получить помощь от государства:

— Фермеры, занимающиеся овощеводством, получают так называемую погектарную субсидию. Эти деньги приходят каждый год. В этом году денег мы еще не получали. Малым хозяйствам получить выплаты от государства намного труднее. Для получения субсидии нужно заполнить много документов, соответствовать многим требованиям. С каждым годом эти требования ужесточаются. Мы обычно получали субсидию от государства каждый год или весной, или летом. В этом году обещают к осени.

Как рассказал «Реальному времени» начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ирек Садыков, первая часть субсидий малым хозяйствам уже выплачена:

— За каждый гектар овощей положено 17 600 рублей, картофеля — 11 500 рублей. Очередные выплаты средним и крупным хозяйствам планируется выдать в августе. Кроме того, за каждую тонну произведенных овощей будет начислено 115 рублей, за каждую тонну картофеля — 240 рублей. Эти выплаты уже относятся ко всем категориям хозяйств. В целом в текущем году на государственную поддержку овощеводам и картофелеводам запланирована сумма в 110 млн рублей.

В правительстве обещают поддержать овощеводов



В Минэкономразвития сообщили, что правительство России расширит меры поддержки производителей картофеля и других овощей. На субсидии в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства» смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах — в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.

Еще одно изменение касается сельхозпроизводителей, строящих или модернизирующих овощехранилища. Они смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти стоимости работ. Отбором проектов будет заниматься специальная комиссия Минсельхоза.

Новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» стартовал в начале года. Новая норма о повышенном субсидировании строительства и модернизации овощехранилищ начнет действовать с 1 января 2024 года.