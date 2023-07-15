Диана Басырова: «Мы хотим, чтобы в ЦУМе не только продавали, но и были мастерские»

Каким должен стать татарстанский центр ремесленников на базе старейшего универмага Казани

Несмотря на отличную локацию и почти стопроцентную узнаваемость бренда, казанский ЦУМ продолжает медленно чахнуть без притягательных арендаторов и платежеспособных покупателей. Индустриальный парк для татарстанских ремесленников, который предложил создать на базе этого комплекса раис республики Рустам Минниханов, должен стать не просто торговой площадкой для мастеров народных художественных промыслов. «Концептуально мы хотим, чтобы в ЦУМе не только продавали, но и чтобы там были мастерские, проводили образовательные мероприятия, существовала определенная акселерация», — отметила председатель Комитета по сувенирной продукции и товарам НХП при ТПП РТ Диана Басырова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает, как воплотить идею в жизнь.



ЦУМ может стать одним из инструментов продвижения отрасли

Концепция индустриального парка татарстанских ремесленников еще не утверждена — этот вопрос в работе. Его курирует заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в обсуждении с экспертным сообществом. К нам обращаются, и мы совместно прорабатываем варианты. Работаем с учетом предпочтений и интересов ремесленников.

В моем понимании, ЦУМ, как площадка индустриального парка, может существовать только как один из вариантов продвижения и сохранения отрасли народно-художественных промыслов республики.

Как пример могу привести Национальную библиотеку РТ, которая после реновации стала центром притяжения для креативной молодежи. Популяризировали чтение, и стало больше открытых и доступных общественных пространств. В таком же ключе мы сейчас работаем для переосмысления самой отрасли, с пониманием того, что необходимо менять вектор развития и смотреть на этот вопрос глубже. Поэтому ЦУМ в данном случае будет одним из инструментов.

Концептуально мы рассматриваем варианты, чтобы там не только продавали, но и чтобы там были мастерские, проводили образовательные мероприятия, существовала определенная акселерация. Мы не хотим, чтобы это место было исключительно как музейное или презентационное. Нужно в новой риторике разговаривать с молодежью, чтобы популяризировать эту деятельность и привлекать их.

Моя работа такая же планомерная, как и в прошлом году. Несмотря на то, что сейчас у нас год очень значимый для отрасли народно-художественных промыслов, глобальных действий, которые что-то бы перевернули или кардинально изменили ход работы, не было. Усилилось межведомственное взаимодействие — например, Министерство культуры активно привлекает экспертов. В прошлом году мы с командой в рамках исследования отрасли проводили опросы, а на площадке Торгово-промышленной палаты РТ несколько пилотных мероприятий. Получили высокую оценку и убедились, что участникам отрасли это нужно. Я говорю о семинарах по финансовой грамотности и маркетингу, групповых консультациях, образовательных мероприятиях для дизайнеров, также формате инкубатора и акселераторах.

В разработке маршрут по локальным татарстанским брендам одежды

Я не отделяю отрасль народно-художественных промыслов от сувенирного рынка и легкой промышленности в контексте дизайна одежды и аксессуаров. Поэтому нужно подходить и к поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, и к образованию школьному/дошкольному, и к общению с молодежью, пересмотрев имеющиеся образовательные программы и позиционирование в туризме.

Рынок диктует свое, и если мы говорим о туристах, то это всегда люди с разными уровнями доходов. На основных туристических тропах коммерческие магазины продают ровно то, на что есть спрос. Так как каждый бизнес самостоятельный, то мы не можем его как-то сильно регулировать. Как бы мы ни хотели предложить разместить там более высококачественную продукцию — это невозможно. Есть несколько магазинов, которые концептуально, наоборот, поддерживают мастеров. Но в рынке все-таки доступно то, что по карману, и то, что комфортно, а это всегда мелкоформатный сувенир: кружка, посуда, магнит. Но сейчас есть интересный спрос в предметах одежды. Это какие-то головные уборы, аксессуары, сумки и украшения. В разработке маршрут по нашим локальным татарстанским брендам одежды. Это больше про татарский колорит, про отсылку или стилизацию под национальный костюм или же это современная одежда с элементами национальных узоров, возможно, даже связанная с геральдикой. Это уже не типичная тюбетейка или калфак, а что-то большее.

Сейчас больше 250 участников заявляется от ремесленников на Республиканский конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «НХП», но еще очень сильно активизировалось Закамье. Если Казань является точкой притяжения и основной канал сбыта — это турист, то, не находясь на туристических маршрутах и объектах, таких как, например, Свияжск, мастерам сложно продвигать свою продукцию.

Набережные Челны подключаются, и больше 50% заявок на конкурс по номинации «НХП» — это не столица Татарстана. В большинстве изготавливают там, а везут на реализацию в Казань или продают в интернете. Может быть локальный сбыт, где мастер и производит, и продает, но такие места привязаны к туристическому потоку. Турпоток снижается, погода портится, и это очень сильно бьет по финансовой стабильности мастера.

Если мы говорим про продажу онлайн, то здесь инструментов и знаний у мастеров все же недостает, потому что им нужно не забывать о том, как качественно производить свою продукцию.

Фото realnoevremya.ru

Молодежь ищет предметы, которые символизируют: «я — татарин»

Инновации и современные технологии дают свой результат. Объем ручного труда уменьшается, чтобы цена была меньше, понятнее и доступнее потребителю. Если мы говорим про мастеров, которые изготавливают реплики археологических находок или музейных экспонатов, то эта продукция становится очень дорогой, и сырье позволяет.

Раньше мастера как работали? Допустим, кто-то сам занимался выделкой кожи и реализовывал ее, а другой мастер что-то создавал из нее. Теперь мастера работают немного по-другому, и кожа в основном используется импортная, то есть в зависимости от того, что это за изделия, что доступно и какую цену поставщики предлагают. Поэтому говорить о том, что технологии на 100% соблюдаются, не совсем корректно. Мы стараемся таких барьеров не создавать и не называть ремесленника «не мастером», если он использует импортную кожу. Это уже особенности и минусы промышленности в нашей стране, если у нас нет производства такого сырья.

Есть очень интересная тенденция — сейчас молодежь с радостью ищет определенные предметы, которые могут украсить дом, быт, ну или их можно надеть на себя, и они будут символизировать: «я — татарин» или «я имею интерес и отношение к татарской культуре». Поэтому туристы — это одно, а наши граждане или гости республики, являющиеся народами Поволжья, проявляют интерес немного по-другому — их могут заинтересовать одежда и аксессуары с национальным орнаментом. Если говорить про туристов, то их привлекают стандартные магниты с изображением Казанского Кота или эчпочмака. Они уже настолько приелись, что нам приходится адаптироваться и давать на рынок что-то новое. Поэтому сказать, что сейчас является самым актуальным, я не могу, но динамика есть, и мы в эту сторону двигаемся, стараемся дать как можно больше выбора.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы не забываем про акцент на самый эксклюзивный вид народно-художественного промысла — кожаную мозаику. Это то, что есть только у татар и является таким флагманом или даже визитной карточкой. Если есть возможность, позволяет бюджет и сроки сделать презент с использованием этой техники, то всегда хочется напомнить, что мы имеем такой вид ремесла. Заказчикам всегда хочется что-то новое и эксклюзивное. Это могут быть реплики каких-либо украшений или авторские книги в кожаном переплете, которые содержат какую-нибудь мифологию, сказки, историю республики. Здесь важную роль играет что — в первый раз делают человеку такой подарок или же нет? Соответственно, спрос рождает предложение и такой креативный подход.

Еще одна проблема — это низкая преемственность традиций

Раньше в большом количестве производили обувь с национальными узорами. Такие мастера есть и сейчас. С новым дыханием к этому подключаются и молодые дизайнеры, которые стараются разрабатывать новые линейки. Это, конечно же, сложно, потому что очень трудоемко. Особенность кожаной мозаики в том, что мастерицам платят не за время, а за стежок. То есть даже не за итоговое изделие, а за то, чтобы она эту технику выполнила. Мастеров, которые умеют качественно делать эти швы, делать их быстро и повторять, если речь идет о целой линейке, немного. Туристу это доступно, и в некоторых магазинах он сможет найти такую продукцию.

Мы проводили опрос, и, к сожалению, местные жители не знают, куда обратиться, чтобы приобрести изделие, и начинают гуглить.

ЦУМ, может быть, станет олицетворением отрасли народно-художественного промысла, куда можно прийти познакомиться с мастером или заказать какое-то изделие. В Арске еще не презентовали, но появится культурный центр, где будут развивать кожаную мозаику. Потому что этот город является местом традиционного обитания этого ремесла.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

У нас есть профильные техникумы, институты и другие учебные заведения. Молодежь идет учиться на мастеров художественных промыслов, но есть определенные барьеры, когда человек выпускается и не знает, куда ему идти, чтобы получить достойную оплату. Буквально перед завершением учебного года я выступала перед третьим и четвертым курсами Казанского техникума народно-художественных промыслов. Могу сказать, что не все, по итогам беседы, знают, куда дальше пойдут.

Брендовых предприятий, которые динамично развиваются и имеют хорошего управленца, не так много. Мастер по какой-то технике или ювелир даже не мечтает, что он пойдет работать в какую-то конкретную организацию. Поэтому кадровый вопрос действительно имеется. В рамках концепции развития отрасли хочется говорить о правильном позиционировании, чтобы молодежь была заинтересована. Еще одна проблема — это низкая преемственность. Раньше два или три поколения вечера проводили вместе, пряли, сидели за ткацким станком, и в этом была миссия или задача. Девушка с детства делала себе приданое, чтобы быть завидной невестой. Сейчас такой необходимости нет, и наш постиндустриальный вид общества диктует свои правила.

Преемственность должна быть интересна всем. Взрослое поколение готово передать эти знания, но их становится все меньше и меньше. Одна из наших задач — это культивировать интерес к народным промыслам, популяризировать их, чтобы не утратить. В данном случае труд и старание — это то, что определяет уровень мастерства. С годами любой человек может наработать опыт и мастерить хорошо. К счастью, у нас есть экспертные комиссии, которые дают обратную связь по качеству исполнения. Все-таки мастера и ремесленники — это творческие люди, которые не очень хотят заниматься коммерческой деятельностью.

Сегодня острым вопросом является маркетинг, позиционирование на рынке. Я всегда говорю о том, что мастера слабо представляют, как правильно себя идентифицировать, определить, к какому виду деятельности относятся, и хотят ли это дело продолжать. Исходя из этой базы знаний нужно учиться продавать, а это именно тот барьер, который тормозит развитие мастера. Если же мы говорим о предприятиях, то мы стремимся к тому, чтобы это были предприятия НХП. Как, например, Алексеевская ткацкая фабрика. Здесь требуется системный подход и умение управлять этим бизнесом. Недостаточно уметь делать только само дело, надо еще знать все основы бизнес-процессов и взять на себя ответственность объединить мастеров. Этого недостает. Но так как нет понятных каналов сбыта, предприниматели и не лезут в это направление. Все очень цинично смотрят и не видят в этом выгоды.

Ждем активации в этом вопросе всей республики. У нас очень интересно работают районы, у них есть свои алгоритмы. Между Казанью и остальными муниципалитетами необходимо сокращать дистанцию, чтобы мастера из сел не уезжали и оставались на местах. Для этого мы должны создать благоприятную среду. Инструменты и ресурсы имеются. Нужно переосмыслить отрасль народно-художественных промыслов, и я считаю, что мы сможем добиться успеха!

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Диана Басырова