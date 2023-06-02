Рустем Шайахметов: «Международную повестку должны определять не западные страны»

Как страны Азии наращивают долю в мировой экономике и почему России важно верно определить векторы развития

Азиатский биржевый союз в течение июня запустит свою межбанковскую систему на замену SWIFT. Это ускорит уже начавшийся процесс дедолларизации, считают эксперты. Сначала системой воспользуются страны союза, а в дальнейшем к ним могут присоединиться Китай, Россия и Белоруссия. В этом случае на них придется до 30% мирового объема ВВП. Подробнее о том, как страны Азии наращивают свою долю в мировой экономике, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает экономист Рустем Шайахметов.



Замедление темпов развития западных стран

Если 1990 годы характеризовались усилением влияния развитых стран, и они явно доминировали в мировой экономике и политике, то в начале третьего тысячелетия они стали утрачивать свое влияние. Доля в мировой экономике стран с формирующимся рынком и развивающихся стран за последние двадцать лет увеличилась более, чем в два раза.

Изменения в мировой экономике обусловлено замедлением темпов развития западных стран. Валовой внутренний продукт в текущих ценах стран Запада с 1990 года увеличился в 3,1 раза и составил 57,6 трлн долларов США в прошлом году, а развивающихся стран и стран с формирующимся рынком с 4,2 трлн долларов США до 42,6 трлн, то есть вырос в 10,1 раза, в то время как глобальный ВВП увеличился в 4,4 раза.

При этом доля Латинской Америки, Африки в мировой экономике изменилась незначительно, основной прирост ВВП происходит за счет азиатских развивающихся стран. Если глобальный ВВП за последние 10 лет увеличился на 33%, то валовой национальный продукт формирующейся и развивающейся Азии на 97%, Китая на 112%, Индии на 85%. А у Евросоюза темпы развития экономики оказались в 2,4 раза ниже среднемировых.

Россия не оказалась драйвером мирового развития, в то время как экономика США выросла в 1,6 раза.

В настоящее время восемь азиатских стран входят в топ-20 по размеру ВВП, а три входят в топ-5: Китай, Япония, Индия. За последние 10 лет доля ЕС сократилась в 1,2 раза, России — в 1,3 раза, в то же время доля Китая в мировой экономике увеличилась в 1,6 раза, Индии — в 1,4 раза.

За указанный период Индия по объему ВНП переместилась с 11-го места на 5-е и ожидается, что к 2027 году будет занимать третью позицию. «Азиатское наступление» связано не только с этими двумя гигантами, но и с ростом менее крупных стран. Так, Индонезия находится на пути к тому, чтобы стать к 2028 году 13-й экономикой мира, обогнав Испанию. Таиланд обгонит Норвегию, Бельгию, а Вьетнам — Швецию.



Азия будет доминировать в мировой экономике

Азия становится наиболее значимой региональной экономикой в мире, ее мощь растет за счет углубления интеграции в торговле, инвестиций, инноваций, потоков знаний. Она в обозримом будущем будет доминировать в мировой экономике и определять следующий этап глобализации. При этом доля развитых стран продолжит сокращаться. В этом году половину прироста мирового ВВП сформируют Индия и Китай.

Следует отметить, что доля крупнейших стран с развитой экономикой (G7) сократилась с 65% в 2000 году до 44% в 2022 году, а по прогнозу МВФ в 2028 году она уменьшится до 41%. Вследствие уменьшения роли Запада в экономических процессах, он пытается ограничить поступление товаров и услуг других стран на свои рынки, стремясь защитить своих производителей. Однако в отношении Азии Запад не может действовать радикально, так как внутренний спрос азиатских стран растет опережающими темпами, и он становится более значимым, чем европейский и США. А адекватный азиатский ответ создаст экономические потери для западных государств, которые будут более значительны, чем выгоды от закрытия рынков Запада для азиатских конкурентов. Вследствие этого Запад вынужден учитывать возрастающую роль Азии в мире.

Во многом это предопределяется не только ростом численности населения Азии, но и производительностью труда. Если ВВП на душу населения в 2012 году в формирующейся и развивающейся Азии был в почти три раза ниже общемирового, то в 2028 году ожидается, что разрыв сильно сократится. Общемировой ВВП на душу населения будет только в 1,6 раза выше. А в Китае объем ВВП на душу населения превысит общемировой в 1,2 раза.

«Важно, чтобы Россия правильно определила свои векторы развития»

Развитые страны перестали быть движущей силой мировой экономики, так как их развитие замедлилось. Сейчас глобальный рост происходит за счет стран развивающейся Азии, и они начинают формировать глобальную повестку дня. Трансформация их экономики приобрела эпические масштабы, напоминающие перемены в конце XIX века в Соединенных Штатах Америки, которые привели США к мировому лидерству.

Сейчас создается огромный азиатский рынок, участие в котором определяется успешностью развития всех национальных экономик. Опережающие темпы развития внутренних азиатских рынков предопределяет их доминирование в экспортно-импортных операциях, что повышает зависимость Запада от азиатских стран. Политические лидеры Азии уже сейчас обозначают решимость реализовать новую международную повестку, которую, по их мнению, должны определять не западные страны, а претендующие на лидерство развивающиеся государства.

Естественно, западные страны за счет существующих конфликтов в Азии пытаются снизить ее роль в мировых процессах, в частности сталкивая Индию с Китаем, включая перенос части инвестиций, производств западных компаний из Китая в Индию. Но в стратегическом плане ускоренное развитие Индии формирует еще одного мощного геополитического конкурента Запада, каким стал Китай, влияние которого пытаются ограничить.



Дело в том, что Индия, как и КНР, стремится перейти от простого участия в глобальных потоках торговли, капиталов и инноваций к определению их содержания и направлений развития. Поэтому сейчас необходимо понять, как Азия будет определять свою роль в мировых процессах, как она предполагает осуществлять свои действия. Сейчас развивающиеся азиатские страны, в первую очередь Индия и Китай, во многом перехватывают роль Запада в глобальном развитии. Соответственно в обозримой перспективе роль Азии в установлении правил в мире будет доминирующей, с чем придется считаться всем странам, включая Запад.

И очень важно, чтобы Россия правильно определила свои векторы развития, так как новые ключевые игроки в мировом пространстве не будут устанавливать для нас исключения. Главное, чтобы Россия не повторила траекторию развития Аргентины, которая 100 лет назад была одной из самых развитых стран мира, а потом упустила свой шанс и перешла в разряд стран догоняющих с большим отрывом от лидеров.

Рустем Шайахметов