Галина Ахмерова: «Я люблю говорить: они не твои сотрудники — они твоя команда!»

Эксперт рынка труда — о главной HR-стратегии работодателей для

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

После всех потрясений на рынке труда российские работодатели сменили курс HR-стратегии, и теперь главное для них — не подбор новых кадров, а удержание коллектива. Бизнес сосредоточился на повышении эффективности уже сложившихся команд. Стратегическая работа с командой является основой устойчивости бизнеса, убеждена основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В очередной авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает на тему, почему победят не продукты, а команды.



«Мало кто понимает реальную роль директора по персоналу»

Вопрос привлечения и удержания сотрудников стоит сейчас на повестке у каждой организации от маленького стартапа до крупной корпорации как в коммерческом секторе, так и в государственных и муниципальных структурах.

Руководителям по работе с персоналом приходится нелегко. С одной стороны, от них требуют быстрого закрытия вакансий с максимальным соответствием кандидатов, с другой стороны, ждут роста и удержания существующих сотрудников.

При этом далеко не каждый руководитель организации дает реальные инструменты для достижения запрашиваемых целей. Мало кто понимает сейчас реальную роль и функцию директора по персоналу. Хорошо, если вообще такая функция существует, а не просто является обязанностью кадровой службы. В большинстве компаний эта служба так и остается вспомогательной, а не ведущей и участвующей в стратегии компании. Лозунг «Успех компании зависит от команды» остается лишь лозунгом.

Общаясь с компаниями разных размеров, разных сегментов экономики, я часто слышу: «Зачем все эти танцы с бубнами? Уйдут одни, придут другие. У нас почти нулевая безработица в стране». И дают на основе этого нереальные задачи отделам по работе с персоналом.

Руководители нередко рассуждают так: «Меня вот никто не мотивирует, и я отлично работаю». Но ведь для руководителей обучение — это в первую очередь необходимость, чтобы соответствовать задачам. Сотрудники могут иметь иные мотивации.

«Принесите рассчитанный бизнес-эффект от всех этих ваших тимбилдингов. Мы платим вовремя зарплату, и это наша основная задача. Как все эти ваши развлечения-шуточки помогут производительности? Только отвлекают от работы».

Все это происходит на фоне очень активного обсуждения в профильных чатах HR-сообществ, где специалисты отрасли, изощряясь, обращаются к самым хитрым идеям, чтобы хоть как-то закрывать задачи руководства.

Новогодний корпоратив команды Round: формат квиза также подходит и для сотрудников. Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Почему семейные бизнесы лучше переживают внешние кризисы

Работа с кадрами сегодня — это сложная наука и комплекс мероприятий.

Я люблю говорить: они не твои сотрудники — они твоя команда!

А команда ― это группа лиц, объединенная общими мотивами, интересами, идеалами, действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут коллективную ответственность за результат деятельности всей команды.

На своем опыте 20-летней работы как в небольших командах, так и в крупной компании, я поняла: нет ничего сложнее, чем создание химии между людьми. Ее невозможно оцифровать в прямых формулах, приходится обращаться к опыту и статистике тех, кто уже прошел этот путь. В компаниях с высоким уровнем вовлеченности показатель лояльности клиентов выше на 10%, а уровень качества продукции на 41%. Вовлеченные сотрудники добиваются лучших результатов в бизнесе независимо от отрасли, размера компании и экономической обстановки.

Сейчас особенно остро чувствуется конфликт запросов руководства и возможностей сотрудников: кадровый голод, вызванный демографической ямой, а также ускорившиеся турбулентные процессы в экономике и мире.

А когда штормит, устойчивость можно искать только внутри, снаружи ее нет и долго не будет. Внутри — это про команду.

Есть подтвержденные данные, что семейные бизнесы переживают внешние кризисы гораздо благополучнее и устойчивее. А почему?

Они изначально создаются на прочных связях и общих ценностях.

Выездное мероприятие для сотрудников Round на майских праздниках. Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Работа с командой как основа устойчивости бизнеса

Согласно исследованию PwC частного и семейного бизнеса (Global Family Business Survey 2018), семейные компании должны максимально придерживаться своего конкурентного преимущества, основой которой является устойчивая культура, ориентированная на ценности.

Примечательно, что в исследовании за 2018 год демонстрируется связь между ценностями, которые лежат в основе стратегического планирования, и очевидными перспективами роста. 75% семейных компаний считают, что более прочная культура и транслирование ценностей дают им преимущество перед другими компаниями.

Поэтому сейчас стратегическая работа с командой является основой устойчивости бизнеса. Победят не продукты, а команды. Создание HR-бренда, корпоративная культура станут не просто модными трендами, а жизненной необходимостью. И это сложная кропотливая работа, это не просто заказ модного ролика нескольким блогерам или участие в премиях и рейтингах.

Если руководитель не осознает, зачем заботиться о своих сотрудниках и любить их, никакие красивые баннеры на стенах и чай с печеньками не помогут.

Галина Ахмерова