Талия Минуллина: «В текущей ситуации инвестиционная повестка особенно сложная»

Сейчас частный инвестор, рискуя своим капиталом, должен быть уверен, что правила игры не будут изменены по ходу реализации проекта, говорит глава АИР

Татарстанские инвесторы призыва-2023 всерьез озадачили Инвестиционный совет. Московский холдинг «Мастер Клининг», работающий под брендом Cotton Way, и менделеевский производитель дорожных конструкций «Иристон Кама» предложили перейти на долгосрочные офсетные госконтракты, обеспечивающие спрос на услуги и товары в течение 10 лет. Но пока республика может дать твердую гарантию только на три года, отметила глава АИР Талия Минуллина. Безусловное право на получение желаемого земельного участка без торгов получила только ОЭЗ «Алабуга», тогда как заявку «Нэфиса» на земли в Зеленодольском районе отправили на доработку. Инвестсовет прошел в закрытом режиме. Некоторые подробности по его окончании рассказала Талия Минуллина, передает корреспондент «Реального времени».

88,5 млрд рублей с горизонтом до 2030 года



На первое в этом году заседание Инвестиционного совета Татарстана российские бизнесмены-инвесторы собрались лишь в конце марта, но зато смогли удивить и своей щедростью, и настойчивостью в «мягком подталкивании» государства к взаимным обязательствам. Всего было одобрено восемь крупных проектов общей стоимостью 88,5 млрд рублей, но предпринимателям уже недостаточно привычных преференций в виде предоставления земельных участков без торгов, налоговых льгот. Сверх того нужны новые бонусы — гарантированный сбыт внутри региона, который обеспечит долгосрочный спрос и загрузку бизнеса. Иначе говоря, проблема перехода на офсетные контракты снова прозвучала на дебатах Инвестиционного совета РТ, рассказали «Реальному времени» его участники после окончания (само заседание проходило в закрытом от прессы режиме, — прим. авт.).

— В текущей ситуации инвестиционная повестка особенно сложная, — отметила Талия Минуллина. — Сейчас частный инвестор, рискуя своим капиталом, должен быть уверен, что правила игры не будут изменены по ходу реализации. Проговаривали стабилизационные оговорки, государственные обязательства. Мы как регион можем на себя взять возможность заключения офсетных контрактов. Первые проекты дадут более 1 000 рабочих мест, плюс это большая сумма частных капиталовложений. Может, такие заседания проходят не так часто, но они очень важны для экономики, потому что путем частных вливаний мы сможем и развивать территорию, и улучшать качество услуг и производимой продукции для населения в обмен на инвестиции.

Фото: tatarstan.ru

Иначе говоря, инвесторы просят подключить механизм гарантирования спроса в обмен на частные инвестиции в регион.

«Нэфису» предложили встать возле М-12

Самыми крупными по объему инвестиций оказались логистические проекты. Почти без разногласий прошел проект строительства логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на территории Тукаевского района стоимостью 12 млрд рублей. По словам главы АИР Талии Минуллиной, управляющей компании «Алабуга Девелопмент» единственной из всех соискателей предоставили право на получение земельного участка без торгов.

Инвестиционную заявку АО «Нэфис Косметикс» на строительство складского комплекса стоимостью 7,5 млрд рублей в Зеленодольском районе отправили на дополнительную проработку. Причина — предложили рассмотреть более выгодную локацию возле трассы М-12.

— Изначально мы заявили размещение в Зеленодольском районе, но Рустам Нургалиевич предложил другую точку — возле М-12, как более выгодную для транспортировки грузов. В итоге окончательного решения принято не было, — сообщила глава АИР.

По ее словам, агентство намерено отстаивать исходную локацию.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

— То решение, которое мы подготовили по Зеленодольску, — будем дальше на нем стоять, — заверила она.

Бум инвестиций в логистику, как отметила Минуллина, связан с расширением производства.

— Сейчас очень нужны логистические комплексы, так как расширяют производства. У АО «Нэфис Косметикс» есть четыре склада. Их не хватает, поэтому они выбирают [дополнительную] площадку, — сообщила она.

Арктический «Бурлак» едет в «Алабугу»

Самым быстрым с точки зрения выхода на производство оказался проект курганского предпринимателя Владимира Уфимцева по созданию производства арктических вездеходов «Бурлак». Они работают в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях, а также в Антарктиде. На Южном полюсе семь вездеходов задействованы в работах по строительству новой антарктической станции «Восток». Для масштабирования производства курганский предприниматель решил перенести завод в ОЭЗ «Алабуга».

— Первым из восьми выйдет на реализацию — это вездеходы. У них есть готовые помещения под аренду, скоро пройдут согласование на получение статуса резидента «Алабуги» (возможно, заочно, очень быстро рассматриваем), — пояснила Талия Минуллина.

Объем инвестиций — около 1 млрд рублей. Сам предприниматель получит налоговые льготы как резидент ОЭЗ. Почему решили бросить якорь в «Алабуге»? По словам главы АИР, альтернативы этой ОЭЗ по готовности арендных площадей в республике нет.

Фото: tatarstan.ru

— Мы всегда по всей республике отрабатываем, все районы смотрим, где есть эти помещения, технические характеристики, которые должны быть. Но сегодня пока альтернативы ОЭЗ ППТ «Алабуга» по готовым помещениям просто нет в республике, поэтому этот проект приземлился в зоне. Там много и других льгот, но сегодня они конкурируют в том, что у них есть готовые помещения под аренду, — отметила Талия Минуллина.

Среди одобренных логистических проектов оказался и проект одного из основателей KazanExpress Линара Хуснуллина — «город электронной коммерции» в Верхнеуслонском районе. Но здесь он выступает как частный инвестор, который реализует проект на заемные средства в 350 млн рублей. Он запросил землю в 19 га в Верхнем Услоне. «Просили у раиса взять ее в аренду с последующим выкупом, без торгов», — сообщил он. Строительство города начнут с промпарка для хранения товаров. Его площадь — 10 тысяч кв. м. Арендаторами станут селлеры с выручкой от 500 тысяч. Арендная ставка — 450 рублей за 1 кв. м. Ожидается, что проект будет запущен в конце этого года, пояснил Хуснуллин.

«Офсет» на 3 года?

Московский холдинг «Мастер Клининг», работающий под брендом Cotton Way, и менделеевский производитель дорожных конструкций «Иристон Кама» предложили перейти на долгосрочные офсетные госконтракты, обеспечивающие спрос на услуги и товары в течение 10 лет.

— К сожалению, госзаказ на оказание наших услуг в долгосрочной перспективе был невозможен. Но в 22-м году были внесены поправки в 44-ФЗ о включении в перечень закупок еще и услуг, а не только оборудования и техники. Пока нигде в стране такой практики не произошло. Мы надеемся, что первая практика будет в Татарстане, что позволит нам заниматься новациями, — рассказал владелец «Мастер Клининга» Александр Уткин.

По его словам, если компания получит гарантированный контракт на 10 лет, тогда появится возможность «улучшать и экспериментировать» и сделать что-то большее.

Компания оказывает услуги по клинингу медицинских учреждений РТ в течение 11 лет.

— Раз в год, три года выходим на конкурсы и выигрываем их. В этом плане ничего не поменяется — объем со стороны здравоохранения останется прежним. Даже если бы не было принято решение о применении офсетного контракта на наши услуги, мы бы все равно развивали свою деятельность для детских садов и социальной сферы. Но офсетный контракт даст больше свободы в применении управленческих решений, — пояснил «Реальному времени» Уткин.

Он надеется, что Татарстан станет первым в стране регионом, где введут офсетные контракты.

Вероятность появления офсетных контрактов — высокая, но камнем преткновения является ограниченный трехлетний срок бюджетного планирования.

— Раньше федеральное законодательство ввело высокую планку, которая была недостижима для небольших производств. Сейчас порог вложений для заключения офсетных контрактов с единственным поставщиком снижен в десять раз — с 1 млрд до 100 млн рублей, — сообщила глава АИР. — Что нас ограничивает? Это бюджетное планирование сроков на 3 года, а «офсет» заключается до 10 лет. Как государство может гарантировать то, чем оно не управляет? Это является камнем преткновения для всех субъектов. Пока бюджетное планирование не станет долгосрочным, нельзя будет осуществить договоренности с частными компаниями, — отметила она.