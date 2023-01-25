Алексей Попов: «В 80-е мы побаивались приезжать в Казань»

Тайны вида спорта, где «Спартак» превращается в ЦСКА

Приближается к своему завершению чемпионат мира по гандболу, где настала пора четвертьфинальных матчей. Спортивная редакция «Реального времени» обсудила с главным тренером казанской команды «Зилант» Алексеем Поповым и перипетии этого события, и старт «зилантов» в высшей лиге, и потенциальную возможность выступлений в Азии.

«У некоторых команд высшей лиги сквозные заявки с клубами Суперлиги»

— Алексей Алексеевич, президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев является руководителем группы компаний «Дело», поэтому я сформулирую свой вопрос так: «Каковы ваши впечатления от того, что занялись любимым делом?

— Впечатления самые приятные. Да, в Казани существовала команда Суперлиги, выступавшая в еврокубках, но то, что нам дали возможность возобновить ее историю невероятно приятно (любопытно, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой коллегии своего ведомства отметил это событие первым, вспоминая о событиях прошедшего 2022-го, — прим. авт.). В Казани не хватало гандбола, посмотрите на трибуны, здесь многие, кто бы причастен к этому виду спорта. Сейчас, в том числе и для них, мы боремся за решение задачи о выходе в Суперлигу. Удастся ли это сделать сразу? Время покажет, хотя первая четверка команд высшей лиги очень сильная, но, если получится, то почему бы нет.

— Вспомните ваш турнирный путь в сезоне.

— Вначале были домашние матчи с «Каустиком», который только-только упал из Суперлиги. А мы месяц, как собрались, и начали тренироваться. И то, что мы взяли в этом противостоянии четыре очка, победив по разу дома и на выезде, честно говоря, я подобного не ожидал. Но ребята молодцы, настроились. Одну победу мы взяли в противостоянии с Москвой, это молодая, но уже сыгранная команда, а у нас изначально была проблема в том, что не сыгранность, и отсутствие базовой общефизической подготовки, все это еще проявлялось. Зато сейчас мы уже срабатываемся. Следующее противостояние у нас было со второй командой Астрахани, где мы рассчитывали на победы, которых в итоге и добились. Но легко не было, поскольку дубль был усилен игроками основной команды, поскольку на тот момент в Суперлиге была пауза в календаре. И именно на наши матчи дубль Астрахани был как бы и не совсем дублем. Двойное противостояние с Омском мы прошли без потерь, в гостевых матчах и дома, но дальше будет серьезнейший соперник — дубля «Чеховских медведей», команда сильная сама по себе плюс может сыграть тот же фактор усиления, как у Астрахани. У обоих этих коллективов сквозная заявка, как оно в итоге будет — посмотрим 28 и 29 января. Но ждем, что будет непросто, поскольку это Чехов, Мекка российского гандбола, с поддержкой домашнего зрителя.

Фото: vk.com/zilanthandball

Да, в Казани существовала команда Суперлиги, выступавшая в еврокубках, но то, что нам дали возможность возобновить ее историю невероятно приятно

«Когда я сам играл, казанская команда базировалась в Зеленодольске»

— Вы говорили о московской прописке МСУОР — это что за команда, в какой из команд столицы необходимо искать корни этого коллектива?

— Мне сложно сказать, но кажется, что это команда училища олимпийского резерва на базе бывшей команды «Кунцево». С Москвой вообще очень сложно, если помните, там был ЦСКА, который затем переродился в САК, Спортакадемклуб (причем это было время, когда Академией спорта на базе которой была создана команда, руководил ректор Олег Матыцин, нынешний министр спорта России, — прим. авт.). И только затем САК переехал в Чехов, став нынешними «Чеховскими медведями». А уже затем была создана команда «Спартак», которая через некоторое время переродилась в ЦСКА. Есть ли у нынешнего ЦСКА отношение к клубу, которое носил это название в прошлом, я, честно говоря, не знаю.

— Но такие же вопросы могут задавать болельщики других команд о Казани, мол, какое отношение вы имеете к прошлому клубу? Вы, кстати, приезжали сюда во времена «КАИ-Тацит», затем «КАИ-Зилант».

— Конечно, помню, что сам клуб проводил свои матчи в Зеленодольске, на базе «Маяк». Там мы и играли в составе «Каустика» (автор статьи сам неоднократно играл в спорткомплексе «Маяка» матчи чемпионата Татарстана по мини-футболу и помнит, что раздевалочные помещения со всеми удобствами в виде душевых и туалетов находились в одном помещении, а игровой зал в другом, метрах в десяти от него. Поскольку оставлять свои вещи было небезопасно, то футболисты кочевали с ними из одного здания в другое, напоминая цыган со своим скарбом. Исходя из этих воспоминаний проистекал и следующий вопрос, — прим. авт.)

Фото: «Казанский феномен»/Vk.com

Честно говоря, мы побаивались сюда приезжать, поскольку не понимали, что отвечать на непонятные вопросы: к примеру — за кого мотаешься?

«Игрокам уровня сборной страны необходима конкуренция на международном уровне»

— Вы же застали Казань до празднования 1000-летия, со всеми местными видами, когда центр города напоминал «графские развалины», а неснесенные дома были задрапированы. А вспоминать об этом необходимо, поскольку уже выросло поколение, которое малейший недостаток объясняет тем, что «Россия — нецивилизованная страна». Как вам видится преобразование города?

— Приезжая сюда, мы, в принципе, в основном жили в Зеленодольске, да и казанская команда там базировалась. Но у меня были о Казани еще более давние воспоминания, связанные с детством, а это конец 80-х. Честно говоря, мы побаивались сюда приезжать, поскольку не понимали, что отвечать на непонятные вопросы: к примеру — за кого мотаешься? А это время, когда в Казани были гопники в полный рост, так называемый «Казанский феномен». Само собой, что и наш тренер особо не давал нам погулять, давая понять, что здесь опасно. Максимум, можно было по Баумана пройтись, и обратно — в гостиницу. Конец своей игровой карьеры, с 2000 по 2014 годы я провел за границей, и уже тогда до меня доходили слухи, что Казань активно строится, а уже приехав сюда на работу, сильно удивился от сравнения того что было с тем что стало. Теперь это очень комфортный для проживания город, мне здесь очень нравится.

— Следите за чемпионатом мира?

— Конечно, очень сожалею, что среди его участников нет сборной России, мне кажется, что на этом турнире мы могли бы побороться. Касаемо других команд, понравился Египет (кстати, сейчас Египет вышел в четвертьфинал, выиграв две отборочные группы, одну за другой, — прим. авт.) Думаю, что они одни из фаворитов, вместе с Францией, Данией и Норвегией.

Фото: vk.com/zilanthandball

Сейчас мы боремся за решение задачи о выходе в Суперлигу. Удастся ли это сделать сразу? Время покажет

— Египет — это команда из Африки, которая доказывает, что можно стать фаворитом в виде спорта, где ранее доминировали европейцы. Подобный прогресс перед домашней Олимпиадой в Сеуле 1988 года демонстрировала Южная Корея. Сейчас перед российским спортом стоит вопрос о том, где соревноваться в момент, когда Европа находится в жестком противостоянии.

— Понятно, что подобные вопросы должны беспокоить спортивное руководство, мы же на уровне высшей лиги играем в своем чемпионате, откуда трудно судить и давать советы — где лучше выступать? Поэтому разговор можно вести больше теоретический. Исходя из нынешних реалий, мы сейчас играем с Беларусью, Китаем, но как вариант можно рассмотреть переход в Азию, чтобы играть со сборными этой конфедерации. Игрокам уровня сборной страны необходима конкуренция на международном уровне. Пусть соперники будут выглядеть послабее, чем в Европе, хотя и тут вопрос спорный. На чемпионате мира азиатские команды выглядели достойно, хотя там не было Китая, где гандбол развивается, делегируя своих игроков и в чемпионат России, и в чемпионат Беларуси, а у женщин — так целую команду заявили. И в памяти, вы правы, гандбольный подъем Южной Кореи, который произошел прямо на глазах. Я был на сборах швейцарской команды «Винтертур», на сборах в Южной Корее, поскольку нашим тренером был кореец. Тогда еще интернет не был так развит, и было не совсем понятно, за счет чего страна добилась такого прогресса, что заняла 2-е место на домашней Олимпиаде, после чего не вылетала из мировой десятки долгие годы. А когда я увидел условия, в которых они тренируются, а это были огромные площадки, игровые и тренажерные залы, сам комплекс напоминал «Деревню Универсиады», будучи полностью закрытого типа, только живи и тренируйся. Помню тех гандболистов, которые тренировались наравне, не знаю, с пашущими лошадьми. А вопрос дисциплины стоял на первом месте и вообще не обсуждался, они шли к достижениям своих целей через сочетание огромного труда и строжайшей дисциплины. И это приносило результат на долгие годы.

Джаудат Абдуллин