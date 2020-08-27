Башкирскому соловью от татарстанских почитателей. В Казани открыли памятник Мустаю Кариму

В казанском сквере им. Мустая Карима, на пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской, сегодня состоялась церемония открытия памятника Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму. Гостями торжества стали главы Татарстана и Башкирии — Рустам Минниханов и Радий Хабиров.
Изготовил монумент в бронзе московский скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. Из рук Минниханова мастер получил благодарность президента РТ. Также Рустам Минниханов наградил Радия Хабирова медалью к 100-летию образования ТАССР за вклад в укрепление отношений двух республик. Церемония открытия памятника - в фоторепортаже "Реального времени".
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