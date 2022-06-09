Хроники дефолтного года: татары захотели стать булгарами, а Елабуга — Лас-Вегасом

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь Татарстана до и после первого и единственного экономического дефолта России в 1998 году. Часть 9-я

Фото: Булгарский национальный конгресс. 1989 год / bulgars.ru

В конце апреля 1998 года в Татарстане принимают закон, разрешающий продажу земель, власти хотят помочь крестьянам с техникой и контролировать сделки, но в итоге Земельный кодекс привел к появлению ленд-лордов, пары крупнейших агроимперий и активному переводу сельскохозяйственных земель в категорию под строительство ИЖС (и черным рейдерам). Желания далеко не всегда совпадали тогда с возможностями. Казанцы захотели заиметь у себя настоящую фондовую биржу, но не нашли общего языка с ФКЦБ, а власти РТ отремонтировали в короткий срок Дворец спорта, чтобы «Ак Барс» играл в Евролиге «на равных» — но сыграть там ему почти не довелось. Елабуга внезапно захотела стать Лас-Вегасом с казино и луна-парками, но не получила в итоге даже обычного театра. «Хотелками» забавлялись и обычные люди, и активисты. К концу 1990-х многие татары вдруг решили назваться булгарами и воссоздать на берегу Волги Булгаристан. «Ревущие девяностые» были эпохой больших желаний, великих иллюзий и грандиозных разочарований, только в те времена можно было представить поэта в роли депутата — и эта эпоха прошла.

Как закон о продаже земель в РТ привел к появлению ленд-лордов и переводу участков в категорию для строительства ИЖС

Мы уже писали в прошлых дайджестах о попытках татарстанских властей в конце 1990-х решить болезненный земельный вопрос. Тогда президент Минтимер Шаймиев пролоббировал принятие Земельного кодекса РТ, одного из первых в России. Были у него и противники, опасавшиеся, что землю у крестьян по дешевке скупят «дельцы теневой экономики», да и просто ушлые бизнесмены, а АПК республики в результате рухнет в ноль. Многие еще помнили, что лозунг большевиков (на первых порах он, впрочем, принадлежал партии эсеров) «Земля — крестьянам» обернулся закабалением на этой земле самих же крестьян.

Власти РТ надеялись помочь населению ссудами на приобретение сельхозтехники, думая, что люди будут объединяться в товарищества и кооперативы. 20 лет спустя, в 2008 году, было уже более 250 потребительских кооперативов, реализовавших сельскохозяйственной продукции на 1 млрд рублей (только с лизингом сельхозоборудования до сих пор непросто). К сожалению, оправдались и опасения. Пик чуть ли не рейдерских захватов пришелся на нулевые: у крестьян обманным ли, силовым путем пытались отнимать земли черные рейдеры: вот яркий пример появления их в Тукаевском районе и в Набережных Челнах, когда после банкротства колхоза они за бесценок получили его земли, организовали липовые агрофирмы и по бросовой цене начали скупать земли бывших колхозников, создавая видимость сельхозпроизводства.

20 лет спустя в РТ было уже более 40 тысяч гектаров невозделываемых земель в категории сельхозпроизводства: основные их владельцы не имели отношения к АПК, среди них были, например, Роберт Мусин (его агроимперия обанкротилась) или Алексей Семин (как известно, занимающийся девелопментом). Как оказалось, масса земель, особенно вокруг городов, была скуплена всего несколькими компаниями и людьми — и эти земли довольно быстро перевели в категорию под жилую застройку (а на юге РТ в 2010-е годы лидировала категория «под объекты нефтедобычи», куда чаще всего переводили сельские земли).

Сегодня, когда читаешь новости о росте сделок на 30% по продаже и покупке земельных участков, чаще всего речь идет именно о будущей жилой застройке, а вовсе не фермерстве. Что же касается АПК, то, несмотря на весомую долю фермерских хозяйств, тот самый упомянутый в заметке ниже земельный банк в РТ, по сути, принадлежит нескольким ключевым фигурам. Из более 4 млн га сельскохозяйственных земель более 500 тысяч находилось на момент нашего исследования рынка в 2016 году у ХК «Ак Барс», 350 тысяч — у «Красного Востока Агро», около 300 тысяч — у «Агросилы», более 100 тысяч — у наследника «Вамина», компании «Просто молоко».



«Молодежь Татарстана», 23 апреля 1998 года

«Однако земля в сельской местности может быть использована только для производства сельскохозяйственной продукции. При этом, по его словам (председателя Комиссии по вопросам законодательства, законности, правопорядка и депутатской этики Госсовета РТ Рашита Вагизова, — прим. ред.), купля-продажа земли будет осуществляться под контролем государства. Земля может быть продана любому лицу, даже иностранцу, но приоритет при этом принадлежит государству. Как сказал Рашит Вагизов, на земле, находящейся под сельхозугодьями, можно выращивать репу, построить на ней хлебопекарню или завод по производству томатного сока, но никак не казино». (Виктор Смирнов).*



Как татары захотели стать булгаринами и булгарами, воссоздав на Волге Булгаристан

Пятая графа паспорта, где с советских времен в обязательном порядке проставлялась национальность гражданина (в двунациональных семьях ее можно было выбрать по матери или отцу), также приводила к «негласному притеснению»: после Второй мировой войны так пострадали не только немцы и крымские татары, но и евреи. Отмена пятой графы тоже вызвала возмущение, в первую очередь у национальных республик РФ, но вернуть ее так и не вернули.

Зато самоопределиться стало возможно во время проведения переписи населения, так в России появились свои «хоббиты» и «эльфы», так как информацию переписчики принципиально не проверяют. Сами переписи тоже то и дело вызывают волнения в регионах именно по этой причине: в Татарстане, к примеру, самоопределение кряшена (крещеных татар), отмечают некоторые активисты, размывает единую татарскую нацию.

В конце девяностых с их куда более безумными ветрами перемен в РТ появились и «булгарины», которыми «заведовал» Булгарский национальный конгресс. Тогда уже 200 человек успели поменять надпись «татарин» в паспорте по суду на «булгарин» (всего за пару лет до отмены пятой графы). Много позже историк Рафаэль Хакимов вспоминал, что его всегда «сопровождали булгаристы с требованием переименовать татар в булгар, а Татарстан — в Булгаристан», и добавлял, что булгары Волжской Булгарии были не отдельным народом, а населением.

В 2010 году при подготовке к переписи населения вновь был поднят вопрос о возможности назваться «булгарином». И если в 2002 году во время тогдашней переписи населения РФ татар уже разделили на 40 с лишним групп («называйся как хочешь — выбирай любое), то к 2010 году этническая дифференциация татар выросла втрое: среди них можно было выбрать такую экзотику, как сувары, бигеры, мижеры или даже башкирские татары. А вышеупомянутый Булгарский национальный конгресс с 2011 года не существует — зато организация оставила сайт, где основной целью деятельности заявлено «возрождение болгарского народа и демократического государства (на Волге)».

«По словам судьи Сергея Муравьева, решение суда об изменении национальности основывается на статье Конституции, где сказано, что гражданин сам определяет свою национальность, Ибрагим Кашапов утверждает, что его родословная прослеживается до пятого колена и что все его предки были булгарами. Суд признал действия паспортно-визовой службы, отказавшейся изменить национальность Кашапова и его детей, необоснованными». (Виктор Смирнов).*

Фото: ru.wikipedia.org

Казанцы захотели заиметь у себя настоящую фондовую биржу, но не нашли общего языка с ФКЦБ

С началом капиталистической по духу России и не менее капиталистического Татарстана предпринималось немало попыток как республиканских, так и казанских властей создать в столице РТ собственную биржу (см. об этом в наших первых дайджестах «Новый 1992-й»). Все они оказались мертворожденными. Но надежды оставались.

Еще в конце 1994 года российско-американская компания IBH и РТСБ попытались организовать вторичный рынок акций татарских и башкирских предприятий в Москве. А, например, в 1996 году две малайзийские компании подписали соглашение с правительством Татарстана о создании в республике фондовой биржи. Причины были вовсе не имиджевого характера, хотя отчасти это тоже сыграло свою роль: постоянно уходя в тень Москвы и Петербурга, Казань заметила появление в Москве годом ранее первой биржи в России (в Питере она открылась в 1997-м).

Но главной причиной был вялый рынок корпоративных акций: большинство бумаг обладало низкой ликвидностью, «образовался замкнутый круг, из которого пыталась вырваться республика: акции не покупают, потому что предприятия находятся в плохом состоянии, а улучшить положение предприятий нельзя из-за того, что нет инвестиций». При этом, что любопытно, «наибольшее развитие в РТ получили операции с государственными ценными бумагами — федеральными (ГКО) и республиканскими (РКО). Именно ГКО станут формальной причиной российского дефолта в августе 1998 года. Напомним, по этой же причине примерно тогда же «Татнефть» пошла размещаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Малайзийский проект «не взлетел».

Не «взлетел» в итоге и проект «Казанского совета фондовой торговли», хотя поначалу первая в РТ биржа получила лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), а на церемонии открытия был как президент Татарстана Минтимер Шаймиев, так и глава комиссии РФ Дмитрий Васильев. Уже в 2001 году ФКЦБ отказала Казанской фондовой бирже в выдаче лицензии на осуществление депозитарной деятельности. А в 2010 году биржа была окончательно ликвидирована.

К настоящему моменту в РФ реальные торги ценными бумагами проходят лишь на трех биржах, и все они в Москве и Питере. Хотя формально работают 10 бирж. Попытки родить свою биржу в Казани сегодня носят скорее имиджевый характер, как, к примеру, проект по созданию КФУ NFT-биржи (которую, вероятно, ждет судьба «птенцов» 1990-х). Стоит вспомнить еще, что до революции в Казани биржа была, ее устав был принят в 1866 году, а до конца XIX века город носил гордое звание «Торговой столицы Востока», и по факту Казань была крупнейшим торгово-промышленным центром на востоке Российской империи. Но и она не была фондовой: товарно-фондовых бирж в империи было семь — в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, Харькове, Варшаве и Риге, но не в Казани.

«К сожалению, планируемое в этот день подписание соглашения между правительством республики и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг не состоялось. Соглашение должно определить порядок взаимной координации действий, связанных с развитием и функционированием этого рынка в Татарстане. По словам Фарида Мухаметшина, хотя по основным пунктам разногласий не было, здесь необходимо решить вопрос, касаемый собственности республики, который, в свою очередь, затрагивает ряд законодательных актов Татарстана. Но уже в ближайшее время он должен быть решен». (Азалия Магдиева).*

Как поэт пошел в политику, не смог защитить права татарского языка, но успел заявить о «неделимости Украины»

«Между Крымом и Татарстаном есть очень много схожего, потому что Татарстан — это республика в составе России, а Крым — автономная республика в составе Украины. У татар, живущих в Татарстане, и татар, живущих в Крыму, схожие исторические судьбы, есть схожие моменты и сейчас… Каждый раз встречаясь, мы говорили о неделимости Украины, ее нельзя разделять.… Конечно, Крым должен быть в составе Украины», — так говорил татарский поэт и тогда депутат Госсовета РТ в интервью крымско-татарскому телеканалу АТР Роберт Миннуллин почти накануне вхождения республики в состав РФ в марте 2014 года.

Большая часть международной общественности факт вхождения Крыма в состав России не признает, а большинство россиян его поддерживают. На этом фоне нужно было быть смелым политиком, не боясь говорить то, что думаешь, — и Миннуллин, которого в 1998 году наградили главной государственной премией Татарстана за книгу стихов для детей, часто отстаивал жесткую позицию. Именно он в то время возглавлял постоянную Комиссию Госсовета РТ по культуре и национальным вопросам, активно защищая права татарского языка. И он же после ухода в 2014 году из Госсовета РТ не скупился на критику татарстанских властей, которые эти права отстоять не сумели: «Принята уже третья программа о сохранении языков, тратятся большие деньги, а кто контролирует, координирует, кто анализирует? Где результат?»

С себя ответственности он, впрочем, тоже не снимал. Его сильно критиковали за «мягкость» и «компромиссы» на четвертьвековом посту в Госсовете РТ. Несмотря на то, что в советские время он был разрешенным автором, близким к партии (был членом КПСС с 1979 года, а в 1980-е возглавлял Татарское телевидение), 1990-е он на склоне лет, по-видимому, все же любил, называя «периодом революционных образований», считая, что тогда «слово поэта, писателя в парламенте необходимо было»: «Мы, писатели, поэты, журналисты, были активными, популярными депутатами. А сегодня на дворе другие времена». И ссылался на коллегу, Фарида Бикчантаева (кстати, тоже получившего в 1998 году тукаевскую премию, еще не будучи главным рулевым театра Камала), в 2014 году отказавшегося стать депутатом Госсовета РТ.

«Республика Татарстан», 25 апреля 1998 года

«Республика Татарстан», 25 апреля 1998 года. Указ президента Республики Татарстан о присуждении государственных премий Республики Татарстан имени Г. Тукая 1998 года.

«Присудить Государственные премии Республики Татарстан имени Г.Тукая 1998 года:

1. Миннуллину Роберту Мугаллимовичу — за книгу стихов для детей «Кучтэнэч» («Гостинец»), издательство «Мэгариф», 1995 года.

2. Творческой группе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала — за спектакль «Хушыгыз!» по пьесе Т. Миннуллина: за постановку — режиссеру-постановщику Бикчантаеву Фариду Рафкатовичу; за создание образов: Миляуши — актрисе Ихсановой Назибе Гимаевне, Нурислама — актеру Дунаеву Николаю Ивановичу, Галимуллы — актеру Шакирову Азгару Шафиковичу.

Президент Республики Татарстан М.ШАЙМИЕВ.

Казань, Кремль.

24 апреля 1998 года».**

Как в РТ отремонтировали Дворец спорта, чтобы «Ак Барс» играл в Евролиге «на равных» — но сыграть там ему почти не довелось

Как мы уже писали в одном из прошлых дайджестов, после победы «Ак Барса» над «Динамо» в желании играть в Евролиге на равных казанские власти и власти РТ приняли решение реконструировать старенький Дворец спорта, полностью перевести его под «базу» для хоккейной команды: стройка стартовала в конце апреля дефолтного года и успела закончиться в самый разгар дефолтного августа. Если в финансовом смысле стройкой рулил мэр города Камиль Исхаков, то в архитектурном смысле, как ни странно, — сам тогдашний директор стадиона Ренат Айбятов, который вспоминал впоследствии, как предлагал расширить дворец в сторону улицы Коротченко, на втором этаже сделать кабинеты, спортзалы, добавить сауны и «чуть-чуть расширить Дворец спорта в сторону улицы Кирова». В итоге Дворец спорта расширили и в сторону Центрального стадиона, и в сторону ЦУМа.

На обновленном стадионе еще долго потом проходили не только хоккейные матчи, но и матчи по баскетболу, волейболу, фигурному катанию «на международном уровне». А вот генподрядчику стройки — «Казаньхимстрою» не повезло. Трест вошел в состав «Казаньцентрстроя», который в итоге в прошлом году прекратил свое существование.

Дебютировали же казанские хоккеисты в Евролиге уже 15 сентября 1998 года (считается днем официального дебюта «Ак Барса» в Европе), обыграв чешский «Хемопетрол». В Евролиге «Ак Барсу» удалось сыграть лишь трижды, а победа в ней дважды досталась магнитогорскому «Металлургу». Евролига прекратила свое существование уже в 2000 году. Четыре раза клуб играл в Континентальной лиге, но и там казанцам повезло лишь однажды — в 2008 году. Если изучать список игр клуба в Европе в целом, то выяснится, что хоккеисты 14 раз выезжали на матчи, последний раз — в сезоне 2012/2013 Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, хотя Дворец спорта и отремонтировали в рекордные сроки ради Евролиги, поиграть в нем «Ак Барсу» почти не довелось, а сам стадион успел принять лишь три домашних матча.

«Вечерняя Казань», 24 апреля 1998 года

«Перед тем как строители вогнали в землю первую 12-метровую сваю, директор Дворца спорта Ренат Айбятов пошутил: «Может быть, людей эвакуировать? Как начнете колошматить, так и дворец и треснет... Как говорится, в каждой доле шутки есть ложка дегтя. Дворец спорта действительно уже пережил первую молодость. Прежде чем приглашать к себе на матч лучшие команда Европейской хоккейной лиги, было решено дотянуть нашего старожила до требований международных стандартов». (Рустем Фаляхов).***



Как Елабуга захотела стать Лас-Вегасом с казино и луна-парком — но не получила даже обычного театра

Планов громадье было не только в хоккее, и не только в Казани. В Елабуге в то время все надежды возлагали на новый экономический суперпроект для региона — создание ОЭЗ «Алабуга». Сам город был полигоном для таких проектов еще с советских восьмидесятых: в Нижнекамске были крупные нефтехимические заводы, в соседних Набережных Челнах — КАМАЗ, а в Елабуге? «Две тысячи гектаров земли, нашпигованной бетоно- и металлоконструкциями, недостроенные корпуса, пустующие территории, неработающая земля» — так «по-чернобыльски» охарактеризовал последствия советских проектов автор заметки ниже.

«Алабугу» в принципе можно считать проектом успешным, но аппетиты пришлось убавить: во-первых, открылась она лишь в 2006 году. Во-вторых, не успела создать даже заявленные когда-то 18 тысяч новых рабочих мест — численность рабочих на всех предприятиях зоны сегодня не превышает и 7 тысяч. В-третьих, занято пока лишь два из четырех гектаров, доступных зоне. И наконец, из-за санкций некоторые резиденты вынуждены были этой весной приостановить работу. Интересно, что представлял проект СМИ в апреле 1998 года тогдашний мэр Елабуги Ильдар Ишков, но именно Ильшат Гафуров в конце января того же года выступал в Госсовете РТ с проектом ОЭЗ «Алабуга» (Гафуров тогда был зампредседателя комиссии по вопросам экономического развития и реформ Госсовета РТ, депутатом от Елабуги, ныне обвиняется в участии в заказном убийстве). Гафурова власти РТ и «бросили» развивать этот проект, отодвинув Ишкова, который после некоторой работы в Госсовете окончательно завязал с политикой. Но тогда он не уставал тешить себя и СМИ иллюзиями, как Остап Бендер жителей Нью-Васюков: «Будет все. И супермаркеты, и луна-парк, и казино, и театр, и все остальное, что необходимо человеку после трудового дня. Новый Лас-Вегас с татарстанским менталитетом». Появились в итоге только супермаркеты. Казино как пришли к соседям из Камских Полян, так и быстро ушли (но и тамошние власти летом 2008 года грезили Нью-Васюками). Театр, как в Набережных Челнах, глава Минкульта РТ в Елабуге в 2020 году строить не разрешила, так как «профессиональный репертуарный театр не выживет ни на одной маленькой территории из-за отсутствия спроса и существующих нормативов». Нового Лас-Вегаса так и не случилось. Но мечтать не запретишь.

В 1998 году был принят закон РТ №1569 «О свободной экономической зоне «Алабуга». Фото предоставлено ОЭЗ «Алабуга»

«Судя по настроению главы администрации Елабуги и Елабужского района, народного депутата Ильдара Ишкова, который в этот день охотно давал интервью представителям СМИ и делился соображениями и прогнозами на предмет дальнейшего развития вверенной ему территории, перемены действительно грядут. Появление свободной экономической зоны даст людям работу и зарплату. Город ныне, что называется, кишит беженцами: общаги, подвалы забиты горемычными людьми. Их надо устраивать, обеспечить нормальным жильем. Автомобильное дело займет только часть площадей, остальное будет отдано под фабрики, заводы, мастерские и прочее полезное производство. Причем производство такого профиля, которое было бы выгодно городу и республике. Нам нужно производить товар, которого нет, который не завозится». (Раиса Щербакова).**

* «Молодежь Татарстана», 23 апреля 1998 года

** «Республика Татарстан», 25 апреля 1998 года

*** «Вечерняя Казань», 24 апреля 1998 года





Сергей Афанасьев. Материалы подготовил Радиф Кашапов