Дискотека 90-х: Айрат Галимов как зеркало музыкальной революции

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет

Поющий юрист из Башкортостана

Семья Галимова из Миякинского района Башкортостана, но родился он в Казахстане, впрочем, через год уже вернулся в республику. Музыкальное образование у него — второе, до этого он окончил юрфак. В интервью Галимов говорит, что воспринимал музыку как хобби и видел себя как юриста, который «хотел поучаствовать в создании нового государства». Заслуженный артист и РТ, и РБ, он продолжает жить в Уфе.

Как и многие артисты, Галимов начал карьеру в конце 80-х, участвуя в радиоконкурсе в честь 70-летия Башкирской АССР, а после стал вокалистом ВИА «Азамат» при ДК «Авангард», что в самом центре города. «Азамат» существовал с 1971 года, выступал на Центральном телевидении и региональных фестивалях. Причем группа, понятно дело, играла вживую. Сейчас многие его участники живут и работают за рубежом. Постепенно выступления Галимова стали занимать значительную часть программы ВИА. Поиграв 3 года в ансамбле, он основал эстрадную студию «Айдар», которая затем стала театром-студией. Также у Галимова теперь есть студия звукозаписи, детская хореографическая студия «Салют»

Композиции этого периода позже вышли на диске «Лучшие песни 1990—1995 гг.», который открывается с беспроигрышного дуплета «Җырларым — канатларым минем» и «Моңнар кайтсын авылга», к обоим музыку писал Ризван Хакимов.



Сборник сопровождается следующей надписью: «В начале 1990-х годов еще не было профессиональных звуконосителей и студий звукозаписи, поэтому качество некоторых песен не соответствует современным параметрам аудиозаписей».



Отметим, что сведением там занимается многолетний соратник и аранжировщик Галимова — Фарваз Килдигулов, выпускник Уфимского института искусств по специальности «народные инструменты», хормейстер и баянист во Дворце культуры Альшеевского района.

Фото: aidar.ru

Айдар — саунд девяностых

Возможности тогдашних студий в целом тема любопытная. Как утверждают маститые продюсеры 90-х вроде Оскара Усманова в то время треки еще не записывались в компьютеры, в работе использовались синтезаторы и сэмплеры, а также аналоговая аппаратура. То есть аранжировки программировались в железной аппаратуре, после чего к ним добавлялся вокал.

Из-за этого зачастую можно увидеть интересную разницу в концертных и студийных вариантах песен. На сцене у Галимова в середине 90-х присутствуют клавишник, гитарист и баянист, но музыкальную работу можно заметить только у последнего. В условиях синтезаторных аранжировок баяны на кассетах не всегда слышны.



В архивном сборнике они добавляются, к примеру, в песне «Ярмәкәйнең чишмәләре», при этом песни звучат в духе среднеазиатских ВИА 80-х, со степенными битами и ориентальными мотивами, в частности синтезаторными тембрами, имитирующими деревянные духовые. Есть здесь и песни на башкирском. Хотя все точки над i расставляются песней того времени «Кайтам мин илкәемә» со словами: «Мин дә сибелгән татарның Бер газиз баласы ла» («И я один славный потомок разбросанных [по миру] татар»).

Фото: aidar.ru

В 1995 году вышел его дебютный альбом «Туган көнең белән». На нем уже записанные многие его известные хиты — «Кызыл розалар», «Рәхмәт сиңа, бәхет кошым», «Абага». Есть тут, к примеру, и песни Зульфата Хакима — «Нәрсә булды сиңа бүген», «Бөдрә таллар», а также классическая композиция Ильгама Шакирова «Син сазыңны уйнадың».

Кстати, первые зарубежные гастроли у Галимова прошли в Узбекистане в 1995 году, а уже в 1997-м он поехал в Финляндию, также жил в Латвии, Эстонии, США, Турции, Казахстане.

Ценный документ той эпохи — трехчасовая кассета с концертом Галимова 1995 года. Красная рубашка с жабо, танцовщицы в длинных платьях со степенными движениями, общение с публикой, специальный гость (Йолдыз Шакирова) — все это приметы времени.

А потом пришел задорный бит

В 1997-м вышел альбом «Абага чәчәге», в котором основное место занимает хит, уже засвеченный на первом диске, а также «Серле йөрәк» на стихи Мударриса Аглямова. Еще через 2 года — релиз «Вакытларны булмый туктатып...», про который можно узнать, что здесь звучат саксофон, курай, виолончель, баян, флейта, гитара и труба. Завершает десятилетие «Айдар-2000», где есть, к примеру, песня «Гитара» с элементами фламенко.



При этом, если начать слушать альбом следующего года «Бәхет бит ул», он начинается с трека «Кил генә түзәрмен», на котором можно услышать характерные для современной татарской эстрады резкие звуки и задорный бит. Хотя здесь есть и пение под баян, но при этом и довольно странная аранжировка «Җиз кыңгырау моңнары» и «Көзге ачы җилләрдә» с преобладанием баянов.

Вообще, фирменный звук Галимова, конечно, заключен в его голосе с характерным, проникновенным вибрато, которое меняет любое звучание на особенное. Как говорится, «чың күңелдән», «от всего сердца». Голос, безусловно, остается секретом популярности многих артистов, а уж такой, как у Галимова, — это попадание в десятку: его невозможно пародировать, потому что такое звучание неразрывно связано с образом певца.