Молнии, дикие звери и снегопады: когда природа восставала против спорта

Подборка случаев, когда природные явления и животные вредили спортсменам

На минувшей неделе все российские СМИ обошел случай, когда в 16-летнего футбольного вратаря «молодежки» из ПФЛ «Знамя Труда» Ивана Заборовского ударила молния. Парень остался жив чудом — тренер успел оказать ему первую помощь. Сейчас жизни Ивана ничего не угрожает. А «Реальное время» вспомнило подборку других случаев, когда разбушевавшаяся стихия или дикие звери выступали откровенно против футбола (и иногда против других видов спорта).

Гром и молнии: не только в России

Случай с Заборовским, конечно, очень резонансный и крайне редкий. Но были другие встречи футболистов с молниями — правда, у этих историй, к сожалению, совсем грустный конец.

Случай с Заборовским, конечно, очень резонансный и крайне редкий. Фото instagram болельщиков «Знамени Труда»

В 1984 году во время матча в Нидерландах от удара молнии погиб сын легендарного голландского вратаря Яна Йонгблуда — Эрик. Он тоже был голкипером, и ему был всего 21 год. Отец присутствовал на трибунах — и, как пишет спортивная пресса, больше потом никогда ни с кем не разговаривал о том матче.

Еще один факт встречи футболистов с молниями описывался в газете L’Avenir (Демократическая республика Конго) в 1998 году. В статье рассказывалось, что во время матча команд из поселений Басанга и Бена Тсади молния убила на месте сразу 11 игроков и обожгла 30 зрителей. Отдельный акцент был сделан на том, что погибли все футболисты гостевой команды, а вот хозяева не пострадали. Эту заметку быстро перепечатала масса авторитетных мировых СМИ (а началось все с Associated Press и BBC). «Грешили» на колдунов, которые в Африке и сейчас пользуются большим авторитетом среди населения. Правда, фактчекинг в силу удаленности территории произвести никому не удалось. Так что эта история большинством специалистов сейчас воспринимается как фейк. Но отдадим должное конголезской газете L’Avenir — возможно, это был ее первый и единственный шанс сообщить о себе в мировом сообществе.

Пнул сову — дисквалификация. Бросил собаку — красная карточка

Два случая в нашей подборке — о том, как природа вредит футболистам опосредованно, заставляя судей применять штрафные санкции.

Так, в одном из матчей чемпионата Колумбии 2011 года случился эпизод вопиющей жестокости. Панамский легионер комады «Депортиво Перейро» Луис Морено весьма неделикатно обошелся с талисманом клуба «Атлетико Хуниор» — совой, которая, на свою беду, приземлилась на поле и решила немножко посидеть. Технические специалисты попытались было подбежать к птице и убрать ее с газона, но Луис Морено их опередил. Футболист подбежал к сове и от всей души ее пнул — позже он говорил, что просто хотел помочь ей улететь.

Птица такой заботы не оценила и на следующий день умерла. Морено оштрафовали и дисквалифицировали на две игры, а сразу после игры болельщики чуть было не линчевали незадачливого панамца. Это стало, в общем-то, главным, чем прославился Морено в своей футбольной карьере.

Другой случай жестокого обращения с животными произошел в 2013 году в одной из низших лиг чемпионата Аргентины между командами «Белла Виста» и «Сан Хуан». На поле зашла небольшая бродячая собака. Видимо, там ей понравилось, она немного пофланировала между игроками и улеглась на травку. Но, видимо, в Аргентине бродячих псов не жалуют: игрок «Белла Висты» Хосе Хименес без церемоний схватил животное за шею и попытался выбросить на трибуны. Но не докинул: пес ударился о прутья ограждения и снова упал на поле. Впрочем, тут же встал на ноги — он оказался крепче совы. Хименес тут же получил красную карточку, а фанаты забросали его банками из-под пива. И правильно: негоже маленьких обижать.

А вот в нашем футболе к собакам относятся дружелюбно. Чего стоит один только матч Спартак — ЦСКА в мае 2007 года, когда симпатичный пес, выбежавший на поле, на несколько минут парализовал матч. Он невозмутимо трусцой убегал от технических работников, а футболисты по очереди его гладили.

Умилительнейшая сцена, что ни говори.



Кабаны, бегемоты и пчелы: никакого спорта, только голод, агрессия и вандализм

В 2010 году пятый немецкий дивизион (да, есть и такой!) испытал серьезные потрясения. Поле дрезденской команды «Бореа» было безнадежно испорчено нашествием диких кабанов, и матч с лейпцигским «Локомотивом» пришлось отменить. Степень вандализма лесных свиней переоценить трудно: в поисках пищи они методично изрыли весь аккуратный немецкий газон и превратили его в настоящее поле боя. Обидно, что команда подозревала о коварстве кабанов (они наведывались на стадион и до этого) и даже успела нанять сторожа. Но коварные животные совершили набег в его отсутствие. После этого руководство клуба задумалось об установке забора.

Но кабаны — это еще куда ни шло. А как насчет бегемотов? Как-то раз семейство бегемотов прервало матч по регби на севере ЮАР в городе Цанин. Животные вышли на поле и принялись по нему мирно пастись.

Эксперты обвиняли в этой курьезной ситуации географическое положение регбийного поля — неподалеку от границ природного заповедника. Игру пришлось остановить, а семеро бегемотов (по виду, мама с детенышами) мирно продолжили свой вечерний моцион.

Куда опаснее были встречи спортсменов с дикими пчелами. Например, в 2019 году насекомые напали на футболистов в Танзании во время матча на Кубок Независимости страны между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед».

Футболисты и судьи спасались от непрошеных гостей тем, что легли на газон, а болельщики просто убежали с трибун от дикого роя. Правда, насекомые недолго кружили над полем и быстро улетели, так что этот матч удалось доиграть.

Дикие пчелы навещали и матчи в других видах спорта — например, в 2017 году они залетели посмотреть на встречу между сборными ЮАР и Шри-Ланки по крикету в Йоханнесбурге. Эту встречу удалось возобновить только через час: не помогали ни огнетушитель, ни садовый раствор. С насекомыми справился только профессиональный пчеловод, который собрал их в ящик с сотами.

А снег идет, а снег идет...

Российскому чемпионату ни кабаны, ни пчелы, ни, тем более, бегемоты, разумеется, не угрожают. Зато у нас есть генерал Мороз и обильные русские снегопады.

В историю российского футбола вошел матч 2002 года ЦСКА — Спартак. Он запомнился как «снежное дерби». 29-й тур чемпионата России был для обеих команд очень важным, но проводили его в совершенно нефутбольных погодных условиях. 9 ноября Москву накрыл мощнейший снегопад. Матч на стадионе «Торпедо» задержали на сорок пять минут, было до последнего непонятно, состоится ли он вообще. Но состоялся.

Перерыв между таймами длился больше 30 минут — дольше в истории российских чемпионатов ни до, ни после не было. По полю ездили снегоуборочные машины, варварски сдирая с него газон вместе со снегом — но деваться было некуда. Сотрудники стадиона выкапывали в снегу боковую линию навстречу друг другу, но промахнулись и не сошлись на несколько метров. Зрители на трибунах играли в снежки — понятно, что садиться в сугробы было невозможно. ЦСКА в итоге победил 2:1, а матч вошел в анналы истории российского футбола как один из самых «адских».

