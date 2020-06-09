Доработает ли Брагин до Олимпиады-2022?

Знает только Роман Ротенберг

Первые дни июня стали весьма насыщенными для российского хоккея. ФХР официально объявила о том, о чем поговаривали еще ранней весной: у главной национальной команды будет новый тренер, Валерий Брагин. Неполный год Алексея Кудашова во главе российской сборной стал, пожалуй, самым странным в истории нашего хоккея. И речь не только о том, что свои коррективы в международный календарь внесла пандемия коронавируса. Как это принято в последние годы, одновременно со сборной Брагину «в наследство» достался и СКА из Санкт-Петербурга. Таким образом, за неполный календарный год и у питерского клуба, и у российской сборной будет уже третий главный тренер. О том, почему так происходит и как долго Брагин может задержаться на этих постах — в материале «Реального времени».

С Кудашова спросили по полной

За прошедшее десятилетие у хоккейной сборной России было пять главных тренеров: Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, Илья Воробьев и Алексей Кудашов. Но если первые три специалиста запомнились как великолепными победами, так и грандиозными провалами, то что можно будет сказать о сборной времен Воробьева и Кудашова спустя годы? Ровным счетом ничего. Первый провел два чемпионата мира (вылет в четвертьфинале в 2018-м и «бронза» с очень классным подбором игроков в 2019-м), второй лишь ездил на Евротуры с экспериментальными составами, поэтому что-то существенное предъявить ему нельзя. Но президент ФХР Владислав Третьяк во время онлайн-конференции с журналистами сказал буквально следующее:

— Мы надеялись, что с таким составом сборная России займет первое место на прошлом чемпионате мира, но в итоге мы заняли на нем только третье место. СКА тоже не выиграл Кубок Гагарина. Алексеем Кудашовым проведена работа, но она не выполнена до конца. Поэтому ФХР приняла решение о замене главного тренера.

Тех, кто давно следит за кухней национальной сборной, подобная речь уже не удивляет — нестыковок в действиях ФХР было много всегда. Тех же, кто следит за российской командой постольку-поскольку, в этом заявлении Третьяка смущает сразу два очевидных момента. Во-первых, на прошлом чемпионате мира главным тренером был Илья Воробьев, почему же за результат спрашивается с представителя тренерского штаба? Во-вторых, сезон КХЛ не был доигран из-за коронавируса, как Кудашов мог выиграть Кубок Гагарина?

Третьяк эти нелепые претензии к тренеру, кстати, мог и не предъявлять по той простой причине, что официально формулировка ухода Алексея Николаевича с постов главного тренера СКА и сборной звучит так: «по семейным причинам не смог выполнять круглосуточную работу». Ее на той же пресс-конференции озвучил глава штаба сборной России Роман Ротенберг. За последние пять лет он стал официальным куратором всего, что связано с национальной командой. Кажется, даже в СКА у Романа Борисовича не такие большие полномочия, как в сборной.

В ФХР уже нет никаких выборов

Но так было не всегда. Еще в 2011 году, когда из сборной с позором выгоняли Быкова и Захаркина, казалось, что наступил предел архаичности в ФХР, когда ветераны и различные хоккейные и околохоккейные функционеры имели право голоса при выборе главного тренера национальной команды. Но нет, годы спустя в сборной России уже нет даже какого-то подобия выборов — она стала полной монополией Романа Ротенберга. Владислав Третьяк при нем видится лишь свадебным генералом, который примет любое решение питерского функционера и не станет лишний раз лезть в дела назначений и переназначений. На таком месте Третьяк находится даже в более выигрышной позиции для себя, так как спрос с него невелик, в отличие от предыдущих лет.

При этом уже четвертый подряд главный тренер сборной возглавляет и СКА. Когда в июне 2016 года Олег Знарок перешел на совместительство двух постов, это выглядело не очень красиво, но было понятно абсолютно всем. Спустя годы у Брагина даже не поднимается язык задать вопрос «А хочет ли сам тренер совмещать?», потому что за него давно все решили, и на других условиях вряд ли бы стали даже рассматривать его кандидатуру. Сам Валерий Николаевич давно уже находится в поисках клубной работы, поэтому в его случае «прицепом», скорее, стала сборная. Хотя и логика в его назначении прослеживается: он восемь раз возил молодежную сборную России на чемпионаты мира, и ему знакомо не одно поколение нынешних российских игроков. Его команды в любых составах показывали задорный хоккей и давно стали настоящим хоккейным новогодним брендом, но не стоит забывать, что и золотые медали российская молодежка выигрывала всего лишь раз — в памятном Баффало в 2011 году.

В главную сборную России он привлекался еще в тренерский штаб Быкова и Захаркина, но в те годы там был даже безработный ныне Андрей Назаров. Когда нынешней зимой было объявлено, что Брагин входит в штабы Кудашова и в сборной, и в клубе, уже начал вырисовываться новый план Ротенберга. Повышение Валерия Николаевича было лишь вопросом времени, а вирусная пандемия ускорила процесс. В предыдущие годы хоккейная общественность рьяно бы обсуждала и другие возможные кандидатуры на пост рулевого в главной команде страны. Почему не Игорь Никитин? Почему не Дмитрий Квартальнов? А что там все-таки было у Романа Ротенберга с Олегом Знарком, который одномоментно покинул и СКА, и сборную весной 2018-го? Сейчас такие вопросы даже не задаются, потому что всем все и так понятно. Хотя Роман Борисович и попробовал дать внятное объяснение, почему Квартальнов не может тренировать сборную России, работая в «Ак Барсе»:

— Почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной? Важно понимать, что работа над развитием игрока — это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идет каждый день над физикой, психологией, тактикой. В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, наша программа «Красная машина» была внедрена до того турнира. Олимпиада была выиграна не просто так.

Мы работаем со всеми тренерами, и с Квартальновым, и с Никитиным. Во главе угла — вопрос времени. Главный тренер «Ак Барса» не может уезжать на Евротур, так как в приоритете клуб. В случае со СКА мы идем на риск, развивая российский хоккей.



Тренерская «бархатная» революция по всем фронтам

Назначение Брагина повлекло за собой изменение в тренерских штабах абсолютно всех российских сборных, начиная с 16-летнего возраста. Кто-то пошел на повышение, где-то случились рокировки, но самым любопытным будет посмотреть на работу преемника Валерия Николаевича в молодежной сборной. Им стал Игорь Ларионов, который на прошедшем молодежном чемпионате мира входил в штаб Брагина и играл там не последнюю роль. Теперь уже сам Ларионов имеет в своем распоряжении помощников, среди которых Сергей Голубович и Владимир Филатов, зарекомендовавшие себя по работе с юниорскими командами, а также наш прославленный в прошлом вратарь Николай Хабибуллин. Во время карантина он развлекал любителей хоккея онлайн-трансляциями на своем ютуб-канале и приглашал для бесед именитых собеседников, которые рассказывали шикарные истории.

Ну а в главной сборной теперь будет работать следующая тренерская бригада, состоящая из восьми человек:

Главный тренер — Валерий Брагин.

Тренеры — Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков.

Тренер вратарей — Рашит Давыдов.

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов.

Тренер-методист — Ларс Юханссон (Швеция).

Любопытно, что Валерий Брагин пиджак национальной команды в свои 64 года надевал куда чаще, чем клубный. Хотя шансы ему предоставлялись на самых разных фронтах. Так, еще в конце 90-х он возглавил воскресенский «Химик», за который играл в 80-е. Первый серьезный тренерский опыт на высшем уровне он получил в московском «Спартаке» в 2005-2007 годах еще во времена Суперлиги. В КХЛ отметился исполняющим обязанности главного тренера в «Атланте» из Мытищ, проведя в этом статусе три встречи. В сезоне 2012/2013 получил назначение в московский ЦСКА, который тогда собрал суперзвездный состав в связи с локаутом в НХЛ, однако был уволен спустя 33 игры регулярного чемпионата. В минувшем году в «Автомобилисте» рассматривали кандидатуру Брагина, который мог сменить Андрея Мартемьянова по ходу регулярки, но до предметных разговоров дело так и не дошло. В клубе из Екатеринбурга неспроста обратились именно к персоне Валерия Николаевича, так как он родился именно в этом городе.



Уживется ли Брагин с Ротенбергом?

Как наглядно показал пример со Знарком, результат — не главный показатель оценки работы главного тренера сборной России. Олег Валерьевич завоевал олимпийское золото Пхенчхана в феврале 2018-го, однако уже весной того года покинул и СКА, и национальную команду. С Брагиным контракт заключен до 2022-го, и главная задача, поставленная перед ним, — победа на Олимпиаде в Пекине. Эту же цель ставили и Воробьеву, и Кудашову, с которыми планировалось долгосрочное сотрудничество. Никаких гарантий, что Брагин доработает до Олимпийских игр, сейчас нет.

Главное, от чего будет зависеть благосклонность к тренеру даже в случае неудачи на условном чемпионате мира 2021 года — это взаимоотношения Брагина с Романом Ротенбергом. Через питерского функционера в СКА и в сборной прошло около десятка специалистов, и либо сами тренеры отказывались работать в таких условиях, когда финальное решение остается не за ними, либо Ротенберг был чем-то недоволен. Ситуация с Кудашовым, который считается абсолютно бесконфликтным и довольно мягким в общении человеком, вывела взаимоотношения Романа Борисовича с подопечными слегка на новый уровень — по факту Алексей Николаевич сам отказался от работы и теперь берет паузу в тренерской карьере, чтобы заняться семейными делами. Как там было на самом деле, вряд ли кто-то расскажет публично.

На что может рассчитывать Брагин? Во-первых, понятно, что с него сразу же будет большой спрос в питерском клубе. Что такое отставка после серии поражений, он сполна узнал в московском ЦСКА, когда его увольнял генеральный менеджер армейцев Сергей Федоров. В СКА не будет множества звезд в предстоящие годы, но задачу выиграть кубок с Валерия Николаевича никто не будет снимать. Там он получит в свое распоряжение немало талантливых игроков, которых знает по молодежным сборным России. В первую очередь, многого будут ждать от самой перспективной тройки нападения в КХЛ, составленной из молодых хоккеистов. Это сочетание Марченко — Морозов — Подколзин, которое отлично проявило себя и на молодежном чемпионате мира.

Во-вторых, ему будет непросто совмещать клубные дела со сборной. Брагину уже за 60, и как он справится с двойной нагрузкой, пока непонятно, так как такого опыта на высшем уровне у него попросту не было. Бывший главный тренер сборной России Александр Якушев на днях поведал, какую фразу сказал Брагину после его официального назначения, и она довольно метко характеризует ситуацию вокруг тренерской позиции в сборной:

— Позвонил Брагину сразу после его назначения и сказал: «Валер, не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать?»

Пока лишь понятно, что ближайший чемпионат мира точно пройдет без игроков НХЛ, так как из-за пандемии коронавируса следующий сезон за океаном стартует позже обычного и в мае 2021-го регулярный чемпионат еще не завершится. Такая ситуация может стать и плюсом для Брагина, который умеет давать результат на коротких турнирах с молодыми игроками, которых в ближайшие годы немало пройдет через сборную России.

Но все-таки основным показателем работы тренера видится работа в СКА. Если взгляды Брагина и Ротенберга на какие-то клубные вещи не совпадут или начнется перетягивание каната в оценке спорных эпизодов, то Валерий Николаевич рискует не доработать до Олимпиады в сборной. С Кудашова спросили даже за несостоявшийся Кубок Гагарина. С Брагина спрос будет еще больше.