ЦСКА и СКА крутятся как могут, «Спартак» и «Динамо» готовы их подвинуть, «Торпедо» в своем репертуаре

Трансферный гид КХЛ: Западная конференция

Жесткий потолок зарплат продолжает портить кровь клубам-олигархам КХЛ (а в Западной конференции таковых традиционно много) и их генеральным менеджерам. ЦСКА и СКА, не так давно имевшие по два состава, стали главными жертвами нововведения — облегчать платежную ведомость им приходится с удвоенным усердием. О том, какие способы разгрузить платежку находят армейские клубы, как укрепляются на их фоне и грозят потеснить вчерашних лидеров «Спартак» и «Динамо» и что происходит в Нижнем Новгороде, — в обзоре трансферной активности Запада КХЛ от «Реального времени».

ЦСКА ищет, куда пристроить оставшихся лидеров

В самой неловкой ситуации, как и ожидалось, оказался московский ЦСКА, который до введения потолка превышал его более чем в два раза. Теперь армейцам приходится не просто переподписывать договоры, а прощаться с целыми тройками. И это несмотря на то, что клуб и так по собственной воле покинула большая группа хоккеистов, навострившая коньки за океан.

Даже после ухода лидеров команды Кирилла Капризова, Ильи Сорокина, Михаила Григоренко, Линдена Вея и Александра Романова ЦСКА все еще сильно превышает потолок зарплат.

А ведь у президента ЦСКА Игоря Есмантовича даже нет в запасе отговорки о том, что клуб не был готов к введению потолка — ведь именно по просьбе Есмантовича его не ввели еще два года назад. Лига пошла на уступки москвичам, чтобы те успели разобраться с сильно перегруженной зарплатной ведомостью. Но вот на дворе уже практически лето 2020-го, а в ЦСКА по-прежнему есть хоккеисты, получающие по 100 миллионов рублей.

Главным камнем преткновения для ЦСКА стал контракт Иржи Секача, который был подписан лишь в прошлое межсезонье. Армейцы предложили тогда игроку те самые 100 млн и перебили предложение «Ак Барса». На что именно рассчитывал Есмантович, подписывая такой контракт и зная, что со следующего сезона потолок составит 900 млн, — большой вопрос.

Чех, естественно, не захотел переподписывать действующее еще один сезон соглашение, ведь он приходил на другие деньги. В конце концов, никто не мешал армейцам подписать с ним однолетний договор с возможностью продления на новых условиях.

Главным камнем преткновения для ЦСКА стал контракт Иржи Секача, который был подписан лишь в прошлое межсезонье. Фото bookmaker-ratings.ru

По последней информации издания Sport24, правда, известно, что Секач все-таки покинет стан ЦСКА и подпишет контракт с «Авангардом». Во второй сезон его зарплата должна была составлять 60 млн, так что теперь балашихинцам придется думать, что делать с потолком. Высокооплачиваемые Андригетто и Бек по собственной воле так просто не уйдут.

СКА наказывает бывших лидеров за несговорчивость

Как и их московские одноклубники, армейцы с берегов Невы тоже стараются как-то умерить аппетиты игроков. И порой для этого им приходится идти на не самые популярные и честные методы.

Мы увидели это и в случае, возможно, самого яркого перехода этого межсезонья, когда некогда безоговорочный лидер питерцев Сергей Плотников неожиданно для всех отправился в «Амур», где он начинал свою карьеру в КХЛ. Такой трансфер стал неожиданностью еще и потому, что в прошлом сезоне Хабаровск едва не лишился финансирования и был на грани ухода из КХЛ, а тут вдруг приобретение топового форварда с высокой зарплатой.

На самом деле в пользу дальневосточников сыграла доля удачи и, конечно же, потолок зарплат, также упавший на головы питерских менеджеров «неожиданно». Недавно стало известно, что вице-президент СКА Роман Ротенберг до последнего продавливал идею о повышении потолка зарплат в КХЛ до отметки 1,3 миллиарда и, судя по всему, до последнего же был уверен, что это у него получится. Но в конце апреля большинство клубов лиги настояли на своем и все-таки сохранили резко сниженный потолок.

На новых условиях подписали соглашения капитан команды Евгений Кетов и защитники Динар Хафизуллин и Василий Токранов (50 млн). Антон Бурдасов теперь будет получать 45 млн рублей за первый год и 50 за второй. Меньше получат и Кемппайнен с Антипиным — по 45 млн. Последний уходил из «Магнитки» именно из-за урезания зарплаты, но в Петербурге оказался готов играть и за меньшие деньги.

Когда подошла очередь Плотникова, зарплата которого составляла 75 миллионов в год, он тоже не согласился переподписывать действующий еще два года контракт. Договор с Сергеем СКА подписал в 2018 году аж на четыре года, хотя уже тогда было известно, что потолок зарплат будет введен.

Некогда безоговорочный лидер питерцев Сергей Плотников неожиданно для всех отправился в «Амур», где он начинал свою карьеру в КХЛ. Фото ska.ru

Теперь же, когда в руководстве СКА поняли, что перестарались с контрактами, их начали резать прямо по живому. К примеру, «Ак Барс» намеренно подписывал контракты с хоккеистами до 30 апреля 2020 года, зная, что в этот период придется сокращать зарплатную ведомость и подписывать новые соглашения на новых условиях. Нынешней весной в клубе было 18 хоккеистов, с которыми можно было договариваться на новых условиях. Ротенберг же так далеко не заглядывал. И теперь, желая избавиться от тяжеловесного контракта Плотникова, последнего просто сослали в Хабаровск.

В обратном направлении последовал 25-летний нападающий Игорь Руденков, которому «Амур» сделал квалификационное предложение, а позже и отвоевал его у «Магнитки», предложившей больше. А вот от Питера «спасти» его уже не удалось. На Руденкова претендовал и «Сочи», но, учитывая партнерские отношения южан со СКА, нападающего забрали в Петербург. В каком из клубов газпромовской системы в итоге окажется форвард, загадка. Но есть предпосылки, что начнет в «Сочи», а дальше пойдет на повышение — в СКА.

«Спартак» — новый топ-клуб Запада?

Возможно, рождение нового гранда КХЛ мы наблюдаем в это межсезонье. Во-первых, «Спартак» под руководством Олега Знарка и без того был крепким орешком, способным навязать борьбу топам Запада, но теперь, после года работы и «устаканивания» команды, красно-белые станут еще сыграннее и крепче.

Более того, «куратор» москвичей в лице Геннадия Тимченко, похоже, несколько сместил акценты с петербургского СКА на московскую команду, и теперь с его «санкции» здесь осуществляется некая реинкарнация той чемпионской команды, которую строил в Петербурге Знарок в 2016—2017 годах.

Нынешней весной под крыло к бывшему тренеру сборной перебрались Андрей Зубарев, Роман Любимов и Сергей Широков. Помимо Зубарева из СКА в «Спартак» перешел и серьезный легионер — Йори Лехтеря. Вернулся в «Спартак» после вояжа в НХЛ и Лукаш Радил. Более того, красно-белые позволили себе еще и шестого легионера в лице шведского защитника Эмиля Дьюса, игравшего в позапрошлом сезоне за «Даллас».

«Спартак» под руководством Олега Знарка и без того был крепким орешком, способным навязать борьбу топам Запада, но теперь, после года работы и «устаканивания» команды, красно-белые станут еще сыграннее и крепче. Фото spartakworld.ru

Из значимых потерь у «Спартака» лишь Хохлачев и Виклунд, менее ощутим уход возрастного Даугавиньша и малозаметных Малыхина и Галимова. Что сумеет построить из этого материала Олег Знарок, покажет сезон, но уже можно сказать, что конкуренция в Западной конференции наконец-то не будет сводиться к противостоянию ЦСКА и СКА. Теперь здесь еще как минимум две московские команды, а также крепкий «Локомотив» под руководством волшебника Андрея Скабелки.

«Динамо» денег не жалеет и грозит подвинуть топов Запада

Что касается второго московского топа, «Динамо», то бело-голубые, очень быстро забыв времена безденежья и получив поддержку от крупных банков, тоже стали вести себя подобно «хозяевам лиги». Хотя еще недавно активно искали средства на существование и проходили многочисленные юридические процессы по смене имени, дабы оставить долги в прошлом. Теперь же, с появлением могущественного спонсора, москвичи распушили хвост.

Руководство «Динамо» до последнего призывало повысить потолок до 1,3 миллиарда, ведь сейчас на счетах москвичей нулей достаточно, а нужно еще и Дмитрия Кагарлицкого как-то возвращать.

Пока что Владимир Крикунов получил усиление в оборону в лице Андрея Сергеева из «Нефтехимика» и шведского нападающего Оскара Линдберга. Удалось переподписать даже на более хороших условиях лидера атак Дмитрия Яшкина, который получит 95 миллионов за сезон. Ну а если сюда вернется еще и Кагарлицкий, то у «Динамо» будут самые дорогие тройки нападения.

Остался в команде отличный защитник Юусо Хиетанен. «Динамо» сохранило свой костяк, а точечные усиления и работа Крикунова могут оставить позади армейцев и Москвы, и Санкт-Петербурга.

Остался в команде отличный защитник Юусо Хиетанен. Фото dynamo.ru

Нижний Новгород остается самой странной точкой КХЛ

Пожалуй, главным недоразумением межсезонья остается нижегородское «Торпедо», где внутренние распри между главным тренером и генеральным директором и их лагерями уже порядком надоели болельщикам. Едва закончился сериал с подписанием или неподписанием нового контракта главного тренера Дэвида Немировски и назначением нового генменеджера Максима Гафурова (по некоторой информации, в затяжной конфликт между тренером и руководством клуба вмешался губернатор области Глеб Никитин, в итоге «разрулив» его назначением Гафурова, не имеющего хоккейного прошлого, если не считать теоретических разработок), как на смену ему пришли анекдоты о том, как нынче усиливаются в Нижнем Новгороде.

Пока что в числе приобретений Гафурова очень сомнительное подписание Дмитрия Шуленина из «Амура», проведшего за сезон ровно одну игру. После этого в команду приехал довольно посредственный канадский защитник Остин Брэйди из чешского «Кладно», которое вылетело из чешской Экстралиги. Ранее он не сумел закрепиться даже в АХЛ.

Ну а когда прошла информация о переходе сколько-нибудь толкового хоккеиста — американского защитника Ника Эберта и появилась надежда на что-то серьезное, то уже на следующий день стало известно, что Ник склоняется к переходу в шведскую «Фрелунду».

Пока что в числе приобретений Гафурова очень сомнительное подписание Дмитрия Шуленина из «Амура», проведшего за сезон ровно одну игру. Фото russia-hockey.ru

У «Торпедо», похоже, не так много средств, чтобы конкурировать за добротных игроков, потому и приходится подбирать из тех, на кого никто не претендует.