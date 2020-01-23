«IT-бизнес сосредоточен на софте, hardware-разработка в нашей стране приживается меньше»

Директор по развитию Robots Can Dream — о технологиях будущего и IT-бизнесе в России

Фото: Ринат Назметдинов

Сотрется ли грань между реальной жизнью и виртуальной реальностью? Когда мы сможем модифицировать человеческое тело при помощи технологий? Какими темпами развивается российский IT-бизнес? Охотно ли он оцифровывается и вкладывается в R&D? Чего не хватает Татарстану для улучшения бизнес-климата и привлечения высокотехнологичных компаний? На вопросы «Реального времени» отвечает директор по развитию татарстанской IT-компании Robots Can Dream Анатолий Кияшко.

Дрон-дирижабль, медтех и CES в Татарстане

— Анатолий, как поменялась компания за 5 лет существования на рынке? Над какими проектами вы работаете сейчас?

— В начале своего пути компания в основном занималась мобильными VR-приложениями, однако в последние 2 года мы работаем над hardware-разработкой.

Касательно текущих проектов могу озвучить три интересных направления. К примеру, сейчас в разработке находится электро-маунтинборд — доска, которая может ездить по бездорожью. Она будет развивать скорость до 60 км/ч, а также иметь независимую подвеску и универсальный пульт управления.

Также мы работаем над созданием дрона-дирижабля для промышленного мониторинга и контроля состояния объектов энергетической и нефтехимической отраслей. Обычно дроны могут находиться в воздухе не больше 1,5—2 часов, а наш продукт, предположительно, будет летать от четырех до семи дней без необходимости спускаться на землю для подзарядки.

Третье направление — медтех. Мы работаем с врачами, у которых есть желание изменить мир, улучшить и упростить работу в своей сфере. Они приходят к нам с идеями, мы их разбираем, а затем переходим к этапу прототипирования. Кстати, недавно мы закончили работу над одним из таких проектов, и компания, которая выступила заказчиком, уже получила второй раунд финансирования — порядка нескольких сотен тысяч долларов.

Фото evercare.ru

В целом я бы обратил внимание на то, что в Татарстане, к сожалению, не проводятся крупные выставки электроники — такие, как Mobile World Congress в Барселоне или CES в Лас-Вегасе. В России в целом очень мало подобных мероприятий

— Как бы вы оценили бизнес-климат для IT-компаний в Татарстане? Возможно, у вас есть какие-то пожелания, в части его улучшения?

— Мы работаем с разными регионами и странами, и единственное, что я могу сказать: везде есть свои плюсы и минусы. К примеру, недавно мы рассматривали вопрос, касающийся того, где можно производить мелкую серию и оказалось, что довольно выгодно (на порядок дешевле и ближе для заказчика) делать это у нас — в Казани.

В целом я бы обратил внимание на то, что в Татарстане, к сожалению, не проводятся крупные выставки электроники — такие, как Mobile World Congress в Барселоне или CES в Лас-Вегасе. В России в целом очень мало подобных мероприятий, хотя нельзя не отметить «Открытые инновации» или ПМЭФ, но, опять же, это Москва, Петербург или Сочи. В Казани такого пока нет. Думаю, это единственный барьер. Зачастую нам приходится общаться с заказчиками по видеосвязи (если мы не можем отправиться в США или Европу) или же лететь в Москву.

Новые игроки, цифровизация бизнеса и проблемы с R&D

— По вашей оценке, какова текущая ситуация с IT-бизнесом в России? Пару лет назад было ощущение, что новые интересные проекты появляются чуть ли не каждый день, а сейчас темпы будто бы замедлились.

— На мой взгляд, эйфория не пропала — сейчас появляется много новых, интересных команд. При этом есть проблема, что IT-бизнес в основном сосредоточен на софте. Hardware-разработка в нашей стране приживается в меньшей степени, поскольку есть «силиконовая долина» и есть Китай, где можно очень быстро разработать, проверить и запустить те или иные продукты.

— Как бы вы оценили уровень цифровизации российского бизнеса?

— Мы общаемся с компаниями, которые на первый взгляд, могут выглядеть очень кондовыми, однако по факту дела в них обстоят совсем иначе. К примеру, от многих можно услышать, что у «Почты России» якобы «хромает» доставка. При этом мало кто знает, что компания построила в Татарстане большой современный логистический центр. Они поступательно внедряют современные технологии и их скорость постепенно растет. Также до недавнего времени у них не было своего R&D отдела, однако ситуация изменилась, и сейчас компания набирает для него команду. Это очень хороший «звоночек», свидетельствующий о том, что даже такие большие компании могут меняться и наращивать свои компетенции в области цифровизации.

Фото Максима Платонова

Мы общаемся с компаниями, которые на первый взгляд, могут выглядеть очень кондовыми, однако по факту дела в них обстоят совсем иначе. К примеру, от многих можно услышать, что у «Почты России» якобы «хромает» доставка. При этом мало кто знает, что компания построила в Татарстане большой современный логистический центр

Вообще, в каждой отрасли складывается разная ситуация. Многое внедряется в нефтехимии и автопроме. Семимильными шагами развивается ретейл: возьмем тот же «Магнит», который открыл в Татарстане один из своих инновационных магазинов с высоким уровнем цифровизации процессов.

— А какова ситуация с инвестициями бизнеса в уже упомянутый вами R&D? Некоторые эксперты отмечают падение расходов в этой части.

— На мой взгляд, расходы, напротив, растут. Проблема здесь в том, что никто не может сказать, сколько именно нужно ресурсов на заключение и завершение R&D. По факту, мы всегда работаем по модели time & material. В R&D, что у Siemens, что у более маленьких компаний все устроено примерно одинаково: много часов проб и ошибок, после чего мы получаем тот результат, который либо максимально приближен к ожиданиям, либо не приближен совсем. Думаю, российские компании с трудом вкладываются в это направление, поскольку для них это что-то новое. Все привыкли работать по «фиксу»: «Приди ко мне и скажи, сколько это стоит». Однако из-за высокой вероятности ошибки самый правильный вариант для R&D — это модель time & material.

Слияние с VR, опасный ИИ и технологии будущего

— Как вы уже сказали, раньше компания активно занималась VR и AR, поэтому интересно узнать ваше мнение: как эти технологии могут трансформироваться в перспективе ближайших 10 лет, учитывая тот резкий скачок, который уже произошел за минувшее десятилетие? Насколько сильно они будут переплетены с нашей жизнью?

— Совсем недавно на CES был показан прототип AR-линзы, которая, наверное, уже лет через 15 может стать вполне себе реальным гаджетом — как только будет решен вопрос с питанием. Вообще, главный тренд сейчас — уменьшение всех устройств, которые у нас есть.

Что касается интеграции VR и AR в реальную жизнь, то эти технологии, скорее, будут дополнять ее в некоторых отраслях. Мне, как родителю, тяжело представить, что мои дети через несколько лет полностью уйдут в виртуальную реальность и, чтобы пообщаться с ними, мне придется туда заходить. Скорее всего, это будет регулироваться органически.

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В ближайшее время будет набирать обороты видеоаналитика и все, что связано с машинным зрением. И, безусловно, беспилотные летательные аппараты — они сейчас переживают большой бум

Технологи приходят в нашу жизнь с определенной целью и нам не обязательно в них растворяться. Да, они будут становиться дешевле и доступнее, но я не думаю, что мы им полностью подчинимся. Вообще, виртуальная реальность — это не та опасность. Скорее, стоит обратить внимание на искусственный интеллект, поскольку здесь возникает равновесный спор: мы его победим или же он нас.

— То есть вам близка позиция Илона Маска, который называет ИИ основной угрозой для человечества?

— Это безусловно угроза для человечества. При этом важно понимать, что если его создадим не мы, то это непременно сделает кто-то другой.

— А какие технологии, на ваш взгляд, будут стремительно развиваться в перспективе ближайших 10 лет? Могу, к примеру, предположить, что в скором времени «выстрелит» 5G.

— Согласен с вашим предположением — в России точно будет усиливаться это направление.

Вообще, я думаю, что инновационные скачки развития будут появляться на стыке нескольких отраслей. Возьмем биотехнологии и технику: их слияние способно, например, вернуть человеку зрение или же способность ходить. Также я бы назвал экзоскелеты.

Помимо этого, в ближайшее время будет набирать обороты видеоаналитика и все, что связано с машинным зрением. И, безусловно, беспилотные летательные аппараты — они сейчас переживают большой бум. В ближайшие 10 лет мы точно увидим в крупных городах аэротакси: в первую очередь, наверное, не в России, но и у нас есть свои концепты.