Подрядчик Apple из «цифрового чума»: как государство помогает развитию IT

На Гайдаровском форуме обсудили эффект от цифровой кооперации власти и бизнеса

Фото: Виталий Ахмеров

В кулуарах Гайдаровского форума на второй день только и говорили, что об отставке правительства и назначении нового премьер-министра. Однако важные внутриполитические новости не парализовали работу форума: запланированные дискуссии, хотя и с некоторыми изменениями, но проводились. На одной из площадок, где побывал и корреспондент «Реального времени», обсуждали какие возможности открывает развитие IT-индустрии и цифровую гонку в регионах. Например, Якутия еще недавно не имела высокоскоростного интернета, а сегодня стала IT-лидером, чьи резиденты сотрудничают с Apple и входят в мировой топ-5 среди агрегаторов такси. А в Новгородской области благодаря «цифре» помогли школам экономить сотни миллионов рублей лишних затрат на энергоресурсы и теперь тратят их на нужды самих образовательных учреждений. Какую еще пользу приносит цифровая кооперация государства и бизнеса — в материале «Реального времени».

Без министра, но с губернаторами

Хедлайнер Гайдаровского форума Дмитрий Медведев оказался не единственным, чье участие в мероприятиях из-за отставки правительства стало невозможным. Дискуссионная площадка «Кооперация государства и бизнеса в цифровой гонке» тоже лишилась основного спикера — и. о. главы Минцифры Константина Носкова. Впрочем, на качестве дискуссии этот факт если и отразился, то не критично.

Самым ярким выступлением запомнился глава Якутии Айсен Николаев. Еще совсем недавно в его регионе не было доступа к высокоскоростному интернет-подключению, а теперь в столице республики работает крупнейший на Дальнем Востоке IT-парк, резиденты которого активно выступают на мировом рынке. Это стало возможным благодаря тому, что государство вложило серьезные средства в создание цифровой инфраструктуры. Теперь у Якутии появились амбиции российского IT-лидера.

Самым ярким выступлением запомнился глава Якутии Айсен Николаев. Фото sakha.gov.ru

— Для многих это удивительно, но до конца 2012 года в Якутии вообще не было оптоволокна. Ни в одном из населенных пунктов. Только 21 декабря 2012 года появилась первая линия. Сегодня у нас 8 600 километров магистральных волоконно-оптических линий, из которых 3 600 километров построено за последние 2 года. Огромную роль здесь сыграл «Ростелеком», который работает не только по крупным городам, но и по сельским населенным пунктам. Доступ в интернет имеет 85 процентов населения Якутии. Это позволило очень серьезно продвинуться в части цифровизации. Жители самых удаленных поселков имеют возможность разработки собственных стартапов и их продвижения. В этом году у нас появится первая волоконно-оптическая линия за пределами полярного круга, с выходом на Северный Ледовитый океан уже в ближайшие годы. Большой интерес к этому проявляют нефтегазовые компании, которые занимаются разведкой в тех районах, — рассказал Николаев. — Фактически в республике появилась новая индустрия — IT. Еще недавно это многим казалось смешным: мол, где IT, а где Якутия. Но в декабре 2018 года мы открыли в Якутске самый большой на Дальнем Востоке IT-парк площадью 10 тысяч квадратных метров. Меня за это много критиковали, говорили, что там некому будет работать. Но если вначале там было 20 резидентов, то теперь их 110. При этом мы занимаем доминирующее положение на рынке IT-услуг Дальнего Востока. Некоторые из наших компаний выросли и вышли за пределы республики и даже страны. Это, в частности, служба заказа такси Indriver, которая входит в пятерку крупнейших в мире. Мало кто знает, но сегодня на всех устройствах компании Apple, продаваемых в США, предустановлены игры, разработанные якутской компанией. Это резидент нашего IT-парка, выросший буквально на наших глазах. Мы стремимся к тому, чтобы количество жителей Якутии, занятых в IT, с нынешних полутора тысяч к 2024 году выросло до 10 тысяч.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский добавил к выступлению Николаева забавную ремарку: «Все знают, что такое «умный дом». А в Якутии появился «цифровой чум», — пошутил он.

Как «цифра» помогает экономить бюджет и преодолевать неравенство

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин указал на социальное значение цифровой кооперации: современные технологии позволяют экономить бюджетные деньги и постепенно преодолевать еще недавно казавшееся непреодолимым неравенство между крупными городами и периферией в доступности качественного образования и здравоохранения.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин указал на социальное значение цифровой кооперации. Фото ranepa.ru

— На мой взгляд, есть две большие проблемы, для решения которых необходима цифровая кооперация государства и бизнеса. Первая проблема — это феномен, когда бедный платит больше, чем богатый. Пример: из-за того, что в школах не было цифрового контроля расхода энергоресурсов, мы платили за тепло и газ на 15 процентов больше, чем потребляли. Благодаря реализации соответствующего цифрового проекта, мы больше сотни миллионов экономим, можем тратить их на сами школы, а не отдавать коммунальщикам, — рассказал Андрей Никитин. — Вторая проблема — неравенство. В регионах наблюдается критически разное качество образования и здравоохранения между крупными городами и отдаленными населенными пунктами. Эту проблему можно решить только посредством цифровизации. Сейчас те проекты, которые мы реализуем совместно с компанией «Яндекс», в частности, «Яндекс.Лицей», помогают двигаться в этом направлении.

Государство: стратег, регулятор, заказчик и инвестор

Уже упомянутый глава «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с развернутым анализом того, какие роли государство играет в нынешнем процессе цифровой трансформации. Стратег, регулятор, инвестор и заказчик.

— Говоря образно, ландшафт взаимодействия бизнеса и государства в цифровом мире — крайне разнообразен. В нем присутствуют и скоростные магистрали, и проселочные дороги, и лес, и горы, и реки. И в этом ландшафте бизнес взаимодействует с государством, играя в этом взаимодействии сразу несколько ролей: стратег, регулятор (нормотворец), крупнейший заказчик, и инвестор.

Что касается государства как стратега, то нацпроект «Цифровая экономика» в значительной мере является документом стратегического планирования, поскольку определил среднесрочные цели, назвал способы их достижения. Создан уникальный инструмент для их реализации — АНО «Цифровая экономика». Этот механизм однажды отработает довольно неплохо, по крайней мере бизнес играет там важную, если не ключевую роль в определении целей, задач и путей их реализации. Государство-заказчик много денег тратит на создание новых продуктов, информационных систем. Если говорить про «Ростелеком», то мы много что по заказу государства делаем, — сообщил Осеевский.

Михаил Осеевский выступил с развернутым анализом того, какие роли государство играет в нынешнем процессе цифровой трансформации. Фото Максима Платонова

По его словам, самый большой проект компании — это портал госуслуг, рядом с которым находится много других важных технологий: единая система идентификации, система межведомственного электронного оборота. Так, за деньги государства созданы очень современные технологичные ресурсы. Спикер привел пример: на портале госуслуг зарегистрировано около ста миллионов человек. «И государство в этом смысле показало себя довольно современным и правильно ставящим цели владельцем денег и стороной, отвечающей за реализацию публичных интересов, — рассуждает Михаил Осеевский. — И совсем нехарактерная роль — это государство-инвестор. Оно в последние годы вкладывает огромные деньги в создание современной информационной инфраструктуры передачи данных, в первую очередь я имею в виду увеличение доступности для граждан интернета и через него выхода на необходимые ресурсы. Вчера президент еще раз об этом сказал, что в нашей стране каждый человек должен иметь свободный доступ к цифровым инструментам, позволяющим получать госуслуги».

Глава «Ростелекома» отметил, что каждый год государство тратит 10—15 миллиардов рублей, чтобы развивать эту инфраструктуру. При этом Россия — не единственная страна, где реализуются такие проекты, но, наверняка, один из лидеров, считает он: «Работа у нас ведется системно. И, самое главное, государство не пытается создать инфраструктуру на балансе подведомственных учреждений, или ФГУПов, оно передает деньги бизнесу, и это не только «Ростелеком», практически все операторы подключились к этой работе, и это правильный подход к государственно-частному партнерству, потому что бизнес с этой работой справляется лучше и может неплохо обслуживать эту инфраструктуру».

Наборы данных: бизнес ждет правил

Что же касается нормотворческой функции государства, то, по словам Осеевского, бизнес ждет от государства новых правил игры на цифровом рынке. Речь, в частности, идет о регулировании доступа к массиву данных, которыми государство владеет. Бизнес заинтересован в их использовании, но на каких условиях — еще только предстоит решить.

— Ключевой вопрос — это структурирование и определение правил использования различной информации бизнесом. Речь про ту информацию, которая находится в распоряжении государства, или появляется в процессе цифровизации. Бизнес заинтересован в использовании этой информации, но этот процесс требует принятия правил. Появляются новые идеи с цифровым профилем для каждого из нас, где будет накапливаться объем информации. По каким правилам бизнес этой информацией сможет пользоваться — на этот счет идет дискуссия. На мой взгляд, у каждого из нас должно быть право выбора: давать ли рынку доступ к информации о себе. И в этом смысле правильнее вначале быть более консервативными, и потом постепенно становиться более либеральными. Настороженность у людей по поводу этой информации сегодня существенна.



Генеральный директор ПАО «Газпромнефть» Александр Дюков добавил, что в роли инвестора государство должно вкладывать средства не только в инфраструктуру, но и в подготовку специалистов. Фото ranepa.ru

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян представил ту же мысль метафорой, сравнив цифровые отношения власти и бизнеса с отношениями инвестора и компании, которая получает от инвестора деньги на свой стартап.

— У меня есть метафора, иллюстрирующая отношения государства и бизнеса в цифровой экономике. Существуют инвестиционные фонды, которые вкладывают деньги в стартапы. В какой-то момент я понял, что успешному инвестору не нужно, чтобы все его стартапы становились «цукербергами», достаточно одного. У инвестора есть «валюта» — это деньги, которые он дает компаниям, и определенные правила игры. Но дальше все стартапы развиваются самостоятельно, и они между собой конкурируют, развиваются, и инвестору неважно, какой из них станет «молодцом». Можно представить, что аналогичным образом в сфере IT должно поступать государство. «Валютой» государства в этой аналогии становятся данные и регулирование. Государство обладает огромными массивами данных, тысячи и десятки тысяч игроков на рынке могут использовать эти данные для развития своего бизнеса, но государство должно регулировать правила их использования.

Генеральный директор ПАО «Газпромнефть» Александр Дюков добавил, что в роли инвестора государство должно вкладывать средства не только в инфраструктуру, но и в подготовку специалистов, поскольку в условиях быстрого роста отрасли именно дефицит кадров может стать сдерживающим фактором.

— Правильно говорить об инвестициях не только в инфраструктуру, но и в подготовку специалистов. Это то, что нужно бизнесу, который в этой работе тоже принимает участие. Роль государства как заказчика важна не только в заказах на разработку платформ и сервисов, но и как держателя определенного набора дата-сетов, и если они будут качественными, то конечно их предоставление бизнесу будет способствовать развитию нужных сервисов. Если говорить о кооперации бизнеса и государства, то если государство без участия бизнеса будет заниматься регулированием, то ничего хорошего из этого не получится, работа должна быть совместной, — рассуждает Дюков. — Если мы говорим о цифровой гонке, то речь не идет о конкуренции платформ и сервисов, мы должны говорить о конкуренции между экосистемами, и здесь крайне важна кооперация бизнеса и государства, чтобы та экосистема, которая создается у нас, была конкурентоспособна… Во всех системах имеет место трение, ведущее к потере некоего количества энергии, и роль государства в этой работе — снизить это трение, минимизировав потерю энергии.