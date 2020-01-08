«Дайте Брагину поработать!» Тем более он тоже Валера

Хоккей остается лучшим командным видом спорта в России

Сборная России завершила очередной молодежный чемпионат мира на втором месте. Статистики подсчитали, что это уже 13-е ее серебро в истории. Это обидно, но, между тем, есть цифры, благодаря которым «Реальное время» сравнило наши хоккейные достижения последних трех десятков лет.

Зачастую к Брагину переходили юниоры-лузеры



Элементарный подсчет хоккейных медалей по каждому из трех последних десятилетий дает следующее. В 90-е, «годы развала», россияне 17 раз были призерами чемпионатов мира (два — по взрослым, восемь — по молодежке и семь — по юниорам). Лучшими годами стали «нулевые» — 20 медалей (6+7+7). Десятые пока дали итог в 18 медалей (шесть — у национальной команды, девять — у молодежного состава и три — по юниорам). У национальной и юниорской команды не сыграны еще чемпионаты 2020 года, поэтому эта цифра еще может измениться.

Как бы то ни было, но если не углубляться в историю, то лучшего результата «прямо сейчас» добилась наша молодежка, девять раз поднимавшаяся на пьедестал в 2010-е. Такого кучного результата не добивалась вообще ни одна российская сборная за свое 10-летие. И на контрасте у юниоров «десятых» три «жалких» медали за тот же период. Хуже них выступала только национальная сборная в 90-е. Вначале была бронза последнего набора сборной СССР на ЧМ-1991, затем сенсационная победа сборной России на ЧМ-1993 под руководством Бориса Михайлова. Потом прошло 8 лет без медалей, пока Михайлов снова не привел национальную команду к серебру ЧМ-2002.

Итак, у российской молодежки девять наград за 10 лет, и семь из них было завоевано под руководством Валерия Брагина. Да, там всего одна победа, но и на контрасте всего один сезон без медалей. И это учитывая, что в его руки зачастую попадают юниоры-лузеры. Только в чемпионский состав в 2011 году Брагин смог получить юниоров, финишировавших вторыми на ЮЧМ под руководством Владимира Плющева (Бобков, Двуреченский, Зайцев, Кицын, Кузнецов, Орлов, Пивцакин, Сергеев, Тарасенко). Да еще в прошлом году ему достались бронзовые призеры Сергея Голубовича (Алексеев, Рубинчик, Саморуков, Слепец, Шашков). Неплохой подбор ожидается в следующем году, поскольку Владимир Филатов собрал отличный состав юниоров, финишировавший вторым. Троица Аскаров, Грошев и Подколзин сыграла за Брагина на нынешнем МЧМ, еще шестеро (вратарь Скотников, полевые игроки Амиров, Грицюк, Мухамадулин, Николаев, Чинахов) уже вызывались Валерием Николаевичем для участия в товарищеских матчах.

В остальном же ситуация выглядит мрачной — тренер молодежки вынужден формировать свой состав, не основываясь на юниорском фундаменте. Хотя не могут за два года между юниорами и молодежкой происходить столь кардинальные изменения, что тренер последней отсеивает три четверти ребят, уже имеющих опыт ЮЧМ.

Тренер молодежки вынужден формировать свой состав, не основываясь на юниорском фундаменте. Фото fhr.ru

Новый крестовый поход Ларионова

В контексте наших вопросов, казалось бы, к месту прозвучал комментарий одного из тренеров нынешней молодежки Игоря Ларионова: «Мы должны делать для нашей страны хорошие команды. А у нас в МХЛ — страшная коррупция, в ВХЛ — страшная коррупция, в КХЛ — засилье ветеранов».

Высказывание Ларионова без конкретики выглядят популистским. Да, какое-то время назад мы первые поддержали бы Игоря Николаевича, поскольку в хоккее хватало «мажоров». Но за последние 5 лет их количество резко сократилось. Закончили карьеры дети и внуки Алистратов и Иванюженков-старший, Воршев и Собинин, Калимуллин и Ишаев, на всю КХЛ остался только один Станислав Кацуба, отец которого занимает пост министра финансов и замгубернатора Амурской области — вот и весь «блат».

Такое объяснение от «Профессора» многое бы объяснило, если бы перед этим Ларионов-старший ответил на еще один вопрос: Игорь Игоревич Ларионов, новичок СКА-«Нева», — это талант или «страшная коррупция в ВХЛ»?

Вопрос, на самом деле, без подтекста, мы же не можем дать оценку Ларионову-младшему, который из заокеанской юниорской лиги сразу же вписался в состав СКА-«Нева». Три матча в составе невских армейцев слишком мало, чтобы выносить экспертное мнение. Остается только догадываться, зачем одному из лидеров ВХЛ (сейчас СКА-«Нева» занимает второе место в таблице) понадобился 21-летний отрок, которого взяли прямо посредине сезона, складывающегося вполне успешно.

Вот о чем надо говорить прямо, так это о кумовстве хоккейном (а не чиновничьем), когда в командах играют дети, внуки, племянники, зятья президентов, тренеров, ведущих игроков этих клубов. Вот их реально много и количество это продолжает расти.

В том числе и поэтому состав последней молодежки порадовал, поскольку кроме Александра Романова, сына и внука, в ней больше не было представителей хоккейных династий. А вот что необходимо отметить, так это географию нынешних сборников, широкую как никогда.

Трое хоккеистов были воспитаны в Ярославле, из них дворе уроженцы этого города — Даниил Исаев и Антон Малышев. Плюс Даниил Мисюль (он родился в Минске, но с 7 лет в Ярославле, куда перебрался его старший брат Олег Мисюль) и Григорий Денисенко, переехавший из Новосибирска.

Состав последней молодежки порадовал, поскольку кроме Александра Романова, сына и внука, в ней больше не было представителей хоккейных династий. Фото fhr.ru

В Москве родились Романов, Максим Соркин и Василий Подколзин, который тренировался в академии «Витязя» из Подольска.

Там же, в Московской области, родились Даниил Пыленков (Егорьевск), поигравший в Подольске, Илья Круглов (Мытищи) и Никита Ртищев (Электросталь).

Еще троица уроженцев Свердловской области, но, увы, все покинули родные города. Павел Дорофеев рано ушел в «Магнитку», Егор Соколов — в «Трактор», а Иван Морозов покинул Верхнюю Салду. Еще со времен СССР Свердловская область воспитывала и теряла талантливых игроков: Шепелева и Зубрильчева в Нижнем Тагиле, Бякина, Старкова, Трухно, Малахова и Яшина в самом Свердловске. В той же Верхней Салде была команда «Старт», где начинала будущая легенда «Автомобилиста» Василий Татаринов. Вот и Морозов родился в Салде, начал там заниматься хоккеем у одноклубника Татаринова по «Старту» Евгения Танкиевского, затем перебрался в Тюмень, откуда родом еще один сборник Данила Галенюк. Затем они вместе перебрались в Ханты-Мансийск, где существует Югорский колледж олимпийского резерва (ЮКИОР). Кстати, за него выступали Павел Шен (МЧМ-2019) плюс два кандидата в нынешний состав Никита Зоркин и Сергей Телегин. Да, они привозные, но, с другой стороны, Глеб Бабинцев из Мегиона (ХМАО) отправился транзитом через Тюмень в «Магнитку».

Во времена СССР за развитие хоккея в Ханты-Мансийском автономном округе отвечал скромный город Белоярский, затем в 2006 году была создана абсолютно привозная команда «Югра», а еще через 2 года был образован ЮКИОР. И это абсолютно советский подход к развитию хоккея. Можно проследить судьбу таких «новоделов», как «Салават Юлаев» (год образования 1961-й), «Ижсталь» (1970-й), красноярский «Сокол» (1973-й), харьковское «Динамо» (1979-й), где вслед за созданием команд мастеров тут же начиналась движуха в спортшколах. Даже знаменитый «Сокол» из Киева 10 лет прожил в качестве армейской команды «Динамо» (1963—1973), а потом был передан в советское спортобщество «Зенит». Призывать в армию в «Сокол» уже не могли, а потому была сделана ставка на местные спортшколы «Льдинка» в 1972 году и ДЮСШ «Сокол». И «горшочек заварил» так, что еще лет десять после развала СССР не останавливался.

Из Барнаула в ту же школу «Югры» переехал Кирилл Марченко. В СССР в Барнауле была команда «Мотор», но сильных воспитанников там не было. Зато после расформирования команды в 2006-м оттуда в большой хоккей вышли покойный Алексей Черепанов, братья Евгений и Андрей Свечников, теперь еще и Марченко.

Остальные хоккеисты молодежки представляют известные хоккейные школы: Ангарск — Дмитрий Воронков (во времена СССР там были воспитаны Михаил Татаринов и известное трио Земко — Земченко — Овчинников), Казань — Амир Мифтахов, партнерами которого вскоре стали Даниил Журавлев из Нижнего Новгорода и Александр Хованов из Саратова, Челябинск — Егор Замула, Омск — Ярослав Аскаров, если бы не травма, то играл бы и Дмитрий Завгородний… Ижевск, откуда вышел кандидат в молодежку Лев Комиссаров, сын хоккеиста местной «Ижстали» Константина Комиссарова, плюс поиграл Максим Грошев, который делал первые хоккейные шаги в родном Агрызе, а сейчас представляет Нижнекамск, чья школа стала знаменитой уже во времена современной России.

Еще троица уроженцев Свердловской области, но, увы, все покинули родные города. Павел Дорофеев рано ушел в «Магнитку», Егор Соколов (на фото) — в «Трактор», а Иван Морозов покинул Верхнюю Салду. Фото fhr.ru

В числе кандидатов в нынешнюю молодежку значились воспитанники Магнитогорска, Красноярска, Уфы, которую представляла парочка Родион Амиров и Шакир Мухамадуллин, отцепленная в последний момент.

Пенза никуда не делась с карты сильных хоккейных школ: Зият Пайгин и Антон Слепышев, Клим Костин и Павел Кочетков не дадут соврать. Провинциальный Орск с периодичностью примерно раз в 10 лет выдает «на гора» сильных воспитанников: Вадим Епанчинцев в 90-е, Михаил Глухов и Сергей Зачупейко в нулевые, звездный Владислав Каменев в десятые.

Почему исчезли «БАМ» из Тынды и «Гейзер» с Камчатки?

Тут что еще важно. Во времена Союза, в принципе, был не совсем важен статус города, где находилась спортивная команда. Таким образом, хоккейные команды рождались в Тольятти (Куйбышевская область), Череповце (Вологодская область), Междуреченске и Прокопьевске (Кемеровская область), Щекино (Тульская область), том же Орске (Оренбургская область).

В итоге после развала Союза где-то команду перевезли из «захолустья» в столицу, к примеру из Новочебоксарска (Александр Завьялов, Константин Обрежа) в Чебоксары, на Дальнем Востоке «ушел» Дальнегорск, но появился Владивосток. Где-то отказались от спортивной команды, поскольку предприятие-спонсор не захотело (не смогло) справиться с нецелевыми расходами. К примеру, как можно было сохранить такую команду, как «БАМ» из Тынды? Или ХК «Гейзер», что из города Елизово на Камчатке? Честно говоря, там и не было необходимости в хоккее.

Важно, что в России почти не потеряли ни один из регионов, где этот вид спорта успешно развивался. Хотя нескольких центров развития хоккея мы все-таки лишились. Это подмосковная Электросталь и Кирово-Чепецк Кировской области, еще одного региона, где хоккей развивался в областной провинции. В местной «Олимпии» воспитали троих олимпийских чемпионов — Мальцева, Мышкина, Трефилова. В местной команде поиграли один из лучших игроков «Ак Барса» Алексей Чупин, один из лучших воспитанников Челнов Айдар Мусакаев, там начинал Владимир Крикунов. Причем хоккей развивали в городе на естественном льду. Дворец с искусственным льдом, строившийся два десятка лет (если со спортом в СССР все было очень хорошо, то со строительством — наоборот) был сдан в эксплуатацию в ноябре 2010 года. Парадокс в том, что в июле того же года прекратила существование команда мастеров. Оба этих взаимоисключающих события произошли при скандально известном губернаторе Кировской области Никите Белых.

Впрочем, и Кирово-Чепецк, и Воскресенск, где есть команда ВХЛ, но все плохо со школой, и, увы, Набережные Челны, воспитавшие сборника Сергея Фадеева, Максима Пестушко, уже названного Мусакаева, давно уже не давали достойных игроков. Но для России, пережившей развал страны, в обломках которой потерялись многочисленные центры развития баскетбола и гандбола, водного поло и хоккея на траве, ситуация в хоккее с шайбой выглядит практически идеальной.

Москва, Ярославль, Казань, с недавнего времени Питер, подмосковный Подольск и Ханты-Мансийск — вот примерно все центры, куда готовы сорваться юные хоккеисты из своих родных регионов. Фото akbars.academy

Талант может родиться в любом месте

Советский хоккей был велик московскими командами — ЦСКА и «Динамо», «Спартаком» и «Крыльями Советов», но величие его строилось на фундаменте сильнейших хоккейных школ, рассредоточенных по всему РСФСР. Это и Пенза, чей «Дизелист» выступал на уровне первой лиги, но восемь его воспитанников играли за сборную СССР: Кожевников, Первухин, Светлов, покойный Юрий Иванович Моисеев. Что говорить, звезды выходили из команд КФК, коллективов физкультуры, по сути, третьей лиги советского хоккея: из Мурманска вышли братья Федоровы, Сергей и Виктор, а из республики Коми — братья Капустины (Ухта), Жлуктов (Инта), Николишин (Воркута). Там сейчас нет хоккея, но для республики это вполне осознанный выбор. На месте «умерших» у Коми появились сразу две команды Суперлиги по мини-футболу, в Ухте и Сыктывкаре, плюс пережил тяжелые времена «Строитель» из Сыктывкара, играющий в хоккей с мячом.

Талант мог родиться в любом уголке страны, более того, там же мог и сформироваться, чему невольно «способствовали» недостатки Советского Союза: плохая логистика, недостаток спортивных интернатов, которых в хоккее, похоже, и вовсе не было, что зачастую становилось плюсом.

Объясним эту, казалось бы, спорную мысль простым примером, пусть и из другого вида спорта — футбола. В академию «Рубина» стремятся попасть все с самого юного возраста, но выходят оттуда единицы. Между тем во времена СССР, со слабой транспортной логистикой внутри Казани, пацаны росли в спортклубах по месту жительства. Примеров тому множество. Со временем лучших воспитанников Казани собирали в команду спортобщества «Трудовые резервы». Она первой из «коллег» начинала выезжать на междугородние соревнования, а потом ее игроки плавно переходили в «Рубин» или другие команды республики. Сейчас же лучшие из лучших детишек сразу стремятся в «Рубин», попадая в «мясорубку» детско-юношеского футбола. До времени выпуска их минимум трижды перекручивает, поскольку вначале добавляют выходцев из городов Татарстана и соседних республик, а потом и дальних регионов и стран ближнего зарубежья. В итоге мизерный результат, который не идет ни в какое сравнение с тем, что было в СССР.

И это беда всего российского футбола в целом. Сейчас уже невозможно представить ситуацию, когда в провинциальной Астрахани может вырасти и сформироваться Дасаев, в слаборазвитом с точки зрения футбола Красноярске заблистают Романцев и Тарханов, захолустном Кировограде вырастут Евтушенко и Канчельскис, а в Нарве — Валерий Карпин. Зачастую перспективные детишки еще на уровне юниоров успевают поменять по три-четыре футбольные школы и академии.

Подобное повторяется и в хоккее, с одной-единственной разницей: школ и академий в хоккее гораздо меньше. Поэтому насущные проблемы футбола если и находят отражение в хоккее, то в миниатюре. Москва, Ярославль, Казань, с недавнего времени Питер, подмосковный Подольск и Ханты-Мансийск — вот примерно все центры, куда готовы сорваться юные хоккеисты из своих родных регионов. Нынешняя молодежка — яркое тому подтверждение.

К своим бронзовым наградам россиянки шли через минимальное поражение от США — 0:1 и проигрыш Канаде в овертайме — 2:3. Фото fhr.ru

А ну-ка девушки, а ну красавицы!

Между тем и наши девушки заняли третье место на женском молодежном чемпионате мира. К своим бронзовым наградам россиянки шли через минимальное поражение от США — 0:1 и проигрыш Канаде в овертайме — 2:3. Зато при этом случились уверенные победы над Швецией — 4:0 и в бронзовом матче над Финляндией — 4:1.

Увы, в этой сборной не было воспитанниц татарстанского хоккея, к чему наши болельщики уже начали привыкать, хотя соседи из Башкортостана могут порадоваться за двух нападающих из уфимской «Агидели» Илону Маркову и Полину Лучникову. Маркова — воспитанница соседнего Кирова, младшая сестра бывшей сборницы Эльвиры Марковой. Лучникова, воспитанная в Екатеринбурге, и Вита Понятовская из Челябинска, вышли из детско-юношеского хоккея, будучи игроками мальчишеских команд.

Впрочем, это не редкость для российского женского хоккея, а вот то, что у нас начали возникать хоккейные династии, это уже новая страница. Ева Губарева — это дочь Алексея Губарева, экс-игрока «Лады», ЦСКА, «Барыса» и сборной Казахстана. А старший брат Анны Савониной — Никита ранее играл за клуб ВХЛ СКА-«Карелия» из Петрозаводска. Ждем лучших из них в олимпийском составе Пекина-2022.

Но еще больше ждем там наших: Лиану Ганееву из Актанышского района, Фанузу Кадирову из Кукморского, Ольгу Сосину из Альметьевска, которые уже заиграны за национальную команду, и потенциальных сборниц Карину Верховцову из Казани, Алсу Рахимову и Ландыш Фаляхову из Богатых Сабов.

