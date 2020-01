Брагин в своем стиле: надменные шведы биты характером

В четвертьфинале россияне со счетом 3:1 обыграли сборную Швейцарии, шведская команда разгромила чехов со счетом 5:0. Скандинавская молодежка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом чемпионате мира. Более того, Швеция установила уникальное для молодежного хоккея достижение, выиграв 52 матча подряд за 13 лет. Но — лишь на групповых этапах.

Поэтому принято говорить о том, что шведы, как бы классно они не играли, каким бы мастерством и техникой не обладали, имеют большие проблемы с характером. Когда перед этим полуфиналом им напоминали об этом, все как один надменно отвечали, что все это в прошлом и россияне должны бояться нынешний скандинавский созыв. А бояться действительно было чего — шведы выстроили системный хоккей для всех своих сборных. Они подолгу и грамотно владеют шайбой, потрясающе играют в большинстве, а в воротах зажигается очередная звездочка знаменитой шведской школы голкиперов.

Все бы ничего, но играть им предстояло против команды Валерия Брагина. Человека, который в молодежном хоккее уже давно получил прозвище «Валерий Камбэкович». Его сборные разных созывов спасали такие матчи, которые потом вспоминаются и смакуются десятилетиями. Очевидно, что в мастерстве россияне уступают нынешним шведам, у которых более сбалансированный состав. Прибавим к этому вратарские проблемы и проблемы с реализацией лишнего. Но эту сборную тренирует тренер, у которого на первый план всегда выходит тот самый характер. И благодаря ему он способен обыграть любого соперника, имея в своем распоряжении любых хоккеистов. К этому шведы, которые ухмылялись весь матч, оказались действительно не готовы.

Состав сборной России никак не удивил, кроме, пожалуй, вратарской позиции. Ярославу Аскарову всего 17 лет, свой шанс он должен получить в будущем, а сейчас самое время подтверждать свой класс казанцу Амиру Мифтахову. Но тренерский штаб россиян решил по-другому, и после матча Брагин нашел в себе силы признать, что финала больше заслуживает именно Мифтахов. По сути, тренер публично признал ошибку со ставкой на Аскарова (есть мнение, что на нынешний МЧМ этого, в общем, талантливого голкипера Брагину навязали). Сочетания звеньев полевых игроков выглядели следующим образом:

Первый же бросок по воротам Аскарова привел к голу. Шведы улыбались всем составом, хотя вряд ли они были готовы к столь позитивному для себя началу встречи. После заброшенной шайбы скандинавы некоторое время имели преимущество, однако вдруг заработали удаление. Россияне первую минуту штрафа даже не смогли толком войти в зону соперника, а вот в начале второй центральный нападающий Иван Морозов здорово поборолся за воротами Альнефельта, вышел на удобную позицию и нанес классный бросок низом, не оставив шансов шведскому вратарю — 1:1.

Спустя 5 минут после начала встречи случился один из ключевых эпизодов всего матча — россияне получили пятиминутное большинство после грязного силового приема на Григории Денисенко. Очень долго на этом турнире подопечные Брагина не могли забить в большинстве (первые 15 попыток реализации численного преимущества были неудачными). А вот за первую половину первого периода полуфинала реализовать отсутствие игрока у соперника сумели сразу дважды. И это в матче с, пожалуй, самой монолитной обороной и дисциплинированной командой турнира. Но ключевым стал даже не один гол за пятиминутку от россиян, а то, что штраф получил лучший бомбардир турнира Нильс Хегландер. От него явно не ждали такой грязной игры ни партнеры по команде, ни соперники. Нападающий скандинавов локтем заехал в голову Денисенко и заслуженно схлопотал «пять плюс двадцать» и удаление до конца игры, что, разумеется, ослабило атакующую мощь Швеции.

Сборная России после пятиминутного преимущества еще долго по инерции не отдавала шайбу сопернику. Но третий гол все равно не особо вытекал из логики развития матча — после грубейшей ошибки шведского голкипера Егор Соколов сделал счет 3:1. Ехидная улыбка даже после такого развития события не сходила с уст главного тренера шведов. Его подопечные отыграли один гол — в большинстве был точен Самуэль Фагемо.

Практически тут же Даниил Журавлев вынес шайбу с ленточки и не позволил счету стать 3:3. Этот сейв хоккеиста «Ак Барса» пока что тянет на главное спасение турнира.

