Брагин в своем стиле: надменные шведы биты характером

Сборная России вышла в финал МЧМ

Последний раз сборная России выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году, уступая в финале после двух периодов 0:3 канадцам. На следующий год россияне проиграли в упорном решающем матче шведам, и победа 2012 года пока остается последней для скандинавов, которые ежегодно называются чуть ли не главными претендентами на «золото» турнира. На нынешнем чемпионате мира Швеция также была фаворитом в полуфинале против России, забила уже на седьмой секунде встречи, повела в счете после 1:3, но все равно уступила в овертайме. О том, как воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов заслужил право быть первым номером в финале, Соколов и Морозов стали скрытыми героями турнира, а у тренера Брагина не дрогнул ни один мускул на лице, потому что он все знал — в материале «Реального времени».

Шведская ухмылка

В четвертьфинале россияне со счетом 3:1 обыграли сборную Швейцарии, шведская команда разгромила чехов со счетом 5:0. Скандинавская молодежка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом чемпионате мира. Более того, Швеция установила уникальное для молодежного хоккея достижение, выиграв 52 матча подряд за 13 лет. Но — лишь на групповых этапах.

Поэтому принято говорить о том, что шведы, как бы классно они не играли, каким бы мастерством и техникой не обладали, имеют большие проблемы с характером. Когда перед этим полуфиналом им напоминали об этом, все как один надменно отвечали, что все это в прошлом и россияне должны бояться нынешний скандинавский созыв. А бояться действительно было чего — шведы выстроили системный хоккей для всех своих сборных. Они подолгу и грамотно владеют шайбой, потрясающе играют в большинстве, а в воротах зажигается очередная звездочка знаменитой шведской школы голкиперов.

Все бы ничего, но играть им предстояло против команды Валерия Брагина. Человека, который в молодежном хоккее уже давно получил прозвище «Валерий Камбэкович». Его сборные разных созывов спасали такие матчи, которые потом вспоминаются и смакуются десятилетиями. Очевидно, что в мастерстве россияне уступают нынешним шведам, у которых более сбалансированный состав. Прибавим к этому вратарские проблемы и проблемы с реализацией лишнего. Но эту сборную тренирует тренер, у которого на первый план всегда выходит тот самый характер. И благодаря ему он способен обыграть любого соперника, имея в своем распоряжении любых хоккеистов. К этому шведы, которые ухмылялись весь матч, оказались действительно не готовы.

Шведы подолгу и грамотно владеют шайбой, потрясающе играют в большинстве, а в воротах зажигается очередная звездочка знаменитой шведской школы голкиперов. Фото fhr.ru

Сумасшедший первый период

Состав сборной России никак не удивил, кроме, пожалуй, вратарской позиции. Ярославу Аскарову всего 17 лет, свой шанс он должен получить в будущем, а сейчас самое время подтверждать свой класс казанцу Амиру Мифтахову. Но тренерский штаб россиян решил по-другому, и после матча Брагин нашел в себе силы признать, что финала больше заслуживает именно Мифтахов. По сути, тренер публично признал ошибку со ставкой на Аскарова (есть мнение, что на нынешний МЧМ этого, в общем, талантливого голкипера Брагину навязали). Сочетания звеньев полевых игроков выглядели следующим образом:

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Первый же бросок по воротам Аскарова привел к голу. Шведы улыбались всем составом, хотя вряд ли они были готовы к столь позитивному для себя началу встречи. После заброшенной шайбы скандинавы некоторое время имели преимущество, однако вдруг заработали удаление. Россияне первую минуту штрафа даже не смогли толком войти в зону соперника, а вот в начале второй центральный нападающий Иван Морозов здорово поборолся за воротами Альнефельта, вышел на удобную позицию и нанес классный бросок низом, не оставив шансов шведскому вратарю — 1:1.

Спустя 5 минут после начала встречи случился один из ключевых эпизодов всего матча — россияне получили пятиминутное большинство после грязного силового приема на Григории Денисенко. Очень долго на этом турнире подопечные Брагина не могли забить в большинстве (первые 15 попыток реализации численного преимущества были неудачными). А вот за первую половину первого периода полуфинала реализовать отсутствие игрока у соперника сумели сразу дважды. И это в матче с, пожалуй, самой монолитной обороной и дисциплинированной командой турнира. Но ключевым стал даже не один гол за пятиминутку от россиян, а то, что штраф получил лучший бомбардир турнира Нильс Хегландер. От него явно не ждали такой грязной игры ни партнеры по команде, ни соперники. Нападающий скандинавов локтем заехал в голову Денисенко и заслуженно схлопотал «пять плюс двадцать» и удаление до конца игры, что, разумеется, ослабило атакующую мощь Швеции.

Сборная России после пятиминутного преимущества еще долго по инерции не отдавала шайбу сопернику. Но третий гол все равно не особо вытекал из логики развития матча — после грубейшей ошибки шведского голкипера Егор Соколов сделал счет 3:1. Ехидная улыбка даже после такого развития события не сходила с уст главного тренера шведов. Его подопечные отыграли один гол — в большинстве был точен Самуэль Фагемо.

Практически тут же Даниил Журавлев вынес шайбу с ленточки и не позволил счету стать 3:3. Этот сейв хоккеиста «Ак Барса» пока что тянет на главное спасение турнира.

This 1st period has been crazy pic.twitter.com/uof4HvMnrz — TSN (@TSN_Sports) 4 января 2020 г.

Россияне до конца периода еще поиграли в большинстве, однако шайб больше не забросили. Пять голов за стартовую двадцатиминутку — такого развития событий вряд ли кто-то ожидал, но тем и интересен молодежный безбашенный хоккей.

Брагин: «В таких матчах должен выручать вратарь»

Второй период продолжил держать в напряжении с первых секунд. Шведы получили большинство и начали планомерный обстрел ворот Аскарова, однако уже на исходе численного перевеса случился довольно курьезный эпизод. Шведские игроки откровенно перестарались и допустили нарушение численного состава на ровном месте — шестой игрок появился на льду раньше положенного времени, да еще и заблокировал въезд на скамейку запасных своему партнеру, от чего оба хоккеиста оказались на льду. Реализовать преимущество россиянам не удалось, а при игре в равных составах начались многочисленные стычки между соперниками. Был близок к тому, чтобы заработать дисциплинарный штраф, Денисенко, однако судьи в этот вечер были довольно снисходительны к россиянам.

Но подкачали сами игроки. Очередное большинство шведы уже легко реализовали, сравняв счет. К сожалению, вратарский вопрос так и остался неразрешенным вплоть до полуфинала со шведами. Хотя логику тренерского штаба понять можно было: Мифтахов после «сухаря» в игре с Канадой провел не самый выразительный матч против США. Инициатива перешла в ловушку и «блин» Аскарова, который своего шанса уже не упустил, сделав парочку зрелищных спасений в играх с Германией и Швейцарией. Первый же бросок шведов по его воротам оказался результативным, еще два гола Ярослав пропустил, когда команда играла в меньшинстве и, по сути, претензии в такие моменты к вратарю предъявлять трудно. Однако можно утверждать и то, что Аскаров не выручил. Мифтахов вышел на лед только после четвертого пропущенного им гола.

В концовке периода Брагин отправил судей просматривать эпизод с возможным взятием ворот Альнефельта. Просмотр затянулся на добрые 5 минут, хотя гола там не было и в помине — голкипер шведов сделал сумасшедший по красоте сейв. Именно такая игра вратаря и делает разницу в результате.

Это никак не помогло перевести дух, так как до конца игрового отрезка оставалось всего 25 секунд. Россияне чуть сбавили в эмоциях, не забили во второй двадцатиминутке и предсказуемо пропустили от более дисциплинированного соперника.

— Играли очень неплохо, компактно, агрессивно, — говорил после игры Валерий Брагин. — Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное — даже проигрывая, верили в победу и играли до конца. Не скажу, что Аскаров плохо выглядел, но в таких играх… Должен выручать вратарь в таких матчах.

Очередная хоккейная классика

— Мы уверены друг в друге, хотя очень тяжело, так как играем с очень техничной командой. Обратите внимание, что мы доминируем в игре «пять на пять», но пропускаем в меньшинстве. Больше удаляться просто нельзя, — говорил в перерыве защитник сборной России Егор Замула.

По иронии судьбы третий период начался как раз с удаления россиян, которое шведы довольно быстро реализовали, отправив Аскарова в запас. Поведя второй раз в этом матче, скандинавская сборная снова начала надменно улыбаться и очень по-пижонски играть в средней зоне. Все это привело к очередному голу, который не сильно вытекал из логики игры. Егор Соколов бросал с неудобной позиции и своего добился — Альнефельт не выручил, а воспитанник челябинского хоккея сделал дубль — 4:4. До конца основного времени Амир Мифтахов успел пару раз отличиться, вступив в игру после опасных бросков от шведов.

В овертайме, который на молодежных чемпионатах мира играется по регламенту «10 минут — три на три» первые 2 минуты скандинавы даже не отдавали шайбу россиянам. Но после нескольких перепасовок «брагинцы» почувствовали лед и уверенность в себе. Когда шайба попала к Ивану Морозову, 19-летний нападающий не думал ни секунды, организовав прорыв к шведским воротам, который завершился точным броском, кучей-малой и выходом в финал сборной России. Шведы играли достойно, проявили все свои сильные стороны и вполне наиграли на финал, однако справиться с характером их схемы не смогли. Стоит отдать должное и команде Брагина, которая не стушевалась ни после быстрого пропущенного гола, ни после трех подряд голов в большинстве от соперника. Такие матчи запоминаются надолго и будут ставиться в пример еще многим поколениям российских хоккеистов.

До конца основного времени Амир Мифтахов успел пару раз отличиться, вступив в игру после опасных бросков от шведов. Фото fhr.ru

Таким образом, наша сборная впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия получила бронзовые медали, а в 2018-м стала пятой. Молодежка, повторимся, не выигрывает «золото» МЧМ с 2011 года, с тех пор как в драматичном матче были обыграны канадцы (5:3). В нынешнем финале соперником команды Брагина снова будет Канада, которая в своем полуфинале забросила три шайбы финнам уже за первые 4 минуты матча (5:0 в итоге). Напомним, что на групповом этапе «кленовые» были биты россиянами со счетом 6:0.

Очередная хоккейная классика состоится уже сегодня в 21:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире Первого канала.