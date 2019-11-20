«Часть средств по дорожным работам в регионы только в октябре приходит — это недопустимо!»

Впервые межбюджетные трансферты регионы получат еще до конца года, одновременно им скостят и ставку по бюджетным кредитам

Почти 1 трлн рублей межбюджетных трансфертов регионы впервые получат до конца года, чтобы в первые месяцы провести все конкурсы и «начать строиться уже с марта». Одновременно регионам скостили ставку по бюджетным кредитам в два раза, позволив высвобожденные средства вкладывать в строительство инфраструктуры и заводов и расплачиваться по ним при помощи налогов от построенных предприятий. Кроме того, 10 регионам с самой низкой бюджетной обеспеченностью с реализацией всевозможных программ, в том числе нацпроектов, на 99 процентов поможет федеральный центр. Среди них и два региона ПФО. Эти и другие поправки депутаты Госдумы приняли накануне в рамках второго чтения бюджета на 2020—2022 годы. В подробностях крупной региональной реформы разбиралась газета «Реальное время».

Сумма межбюджетных трансфертов регионам в 2020 году составит 1 трлн рублей

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении рассмотрели проект федерального закона о бюджете на 2020, 2021, 2022 годы. Ко второму чтению в профильных комитетах рассмотрели более 600 поправок, в том числе поправки по вопросам, по которым были даны поручения при рассмотрении бюджета в первом чтении. Главным отличием нового проекта бюджета стало распределение межбюджетных трансфертов до начала следующего года Обычно их распределяли в следующем году — до 15 февраля, а деньги из федерального бюджета порой приходили в регионы лишь к октябрю. В настоящий же момент было распределено межбюджетных трансфертов на сумму более 1 трлн рублей в 2020 году, 926 млрд рублей — в 2021 году и еще 926 млрд — в 2022 году.

Такая практика, по мнению вице-спикера Александра Жукова, позволит субъектам РФ уже сейчас формировать свои региональные бюджеты в полном объеме, и первые конкурсы на те или иные работы (от строительства инфраструктуры до ремонта дорог) проводить с первых рабочих дней следующего года, доводя средства до муниципалитетов.

Отдельное изменение коснулось бюджетных кредитов, которые тяжелой ношей висят на многих регионах. Теперь последние могут направить 5 процентов от тех средств, которые они должны выплатить в 2020 году в погашение бюджетных кредитов, на имеющиеся инвестиционные проекты. Если проекты не будут реализованы, регионы обязаны будут компенсировать эти средства. Таким образом, регионы получат право в случае реализации инвестиционных проектов засчитывать в уплату их задолженности по бюджетным кредитам те суммы налогов, которые будут генерироваться от работы построенных предприятий и уходить в федеральный бюджет. Поправки направлены на рост ВРП и ВВП страны.

Главным отличием нового проекта бюджета стало распределение межбюджетных трансфертов до начала следующего года

«Правительству сознательно не хочется экономического подъема!»

На многочасовом заседании присутствовал 431 депутат. Им пришлось успеть, помимо бюджета, рассмотреть почти 30 законопроектов. Однако уже первый час депутаты потратили на «обсуждение актуальных проблем», что вызвало недовольство у спикера Вячеслава Володина: могли бы, мол, выступить вечером или выделить на эти выступления целый день, «пусть кто хотел бы, вас послушал». Народные избранники традиционно обсудили украинский вопрос и «их националистов», протесты в Москве, обвинив лидеров оппозиции, включая «молодых русофобов», в работе на западные гранты и строительстве внутри страны «пятой колонны».

Бюджета — до его обсуждения — коснулись лишь несколько депутатов. Так, коммунист Николай Арефьев заявил, что социальные проблемы решают плохо «и другого ожидать нечего». Он привел в пример Венгрию, где нет полезных ископаемых, а страна живет за счет экспорта сельхозтоваров. И это не мешает, отметил депутат, обеспечивать всем бесплатное образование и здравоохранение.

Александр Шерин из ЛДПР раскритиковал прощение российскими властями долга ряду африканских стран на сумму 1,3 трлн рублей: эти деньги, считает он, легко можно было направить на резкую индексацию пенсий. Коммунист Валентин Шурчанов считает, что для приличной индексации пенсий можно было взять из профицита, на 2020 год он может составить почти 1 трлн рублей: «Куда их девать? Опять за границу отправим и будем ссылаться на то, что денег нет! Правительству сознательно не хочется экономического подъема!»

Проект бюджета с поправками представил единорос Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам

Марий Эл и Чувашии с реализацией нацпрограмм на 99 процентов поможет федеральный центр

Проект бюджета с поправками представил единорос Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам. Более 600 поправок, из которых 440 его комитет рекомендовал поддержать, позволят перераспределить более 750 млрд рублей, из которых на 2020 год придется 94 млрд, на 2021 год — 112 млрд и на 2022-й — 98 млрд рублей. Из новелл Макаров главным образом говорил о четырех.

Во-первых, 10 субъектам РФ с самой низкой бюджетной обеспеченностью федералы готовы оплачивать до 90 процентов всех программ (включая нацпроекты). По данным же министра финансов Антона Силуанова, пришедшего на чтение бюджета с большим опозданием, федеральные органы будут оплачивать 99 процентов всех программ. Среди счастливчиков два региона ПФО — это Марий Эл и Чувашия (а также Адыгея, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Тыва, Алтайский край, Курганская и Псковская области). Силуанов считает, ряд этих регионов в следующем году выпадут из «десятки» как раз благодаря дополнительным средствам федерального бюджета — это 2 млрд рублей. А в 2021—2022 годах Минфин перераспределит ассигнования на строительство жилья для детей-сирот в пользу нуждающихся регионов: «Чтобы больше ресурсов направлялось в регионы, которым требуется помощь».

Большую часть трансфертов регионы впервые получат до начала следующего года

Вторым ключевым изменением стало распределение 94 процентов всех межбюджетных трансфертов (203) среди регионов, за исключением субсидий, выделяемых на конкурсной основе. По словам министра финансов РФ, его ведомство уже приняло дорожную карту о работе всех органов исполнительной власти по выполнению поручений Госдумы, чтобы до конца года подписать с регионами все соглашения по предоставлению трансфертов.

— Раньше требовалось заключать соглашения до 15 февраля, а по некоторым и срока-то крайнего не было! — заявил Силуанов.

По словам министра финансов РФ, его ведомство уже приняло дорожную карту о работе всех органов исполнительной власти по выполнению поручений Госдумы, чтобы до конца года подписать с регионами все соглашения по предоставлению трансфертов

— Средства в этом случае поступят в регионы к началу следующего года, правильно я вас понял? И регионы смогут уже объявлять конкурсы? — уточнил Володин.

— Именно так и будет! Лимиты ассигнований откроем уже в конце года, и в первый рабочий день 2020 года средства уже будут в регионах. Мы договорились, что в течение месяца регионы должны распределить деньги до местного уровня, чтобы и дальше их довести до конечных получателей.

Володин назвал новую норму программой «эффективного расходования бюджетного рубля», в соответствии с которой регионы могли бы провести все конкурсные процедуры в январе — феврале и начинать строиться в марте:

— У нас сегодня часть средств по дорожным работам в регионы только в октябре приходит. Это недопустимо!

Как власти предлагают помочь субъектам с возвратом бюджетных кредитов

Новый бюджет вообще можно считать носил отчетливо «региональный характер». Так, для все той же поддержки субъектов РФ, особенно тех, у которых нет возможности направлять лишние средства на инвестиции, вводится поправка, предполагающая ставку процента возврата бюджетных кредитов со следующего года сократить в два раза, с 10 до 5 процентов, что, по словам Макарова, даст регионам дополнительно 440 млрд рублей. Однако, согласно правилам правительства, эти деньги можно будет направлять на инвестиции. В отличие от ряда других программ поддержки регионов, поправка не предполагает каких-либо ограничений по входу в программу и касается всех регионов.

Новый бюджет носит отчетливо «региональный характер»

Во-вторых, те дополнительные средства, который федеральный бюджет получит от реализации инвестпрограмм — скажем, на них построили НПЗ, он начал давать налоги — будут автоматически уменьшать тело долга региональных бюджетов. Конечно, 5 процентов — небольшая доля, но, как считают депутаты, в ходе исполнения бюджета можно будет разрешать направлять на инвестиционные проекты и большие средства.

— В рамках развития предпринимательства и инвестиционной активности новая норма облегчает субъектам реструктуризацию кредитов, — согласился Силуанов и с этой поправкой. — И в рамках как раз дополнительных доходов от инвестиций, направленных за счет высвобождаемых средств в новые инфраструктурные проекты (давшие в конечном счете налоги в федеральный бюджет), будем уменьшать задолженность по кредитам. Норма будет реализована уже в 2020 году.

«Кое-кому придется уйти на новогодние каникулы только после боя курантов!»

Наконец, еще одним важным изменением станет повышение объемов финансирования по развитию сельских территорий — деньги на это должны найти в других программах. По словам Володина, это позволит увеличить объем дополнительных доходов сельских территорий до 60 млрд рублей. Исполнять эту программу будет Минсельзоз РФ, контролируя ассигнования. Курировать ее будет вице-премьер РФ по вопросам АПК Алексей Гордеев, а финансирование происходить за счет дополнительных доходов ненефтегазового сектора.

Александр Жуков, отметил в завершение Вячеслав Володин, «видит такой диалог с правительством впервые, более 400 поправок было принято единогласно!»

Александр Жуков, «возглавлявший комитет по бюджету в самое трудное время», отметил в завершение представления поправок Вячеслав Володин, «видит такой диалог с правительством впервые, более 400 поправок было принято единогласно!». Спикер назвал принятие поправок и согласие на них правительства РФ «серьезным прогрессом», реализация которого, впрочем, заставит многих чиновников и много работать:

— Спасибо, что услышали, и пошли на такое решение, профильные министерства при этом многое теперь обязывают, и ответственность на них стала больше. Кое-кому придется уйти на новогодние каникулы только после боя курантов, — предупредил Володин.