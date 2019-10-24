90-летие Великой депрессии: невыученные уроки истории грозят миру новым финансовым крахом?

Экс-глава Банка Англии Мервин Кинг прогнозирует очередной экономический коллапс — что думают об этом российские аналитики

Ровно 90 лет назад, 24 октября 1929 года, на нью-йоркской бирже начался обвал акций. День финансового краха страны вошел в историю как «черный четверг». С этой даты принято вести отсчет Великой депрессии, уничтожившей половину американского ВНП, пишет «Газета.ру», подробно разбирая причины и следствие этих событий. Примечательно, что в преддверии юбилейной даты экс-управляющий Банка Англии Мервин Кинг на днях предрек миру новый «финансовый армагеддон». Согласны ли с ним российские эксперты, выяснило издание «Гражданские силы.ру».

Хроника пикирующего рынка

Быстрый рост населения страны, избежавшей ужасов войны, стремительное увеличение национального богатства, суммарная стоимость которого выросла с $350 млрд в 1922 до $450 млрд в 1929 году, убедили послевоенную Америку в том, что наступил «золотой век». В истории эти годы известны как «Эпоха процветания» (Prosperity).

Рост промышленного производства сопровождался ростом стоимости акций компаний, которые стали предметом вожделения миллионов быстро богатевших американцев среднего класса. Ценные бумаги привычно покупались в кредит, который охотно предоставляли банки под низкий процент. В итоге индекс Доу — Джонса вырос с 80 пунктов в начале 20-х до 300 к концу 1928 года. На пике, 3 сентября 1929 года, он составлял 381 пункт.



Первый тревожный звоночек прозвучал летом 1929 года, когда обнаружились махинации на рынке земельных участков Флориды (еще один предмет лихорадочного спроса). Выяснилось, что под видом первоклассной земли продавались в лучшем случае болота, а порой участок, успевший сменить десяток владельцев, оказывался океанским дном в нескольких метрах под водой.

На этих новостях инвесторы несколько утратили вкус к риску, и 5 сентября акции на Нью-Йоркской бирже подешевели на 9 пунктов. Однако жажда наживы взяла верх, и уже к вечеру рост возобновился.



1 / 7 Толпа возле нью-йоркского «Юнион банка» в начале Великой депрессии wikipedia.org

Толпы перед зданием биржи на Уолл-стрит после крушения 1929 года ssa.gov

Толпы возле Банка Соединенных Штатов в Нью-Йорке после его краха в 1931 году hdl.loc.gov

Безработные мужчины у бесплатной столовой в эпоху депрессии в Чикаго, Иллинойс, США, 1931 wikipedia.org

Строительство дороги, 1933 год. Более 3 миллионов безработных молодых людей были вывезены из городов и помещены в более 2600 рабочих лагерей в рамках программы государственного трудоустройства безработных wikipedia.org

Бездомная семья из семи человек идет по дороге wikipedia.org

Лачуги и безработные в Нью-Йорке, 1935 год digitalcollections.nypl.org

19 октября стало известно, что министр торговли Роберт Ламонт не может найти $100 тыс. на содержание яхты «Корсар», которую Джон Пирпонт Морган незадолго до этого подарил правительству. Газеты написали об очень слабом фондовом рынке. Торги завершились в минусе.

На следующий день ситуация стала еще хуже. Из рук в руки перешло 3 488 100 акций. Серьезные потери понесли «голубые фишки», а самые популярные среди спекулянтов акции перешли в крутое пике.

Дальнейшие события красочно описывает в своей книге «Великий крах 1929 года» (1929: The Great Crash) известный американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт: «Четверг, 24 октября, стал первым из тех дней, которые впоследствии окрестят периодом паники. И такая оценка, пожалуй, оправданна, если учесть состояние неопределенности, страха и полного непонимания обстановки, которое охватило публику. В тот день было продано 12 894 650 акций, причем большинство из них за бесценок. Из всех тайн биржи самой непостижимой является то, что в период массовой продажи кто-то еще надеется найти покупателей.

24 октября 1929 года покупатели находились с большим трудом, и то только после того, как цена снижалась до минимума».

Акции отдавали чуть ли не даром. Биржи в Чикаго и Буффало закрылись. По стране прокатилась волна самоубийств — покончили с собой одиннадцать крупных спекулянтов.



За «черным четвергом» пришли «черный понедельник» и «черный вторник», чудовищный обвал продолжался почти три года. В июле 1932 года, когда индекс Доу — Джонса достиг минимума, он составлял всего 41 пункт, снизившись почти в 10 раз. Началась Великая депрессия.



Депрессия с разной степенью интенсивности длилась на протяжении десяти лет. В 1933 году американский валовой национальный продукт был почти на треть меньше, чем в 1929 году. Лишь в 1937 году физический объем продукции вернулся к уровню 1929 года, а затем снова упал. Вплоть до 1941 года долларовая стоимость всей произведенной продукции оставалась ниже, чем в 1929 году. Фактически только новая война помогла США оправиться от последствий «Эпохи процветания».



По мнению экономиста, приближение грозных событий означает повторение хаоса 2008—2009 годов. Фото itv.com

«Мы идем к этому кризису»

90-летие Великой депрессии совпало с предзнаменованиями нового финансового краха. Так, экс-управляющий Банка Англии Мервин Кинг в эти дни заявил, что мир движется к очередному экономическому коллапсу. Об этом пишет The Guardian. Такое заявление Кинг сделал, выступая с лекцией в Вашингтоне в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ). По мнению экономиста, приближение грозных событий означает повторение хаоса 2008—2009 годов.



«Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы идем к этому кризису», — подчеркнул Кинг.

Также он заявил, что США столкнутся с «финансовым армагеддоном», если их центральному банку — Федеральной резервной системе (ФРС) — не хватит воли для решения новой проблемы, напоминающей ипотечный кризис 2007 года. Кинг подчеркнул, что мир вступил в полосу политико-экономической нестабильности. В этой связи он упомянул торговую войну США и Китая, беспорядки в Гонконге, проблемы в развивающихся странах — Аргентине и Турции. Кинг полагает, что глобальная экономика застряла в ловушке низкого роста и что восстановление после кризиса 2008—2009 годов происходило более медленными темпами, чем рост экономики после Великой депрессии.

Точное время финансового армагеддона еще никто не угадал

Насколько реален мировой финансовый кризис и как это отразится на России?

«Несмотря на кажущееся благополучие на мировых фондовых рынках, где со времени финансового кризиса 2008 года цены практически на все активы выросли в разы, дела в реальном секторе мировой экономики выглядят не так радужно. Одним из ярких примеров тому служит ситуация в еврозоне и, в частности, в Германии. Так, например, промышленный PMI «локомотива Европы» в сентябре упал до уровня десятилетней давности, составив 41,4 пункта. Значение индекса промышленного PMI второй экономики региона — Франции — также демонстрирует весьма скромные результаты, а снижение деловой активности в промышленном секторе еврозоны стало самым значительным с 2013 года. По сути, можно констатировать рецессионное значение одного из важнейших индикаторов, указывающее на плачевное состояние промышленного сектора Европы. Однако если мы говорим о глобальном финансовом армагеддоне, то нужно отметить, что его точное время еще не удалось угадать никому. Тем не менее если учитывать тот факт, что глобальная экономика находится в конце своего растущего цикла, а нестабильность торговых отношений между крупнейшими игроками только приближает ее стагнацию, то в перспективе ближайшего года-двух мы действительно можем увидеть очередной финансовый кризис, наступление которого грозит серьезным падением цен на нефть и, как следствие, спадом и без того скромного экономического роста России», — сказал «Гражданским силам.ру» Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

«Для России это такой же теоретический риск, как и для всех остальных»

«Финансовый кризис реален, но это не значит, что он случится завтра или в следующем году. В мире много «тонких» мест, которые быстро не закрыть и не вылечить, это риски, которые всегда учитываются, поэтому возможность их разрастания, естественно, создает предпосылки для кризисной ситуации. Торговое противостояние между США и Китаем весь год держит рынки капитала и ключевые экономики в напряжении — это факт. Беспорядки в Гонконге бросают тень на инвестиционную привлекательность региона — тоже факт. Возможность осложнений внутри американской политики, безусловно, сбрасывать со счетов никак нельзя. Вероятность расширения проблем внутри развивающихся стран — да, конечно, присутствует, спорить с этим сложно. Вот и получается, что по отдельности все эти риски и множество тех, что не перечислены, действительно имеют возможность обострения и формирования оснований для кризиса, но сами по себе пугающими не выглядят. Для России это такой же теоретический риск, как и для всех остальных, ни больше ни меньше», — поделилась своим мнением с «Гражданскими силами.ру» аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.