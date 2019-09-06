Эльвира Набиуллина удешевит кредиты или разгонит инфляцию?

Центробанк вернул ключевую ставку на «докрымский» уровень

Сегодня Центробанк России снова понизил свою ключевую ставку. Теперь она составляет 7% — в последний раз такой уровень мы наблюдали в марте 2014 года. Почему это произошло и как скажется на стоимости потребительских кредитов и экономике в целом, вместе с экспертами разбирался корреспондент «Реального времени».

Третий звонок

В начале лета ЦБ РФ начал планомерно снижать ключевую ставку: 17 июня — до 7,5% годовых, 26 июля — до 7,25%, и, наконец, 6 сентября она пришла к «докрымскому» уровню и составляет 7% годовых.

Снижение ключевой ставки регулятора считается мерой смягчения монетарной политики: Центробанк делает деньги дешевле для коммерческих банков, чтобы облегчить им доступ к ликвидности. Поэтому обычно на такие меры центральные банки разных стран идут, чтобы «разогнать» финансовые потоки, увеличить активность экономики.

Ключевая ставка регулятора — один из инструментов экстренного реагирования на монетарные потрясения. Например, в декабре 2014-го, когда удешевление нефти на глобальных рынках резко обвалило котировки рубля, Центробанк вынужден был взвинтить ставку с 10% до 17%. В спокойных условиях ставка меняется поступенчато, обычно — с шагом в 25 базисных пунктов.

Андрей Мовчан: «Деньги, как кровь, идут по экономике, и если возникает гипотония из-за их недостатка, надо снижать процентную ставку»

Андрей Мовчан, директор экономической программы Московского центра Карнеги, рассказывает, что ставка Центробанка не создает реальность, а отражает ее. Регулятор снижает ставку не потому, что хочет что-то поменять, а потому, что изменилась сама ситуация в экономике и это требует адекватных действий от ЦБ.

А ситуация такова: инфляция достаточно низкая — это происходит, потому что экономика замедлилась и спрос на рынке низкий. В этой ситуации коммерческие банки нуждаются в дешевых деньгах, которые они будут инвестировать. Поэтому регулятор и занимается планомерным понижением процентной ставки: позволяет банкам вздохнуть свободнее.

Мовчан считает, что теоретически ставка коммерческих банков может подешеветь, потому что маржа у них сохраняется, а ресурсы Центробанка для них дешевеют. Значит, высвобождается пространство для маневров по дальнейшему снижению ставок по кредитам. По мнению экономиста, Центробанк адекватно реагирует на рыночные события.

Андрей Мовчан метко сравнивает денежную систему страны с кровеносной системой человека:

— Деньги, как кровь, идут по экономике, и если возникает гипотония из-за их недостатка, значит, надо снижать процентную ставку, чтоб дать возможность деньгам лучше двигаться — иначе у экономики случится инсульт.

Максим Осадчий: «Удешевление денег ЦБ, предоставляемых банкам, транслируется в снижение ставок по ипотеке»



Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий уверен, что банковские кредиты для нас станут дешевле. Но предостерегает: если регулятор слишком увлечется смягчением монетарной политики, это может спровоцировать скачок инфляции.

— Как вы считаете, повлияет ли очередное снижение ключевой ставки Центробанка на стоимость потребительских и ипотечных кредитов?

— Безусловно, снижение ключевой ставки Центробанка способствует снижению ставок как по кредитам, так и по депозитам в целом по российскому рынку. Это окажет влияние и на условия по ипотечным кредитам: удешевление денег ЦБ, предоставляемых банкам, транслируется в снижение ставок по ипотеке.

Тренд на снижение ипотечных ставок уже существует: в апреле 2019 года их среднее значение составляло 10,56%, в мае — 10,53%, в июне — 10,28%, в июле — 10,24%. Видим, что с апреля по июль средняя ипотечная ставка снизилась на 32 базисных пункта. Думаю, в ближайшем будущем тренд продолжится: можно рассчитывать на те же 25 базисных пунктов, на которые понизил свою ставку регулятор. Тем более что основными игроками на ипотечном рынке являются госбанки — в первую очередь Сбербанк и ВТБ, имеющие почти неограниченный доступ к ресурсам государства.

— Предполагаете ли вы, что снизится и ставка коммерческих банков по вкладам и депозитам?



— На депозитах снижение процентной ставки, безусловно, скажется. Отчетливый тренд наблюдается и в максимальной ставке по вкладам по топ-10. В апреле она составляла 7,5%, а к третьей декаде августа снизилась до 6,8%. То есть мы наблюдаем явно «медвежью» динамику ставок, причем тенденция снижения достаточно устойчивая.

— Вырастет ли, по вашему мнению, рынок ипотечных кредитов в связи с их удешевлением?

— В теории спрос на ипотеку должен быть тем выше, чем дешевле ее стоимость. Но на практике такого не происходит. В июле 2019 года в России было выдано ипотечных кредитов на 222 миллиарда рублей, тогда как за год до этого, в июле 2018-го, — 246 миллиардов. То есть мы видим снижение выдачи. Думаю, в основном это связано с тем, что реальные располагаемые доходы населения снижаются: людям все-таки не до жилья.

Тем не менее, несмотря на падение выдачи, общая задолженность по кредитам растет: на 1 августа она вышла на 7 триллионов, тогда как год назад она была на уровне 5,8 триллиона. Годовой рост превышает 20%. При этом просрочка по ипотечным кредитам составляет менее 1%: всего 64,6 миллиарда рублей при общем портфеле в 7 триллионов.

— Какие еще последствия снижения ключевой ставки регулятора мы можем на себе ощутить?

— Несмотря на то, что ЦБ планомерно снижает ключевую ставку, экономика на это пока реагирует слабо. Смягчение монетарной политики еще не в силах создать импульс, который зажег бы экономический рост.

При этом снижение ключевой ставки может привести к возобновлению роста инфляции: сейчас она находится на уровне 4,3%, и это вполне приемлемо для нашей экономики. Но в условиях санкций маховик экономики не раскручивается, а поэтому денежная масса, которая вбрасывается на рынок за счет ослабления монетарной политики, может спровоцировать рост инфляции.