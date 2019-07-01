Александр Румянцев: «У нас с предпринимательством такая же ситуация, как с грамотностью в 30-е годы»

Известный российский инвестор о главных проблемах венчурной индустрии

Просела ли активность на российском рынке венчурных инвестиций? Достаточно ли у нас проработанных стартапов и людей, готовых в них вложиться? Почему предприниматели увозят свои проекты за границу и есть ли в России инструменты для их удержания? Почему хакатоны — это бесполезная работа? Где находится стартап-столица России? На вопросы «Реального времени» отвечает Александр Румянцев, являющийся, по версии РВК, венчурным инвестором №1 в России за 2016—2018 годы.



«На ранней стадии инвестируют только друзья, семья и дураки»

— Александр, поделюсь субъективным мнением, основанным исключительно на отслеживании материалов в российских СМИ: в прошлом году буквально все говорили про венчурные инвестиции, выходило много публикаций, интервью с экспертами и так далее. В 2019 году интерес будто бы поубавился, как и активность в этой индустрии. Вы, как один из самых активных венчурных инвесторов России, наблюдаете схожую картину?

— На мой взгляд, сделок в этом году будет значительно меньше, чем в прошлом (во всяком случае, у меня), хотя мы все же планировали поднажать под конец года. Но в целом я с вами согласен: в последнее время венчурные сделки и публикации о них редко появляются в инфополе. Мы обсуждали эту тему с другими венчурными инвесторами, и, по общему ощущению, количества сделок в текущем году действительно стало значительно меньше.

— С чем вы это связываете?

— Дело в том, что на рынке очень мало проработанных стартапов, подходящих для инвестиций. Я, как инвестор, хочу, чтобы у стартапа была минимальная версия продукта и, желательно, первая продажа или же какой-то динамический рост базы — в таком случае это интересно с точки зрения инвестиций. Но таких проектов на самом деле немного.

— При этом людей, готовых вкладываться, достаточно?

— Конечно. Если ко мне или в фонд придут интересные проекты, в которых есть динамика, то мы, несомненно, будем готовы их рассматривать и инвестировать.

— А если говорить не о фондах и профессиональных инвесторах, а о «простых людях с деньгами» — насколько они активны и грамотны в плане венчурных инвестиций?

— Если мы говорим про инвестиции в стартапы на ранней стадии, то важно понимать, что 80% проектов, скорее всего, закроются. Люди боятся рисковать своими деньгами, и неграмотным инвесторам я бы вообще не рекомендовал вкладываться в стартапы.

Инвестировать на ранних стадиях очень опасно. В Штатах есть такое понятие, как «FFF», смысл которого в том, что на начальном этапе инвестируют только друзья, семья и дураки — Friends, Family & Fools. Модель, когда непрофессиональный инвестор приходит и начинает инвестировать, не работает.

Если мы говорим про инвестиции в стартапы на ранней стадии, то важно понимать, что 80% проектов, скорее всего, закроются. Люди боятся рисковать своими деньгами, и неграмотным инвесторам я бы вообще не рекомендовал вкладываться в стартапы

«Предпринимателей в нашей стране не любят»

— В 2017 году вы говорили, что российский рынок венчурных инвестиций находится в процессе формирования. Этот процесс так и не завершился?

— Основываясь на личной практике (а я достаточно хорошо знаю российский рынок венчурных инвестиций и стартапов), могу сказать, что проектов сейчас очень мало. Их катастрофически не хватает. При этом инвесторов достаточно много. Дело в том, что люди вообще не знают, по каким правилам создавать технологические стартапы.

На протяжении длительного времени предпринимательство в нашей стране душилось на корню — вспомните раскулачивание и другие эпизоды. Поддержки не было. А если ты все-таки начинаешь что-то предпринимать, то тебя сразу же называют спекулянтом или каким-нибудь другим оскорбительным словом. Предпринимателей в нашей стране не любят. Если вы взглянете на статистику Bloomberg, то увидите, что в России менее 1% предпринимателей. В то же время в США этот показатель достигает 16%.

— Серьезный отрыв.

— Да, с одной стороны, это серьезный отрыв, но с другой — у нас есть возможность работать в этом направлении. Вместе с тем многие из этого 1% перетаскивают свои стартапы в США или другие страны. Это негативно влияет на венчурный рынок, поскольку проект создается здесь, а инвестиции он получает уже за границей. То есть там компанию открывают, а здесь — закрывают. Этот тренд сейчас очень хорошо чувствуется. Лично я категорически против того, чтобы мои проекты переезжали в другие страны. На мой взгляд, они должны развиваться именно там, где образовались.

В качестве примера могу привести сервис такси «Максим»: ребята развивают компанию в Кургане, и при этом у них более 5 тыс. сотрудников, они представлены в 18 странах мира и в 400 городах России. Таких примеров может быть гораздо больше, но для этого необходимо создать почву.

Вообще, сейчас я бы сконцентрировался не на том, чтобы совершать сделки, а проинвестировал бы в серьезный проект, направленный на то, чтобы объяснять предпринимателям, как создавать технологические стартапы с нуля. К слову, подобная программа была запущена в Сколково — речь о Techno Skolkovo Community. Они создали стартап-акселератор в онлайн-формате. Это абсолютно бесплатный проект, и никто не принуждает его участников никуда переезжать. Человек создает стартап в том же Кургане, а когда у него появляются продукт и продажи, он может обратиться ко мне как к инвестору. К слову, в рамках этой воронки я планирую совершить в этом году порядка 20 сделок.

Сейчас я бы сконцентрировался не на том, чтобы совершать сделки, а проинвестировал бы в серьезный проект, направленный на то, чтобы объяснять предпринимателям, как создавать технологические стартапы с нуля

— Есть ли у нас работающие механизмы удержания стартапов в стране?

— Вы знаете, некоторые вообще создают иностранные фонды и организовывают различные конкурсы при участии посольств, которые всячески переводят эти проекты за границу. Сейчас у нас нет ничего для удержания мозгов, а рынок полностью открыт.

Конечно, оттока удается избежать, если человек — патриот. Как тот же Максим Белоногов (создатель такси «Максим», — прим. ред.) или как я. Мы не хотим переезжать, несмотря на имеющуюся возможность, потому что любим свою родину — нам здесь все нравится.

«Можно было назвать Казань, но на первое место я все же ставлю Курган»

— Александр, а как вы можете оценить эффект от проведения хакатонов? Как часто вот такие мероприятия дают в качестве результата новые технологические компании или инновационные продукты?

— Это безрезультатная работа. Это работа ради работы. Она сделана для того, чтобы потратить деньги. По большей части это неэффективный инструмент, поскольку хакатоны зачастую проводят люди, не имеющие необходимого опыта.

Если мы возьмем для сравнения уже упомянутый выше онлайн-акселератор, то в нем участвуют директора Microsoft, Mail.ru, Сколково, а также основатели крутых стартапов — все они делятся своим опытом и структурированно рассказывают о том, что и как нужно делать. А с хакатонами ситуация следующая: кто-то выигрывает тендер, на площадке собирают людей, но как организаторы им что-то объясняют — не представляю.

Чтобы создать стартап и провести ликбез, потребуется как минимум 30 дней. Конечно, если мы нашли и собрали опытных людей, то они, может быть, что-то и сделают, но я говорю о том, что сейчас у нас с предпринимательством такая же ситуация, как с грамотностью в 30-е годы. Люди не знают, что такое экономика, они не представляют, как сделать презентацию, как настроить рекламу и так далее. И на хакатонах про это не рассказывают.

— Если бы вам пришлось выбирать стартап-столицу РФ — с высокой активностью и благоприятными условиями — какой город вы бы назвали? Исключая Москву, конечно.

— Курган. Конечно, можно было назвать Казань, где также ведется серьезная работа, но на первое место я все же ставлю Курган.

— Почему именно он?

— Чтобы создать технологический стартап, необходимо посеять азы предпринимательства. Если этого не сделать, то проекты не появятся в принципе. У нас в стране есть несколько регионов, которые делают этот посев. Например, в Казани удалось собрать 200 человек на онлайн-программу Сколково, а в Кургане, где население всего 300 тыс. человек, набрали 600 участников. Отталкиваясь от этих цифр, могу сказать, что Курган более активен.

Замечу, что во многих регионах категорически не хотят этим заниматься — им это не нужно. Некоторые воспринимают это как лишнюю ответственность. Люди на местах думают: «Лучше я ничего не буду делать — так безопаснее. А зарплату я все равно буду получать».

Чтобы создать технологический стартап, необходимо посеять азы предпринимательства. Если этого не сделать, то проекты не появятся в принципе

— Напоследок хочу попросить вас назвать несколько наиболее актуальных проблем венчурной индустрии в России.

— Проблема №1 — полная безграмотность, как среди инвесторов, так и среди стартапов. Чтобы решить эту проблему, необходимо заводить людей на действующую платформу, например в то же Сколково. По сути, у нас уже есть отлаженный механизм, просто его надо масштабировать, и все будет великолепно. Думаю, в таком случае буквально через пять лет в нашей стране будет не 1%, а 3—5% предпринимателей — только благодаря масштабированию.

Лина Саримова, фото facebook.com/al3ru