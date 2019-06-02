«Роботическая онкохирургия не станет доступнее, пока не разрушат американскую монополию»

Профессор Джемиль Уйгур — о будущем онкологических операций

Фото: Ринат Назметдинов

В конце мая Казань посетил Джемиль Уйгур — онкоуролог с более чем 20-летним стажем, член американской (AUA) и европейской (EAU) урологических ассоциаций. В России он известен как хирург, который не так давно прооперировал главного онкоуролога Тюменской области Николая Казеко в Стамбуле. С 1994 года доктор провел более тысячи операций, большую часть из которых — с помощью роботов. Последние годы турецкий специалист практически не берется за простые открытые операции, используя американскую разработку da Vinci. Джемиль Уйгур — ярый приверженец теории роботического развития хирургии и один из немногих европейских врачей, аккредитованных для работы с установкой. В беседе с «Реальным временем» доктор рассказал о том, как монополия тормозит прогресс, и дал прогноз динамики цен на роботические операции, которые сейчас начинаются от миллиона рублей.

— Принято считать, что хирургия — чуть ли не самая консервативная область медицины, и все новшества в ней приживаются крайне медленно. Происходят ли какие-то изменения в области оперативной онкологии, появились ли в последнее время какие-то разработки, условно говоря, переломившие рынок?

— Я думаю, что говорить о консерватизме хирургии, в том числе онкологической, неправильно. Хирургия — вовсе не самая консервативная медицинская область, это миф. Но медицина в принципе не склонна доверять непроверенным, несертифицированным новациям, начинать массовое использование каких-либо технологий, не прошедших испытания. А сертификация в большинстве развитых стран мира, как раз и представляющих новые технологии миру, очень длительный и сложный процесс. Можно говорить, что в какой-то мере последней массово внедренной новинкой, которой удалось во многом перевернуть онкохирургию и хирургию в целом, и многие области медицины вообще, стал робот da Vinci. Но и здесь нужно сделать оговорку о «массовости». Это, скажем так, не всем доступная технология.

— Вы же говорите о конкретной роботизированной установке, которую выпускает конкретная компания, а не о технологии…

— Дело как раз в том, что da Vinci — единственный в своем роде, это, можно сказать, монополия американской компании Intuitive Surgical Inc. Весь вопрос и вся проблема именно в этом.

Хирургия — вовсе не самая консервативная медицинская область, это миф. Но медицина в принципе не склонна доверять непроверенным, несертифицированным новациям, начинать массовое использование каких-либо технологий, не прошедших испытания

— Расскажите, что из себя представляет da Vinci и какие операции с его помощью проводят.

— da Vinci — эта роботизированная хирургическая система, по сути, четыре интерактивные «руки» с различными вариациями насадок и инструментов, ножниц, скальпелей, зажимов, которые управляются с помощью консоли хирургом, в момент операции находящимся в той же комнате, что и оперируемый пациент. Конструкция «рук» da Vinci позволяет сделать движения и все хирургические манипуляции значительно четче и точнее. Хирургам, которым до этого нужно было делать точные разрезы, стоя со скальпелем в руке на весу, с da Vinci работать комфортнее, угол обзора больше. С помощью этого робота можно проводить очень сложные операции с минимально инвазивным подходом, то есть свести к минимуму количество разрезов. Так уменьшается количество врачебных ошибок, значительно уменьшается время реабилитации пациента после операции, тут все преимущества.

Примерно треть операций с использованием da Vinci — это урология и гинекология, торакальная хирургия, особенно связанная со злокачественными новообразованиями. Робот стал во многом открытием для онкологов, поскольку позволил проводить эктомию высокой сложности, удаления либо частичные отсечения, за которые раньше брался далеко не каждый хирург из-за слишком высоких рисков.

— Как сложилась эта монополия da Vinci? Другие компании представляли подобные разработки?

— Тут нужно разъяснить: сейчас роботическое оборудование, которое носит имя da Vinci, действительно выпускает Intuitive Surgical Inc. Основы роботической хирургии были заложены Министерством обороны США в конце 80-х — начале 90-х годов, одним из его управлений, которое занимается научными исследованиями для нужд армии. Они пытались создать робота, с помощью которого можно было бы проводить операции в сложных условиях, притом удаленно.

В какой-то момент проект свернули, а разработку выкупила американская компания, сейчас известная как Intuitive Surgical, специально открытая под этот проект. Несколько лет ушло на тесты и прототипирование, в конечном итоге получился da Vinci. Изначально у него было три «руки», камера было значительно хуже, но со временем он совершенствовался и в 2000 году был сертифицирован, стало возможно использовать его на территории США.

Что касается второй части вопроса, то исследования, конечно, ведутся — в той же Америке, Германии и Японии. Но ни один прототип, ни один проект еще не показал даже примерно тех же результатов, которые показывает da Vinci. Ни у кого еще это не получилось по критериям точности конструкции, программному обеспечению. Сегодня можно сказать, что аналогов в мире нет, и это не очень хорошо.

Во всей Европе нет и половины того количества da Vinci, которое есть в США. В странах, где медицина государственная и содержится за счет налогов, конечно, вероятность приобретения da Vinci снижается

— Когда вы говорили о «не всем доступной технологии», вы имели в виду стоимость аппарата?

— Совершенно верно. Разные версии da Vinci, конечно, были оценены разработчиком по-разному, но примерная цена за единицу — консоль, инструменты, роботические «руки», ПО — составляет порядка 2 млн долларов. Сейчас эта цена стала еще больше.

Кроме того, нужно понимать, что da Vinci — умный робот, и этот ум используется, как мне кажется, для увеличения прибыли Intuitive Surgical Inc. Помимо того, что компания занимается обслуживанием своего оборудования, что понятно и логично, для работы на da Vinci используются «одноразовые» инструменты — насадки и атрибуты для выполнения непосредственно самих операций. Одноразовые они не в прямом смысле этого слова, их можно использовать неоднократно, но очень ограниченное количество раз, условно, 10 операций. После выработки этого количества система da Vinci не позволяет использовать этот инструмент повторно. Требуется приобретение нового, и это порядка 1 000 долларов США. Хотя, как мне кажется, его можно было бы использовать как минимум вдвое дольше.

— Какова стоимость самой простой операции на da Vinci?

— Я не могу говорить о стоимости операций на da Vinci для пациентов, прайсы — вне зоны моей компетенции, но это немаленькие суммы (стоимость операций, указанную во вступлении к интервью, мы запросили у казанского представительства турецкой клиники, в которой работает доктор Уйгур, — прим. ред.). Из-за высокой стоимости этого робота и расходных материалов к нему стоимость операций не сможет снизиться однозначно, иначе такие инвестиции просто не окупятся.

— Есть ли данные о географии распространения da Vinci — в каких странах мира он уже привычен, а где остается недосягаемой технологической новинкой?

— Очевидно, что наибольшее распространение он получил в США. Насколько мне известно, da Vinci там оснащена почти половина клиник. Это просто объяснить: во-первых, понятно, что робот как отечественная разработка обходится им дешевле. Во-вторых, нужно учитывать еще и устройство социальных систем в разных странах. В США медицина в абсолютном большинстве частная, там есть множество клиник с хорошим финансированием, которые в состоянии закупать подобные технологии и вкладываться в оборудование, ведь оно быстро окупается.

Во всей Европе нет и половины того количества da Vinci, которое есть в США. В странах, где медицина государственная и содержится за счет налогов, конечно, вероятность приобретения da Vinci снижается. Честно говоря, по России сказать не смогу (по официальным данным компании-поставщика da Vinci в России, в стране на конец 2017 года насчитывалось 29 установок, в США на тот же момент — порядка 3 000, — прим. ред.).

Надо понимать, что роботическая онкохирургия, как и в принципе вся роботическая хирургия, не станет доступнее, пока монополию da Vinci не разрушат другие компании, представив сопоставимые по уровню и эффективности разработки и сдвинув цены

— Сколько установок da Vinci действует на данный момент в мире и какое количество врачей владеет навыками их использования? Насколько известно, для этого необходимо проходить специальное обучение?

— Сейчас в работе около 6 000 da Vinci, на которых работает около 10 000 врачей. Это не так много в масштабах всего населения планеты и всех нуждающихся в подобных операциях, поэтому во многих случаях проведения онкологических операций мы сталкиваемся с медицинским туризмом.

— Какой прогноз развития роботической онкохирургии в ближайшее время вы дали бы? Сможет ли она стать доступнее хотя бы в перспективе 10—15 лет?

— Надо понимать, что роботическая онкохирургия, как и в принципе вся роботическая хирургия, не станет доступнее, пока монополию da Vinci не разрушат другие компании, представив сопоставимые по уровню и эффективности разработки и сдвинув цены. Мы слышим об определенных успехах в этой области, но все это, к сожалению, неточно и очень нескоро, как я думаю.