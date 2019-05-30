Банк без приколов: Центробанк просит МВД наказывать рублем за выпуск ненастоящих денег

Регулятор вернулся к проработке запрета на производство банкнот, похожих на настоящие

Центробанк начал переговоры с МВД о вводе наказания за выпуск сувенирных банкнот. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной «Реальному времени» пояснили, что пока речь лишь об административной ответственности. В России растет число мошенничеств с использованием этих купюр, и ЦБ уже предпринимал попытки запретить их выпуск. В эти дни регулятор вернулся к теме на волне новых нашумевших случаев, когда злоумышленники стали красть деньги из банкоматов, подменяя их билетами «банка приколов», как это произошло недавно в Москве: преступники положили на свой счет почти 600 тыс. поддельных рублей, а сняли настоящие. Десятки миллионов рублей крали и в Казани, подменяя их «банкнотами приколов», причем некоторые преступники до сих пор не найдены. По мнению экспертов, «успехи» мошенников могут вдохновить и других, поэтому, с одной стороны, намерения ЦБ оправданы. Однако более логичным было бы переоборудовать банкоматы, которые не всегда способны отличить фальшивку от настоящих денег. Подробности — в материале «Реального времени».

Несбывшийся проект



В свете последних событий с подменой денег в банкоматах подделками Центробанк вновь поднял вопрос о запрете сувенирных купюр и вводе ответственности за их изготовление. Напомним, первую попытку пресечь производство банкнот «банка приколов» и подобной продукции ЦБ предпринял еще в 2016 году, следуя примеру европейских стран, предложив наказывать не только за изготовление, но и за хранение, сбыт и перевозку. В этот раз регулятор уже начал прорабатывать вопрос с МВД РФ.

— В настоящее время в Банке России обсуждается возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, похожих по размеру и по образцу на настоящие банкноты и монеты Банка России. Реализация данной инициативы позволит исключить появление на финансовом рынке так называемых банкнотоподобных изделий. Они несут риски как для финансовой системы, так и для граждан, так как могут использоваться в том числе для мошеннических операций, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Центробанка данную инициативу.

При этом в ЦБ подчеркнули, что разрабатываемые предложения не касаются сувенирной продукции, отличающейся от банкнот Банка России, например, размером, цветом и иными характеристиками.

Ранее к сувенирным банкнотам применялись определенные требования, в частности по размещению специальных надписей, указывавших на ненастоящий характер этих «денег», размер отличался от размера реальных банкнот, отмечает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб:

— Тем не менее, видимо, это не позволило полностью исключить мошенническую практику. И проблема не только в случаях «скармливания» подобных купюр банкоматам. Жертвами обмана могут стать пожилые и слабовидящие люди. Подобная «сувенирка» не играет важной экономической роли, и в случае ее полного запрета вряд ли кто-то пострадает, за исключением мошенников, — добавляет эксперт.

— Люди долго думают, прежде чем принять решение: считали, это элементарный сюжет, пробовали перестроить банкоматы. Видимо, удалось только частично, потому что [какие-то банкоматы] принимали, что-то не принимало. К тому же у нас думают, что запретишь — будет лучше, не думают, что бизнес [производителей сувениров] пострадает или нет, — говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.



Сейчас сувенирные банкноты можно купить в магазинах, на большом количестве площадок, в том числе онлайн. Например, в крупнейшем в странах СНГ онлайн-магазине «Озон» они стоят от 50 до 90 рублей.

В описании товара указано, что количество банкнот не нормировано в разных пачках, так как «деньги» имеют развлекательную функцию, но, судя по описанию товара, высота пачки, например, по 100 долларов, составляет 2 см (стандартная пачка в банковской упаковке — 100 купюр). В отзывах покупатели отмечают, что банкноты очень качественные и похожи на настоящие, а кто-то жалуется на то, что прислали купюры «старого» образца.

Если ЦБ примет решение ограничить оборот сувенирных банкнот либо запретить их изготовление, «Озон» не будет сотрудничать с поставщиком, отмечают в пресс-службе: «Ozon всегда следит за легальностью и качеством товаров, которые представлены на площадке для его пользователей — интернет-магазин сотрудничает с поставщиками, товары которых законно введены в оборот и разрешены к реализации. К тому же большинство поставщиков представляют в Ozon товары сразу в нескольких категориях, поэтому если законом будет введен запрет на продажу того или иного товара, мы, конечно, прекратим закупать этот конкретный товар, но не откажемся от самого поставщика — он совершенно законно может предлагать клиентам Ozon остальную легальную и качественную продукцию».

«Создан прецедент, его решили ликвидировать, не утруждая себя», — резюмирует Остапкович.

Приметы

Еще в 2014 году Центробанк разместил на своем сайте материалы международной конференции «Тенденции и вызовы наличного денежного обращения на современном этапе», прошедшей в октябре 2013 года. Владимир Финогенов (тогда — начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества департамента наличного денежного обращения ЦБ) упомянул в своем докладе этот способ мошенничества, «требующий от злоумышленников наименьших «трудозатрат», так как основную часть работы за них уже выполнили вполне легальные изготовители разного рода сувенирной продукции, имитирующей внешний вид банкнот Банка России («билет банка приколов», «билет на балет», «билет на банкет» и т. п.)».

«Обмануть могут любые явления — значит, когда устанавливали банкоматы, не предусмотрели такой простейший вариант обмана: ориентировались на сложное, ставили всякие видеонаблюдения, а такое элементарное… Ведь чем проще мошенничество, тем оно чаще проходит», — продолжает Остапкович.

По мнению эксперта, ЦБ предполагает, что прецедент заставит большее количество людей попытаться обогатиться подобным образом: «Почему ЦБ идет на это — очевидно. Был создан прецедент, похоже, любителей такой наживы поприбавится, они, естественно, так реагируют — может, слишком кардинально». При этом было бы правильнее перестраивать банкоматы таким образом, чтобы они не принимали сувенирную продукцию, «но такое большое количество банкоматов быстро не перестроишь, наверное, это правильный маневр с их стороны», — добавляет Остапкович по поводу предложения Банка.

«Платежное» средство для внушаемых и слабовидящих граждан

Сувенирные банкноты являются обыкновенной бумагой до тех пор, пока их не используют в качестве поддельного фальшивого средства, говорит ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «К сожалению, некоторые образцы сложно отличить от обыкновенных банкнот, а значит, злоумышленники могут воспользоваться ими в качестве платежного средства, используя невнимательность или внушаемость граждан. Процент таких граждан достаточно велик».

По словам аналитика, если образцы начинают обманывать банкоматы и торговые автоматы, то это уже не сувенирная продукция, а полноценные фальшивые деньги, которые подпадают под действие соответствующей статьи.

Однако Финогенов в том же докладе почти 6 лет назад уточнял, что «такие полиграфические изделия не могут быть отнесены к категории банкнот, имеющих признаки подделки, поэтому статья 186 «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации…» не применима к лицам, сбывающим их через автоматические средства приема денежной наличности». Он отмечал, тем не менее, что такая махинация подпадает под статью 159 УК РФ «Мошенничество»: «А за мошенничество в России уголовное наказание весьма мягкое. В этом вопросе необходима доработка уголовного законодательства». И похоже, что теперь Центробанк решил исправить эту «недоработку».

На сувенирную продукцию, которая и так похожа на настоящие банкноты, наносится имитация признаков подлинности, но банкоматы, как показывает практика, считывают эти признаки подлинности как настоящие. Для борьбы с сувенирными «подделками» Финогенов предлагал увеличить количество машиночитаемых признаков подлинности и постоянное обновлять программное обеспечение банкоматов.

— Возможно, что полный запрет производства сувенирных или игровых денег делать не стоит, но прописать необходимые отличия от реальных платежных банкнот будет вполне разумным. Во всяком случае, пластиковую монету величиной с баранку будет сложнее реализовать на овощном рынке, чем монету, на 99% похожую на законное платежное средство. Если же запрещать все по одному лишь признаку возможной похожести, то можно будет привлечь к суду владельцев настольных игр, — добавляет Кочетков.

История казанского «успеха»

В Казани в сентябре 2018 года в банке «Открытие» выявили крупную недостачу в 230 млн рублей (с учетом курса валют на тот момент; были подменены билетами «банка приколов» рубли, доллары и евро). По версии следствия, подмену совершил бывший директор отделения Олег Полях. Полиция объявила бывшего топ-менеджера в розыск, и его пока не нашли.

В июне 2016 года «Реальное время» сообщало о подмене 14 млн рублей сувенирными купюрами в «Банке Казани». Исчезнувших одновременно с деньгами заведующую кассой дополнительного офиса Светлану Астафьеву и ее подельника Юрия Спирина искали и с помощью населения, но результатов это не принесло. Сначала под подозрения попали инкассаторы, которые привезли сумку с наличностью — в ней оказались купюры «банка приколов». Но позднее оперативники признались, что не смогли задержать беглянку по горячим следам. Пару за три года не нашли.

С использованием «денег» связывали и кражу по 35 тыс. евро и долларов из «Татфондбанка» в марте 2017 года: якобы неизвестные преступники оставили в сейфе купюры «банка приколов» и резаную бумагу. Но оперативники пояснили, что использовались фиктивные банковские проводки, кроме того, воры забрали из офиса расходно-кассовые ордера по операциям вывода денежных средств, чтобы посеять неразбериху. Однако эти преступники не смогли скрыться, ими оказались сотрудники «Татфондбанка».