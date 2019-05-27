«Зеленый слон» на поляне «Тинькоффа»: почему онлайн-банк отказался от ипотеки?

Эксперты говорят о проседании рынка брокерских услуг из-за конкуренции с риелторами и самими банками

«Тинькофф» официально заявил о том, что прекращает работу своего брокерского сервиса «Тинькофф Ипотека». Добавим, что в Татарстане он использовался не только заемщиками, но и агентствами недвижимости. Хотя сам банк называет проект успешным и перечисляет полученные за него награды, эксперты полагают, что продукт пришлось свернуть из-за сужения рынка брокерских услуг, а также из-за копирования успешного сервиса другими крупными банками. Кроме того, участники рынка сомневаются в успехе и другого продукта, который позиционируется как альтернатива «Тинькофф Ипотеке», — кредитования под залог жилья. Подробности — в материале «Реального времени».

Вместо брокерских услуг — кредиты под залог недвижимости

Сервис «Тинькофф Ипотека» прекращает свою работу — об этом группа «Тинькофф» заявила на своем сайте. В том же сообщении указывается, что прием новых заявок продлится до 31 мая, а обслуживание текущих клиентов — до 31 августа 2019 года.

Поясним, что «Тинькофф» не занимался выдачей ипотечных кредитов напрямую и выполнял функцию ипотечного брокера, работая с одиннадцатью банками-партнерами. Как заявляет сам банк, благодаря ему за четыре года был создан тренд на «уберизацию ипотеки». Свой отказ от данного продукта «Тинькофф» в «прощальном» сообщении объясняет так:

«Сегодня мы видим, что такая модель развития продукта, отмеченного престижными международными наградами, к сожалению, не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке, который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков».

Как следует из сообщения на сайте «Тинькоффа», отказавшись от ипотечного брокерского продукта, банк собирается сосредоточиться на выдаче кредитов под залог недвижимости. В частности, указывается, что в портфеле данного вида кредитования уже сосредоточено 12 млрд рублей.

Отказавшись от ипотечного брокерского продукта, банк собирается сосредоточиться на выдаче кредитов под залог недвижимости. Фото Максима Платонова

«Если поляна достаточно привлекательна, на ней тут же появится «зеленый слон»

Большинство опрошенных нами экспертов считает, что основная причина отказа от «Тинькофф Ипотеки» заключается в усилившейся конкуренции на рынке брокерских услуг и стратегических просчетах группы «Тинькофф». Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что если бы картина была столь радужной, как ее рисуют в сообщении на сайте банка, «Тинькофф» вряд ли стал бы сворачивать свой сервис.

— Пресс-служба сообщает о прекрасных результатах этого проекта: число пользователей платформы достигло 1 млн человек, сумма выдачи ипотечных кредитов через нее составляла более 25 млрд рублей в год и прочая, и прочая… Не забыта в пресс-релизе почетная награда, которую банк получил за этот продукт. И остается единственный вопрос — если все так хорошо, почему сервис «Тинькофф Ипотека» прекращает работу? Как в известном шлягере: «Все хорошо, прекрасная маркиза»... Изначально стратегической ошибкой была недооценка совершенно очевидного в 2015 году фактора усиливающейся концентрации и огосударствления рынка. Понятно, что для крупнейших банков наиболее привлекательным в розничном сегменте будет рынок ипотеки с его относительно низкими рисками и с огромным потенциалом роста, — говорит эксперт.

Кроме того, Максим Осадчий отмечает, что свою роль сыграл еще один фактор, который сложно было предсказать в 2015 году, когда программа «Тинькофф Ипотека» только запускалась. Речь идет о снижении ипотечных ставок. Эксперт обращает внимание на то, что, например, Сбербанк снизил ипотечные ставки на 0,3—0,6 п.п. с 25 мая. В такой ситуации банки просто не готовы делиться с посредником и без того скудеющим доходом. Банкам проще создать собственный ресурс, способный конкурировать с «Тинькофф Ипотекой».

— Еще один стратегический просчет — недооценен потенциал того же Сбербанка по копированию продукта. «Тинькофф Ипотека» — преимущественно программный продукт. Копирование его для таких игроков, как Сбербанк, не составляет особого труда. На рынке появился хороший, успешный программный продукт, который позволил какое-то время лидировать в сегменте посреднических услуг. Если поляна достаточно велика и привлекательна, тут же на поляне появится «зеленый слон», который эту поляну мгновенно вытопчет — Сбербанк уже активно использует «ДомКлик», — полагает Осадчий.

Брокеров стали заменять риелторы

В своем сообщении пресс-служба «Тинькоффа» также указывает, что брокерским сервисом активно пользовались агентства недвижимости и риелторы и что число таких партнеров «Тинькоффа» выросло до 28 тысяч. Опрошенные нами участники рынка отметили, что в свое время им тоже поступали предложения о сотрудничестве в рамках проекта «Тинькофф Ипотека». К примеру, директор компании «Брокер Альянс» Фарид Шабаев вспоминает, что его компании предлагали работать в качестве субагента по программе «Тинькофф Ипотека». Однако в «Брокер Альянсе» от нее отказались, так как компания сотрудничает с банками-партнерами напрямую. Фарид Шабаев обращает внимание, что в последнее время банк перестал рекламировать сервис «Тинькофф Ипотека».

Причину в отказе от платформы эксперт видит в снижении спроса, высокой конкуренции и других негативных тенденциях на рынке брокерских услуг.

— Рынок сильно просел. Около десяти лет назад мы тоже начинали активно работать как ипотечные брокеры, и с каждым годом заявок становилось все меньше. Может быть, это связано с тем, что банки начали самостоятельно принимать онлайн-заявки. К тому же эту услугу стали предлагать все, включая агентства недвижимости, риелторов, которые в комплексе предлагают услугу ипотечного брокера. В США, например, законодательством строго запрещено совмещать продажу недвижимости и брокерскую деятельность, — говорит Фарид Шабаев.

По его словам, банки и сами готовы биться за каждого клиента, особенно когда речь заходит о залоговых ипотечных кредитах.



«Многим банкам стоит поучиться у «Тинькоффа» клиентоориентированности»

Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что ее компания также не использовала платформу «Тинькофф Ипотека», поскольку работает с банками напрямую. При этом она добавляет, что многие из ее коллег действительно пользовались сервисом из-за его удобства.

— Возможно, данная услуга не пользовалась спросом настолько, чтобы затраты превышали доходность. Либо у них были какие-то замечания от банковского сектора. Но многим банкам стоит поучиться легкости, оперативности, клиентоориентированности у «Тинькоффа», — говорит Гизатова о возможных причинах отказа «Тинькоффа» от своей платформы.

Добавим, что некоторые участники рынка вспоминают, что с помощью сервиса «Тинькофф Ипотека» было легче получить одобрение по заявкам так называемых «неблагонадежных заемщиков», поскольку их в большей степени проверял сам «Тинькофф», а не банки-партнеры. Так что отказ от платформы, пусть и в меньшей степени, мог быть связан с претензиями кредитных организаций к качеству заемщиков. Как рассказал один из источников, в свое время такие проблемы возникли у банка «Спурт», который выдавал ипотеки по программам банков-партнеров, не закладывая при этом свои риски. При этом к клиентам проявлялась определенная лояльность, так что банки-партнеры стали возвращать их «Спурту».



Почему «Тинькофф» не кредитует ипотечников сам?

По мнению экспертов, кредитование под залог недвижимости, которое рассматривается в качестве некой альтернативы «Тинькофф Ипотеке», вряд ли будет пользоваться большой популярностью у заемщиков.

— При существующих тенденциях укрупнения и огосударствления рынка, а также в условиях падения ипотечных ставок это направление будет вытоптано и станет непривлекательным, как и то направление, которое вынужден был покинуть «Тинькофф», — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Директор «Брокер Альянса» Фарид Шабаев также отмечает, что кредиты под залог недвижимости выдаются гораздо реже ипотечных. Отвечая на вопрос о том, почему же «Тинькофф» не стал разрабатывать собственный ипотечный продукт, он отметил, что «Тинькоффу», вероятно, неинтересно выдавать долгосрочные кредиты.

Осадчий обращает внимание на то, что Олег Тиньков позиционировал свой банк как онлайн-компанию и что отход к такому консервативному продукту, как ипотека под залог имеющегося жилья, не очень вяжется с этой парадигмой. Фото Максима Платонова

— Недавно читал статью на «Банки.ру», где была информация о том, что выдача кредитов в «Тинькоффе» выросла на 25—26%, они этот показатель хотят увеличить до конца года. Я не вижу в этой ситуации смысла заниматься им ипотекой, — говорит Фарид Шабаев.

Максим Осадчий, в свою очередь, обращает внимание на то, что Олег Тиньков позиционировал свой банк как онлайн-компанию и что отход к такому консервативному продукту классического банкинга, как ипотека под залог имеющегося жилья, не очень вяжется с этой революционной парадигмой.