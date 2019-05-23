Путевку в Лигу чемпионов «Локомотив» положил в Кубок России

«Железнодорожники» победили «Урал» в финальном матче на «Самара Арене»

Афиша кубкового финала «Локомотив» — «Урал» еще неделю назад не вызывала у болельщиков особых эмоций: гранд и прошлогодний чемпион против середняка, всего на несколько очков убежавшего от стыков. Но горячее воскресное противостояние этой «сладкой парочки» и последовавшее вербальное продолжение обещали сделать кубковую встречу на «Самара Арене» едва ли не гвоздем сезона. С надеждой на то, что страсти не остынут, в славный город на Волге отправился постоянный автор «Реального времени» Александр Норден и не обманулся в ожиданиях.

«20 тысяч болельщиков пришли, чтобы увидеть прекрасный футбол, а увидели творение»

Этими словами обычно сдержанный Дмитрий Парфенов подвел итог матча 19 мая на «Екатеринбург Арене», в котором по его, президента «Урала» Григория Иванова и их подопечных, мнению, у провинциального клуба украли победу. И действительно, после того как хозяева во втором тайме вышли вперед, судья Владимир Москалев, словно оправдывая фамилию, стал принимать решения преимущественно в пользу московского клуба. Странноватый пенальти (это вообще был тур неоднозначных 11-метровых) и последовавшее через две минуты удаление Страндберга за две подряд желтые карточки, позволили «Локомотиву» сравнять счет и этой ничьей (2:2) получить вожделенную путевку в Лигу чемпионов. Вот только осадок от всей этой истории остался неприятный — как будто бы арбитр действовал не в духе игры, а «буквоедски», выискивая любую «соринку» в глазу уральцев и не замечая если не «бревен», то аналогичных нарушений у их маститого соперника.

Красивый матч был испорчен. Зрители на трибунах склоняли горе-судью на любой лад, удаленный норвежский защитник, покидая поле сделал пальцами недвусмысленный жест «все куплено», а президент «Урала» Иванов выразился в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова «Зачем нам такой руководитель (судей)»? Даже известный в прошлом футболист и тренер, а ныне эксперт Андрей Талалаев, человек московский, в передаче «8-16» на канале «Матч Премьер», подводя итоги битвы в Екатеринбурге, однозначно заявил: есть большие клубы и маленькие и решения обычно принимают в пользу первых.

Как бы то ни было, предстоящий «тускловатый» по именам кубковый финал на Волге неожиданно стал интригующим. Помимо обиды уральцев и желания мести, сразу вспомнился решающий матч за трофей между этими же соперниками двухгодичной давности, который состоялся 2 мая 2017 года на роскошном сочинском «Фиште», Тогда свое немалое игровое преимущество подопечные Юрия Семина реализовали только в последние четверть часа игры (Денисов и Алексей Миранчук), а сама встреча завершилась массовой потасовкой. Так что вечер на «Самара Арене» 22 мая совсем не виделся томным. И о преимуществе в командном классе и мастерстве экс-чемпиона уже не думалось. Как и о колоссальной кадровой потере уральцев — их лидера Эрика Бикфалви, который не смог принять участие в едва ли не главном, по словам самого футболиста, матче в его карьере. Напомним, что один из самых умных легионеров нашего чемпионата в полуфинальном матче против «Арсенала» шипами наступил сопернику на ногу и был, в общем то справедливо, удален, а апелляция клуба оставила решение КДК о дисквалификации в силе. В календарном поединке с «железнодорожниками» на «Екатеринбург Арене» Эрик рвал и метал, сделав оба гола своей команды, но, уверен, отдал бы и эти ассисты, и все свои результативные действия во всем чемпионате за возможность помочь своим партнерам в среду.

«Самара Арена» стала пятнадцатым стадионом, принявшим финал Кубка России

Та победа в 2017-м на «Фиште» принесла «Локомотиву» седьмой Кубок России и сравняла их по числу трофеев с ЦСКА. «Армейцы» разве что больше земляков выходили в финал (4 против одного), но, значит, и чаще испытывали разочарование. А «Самара Арена» стала пятнадцатым стадионом, которому Российский футбольный союз предоставил право принять один из главных матчей сезона. Сам же город на Волге стал двенадцатым городом страны, принимавшим финальный матч. Казань в это число, как вы знаете, входит — на нашей «Казань-Арене» в 2016-м «Зенит» буквально «вынес» со счетом 4:1 ЦСКА. И вообще, политика, которую проводит РФС в последние 10 лет, (каждый финал в новом городе) вызывает уважение. Сами подумайте, смогла бы традиционная прежде как место проведения финалов Москва год назад на матче с абсолютно заштатной вывеской «Авангард» — «Тосно» собрать 40 тысяч зрителей? Ответ думаю, однозначен. А вот Волгоград смог.

И вот опять Нижняя Волга. Опять город — столица ЧМ-2018. И опять новая арена — сколько же их в России понастроили — есть из кого выбрать и грех на таких «конфетках» показывать серый и убогий футбол, как грех в Большом театре заниматься художественной самодеятельностью.

Первыми в день матча порадовали «Крылья Советов». Клуб организовал для представителей СМИ трехчасовую прогулку на теплоходе по Волге, фишками которой были огромные подносы раков, кружки со свежайшим пенным напитком и комментаторы Матч ТВ Константин Генич и Михаил Поленов. А уже направляясь на матч, глаз начало рябить от оранжевого цвета — вереницы автобусов все подвозили и подвозили к стадиону поклонников уральского клуба. На самих же трибунах болельщики «пчел» устроили красивый перформанс, привязав к каждому сидению одного из секторов черные и оранжевые воздушные шары.

Юрий Семин за час до начала игры вышел из подтрибунного помещения, истово перекрестился и совершил пеший обход поля. Его визави Парфенов «на свет» не показывался, видимо, настраивая своих ребят. «Железнодорожники» опробовали газон еще до появления на нем своего наставника, а вот уральцы до поры до времени на траву не выходили. Единственным их представителем был важно вышагивающий по бровке Григорий Иванов.

Класс «Локомотива» сказался уже в дебюте

Константин Генич, с которым мы обменялись мнениями за несколько часов до игры, сказал: «Сегодня продолжения горячей схватки не ждите. «Локомотив» так авантюрно, как в матче в Екатеринбурге, играть не будет. Плюс у них дисквалифицирован Кверквелия, так что сзади они сыграют еще аккуратнее, ну а классом они выше, к тому же шансы «Урала» без Бикфалви сильно понижаются».

Помимо Эрика, в сравнении с воскресным матчем Парфенов не выставил в старте Араторе и Полякова. Зато с первых минут появился обязанный создать агрессию впереди Погребняк и Емельянов с Ильиным, в календарной встрече вышедшие на замену. У москвичей, лишившихся Кверквелии (его в центре обороны заменил Крыховяк), на скамейке остался Эдер, а вот Баринов и Фернандеш, отдыхавшие в воскресенье, готовы были придать своей команде креатив, которого в столице Урала ей явно не хватало.

Десятки черных и оранжевых шаров взмыли в воздух, прозвучал гимн России, космонавт с борта МКС дал обратный отсчет, и встреча началась. В соревновании болельщиков сразу выяснилось преимущество москвичей — сконцентрированные в одном месте, они перекрывали своим скандированием более многочисленные, но рассеянные по всему периметру арены отряды поклонников «пчел».

Первые пять минут прошли под знаком преосходства «Урала», но уже первая «ответка», которую разыграли братья Миранчуки, завершилась опасным ударом по воротам Годзюра. Еще через пять минут к мячу приложился Фернандеш, но попал прямо во вратаря. И, как логическое следствие более целеустремленной игры «Локо», только своевременный выход Годзюра на 13-й минуте спас ворота уральцев от выхода Жемалетдинова.

Гол в ворота Годзюра назревал, и на 19-й минуте он был забит, но Смолов, мастерски откликнувший на разрезающий пас Лысова, на полкорпуса опередил в штрафной защитников екатеринбуржцев — офсайд. Почувствовав опасность, подопечные Парфенова постарались отодвинуть игру от своих ворот и совершили несколько вылазок к владениям Гилерме, впрочем, без особого успеха. И когда, казалось, игра выровнялась, класс «железнодорожников» сказался — Идову заработал угловой, Фернандеш его подал, а Баринов затылком мастерски перевел мяч в сетку — оба джокера Палыча оправдали свое появление на поле.

Забей Смолов несколько минут спустя, выйдя один на один с Годзюром (правда под углом), смотреть дальнейшее было бы неинтересно. Но Федор запустил мяч мимо боковой стойки и оставил соперника в игре. Екатеринбуржцы воодушевились, перешли в массированное наступление и на последних минутах первого тайма подали серию угловых, один из которых вполне мог завершиться взятием ворот, но мяч перелетел через перекладину. Удар Антона Миранчука и эффектный сэйв Годзюра стали зрелищным финальным аккордом первого тайма, в котором москвичи показали свой класс, а «шмели» характер и острое жало.

Отбившись, «железнодорожники» стали самой кубковой командой России

Второй тайм начался натиском уральцев и это обещало жаркое продолжение. На 51-й минуте Погребняк и Ильин одновременно откликнулись на навес с фланга и немного помешали друг другу. «Уралу» отчаянно не хватало своего «генерального конструктора» Бикфалви, но напор и желание компенсировали недостаток идей. Вместо Панюкова у них вышел Араторе, и очередной серией угловых подопечные Парфенова буквально вжали столичных футболистов в свою вратарскую. Араторе же, после очередного навеса от Меркулова, ножницами нанес такой удар в противоход Гилерме, что если бы попал, претендовал на гол сезона. Но увы и ах для болельщиков «шмелей» — мяч просвистел над крестовиной.

Юрий Семин, поняв что дело «пахнет керосином», решил укрепить опорную зону, заменив Антона Миранчука на Тарасова. Бывший супруг Ольги Бузовой первым же касанием мяча вывел Жемалетдинова на прямое свидание с Годзюром, но бывший игрок «Рубина» каким то чудом промахнулся мимо дальнего угла ворот.

В середине второго тайма диктор по стадиону обьявил, что на матче присутствует 38 018 зрителей — половина сезонной «выработки» «Рубина». До сорока волгоградских тысяч цифра не дотянула, но, согласитесь, совсем немного. А «Урал» продолжал атаковать. Часто сумбурно, без ставящего в тупик оборону «железнодорожников» продолжения, но с полной самоотдачей и энергией. Убить надежду подопечных Парфенова опять, как и в первом тайме, мог Смолов, но за 10 минут до окончания основного времени он опять изящно катнул мяч и мимо Годзюра, и мимо дальней штанги.

В итоге матч завершился со счетом первого тайма (1:0) и «Локомотив» завоевал свой восьмой кубок, опередив по этому показателю ЦСКА. Когда счастливые победители вышли на подиум для получения медалей и трофея, полил дождь, но радость команды Семина он не омрачил. Сам Палыч тоже красавец — что ни год, то либо титул, либо трофей. В последнем туре его команда вполне сможет положить в кубок серебряные медали. И «Урал» достоин — два кубковых финала за три года для скромного середняка — достижение.

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»: «Матч отличался от игры чемпионата. Первый тайм мы играли лучше (особенно в обороне), чем в Екатеринбурге, во втором тайме давление на нас было серьезным, потому что в ростовых данных мы «Уралу» уступаем. Но победа всегда закономерна, мы видели, сколько людей приехали нас поддерживать со всей России. Ребята — главные творцы победы, они играли ради болельщиков, и мы вернули старый трофей в клуб и очень счастливы. Хватит ли эмоций на последний матч чемпионата? Наступит 26-е число и посмотрим, будем к матчу с «Уфой» серьезно готовиться, потому что он еще более важен для нас».

Эль-Кабир, полузащитник «Урала»: «Почему мы проиграли? Потому что были недостаточно хороши. У нас возможно была пара шансов — с углового и мой удар, но это немного, хотя и у соперника шансов было немного и забили они лишь с углового. Мы должны винить только себя, мы часто в сезоне играли хорошо, но не использовали своих шансов. А когда против тебя играет одна из лучших команд страны, нельзя не использовать то, что имеешь. Мы очень разочарованы, но жизнь продолжается».

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива»: «Это уже мой третий Кубок России. Эмоции спокойные, но приятные. Всегда приятно выигрывать трофеи. Тяжелый матч — мы первыми забили, «Урал» полетел вперед. Терять им было нечего, но мы понимали, что соперник опасен будет только на стандартах, поэтому старались не фолить, хотя и не всегда получалось».