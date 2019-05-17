«Ходила и доказывала, что не террорист»: банки загоняют татарстанский бизнес в тень

Высокие риски блокировок счетов по формальным признакам вынуждают предпринимателей переводить почти все свои операции на наличный расчет

В 2018 году с блокировкой счетов столкнулся каждый пятый представитель МСБ, и более половины из них были вынуждены приостановить все операции на период блокировки. Количество юридических лиц в черных списках Центробанка уже превысило отметку в один миллион. С каждым годом банки усиливают контроль за движением средств на счетах предпринимателей, и, как результат, представители бизнеса все больше переходят на наличный расчет. Некоторые из них уже говорят о кризисе доверия к банковской системе. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Блокировали каждого пятого

Как следует из результатов опроса независимого агентства MAGRAM Market Research, в 2018 году более 20% малых и средних предпринимателей сталкивались с блокировкой счетов банками. При этом в 2018 году блокировки оказались для предпринимателей гораздо более болезненными. Так, 43% из опрошенных владельцев и руководителей предприятий МСБ заявили, что ограничения по счету привели к тяжким последствиям, в 2017-м году этот показатель составлял лишь 28%. В 52% случаев компаниям пришлось полностью остановить все операции на время блокировки.

В связи с риском блокировок бизнес все меньше стремится использовать безналичный расчет. Это подтверждается данными исследования: доля компаний, перешедших на наличный расчет, за год выросла в четыре раза, до 8%.

В опросе участвовали 2300 владельцев и руководителей, результаты исследования приводит РБК. Кроме того, исследование содержит данные о наиболее распространенных причинах, по которым банки блокируют счета. В 51% случаев виноваты сами предприниматели: они не оплатили налоги в срок или нарушили правила сдачи деклараций. В 16% случаев блокировки происходят из-за ошибок контролирующих органов, и только в 10% случаев блокировка связана с подозрениями в отмывании денег. Правда, еще в 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин.

Миллион юрлиц в черных списках

Опрошенные «Реальным временем» эксперты и представители бизнеса также отметили рост количества блокировок. Фарида Галеева, председатель комитета по торговле и сфере обслуживания ТПП, полагает, что сложившаяся ситуация приведет к кризису доверия к банковской системе.

— Ситуация с блокировками счетов предпринимателей не улучшается, она ухудшается, — заявила Галеева. — Улучшается лишь на словах, в плане декларирования федеральными ведомствами. В итоге юридические лица, да и физические начнут относиться к банкам с недоверием. Это значит, что они не захотят заниматься переводами средств через расчетные счета. А впоследствии — серый рынок.

Однако Галеева отметила, что безналичный расчет с каждым днем внедряется в повседневную жизнь, и в итоге бизнес оказывается меж двух огней: хочется и снизить количество безналичных платежей, чтобы не иметь проблем с банком, и увеличить — потому что так удобно предпринимателю и клиенту.



Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что о кризисе доверия к банкам речи не идет. Тем не менее он также отмечает ухудшение ситуации с блокировками.

— Если исходить из статистики Банка России, то говорить о кризисе доверия предпринимателей к банкам не приходится. Важный показатель доверия — это динамика средств предпринимателей, привлеченных банками. Объем средств в рублях на счетах негосударственных организаций за первый квартал 2019 года вырос на 5%, или на 324,5 млрд рублей, — с 6,0 до 6,3 трлн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего на 1,4%, или на 85,2 млрд рублей. Однако сейчас в черных списках уже более миллиона юрлиц и 448,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Массовые блокировки счетов ведут к вытеснению бизнеса, в первую очередь малого, в тень, в расчеты неучтенным, черным налом. Этот переток негативно отражается на банках. В накладе от такой активности и бюджет, ведь уход бизнеса в тень способствует уклонению от налогов, — считает эксперт.

«Два месяца ходила и доказывала, что не террорист»



Финансовый директор казанского ООО «Спарк» Владимир Булгаков также констатирует ухудшение ситуации.

— С каждым годом ситуация становится сложнее, и Татарстан — не исключение. И блокировки становятся жестче, многие теряют бизнес из-за таких блокировок. Поэтому предприниматели любыми способами стараются уйти от безналичного расчета. Вы попробуйте зайти в любое кафе или ресторан. Вам в первую очередь предложат заплатить наличными, и только после того, как вы пять минут будете доказывать, что наличных нет, вам принесут терминал. Такая ситуация сплошь и рядом, в каждой второй точке стараются принимать только наличные.

Юлия Каурова, директор турагентства «Другое измерение», рассказала, что из-за специфики бизнеса опасается блокировки счета практически после каждой операции.

— У меня большие суммы идут, и много людей из разных городов, которые бронируют туры. Им неудобно приезжать из других городов, и они каждый раз перегоняют мне деньги на карточку. И я каждый раз трясусь, переживаю, что заблокируют. У коллеги из турагентства в итоге заблокировали карточку как раз из-за этих платежей. Еще одна коллега, занимающаяся внутренним туризмом, потом два месяца ходила и доказывала, что она не террорист, что деньги ей приходят от таких же добросовестных лиц. И даже от туристов иногда слышу, что они перестают на картах хранить деньги, такое недоверие к банковской системе.

Казанских клиентов Каурова просит по возможности не лениться и приезжать в офис, чтобы оплачивать туры наличными.



Впрочем, директор компании «Интурлайн» Зульфия Назмиева считает, что проблема блокировок такого масштаба не имеет. «Я слышала о блокировках, но не так это часто происходит. В вопросах формы оплаты тоже ничего не изменилось, наличный и безналичный расчет — примерно пополам», — считает Назмиева.