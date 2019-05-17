«Ходила и доказывала, что не террорист»: банки загоняют татарстанский бизнес в тень
Высокие риски блокировок счетов по формальным признакам вынуждают предпринимателей переводить почти все свои операции на наличный расчет
В 2018 году с блокировкой счетов столкнулся каждый пятый представитель МСБ, и более половины из них были вынуждены приостановить все операции на период блокировки. Количество юридических лиц в черных списках Центробанка уже превысило отметку в один миллион. С каждым годом банки усиливают контроль за движением средств на счетах предпринимателей, и, как результат, представители бизнеса все больше переходят на наличный расчет. Некоторые из них уже говорят о кризисе доверия к банковской системе. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
Блокировали каждого пятого
Как следует из результатов опроса независимого агентства MAGRAM Market Research, в 2018 году более 20% малых и средних предпринимателей сталкивались с блокировкой счетов банками. При этом в 2018 году блокировки оказались для предпринимателей гораздо более болезненными. Так, 43% из опрошенных владельцев и руководителей предприятий МСБ заявили, что ограничения по счету привели к тяжким последствиям, в 2017-м году этот показатель составлял лишь 28%. В 52% случаев компаниям пришлось полностью остановить все операции на время блокировки.
В связи с риском блокировок бизнес все меньше стремится использовать безналичный расчет. Это подтверждается данными исследования: доля компаний, перешедших на наличный расчет, за год выросла в четыре раза, до 8%.
В опросе участвовали 2300 владельцев и руководителей, результаты исследования приводит РБК. Кроме того, исследование содержит данные о наиболее распространенных причинах, по которым банки блокируют счета. В 51% случаев виноваты сами предприниматели: они не оплатили налоги в срок или нарушили правила сдачи деклараций. В 16% случаев блокировки происходят из-за ошибок контролирующих органов, и только в 10% случаев блокировка связана с подозрениями в отмывании денег. Правда, еще в 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин.
Миллион юрлиц в черных списках
Опрошенные «Реальным временем» эксперты и представители бизнеса также отметили рост количества блокировок. Фарида Галеева, председатель комитета по торговле и сфере обслуживания ТПП, полагает, что сложившаяся ситуация приведет к кризису доверия к банковской системе.
Однако Галеева отметила, что безналичный расчет с каждым днем внедряется в повседневную жизнь, и в итоге бизнес оказывается меж двух огней: хочется и снизить количество безналичных платежей, чтобы не иметь проблем с банком, и увеличить — потому что так удобно предпринимателю и клиенту.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что о кризисе доверия к банкам речи не идет. Тем не менее он также отмечает ухудшение ситуации с блокировками.
«Два месяца ходила и доказывала, что не террорист»
Финансовый директор казанского ООО «Спарк» Владимир Булгаков также констатирует ухудшение ситуации.
— С каждым годом ситуация становится сложнее, и Татарстан — не исключение. И блокировки становятся жестче, многие теряют бизнес из-за таких блокировок. Поэтому предприниматели любыми способами стараются уйти от безналичного расчета. Вы попробуйте зайти в любое кафе или ресторан. Вам в первую очередь предложат заплатить наличными, и только после того, как вы пять минут будете доказывать, что наличных нет, вам принесут терминал. Такая ситуация сплошь и рядом, в каждой второй точке стараются принимать только наличные.
Юлия Каурова, директор турагентства «Другое измерение», рассказала, что из-за специфики бизнеса опасается блокировки счета практически после каждой операции.
Казанских клиентов Каурова просит по возможности не лениться и приезжать в офис, чтобы оплачивать туры наличными.
Впрочем, директор компании «Интурлайн» Зульфия Назмиева считает, что проблема блокировок такого масштаба не имеет. «Я слышала о блокировках, но не так это часто происходит. В вопросах формы оплаты тоже ничего не изменилось, наличный и безналичный расчет — примерно пополам», — считает Назмиева.
комментарии
- На карточку?!!! Правильно: оплатить на сайте, перевести на счет... Сами проблемы себе создают.