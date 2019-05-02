«Аякс» исторически выступал для Голландии в роли локомотива

Кто он — самый сенсационный полуфиналист нынешней Лиги чемпионов?

Первый полуфинал футбольной Лиги чемпионов составила самая неожиданная пара за последние 15 лет. В розыгрыше 2003/2004 года был нежданчик «Порту» — «Депортиво» (и еще «Монако» в другом полуфинале). Но нынешнее противостояние «Аякс» — «Тоттенхэм» интересно еще тем, что в составе англичан выступают бельгийцы Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, а также датчанин Кристиан Эриксен, которые могут считаться воспитанниками «Аякса», а колумбиец Давинсон Санчес еще два года назад играл за «Аякс» в финале Лиги Европы. Подробнее о самом сенсационном полуфиналисте ЛЧ — в материале «Реального времени».

«Аякс» не всегда был велик, Голландия не всегда была в топе



Сборную Голландии исторически принято причислять к фаворитам мирового футбола, но это далеко не так. Фавориты — это команды, стабильно играющие в финальной части крупных международных соревнований, пусть даже и не блистающие там. Что касается Европы, то это Германия и Италия, Испания и Франция, наконец, Англия. Да, Англия, у которой наград на уровне сборных кот наплакал, но зато родоначальники футбола практически всегда были среди участников финальной части ЧМ или ЧЕ, на которых, правда, проваливались, чаще всего в серии пенальти. Традиция, хоть и неписаная.

У Голландии, если и есть традиции, то они заключаются в том, чтобы в местном клубном футболе подрастало поколение талантов, которое затем тащило сборную к вершинам крупных турниров. Чаще всего Голландию вытаскивали на свет божий футболисты «Аякса», более того, от состояния «Аякса» зависело состояние всего голландского футбола, этот клуб выступал в качестве некоего барометра. Примеров этому не один и не два, а три. Три раза из четырех успехи амстердамского флагмана вызывали в стране настоящий футбольный бум. Когда в «Аяксе» не было талантов, Голландия не то чтобы не блистала, она просто не отбиралась на текущий чемпионат.

Первые медали в футболе Нидерланды завоевали на Олимпиаде 1908 года, когда еще не было ни чемпионатов мира, ни Европы. Да и сам олимпийский турнир смотрелся забавно, поскольку на него было заявлено восемь команд, а две не смогли сыграть. В том числе соперник голландцев по четвертьфиналу — сборная Венгрии. В составе «оранжевых» было 17 игроков, восемь из которых родились в Голландской Ост-Индии, колонии, столица которой Батавия сейчас называется Джакарта.

В итоге голландцы стали третьими, выиграв один бронзовый матч. Не велика заслуга, в которой нет вклада «Аякса», поскольку первым его игроком в сборной стал Герардус Фортгенс, бронзовый призер Олимпиады-1912.

Следующие успехи пришли к Голландии уже после Первой мировой войны, когда в 1920 и 1924 годах сборная играла в матчах за третье место. В 1920-м завоевала бронзу, в 24-м году уступила в переигровке, и здесь уже наметилась тенденция, когда выходцев из Ост-Индии становилось все меньше (трое), а представителей «Аякса» — все больше (четверо). Хотя сам клуб нельзя было назвать лучшим даже в Нидерландах.

В итоге голландцы стали третьими, выиграв один бронзовый матч. Не велика заслуга, в которой нет вклада «Аякса», поскольку первым его игроком в сборной стал Герардус Фортгенс, бронзовый призер Олимпиады-1912. Фото wikipedia.org

А сборная после Второй мировой перекочевала в разряд аутсайдеров. Достаточно вспомнить, что в четвертьфинале чемпионата Европы — 1964 голландцы уступили в двухматчевом противостоянии соседям по Бенилюксу — сборной Люксембурга (!) — 1:1, 1:2.

Один из голов тогда забил Клас Нюнинга из «Аякса», где блистали рекордсмен по матчам за всю историю клуба Шак Сварт и один из лучших бомбардиров Хенк Грот. Но это был еще не тот «Аякс», успехи которого создадут фундамент для триумфа национальной сборной. Достаточно вспомнить, что из розыгрыша еврокубков «Аякс» в те годы вышвыривал венгерский «Вашаш» со счетом 4:0, обыгрывал норвежский «Фредрикстад».

Отличительные черты великого «Аякса»: свой тренер, свои воспитанники

Одним из лучших игроков еще того «Аякса», который нельзя называть великим, был Ринус Михелс. 12 лет в составе клуба, начиная с детского возраста и до 30 лет, когда Михелс завершил игровую карьеру. Пять матчей в составе сборной Голландии, во всех она проиграла. Для мирового футбола он был лузером в составе лузеров, но зато для родного клуба считался одной из легенд, что позволило руководству «Аякса» пригласить Михелса на пост главного тренера. А тут подоспело и первое поколение, которое в итоге стало звездным. С ним «Аякс» и выиграл Кубок европейских чемпионов 1971 года.

До Михелса к завоеванию этого почетного трофея приходили девять тренеров, и только двое из них ранее играли в командах, с которыми затем побеждали. Мигель Муньос завершал игровую карьеру в «Реале», как и Джок Стейн в «Селтике». Михелс стал первым, кто не просто поиграл в клубе, тренером которого стал, — он вообще больше нигде не играл. Свой, плоть от плоти, знавший игроков как облупленных. Тут еще надо возблагодарить Господа за то, что к тому времени в Голландии уродились Пит Кейзер, Вим Сюрбир, Йохан Кройф, Ари Хан, Руд Крол, Джонни Реп (футболисты перечислены по годам рождения, с 1943 до 1951 год). Поколение подобралось такое, что оставалось только, как в песне Максим, «не потерять его и не сломать». И найти место совсем еще молодым Йохану Неескенсу и Арнольду Мюрену, пришедшим из других команд до достижения 20 лет.

«Аякс» тех лет был, по сути, командой, состоящей из своих воспитанников, усиленной парой-тройкой иностранцев — сербом Васовичем, шведом Даниэльссоном и немцем Бланкенбургом. Не самыми большими звездами тех лет, поскольку первого и третьего не было в составах сборных Югославии и Германии на ЧМ-1974, где футбольный мир наконец-то впервые увидел великую сборную Голландии. «Аякс» делегировал в нее шестерых, плюс Кройфа и экс-тренера Михелса, перешедших к тому времени в «Барселону». Больше отправил в сборную «Фейеноорд», еще один клуб Голландии, который можно называть суперклубом, но его философия значительно отличалась от «аяксовской». Из семи его сборников на ЧМ-1974 в «Фейеноорде» был воспитан только один — Вим Янсен, да и сам клуб тренировал австриец Эрнст Хаппель.

Расцвет «Аякса» и сборной Голландии продлился до конца 70-х. Два серебра на чемпионатах мира 1974 и 1978 годов, бронза на ЧЕ-1976. Уже на чемпионате мира в Аргентине было видно, что количество талантов в Голландии, читай — в «Аяксе», поиссякло. На ЧМ-1978 «Аякс» делегировал Схрейвера, Схунакера и старичка Руда Крола. Закончилась эра…

«Аякс» выиграл Кубок кубков 1987 года. Фото nationaalarchief.nl

Активные продажи, блестящие покупки

В середине 70-х годов шла распродажа своих «активов»: Неескенс в «Барселону», Реп в «Валенсию», Мюрен в «Ипсвич», Сюрбир в «Шальке», поэтому «Аякс» тех лет — это жалкое подобие себя в недавнем прошлом. На память приходит результат двухматчевого противостояния с кипрской «Омонией», записным аутсайдером тех лет, — 10:0, 0:4.

Одновременно селекционеры «Аякса» подыскивали для клуба таланты со всей Европы. В 1975 году они пригласили в команду 19-летнего Франка Арнесена, 17-летнего Серена Лербю, через несколько лет 19-летнего Яна Мельбю и 20-летнего Йеспера Ольсена, будущих звезд сборной Дании. Для понимания: на тот момент во всем спортивном мире свирепствовали лимиты, поскольку ни о каком Евросоюзе и речи не было. В командах разрешалось иметь от двух до трех иностранцев, в зависимости от регламента местного чемпионата. Поэтому при приглашении легионера надо было быть втройне внимательным, чтобы не взять в состав балласт. И многочисленным тренерам «Аякса» тех лет приходилось работать с местным молодняком и «принцами датскими», ограничиваясь локальными успехами в чемпионате и кубке Голландии. Правда, и в первых успехах Дании, ставшей «бронзовой» на чемпионате Европы 1984 года и дебютировавшей на чемпионате мира в 1986 году, есть толика вклада «Аякса».

К началу восьмидесятых относится еще один факт, который войдет в мировую историю как уникальный: с сентября 1982 года и по сей день в составе «Аякса» выходит хотя бы один местный воспитанник. Но собственно голландских звезд в начале 80-х у «Аякса» не было, а потому и сборная не смогла отобраться сразу на три крупных турнира последовательно: ЧМ-1982, ЧЕ-1984, ЧМ-1986.

Следующий международный успех пришел к «Аяксу», как и полагается, под руководством местной легенды и с помощью нового выводка звездных воспитанников. «Аякс» выиграл Кубок кубков 1987 года с Йоханом Кройфом во главе. В составе его команды были Джонни Босман, Арон Винтер, Джон ван Схип и суперзвезда Марко ван Бастен. Единственным сборником «со стороны» был Ян Ваутерс из «Утрехта». Роль ветерана, которую в команде 70-х годов исполнял Шак Сварт, на этот раз была закреплена за Арнольдом Мюреном, вернувшимся в родной клуб из «Манчестер Юнайтед».

Тяжело соперничать с толстосумами

Тем не менее «Аякс» не мог соперничать с тугими кошельками, в том числе из «Милана», куда после победы 1987 года уехал ван Бастен.

В 1988 году «Аякс» уступил в финале Кубка кубков бельгийскому «Мехелену», который тренировал Аад де Мос, бывший наставник «Аякса», а в составе играли сразу трое голландцев, включая Эрвина Кумана. Даже заштатный Мехелен с 80-тысячным населением мог позволить себе футбольную команду с кучей легионеров (три голландца, немец и израильтянин) и звездами, включая Мишеля Прюдомма и Лео Клийстерса (отца будущей теннисной звезды Ким Клийстерс), а «Аякс» продолжал обходиться молодежью.

В 1991 году «Аякс» возглавил Луи ван Гал, воспитанник этого клуба. Фото Paul blank/postproduktie.nl

В итоге на основе «Аякса» была создана сборная Голландии, которая победила на чемпионате Европы — 1988: пять футболистов. Столько же игроков делегировал в чемпионский состав ПСВ. Эйндховенцы за счет финансов компании «Филипс» выросли до суперклуба и выиграли в 1988 году Кубок чемпионов, в том числе с помощью воспитанников «Аякса» Геральда Ваненбурга и Вима Кифта, а также Арнесена, Лербю и Рональда Кумана, выросших в «Аяксе» в футболистов суперкласса.



В 1991 году «Аякс» возглавил Луи ван Гал, воспитанник этого клуба, который не пришелся ко двору в родной команде. В качестве футболиста он играл, например, за «Спарту» из Роттердама против «Спартака» в Кубке УЕФА, но мало чем запомнился. Зато тренером стал великим, начав с выигрыша Кубка УЕФА — 1992 составом, в котором играли Деннис Бергкамп, братья Роб и Рихард Витшге, Вим Йонк и Брайан Рой. Рядом с молодежью было несколько «дядек» в лице Стэнли Менцо, ван Схипа. Лидеры «Аякса» стали костяком сборной Нидерландов на бронзовом для них чемпионате Европы 1992 года. После чего «оранжевые» переживали смену поколений и остались без медалей на ЧМ-1994 и ЧЕ-1996. Чтобы дождаться от «Аякса» новой россыпи талантов.

Очередной подъем футбольной Голландии произошел за счет чемпионского «Аякса» третьей волны. В 1995 году команда выиграла Лигу чемпионов. В ней играли Эдвин ван дер Сар и братья Рональд и Франк де Буры, Эдгар Давидс и Кларенс Зеедорф, Патрик Клюйверт и Марк Овермарс, Михаэл Райцигер и в качестве опять же «дядек» Дэнни Блинд и Франк Райкаард. Сделав ранее вклад в развитие датского футбола, на этот раз селекционеры «Аякса» славно поработали на нигерийском рынке, обнаружив там Финиди Джорджа и Нванкво Кану.

Развал футбола с помощью сумасшедшего Босмана

15 декабря 1995 года европейский суд принял решение о том, что граждане стран Евросоюза не могут считаться иностранцами в других странах Евросоюза, полностью разрушив фундаментальные правила мирового спорта в командных видах. Воспитание своих игроков ушло в прошлое, как анахронизм, уничтожив всякую возможность свободной конкуренции. Даже в бывших капиталистических странах Европы практически уничтожен клубный футбол, что легко доказать на примерах Бельгии, Швеции и Шотландии, которые ранее завоевывали еврокубки. Чемпионаты стран Восточной Европы — Румынии, Чехословакии, Югославии — и вовсе перестали быть конкурентными, хотя ранее их команды также были обладателями еврокубков. Академии суперклубов скупают талантливых футболистов из перечисленных стран еще в юниорском возрасте, чтобы не переплачивать воспитавшим их клубам.

Правило Босмана похерило наметившуюся было тенденцию на комплектование суперклубов своими воспитанниками. Были же времена, когда «Бавария» не скупала все, что шевелится в Бундеслиге, а готовила кадры и для себя, и для остальных. «Арсенал» был предпоследним, а «Барселона» последним клубом, которые уже в нулевые годы демонстрировали возможность достижения успехов с помощью молодежи и своих воспитанников.

«Аякс» — 2015 год. Фото Ильи Хохлова/wikipedia.org

Вскоре общеевропейской футбольной политикой стало формирование команд за счет легионеров, когда даже в английских командах умудрялись выставить на матч 11 игроков неанглийского происхождения. В том числе и поэтому звездных воспитанников «Аякса» из чемпионского состава 1995 года расхватали гораздо быстрее, чем раньше, и в сборную Голландии они приезжали уже из-за границы. На ЧМ-1998 было трое действующих «аяксов» и семеро его воспитанников, занявших со сборной четвертое место. На бронзовом ЧЕ-2000 «Аякс» представлял уже только один, еще семеро сборников ранее играли за этот клуб. На бронзовом ЧЕ-2004 были только Рафаэль ван дер Варт, Джон Хейтинга и не вышедший на поле Уэсли Снайдер, плюс пятеро их бывших одноклубников по «Аяксу». Это был третий и пока последний вклад «Аякса» в успехи голландского футбола. Серебро чемпионата мира — 2010 и бронзу чемпионата мира — 2014 Голландия завоевывала уже без столь ощутимой ранее помощи «Аякса». Мартен Стекеленбург, Деми де Зеув и Грегори ван дер Вил (ЧМ-2010), плюс Йеспер Силлесен, Дэйли Блинд и Джоэл Велтман (ЧМ-2014) — слишком мало для того, чтобы заявлять о серьезном вкладе в успехи Нидерландов. Которая без притока новых талантов из «Аякса» быстро сникла. Голландия не попала в финальную часть ЧЕ-2016 и на чемпионат мира в России.

Новый «Аякс» в новых условиях

Интересно, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ «Аякс» участвует в качестве серебряного призера чемпионата Голландии, места, которое клуб стабильно занимает в течение четырех последних сезонов. Ну не было у него ресурсов, чтобы бороться с «Фейеноордом» и «Эйндховеном», которые долгое время не были заинтересованы в развитии молодежи, начав активное воспроизводство футбольной молодежи гораздо позже «Аякса». И им также приходится сталкиваться с реалиями нынешнего времени. Между ведущими академиями Нидерландов существует договоренность о том, чтобы не переманивать игроков друг у друга.

Но «закон Босмана» действует и на подростков. К примеру, в сборной Голландии играют два выпускника академии «Челси» Натан Аке и Патрик ван Анхолт. Аке «Челси» выдернул из «Фейеноорда» в 16 лет, ван Анхолта из ПСВ — в 17. И это еще примеры, когда игроки заиграли в конечном итоге. А вот Минк Пеетерс (сейчас ему 20 лет) начал в ПСВ, потом перешел в 13 лет в «Аякс», а в 16 лет его купил «Реал» и раздает теперь по арендам. Парень успел протереть скамейки запасных в голландских «Венло» и Альмере», сейчас сидит в испанской «Ллейде», играя только в составе юниорских и молодежных сборных Голландии. В подобном подходе и заключается вся мерзость, порожденная «законом Босмана», когда нет смысла взращивать и лелеять таланты, достаточно скупить их по дешевке, а потом ждать результата, ничуть не помогая его достичь.

Директор академии ПСВ «Эйндховен» Арт Лангелер в своей лекции размышлял о том, что «теоретически талантливым футболистам для их же пользы стоило бы уезжать не в таком юном возрасте: тогда и талант уже расцветал бы в полной мере, и трансферная стоимость возрастала. Но на практике убедить их этого не делать невероятно сложно — противопоставить большим деньгам здравый смысл получается далеко не всегда. К тому же некоторые молодые талантливые игроки просто не в состоянии правильно себя оценить: им кажется, что они уже сейчас, в этом возрасте, достойны гораздо большего, чем имеют».

Не ожидайте в этом материале описания нынешнего «Аякса», поскольку сейчас он только в начале пути. Возможно, кто-то из его звездочек достигнет уровня Кройфа и Неескенса, ван Бастена и Бергкампа, а кто-то повторит судьбу Брайана Роя, карьера которого сложилась достаточно средне по отношению к ожиданиям, которые с ним связывали. А кто-то, может быть, вообще не станет относительно известным футболистом, а повторит путь Луи ван Галя. Материал о другом. Эффект от последовательных побед «Аякса» над «Реалом» и «Ювентусом» не в том, что он обыграл двух финалистов Лиги чемпионов — 2018, а в том, что запасные этих суперклубов более известны, чем нынешние лидеры голландской команды. «Аякс» за 18 лет текущего века заработал более 500 млн евро на продажах своих воспитанников и все равно продолжает оставаться конкурентоспособным, обыгрывая те же «Реал» и «Ювентус», которые могли бы скупить всю Эредивизи и на сдачу взять «Рубин».

Эффект от последовательных побед «Аякса» над «Реалом» и «Ювентусом» не в том, что он обыграл двух финалистов Лиги чемпионов — 2018, а в том, что запасные этих суперклубов более известны, чем нынешние лидеры голландской команды. Фото ajax.nl

Это тот самый вау-эффект, когда успеха добивался андердог. Ранее в футболе он случался достаточно часто, по нескольку раз за год, а сейчас его практически нет. Можно вспомнить только две победы «Порту» в Лиге чемпионов — 2004 и в Лиге Европы — 2011, команды, которая сочетала победы с отличным скаутингом, покупая звездочек и выращивая их до топ-уровня. А потом весь мир три года обсуждал победу «Лестера» в чемпионате Англии, поскольку вспомнить больше было просто нечего. Клубный футбол стал предсказуем, как кадры «Иронии судьбы»…

«…Вспомнят наши звонкие смешные имена»

В 2017-м мини-сенсацию готов был сотворить все тот же «Аякс», добравшийся до финала Лиги Европы. Тогда голландцы уступили «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Поэтому перед полуфиналом с другим английским клубом, «Тоттенхэмом», можно было десять раз поспорить, чей состав обладает большим опытом. Нигерийский голкипер Андре Онана и Велтман, марокканец Зиеш и бразилец Давид Нерес, датчане Дольберг и Шене, 19-летний капитан Маттейс де Лигт и дуэт, который старше его на два года, Донни ван де Бек и Френки де Йонг, играли в том финале. Тогда на поле не выходил сын Патрика Клюйверта — Джастин, ушедший перед началом этого сезона в «Рому» (прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов). Вот парень локти кусает, наверное. Тогда не подошел, сейчас ушел, думая, что на повышение.

«Аякс», вышедший в полуфинал Лиги чемпионов, — это совершенно новый клуб в новых для него условиях. Но со старой философией и принципами. Ориентация на своих? В игре с «Ювентусом» своих воспитанников было семь. Рядом с юнцами должны быть «дядьки»? Клас-Ян Хунтелар, просим любить и жаловать, плюс 28-летний Блинд и 27-летний Велтман, которые в нынешнем составе смотрятся динозаврами. Есть еще возрастные датчанин Шене, серб Тадич, что нам знакомо по прошлым чемпионским составам. Тадич — «потомок» Васовича из чемпионских 70-х, Дольберг и Шене — это линия «Аякса» по эксплуатации полупрофессионального футбола Дании, откуда в голландский клуб прибыло 25 футболистов.

Разве что тренер не свой воспитанник, увы. Эрик Тен Хаг никогда не играл за «Аякс». Правда, сменил он Михаэля Райцигера, отправившегося во вторую команду, где работает еще один экс-«аяксовец» Винстон Богард. А уж количество бывших в дирекции клуба (ван дер Сар и Овермарс) и ассистентов (Винтер и Рональд Витшге) позволяет «смириться» с прошлым Тен Хага.

P. S. Если кто-то спросит — почему в этом тексте нет практически ничего про «Тоттенхэм», отвечу: про «Тоттенхэм» все сказано предельно четко в фильме «Залечь на дно в Брюгге». Хотите знать что, отведите детей от телеэкранов, и приятного вам просмотра.

