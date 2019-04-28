Без «Нефтчи» и «Арарата»: кто спровоцировал конфликт, приведший к футбольному разводу Азербайджана и Армении?

Виновники работали в газете «Советский Карабах»

30 лет назад в футбольном чемпионате СССР в последний раз сыграли друг с другом команды Азербайджана и Армении. К этому моменту закавказские республики поссорились из-за проблемы Нагорного Карабаха, вспомнив былой территориальный спор. Политические разногласия развивались параллельно с разводом клубов, проходившем при молчаливом согласии руководства федерации футбола СССР. Подробнее — в материале «Реального времени».

Особый статус футбола в СССР



Начнем с того, что футбол в Советском Союзе был на особом счету. Несколько аргументов в пользу этого тезиса. Во-первых, все игровые командные виды спорта в СССР были под протекторатом армейского общества «Вооруженные силы». В баскетбольный, волейбольный, гандбольный и хоккейный ЦСКА могли призвать кого угодно. Не смущало то, что «призывник» мог быть из другой армейской команды: хоккеисты Белошейкин, Гусаров, Дроздецкий, Касатонов и Хализов оказались в ЦСКА, несмотря на то что это воспитанники ленинградского СКА, команды из совсем другого военного округа. Так же как баскетболист Тихоненко из алма-атинского СКА. В ЦСКА могли «призвать» спортсмена и из другого милитаризированного спортобщества — тут уместны примеры хоккеиста рижского «Динамо» Балдериса или волейболиста Антонова из подмосковного «Динамо». Разоряя конкурентов, армейцы доминировали во всех игровых командных видах спорта — кроме футбола. Тут ЦСКА был бессилен.

Во-вторых, будучи свободными от «армейского беспредела», футбольные тренеры имели возможность строить команды вдолгую, и было сразу несколько примеров, когда чемпионами становились клубы, костяк которых сформировался еще в чемпионате первой лиги. «Динамо» Минск, «Днепр», «Зенит», основу которого составили игроки ленинградского «Динамо», тот же «Спартак» выигрывали чемпионаты разных лет с теми игроками, которые ранее выступали в первой лиге.

В-третьих, советский футбол — это многообразие чемпионов. Кроме названных, это еще ЦСКА, «Арарат», «Динамо» Киев и Тбилиси, московские «Динамо» и «Торпедо», ворошиловградская «Заря». 11 чемпионов за 20 турниров 1970—1990 годов. Для сравнения, в баскетболе, водном поло, гандболе и хоккее их было по четыре, в волейболе — всего два.

В-четвертых, в футболе не спасали «элитные» команды от вылета. Сам футбольный ЦСКА дважды вылетал из высшей лиги, проведя сезоны 1985—1986 годов, а также 1988—1989 годов в первой лиге. Московский «Спартак», «Зенит», о котором мы уже писали, ЦСКА проходили «очищение пердивом». На контрасте: в других видах спорта вызывал шок даже тот факт, что ЦСКА не становился чемпионом.

Наконец, в-пятых, именно футбол подарил стране первых чемпионов из областных центров, то есть даже не столиц союзных республик: Ворошиловграда и Днепропетровска. В олимпийских командных видах спорта был еще только один подобный чемпион СССР — баскетбольный «Жальгирис» из Каунаса, но он победил позже Ворошиловграда и Днепропетровска.

Футбольный ЦСКА дважды вылетал из высшей лиги, проведя сезоны 1985—86 годов, а также 1988—1989 годов в первой лиге. Фото из архива Дмитрия Кузнецова (championat.com)

Все эти «вольности» объяснялись очень просто. Футбол находился под патронатом партийных бонз, первых лиц ЦК компартий союзных республик, перед которыми был бессилен даже министр обороны СССР. За свои команды впрягались в том числе первые секретари Азербайджана Кямран Багиров и Армении Карен Демирчян. Кстати, футбольное руководство СССР поощрило обе эти республики проведением матчей чемпионата мира среди молодежных команд 1985 года в азербайджанских Баку и Сумгаите и армянских Ереване и Октемберяне.

Терпимость между азербайджанским и армянским народами, характерную для советских времен, доказывают слова ветерана «Нефтчи» Асима Худиева, который в интервью вспоминал, что на домашних матчах между его командой и «Араратом» в Баку первые три сектора были заняты болельщиками ереванского клуба. Причем это были бакинские армяне. И они, живя в Баку, приходили болеть не за «Нефтчи», а за «Арарат». «Соперник переходил в атаку, и три сектора сразу начинали кричать во все горло», — рассказывал Худиев.

Подтверждая интервью ветерана «Нефтчи», заметим, что армян в Баку жило около 250 тысяч. Из чемпионского состава «Арарата» 1973 года в Баку родились Аркадий Андриасян (Андриасов), Эдуард Маркаров, Сергей Погосян (Погосов). Спартаковец Александр Мирзоян также родом из Баку. Причем все они играли поначалу за азербайджанские команды, а затем за «Арарат».

Настали другие времена

Но в стране начали происходить события, которые как будто провели некий водораздел в существовании СССР. В 1987-м еще оставалось ощущение, что все в порядке. То же кино, «самое важнейшее из искусств», было настроено на позитив, кинематографисты выпустили сразу несколько легких комедий, ставших «культовыми». Возвращаясь к футболу, в сезоне 1987 года закавказские команды привычно играли вместе в девятой зоне второй лиги: Грузия, Азербайджан и Армения. Никакого намека на раскол и противоречия. В азербайджанской команде из Сумгаита выступал армянин Григорян, в «Кяпазе» из Кировабада можно было обнаружить армянина Акопяна. Сразу пять футболистов-азербайджанцев защищали цвета команды «Карабах» из Степанакерта, армянского анклава на территории Азербайджанской ССР.

В высшей лиге «Нефтчи» сыграло на ереванском стадионе «Раздан», а «Арарат», в свою очередь, приехал на республиканский стадион в Баку. Фото armfootball.com

В высшей лиге «Нефтчи» сыграло на ереванском стадионе «Раздан», а «Арарат», в свою очередь, приехал на республиканский стадион в Баку. В 1987 году команды, как будто стремясь наиграться наперед, встречались еще дважды в рамках Кубка федерации футбола СССР — в Баку и армянском Октемберяне.

С 1988 года в СССР усиленно нагнеталось ощущение, что мы живем в империи зла. «Чернуха» взрывала мозг с киноэкрана. СМИ, обгоняя друг друга, печатали то, что ранее было запрещено, активно ругая Сталина и пока еще не трогая Ленина. Прошел всего год, но вместо вчерашних «поисков нофелета» стали «убивать дракона».

Синхронно поменялись политические руководители республик. В Азербайджане к власти пришел Абдурахман Везиров, в Армении — Сурен Арутюнян. Оба в итоге оказались временными фигурами. В футболе все покатилось в тартарары, что особенно заметно по закавказским командам. Азербайджанцам и армянам напомнили о вековой ненависти и смутном статусе Нагорного Карабаха. Причем первым легальным изданием, открыто поддержавшим весной 1988 года идею воссоединения НКАО с Армянской ССР, стала газета «Советский Карабах», официальный печатный орган Нагорно-Карабахского обкома компартии Азербайджана и Совета народных депутатов. Газета стала трибуной, с которой идея «миацума» (воссоединения) пропагандировалась партийным руководством НКАО.

Изданием, открыто поддержавшим весной 1988 года идею воссоединения НКАО с Армянской ССР, стала газета «Советский Карабах». Фото iatp.am

Вместо перемирия Азербайджан и Армению разбросали по зонам

Футбольное руководство СССР отреагировало на армяно-азербайджанский конфликт. «Арарат» перестал играть с «Нефтчи» в Ереване, а принимал его в столице Молдавии Кишиневе, бакинские армяне также перестали видеть любимый «Арарат», поскольку «Нефтчи» выбрал Волгоград в качестве домашней арены в матче с соперником из Еревана. Помимо этого, вместо того чтобы помирить ссорящихся, руководство федерации футбола СССР раскидало их команды второй лиги по разным зонам. Армянские команды Еревана, Кировакана, Ленинакана, Октемберяна отправили в третью зону, где их соперниками стали команды с юга России. Казах, Мингечаур, Сумгаит стали играть в девятой зоне, с Грузией и российско-кавказскими командами Грозного, Махачкалы. Спорный «Карабах» из Степанакерта поменял свое название на «Арцах» и вообще очутился в пятой зоне, вместе с командами Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Азербайджанцев в составе «Арцаха» уже не было, все 21 футболист и три человека из тренерского штаба были представителями армянской нации. Кстати, тот сезон в пятой зоне выиграла команда «Текстильщик» из Тирасполя, выступавшая под руководством знакового для Казани Ивана Данильянца и получившая путевку в первую лигу.

Кто разрешил журналистам из издания азербайджанской компартии выкопать факты, разбудившие ненависть, о которой забыли почти на 60 лет советской власти? Почему в Ереване нельзя было увидеть «Нефтчи», а в Баку — «Арарат»? Каким образом конфликт в Нагорном Карабахе повлек за собой то, что Кировабад перестал ездить в Кировакан, а поехал в Вожский, Минводы, Саратов? Почему Ленинакан поехал в Липецк, Новороссийск и Тамбов, а Степанакерт вообще устремился на футбольный запад Советского Союза? Кто, наконец, оплачивал значительно возросшие командировочные расходы?

Почему, кстати, столь активный сейчас в политическом плане Гарри Каспаров даже не сделал попытки замирить два соседских народа? Гарри Вайнштейн родился в Баку, вскоре поменял фамилию и пользовался таким покровительством экс-руководителя Азербайджана Гейдара Алиева, словно был его внебрачным сыном. В его друзьях числился парапсихолог Тофик Дадашов. У него были близкие родственники-азербайджанцы. Известно, что его мама-армянка вышла замуж за еврея Кима Вайнштейна, одна тетя за армянина, а другая за азербайджанца. Почему Гарри Кимович не пытался замирить своих сородичей-армян с одной стороны и земляков-азербайджанцев с другой? Вопросы, вопросы…

Хвост стал крутить собакой

Следующий 1989 год будет еще более провальным во внутренней политике СССР. В Грузии переименовали город имени революционера Махарадзе, вернув ему название Озургети. Армения переименовала Кировакан в Ванадзор, Ленинакан в Гюмри, Октемберян в Армавир (не путать с Армавиром на территории Краснодарского края, — прим. ред.), а ее футбольные команды начали играть во второй зоне второй лиги.

В Азербайджане Кировабад переименовали в Гянджу. В пику «Арцаху» из Степанакерта Азербайджан сформировал новую команду «Карабах» Агдам. Для Азербайджана специально образовали третью зону второй лиги, где играли только команды республики. По сути, это были отдельные чемпионаты Азербайджана и Армении, проводимые пока еще в рамках СССР. И там и там по 24 команды, хотя еще в 1987 году их было всего по четыре в каждой республике. Кто финансировал шестикратный рост футбольных команд в Азербайджане и Армении? Почему из азербайджанских команд исчезли футболисты-армяне, и наоборот? Увы, у нас нет ответов, наш материал скорее про вопросы…

В СССР сильнейшие команды профессионалов, или, как тогда их называли, «мастеров», играли в трех лигах чемпионата Союза — высшей, первой и второй. Фото az.sputniknews.ru

Флагман азербайджанского футбола «Нефтчи» вылетел в первую лигу, но и там была команда из Армении — «Котайк» из Абовяна. Оба коллектива выбрали для встреч между собой Новороссийск. Через год команды просто не стали играть друг с другом, предпочтя получить технические поражения — 0:3.

В СССР сильнейшие команды профессионалов, или, как тогда их называли, «мастеров», играли в трех лигах чемпионата Союза — высшей, первой и второй. Плюс был пласт команд, которые выступали в чемпионате СССР среди коллективов физкультуры. Для остальных же существовали чемпионаты союзных республик и даже автономных республик, включая Татарскую АССР, только вот футболисты там были «подснежниками», иными словами, они числились на заводах, фабриках и так далее.

Количество команд росло как на дрожжах

Союз трещал по швам, денег категорически не хватало, зато количество футбольных команд росло как на дрожжах. В сезоне 1987 года их было порядка двух сотен: 18 в высшей лиге, 22 в первой и 161 команда — во второй, и это количество не менялось десятилетиями. Распределение команд было логичным: в высшей и первой лиге по спортивному принципу, во второй — по территориальному.

Через три года, в тяжелейший с экономической и политической точки зрения 1990 год, количество футбольных команд СССР выросло до 288, плюс проводились чемпионаты Грузии и Прибалтийская лига, а это еще 32 коллектива. И все это за средства федерального бюджета. Советский футбол под началом нового руководителя Вячеслава Колоскова пошел вразнос, но язык не поворачивается назвать этот хаос неорганизованным. Поскольку это еще был СССР, и не было сил, способных разваливать его извне. «Спонсорами» развала так или иначе были коммунисты из высших эшелонов власти, точнее те, кто десятки лет прикидывался ими.

Вопиющий случай произошел в 1990 году на Украине, где была создана команда «Дрогобыч», которая стала правопреемницей львовских «СКА-Карпат». «СКА-Карпаты» в 1990 году прекратили существование, якобы из-за недостатка финансирования, отдав свои полномочия вновь созданному «Дрогобычу». Через год «Дрогобыч» был переименован в ФК «Галичина», по аналогии с дивизией СС, созданной из украинцев. Это был смачный плевок в лицо фронтовикам, еще больший, если понимать, что финансирование новой команды на 85 процентов осуществлялось за счет Прикарпатского военного округа СССР! То есть на «СКА-Карпаты» денег не нашлось, а на команду с нацистским названием — пожалуйста!

Перед развалом СССР Закавказье притягивало к себе футболистов из РСФСР. Четверо играли в Абовяне, включая Валерия Глушакова, дядю нынешнего спартаковца Дениса Глушакова, по двое защищали цвета «Арарата» и «Нефтчи», даже в тбилисском «Динамо» были «наши люди», например экс-москвич Шургая. Всего девять. Были деньги, ради которых футболисты готовы были ехать куда угодно.

Перед развалом СССР Закавказье притягивало к себе футболистов из РСФСР. Фото oxu.az

На следующий год, после развала СССР, начался обратный процесс. Уже девять закавказцев играли в первом чемпионате России. Только в московском «Динамо» играли пятеро: трое грузин, азербайджанец Касумов и армянин Оганесян, во Владикавказе были азербайджанец и грузин, в Самаре играл грузин, в Ставрополе — азербайджанец. Все просто. Союз развалился, республики перестали получать финансирование из федерального бюджета, на что быстрее всех среагировали футболисты. Мало кому удавалось заставить их пинать мяч задаром. В истории команды «Нефтчи» можно найти эпизод, когда команда жила на средства отца одного из футболистов — Бейдиева (это было 1993 году). Новые власти не спешили финансировать спорт так же щедро, как это делалось при СССР.

Азербайджан и Армения уже на протяжении 30 лет не играют друг с другом, поскольку УЕФА теперь разводит их при жеребьевке по разным корзинам. В одной команде азербайджанцы и армяне играют сейчас только в сборной Ирана.

