Без «Нефтчи» и «Арарата»: кто спровоцировал конфликт, приведший к футбольному разводу Азербайджана и Армении?
Виновники работали в газете «Советский Карабах»
30 лет назад в футбольном чемпионате СССР в последний раз сыграли друг с другом команды Азербайджана и Армении. К этому моменту закавказские республики поссорились из-за проблемы Нагорного Карабаха, вспомнив былой территориальный спор. Политические разногласия развивались параллельно с разводом клубов, проходившем при молчаливом согласии руководства федерации футбола СССР. Подробнее — в материале «Реального времени».
Особый статус футбола в СССР
Начнем с того, что футбол в Советском Союзе был на особом счету. Несколько аргументов в пользу этого тезиса. Во-первых, все игровые командные виды спорта в СССР были под протекторатом армейского общества «Вооруженные силы». В баскетбольный, волейбольный, гандбольный и хоккейный ЦСКА могли призвать кого угодно. Не смущало то, что «призывник» мог быть из другой армейской команды: хоккеисты Белошейкин, Гусаров, Дроздецкий, Касатонов и Хализов оказались в ЦСКА, несмотря на то что это воспитанники ленинградского СКА, команды из совсем другого военного округа. Так же как баскетболист Тихоненко из алма-атинского СКА. В ЦСКА могли «призвать» спортсмена и из другого милитаризированного спортобщества — тут уместны примеры хоккеиста рижского «Динамо» Балдериса или волейболиста Антонова из подмосковного «Динамо». Разоряя конкурентов, армейцы доминировали во всех игровых командных видах спорта — кроме футбола. Тут ЦСКА был бессилен.
Во-вторых, будучи свободными от «армейского беспредела», футбольные тренеры имели возможность строить команды вдолгую, и было сразу несколько примеров, когда чемпионами становились клубы, костяк которых сформировался еще в чемпионате первой лиги. «Динамо» Минск, «Днепр», «Зенит», основу которого составили игроки ленинградского «Динамо», тот же «Спартак» выигрывали чемпионаты разных лет с теми игроками, которые ранее выступали в первой лиге.
В-третьих, советский футбол — это многообразие чемпионов. Кроме названных, это еще ЦСКА, «Арарат», «Динамо» Киев и Тбилиси, московские «Динамо» и «Торпедо», ворошиловградская «Заря». 11 чемпионов за 20 турниров 1970—1990 годов. Для сравнения, в баскетболе, водном поло, гандболе и хоккее их было по четыре, в волейболе — всего два.
В-четвертых, в футболе не спасали «элитные» команды от вылета. Сам футбольный ЦСКА дважды вылетал из высшей лиги, проведя сезоны 1985—1986 годов, а также 1988—1989 годов в первой лиге. Московский «Спартак», «Зенит», о котором мы уже писали, ЦСКА проходили «очищение пердивом». На контрасте: в других видах спорта вызывал шок даже тот факт, что ЦСКА не становился чемпионом.
Наконец, в-пятых, именно футбол подарил стране первых чемпионов из областных центров, то есть даже не столиц союзных республик: Ворошиловграда и Днепропетровска. В олимпийских командных видах спорта был еще только один подобный чемпион СССР — баскетбольный «Жальгирис» из Каунаса, но он победил позже Ворошиловграда и Днепропетровска.
Все эти «вольности» объяснялись очень просто. Футбол находился под патронатом партийных бонз, первых лиц ЦК компартий союзных республик, перед которыми был бессилен даже министр обороны СССР. За свои команды впрягались в том числе первые секретари Азербайджана Кямран Багиров и Армении Карен Демирчян. Кстати, футбольное руководство СССР поощрило обе эти республики проведением матчей чемпионата мира среди молодежных команд 1985 года в азербайджанских Баку и Сумгаите и армянских Ереване и Октемберяне.
Терпимость между азербайджанским и армянским народами, характерную для советских времен, доказывают слова ветерана «Нефтчи» Асима Худиева, который в интервью вспоминал, что на домашних матчах между его командой и «Араратом» в Баку первые три сектора были заняты болельщиками ереванского клуба. Причем это были бакинские армяне. И они, живя в Баку, приходили болеть не за «Нефтчи», а за «Арарат». «Соперник переходил в атаку, и три сектора сразу начинали кричать во все горло», — рассказывал Худиев.
Подтверждая интервью ветерана «Нефтчи», заметим, что армян в Баку жило около 250 тысяч. Из чемпионского состава «Арарата» 1973 года в Баку родились Аркадий Андриасян (Андриасов), Эдуард Маркаров, Сергей Погосян (Погосов). Спартаковец Александр Мирзоян также родом из Баку. Причем все они играли поначалу за азербайджанские команды, а затем за «Арарат».
Настали другие времена
Но в стране начали происходить события, которые как будто провели некий водораздел в существовании СССР. В 1987-м еще оставалось ощущение, что все в порядке. То же кино, «самое важнейшее из искусств», было настроено на позитив, кинематографисты выпустили сразу несколько легких комедий, ставших «культовыми». Возвращаясь к футболу, в сезоне 1987 года закавказские команды привычно играли вместе в девятой зоне второй лиги: Грузия, Азербайджан и Армения. Никакого намека на раскол и противоречия. В азербайджанской команде из Сумгаита выступал армянин Григорян, в «Кяпазе» из Кировабада можно было обнаружить армянина Акопяна. Сразу пять футболистов-азербайджанцев защищали цвета команды «Карабах» из Степанакерта, армянского анклава на территории Азербайджанской ССР.
В высшей лиге «Нефтчи» сыграло на ереванском стадионе «Раздан», а «Арарат», в свою очередь, приехал на республиканский стадион в Баку. В 1987 году команды, как будто стремясь наиграться наперед, встречались еще дважды в рамках Кубка федерации футбола СССР — в Баку и армянском Октемберяне.
С 1988 года в СССР усиленно нагнеталось ощущение, что мы живем в империи зла. «Чернуха» взрывала мозг с киноэкрана. СМИ, обгоняя друг друга, печатали то, что ранее было запрещено, активно ругая Сталина и пока еще не трогая Ленина. Прошел всего год, но вместо вчерашних «поисков нофелета» стали «убивать дракона».
Синхронно поменялись политические руководители республик. В Азербайджане к власти пришел Абдурахман Везиров, в Армении — Сурен Арутюнян. Оба в итоге оказались временными фигурами. В футболе все покатилось в тартарары, что особенно заметно по закавказским командам. Азербайджанцам и армянам напомнили о вековой ненависти и смутном статусе Нагорного Карабаха. Причем первым легальным изданием, открыто поддержавшим весной 1988 года идею воссоединения НКАО с Армянской ССР, стала газета «Советский Карабах», официальный печатный орган Нагорно-Карабахского обкома компартии Азербайджана и Совета народных депутатов. Газета стала трибуной, с которой идея «миацума» (воссоединения) пропагандировалась партийным руководством НКАО.
Вместо перемирия Азербайджан и Армению разбросали по зонам
Футбольное руководство СССР отреагировало на армяно-азербайджанский конфликт. «Арарат» перестал играть с «Нефтчи» в Ереване, а принимал его в столице Молдавии Кишиневе, бакинские армяне также перестали видеть любимый «Арарат», поскольку «Нефтчи» выбрал Волгоград в качестве домашней арены в матче с соперником из Еревана. Помимо этого, вместо того чтобы помирить ссорящихся, руководство федерации футбола СССР раскидало их команды второй лиги по разным зонам. Армянские команды Еревана, Кировакана, Ленинакана, Октемберяна отправили в третью зону, где их соперниками стали команды с юга России. Казах, Мингечаур, Сумгаит стали играть в девятой зоне, с Грузией и российско-кавказскими командами Грозного, Махачкалы. Спорный «Карабах» из Степанакерта поменял свое название на «Арцах» и вообще очутился в пятой зоне, вместе с командами Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Азербайджанцев в составе «Арцаха» уже не было, все 21 футболист и три человека из тренерского штаба были представителями армянской нации. Кстати, тот сезон в пятой зоне выиграла команда «Текстильщик» из Тирасполя, выступавшая под руководством знакового для Казани Ивана Данильянца и получившая путевку в первую лигу.
Кто разрешил журналистам из издания азербайджанской компартии выкопать факты, разбудившие ненависть, о которой забыли почти на 60 лет советской власти? Почему в Ереване нельзя было увидеть «Нефтчи», а в Баку — «Арарат»? Каким образом конфликт в Нагорном Карабахе повлек за собой то, что Кировабад перестал ездить в Кировакан, а поехал в Вожский, Минводы, Саратов? Почему Ленинакан поехал в Липецк, Новороссийск и Тамбов, а Степанакерт вообще устремился на футбольный запад Советского Союза? Кто, наконец, оплачивал значительно возросшие командировочные расходы?
Почему, кстати, столь активный сейчас в политическом плане Гарри Каспаров даже не сделал попытки замирить два соседских народа? Гарри Вайнштейн родился в Баку, вскоре поменял фамилию и пользовался таким покровительством экс-руководителя Азербайджана Гейдара Алиева, словно был его внебрачным сыном. В его друзьях числился парапсихолог Тофик Дадашов. У него были близкие родственники-азербайджанцы. Известно, что его мама-армянка вышла замуж за еврея Кима Вайнштейна, одна тетя за армянина, а другая за азербайджанца. Почему Гарри Кимович не пытался замирить своих сородичей-армян с одной стороны и земляков-азербайджанцев с другой? Вопросы, вопросы…
Хвост стал крутить собакой
Следующий 1989 год будет еще более провальным во внутренней политике СССР. В Грузии переименовали город имени революционера Махарадзе, вернув ему название Озургети. Армения переименовала Кировакан в Ванадзор, Ленинакан в Гюмри, Октемберян в Армавир (не путать с Армавиром на территории Краснодарского края, — прим. ред.), а ее футбольные команды начали играть во второй зоне второй лиги.
В Азербайджане Кировабад переименовали в Гянджу. В пику «Арцаху» из Степанакерта Азербайджан сформировал новую команду «Карабах» Агдам. Для Азербайджана специально образовали третью зону второй лиги, где играли только команды республики. По сути, это были отдельные чемпионаты Азербайджана и Армении, проводимые пока еще в рамках СССР. И там и там по 24 команды, хотя еще в 1987 году их было всего по четыре в каждой республике. Кто финансировал шестикратный рост футбольных команд в Азербайджане и Армении? Почему из азербайджанских команд исчезли футболисты-армяне, и наоборот? Увы, у нас нет ответов, наш материал скорее про вопросы…
Флагман азербайджанского футбола «Нефтчи» вылетел в первую лигу, но и там была команда из Армении — «Котайк» из Абовяна. Оба коллектива выбрали для встреч между собой Новороссийск. Через год команды просто не стали играть друг с другом, предпочтя получить технические поражения — 0:3.
В СССР сильнейшие команды профессионалов, или, как тогда их называли, «мастеров», играли в трех лигах чемпионата Союза — высшей, первой и второй. Плюс был пласт команд, которые выступали в чемпионате СССР среди коллективов физкультуры. Для остальных же существовали чемпионаты союзных республик и даже автономных республик, включая Татарскую АССР, только вот футболисты там были «подснежниками», иными словами, они числились на заводах, фабриках и так далее.
Количество команд росло как на дрожжах
Союз трещал по швам, денег категорически не хватало, зато количество футбольных команд росло как на дрожжах. В сезоне 1987 года их было порядка двух сотен: 18 в высшей лиге, 22 в первой и 161 команда — во второй, и это количество не менялось десятилетиями. Распределение команд было логичным: в высшей и первой лиге по спортивному принципу, во второй — по территориальному.
Через три года, в тяжелейший с экономической и политической точки зрения 1990 год, количество футбольных команд СССР выросло до 288, плюс проводились чемпионаты Грузии и Прибалтийская лига, а это еще 32 коллектива. И все это за средства федерального бюджета. Советский футбол под началом нового руководителя Вячеслава Колоскова пошел вразнос, но язык не поворачивается назвать этот хаос неорганизованным. Поскольку это еще был СССР, и не было сил, способных разваливать его извне. «Спонсорами» развала так или иначе были коммунисты из высших эшелонов власти, точнее те, кто десятки лет прикидывался ими.
Вопиющий случай произошел в 1990 году на Украине, где была создана команда «Дрогобыч», которая стала правопреемницей львовских «СКА-Карпат». «СКА-Карпаты» в 1990 году прекратили существование, якобы из-за недостатка финансирования, отдав свои полномочия вновь созданному «Дрогобычу». Через год «Дрогобыч» был переименован в ФК «Галичина», по аналогии с дивизией СС, созданной из украинцев. Это был смачный плевок в лицо фронтовикам, еще больший, если понимать, что финансирование новой команды на 85 процентов осуществлялось за счет Прикарпатского военного округа СССР! То есть на «СКА-Карпаты» денег не нашлось, а на команду с нацистским названием — пожалуйста!
Перед развалом СССР Закавказье притягивало к себе футболистов из РСФСР. Четверо играли в Абовяне, включая Валерия Глушакова, дядю нынешнего спартаковца Дениса Глушакова, по двое защищали цвета «Арарата» и «Нефтчи», даже в тбилисском «Динамо» были «наши люди», например экс-москвич Шургая. Всего девять. Были деньги, ради которых футболисты готовы были ехать куда угодно.
На следующий год, после развала СССР, начался обратный процесс. Уже девять закавказцев играли в первом чемпионате России. Только в московском «Динамо» играли пятеро: трое грузин, азербайджанец Касумов и армянин Оганесян, во Владикавказе были азербайджанец и грузин, в Самаре играл грузин, в Ставрополе — азербайджанец. Все просто. Союз развалился, республики перестали получать финансирование из федерального бюджета, на что быстрее всех среагировали футболисты. Мало кому удавалось заставить их пинать мяч задаром. В истории команды «Нефтчи» можно найти эпизод, когда команда жила на средства отца одного из футболистов — Бейдиева (это было 1993 году). Новые власти не спешили финансировать спорт так же щедро, как это делалось при СССР.
Азербайджан и Армения уже на протяжении 30 лет не играют друг с другом, поскольку УЕФА теперь разводит их при жеребьевке по разным корзинам. В одной команде азербайджанцы и армяне играют сейчас только в сборной Ирана.
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