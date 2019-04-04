А ну-ка, нажми на тормоза! Команды российского футбола, которым выбивали почву из-под ног

На днях губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что «не планирует» выход ФК «Томь» в РПЛ в следующем сезоне — при том что команда идет второй в таблице за 9 туров до конца первенства ФНЛ (эта позиция дает право прямого перехода в «высший свет»). Таким образом, игроки клуба остались без мотивации на остаток сезона. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский вспоминает самые яркие примеры в истории российского футбола, когда руководители и чиновники умышленно тормозили развитие своих команд.

«Сокол», 2004



В 1990-е «Сокол» считался самой невезучей командой России: всякий раз саратовцы занимали 3-е место в первом дивизионе, оставаясь в шаге от вожделенного повышения в классе. Прорыв наступил в 2000-м, когда клуб вышел-таки в высший дивизион, успел полидировать в нем, откатиться в середину и, наконец, вернуться в родной турнир в 2003-м.

Уже в следующем году «Сокол» предпринял масштабную попытку проследовать в обратном направлении: в команду вернулся легендарный тренер Александр Корешков, а в атаке раззабивались Беслан Аджинджал и форвард сборной Беларуси Петр Качуро. К концу лета 2004 года «Сокол» уверенно шел на втором месте, но неприятности саратовцев поджидали там, откуда не ждали.

До этого благополучный «Сокол» вдруг стали подтачивать финансовые проблемы. Руководство клуба с радостью ослабляло состав, из-за чего результаты команды резко пошли вниз. В итоге ключевой стала очная встреча команд в Томске, где та самая «Томь» обыграла «Сокол» 4:2. Именно эти 3 очка позволили томичам на самом финише занять вожделенное второе место.

«Сокол» же не просто стал проигрывать всем подряд, но даже перестал приезжать на гостевые матчи. Обыграв ЦСКА в первой кубковой игре 2:0, на встречу на стадионе «Динамо» саратовцы попросту не явились. Техническое поражение, 500 тыс. евро штрафа и полный развал клуба. В 2005-м «Сокол» еле доиграл сезон и бесславно покинул первый дивизион.

В 2005-м «Сокол» еле доиграл сезон и бесславно покинул первый дивизион. Фото vk.com

«Торпедо» Владимир, 2004

В отличие от саратовского футбола, владимирский в 1990-х находился в глубочайшем упадке. Местное «Торпедо» играло свои матчи в чемпионате Золотого кольца и не особо спешило в профессиональный футбол. Прорыв наступил в начале 2000-х, когда торпедовцы вышли в ПФЛ и набрали вдруг солидный состав. Флагманом той команды стал легендарный нападающий Дмитрий Вязьмикин.

После неудачи в элистинском «Уралане» многие списали его со счетов — в ответ Вязьмикин провел свой лучший сезон в карьере. В 2004-м соперников у «Торпедо» в зоне Центр просто не было! Однако та великолепная команда так и не сыграла ни одного матча в первом дивизионе. А ведь команда, по мнению многих, могла даже бороться за выход в Премьер-лигу!

В итоге торпедовцы ценой неимоверных усилий добились выхода в ФНЛ в 2011 году. Там подопечные Сергея Дурнева показывали неплохой футбол и даже заранее обеспечили себе спасение от вылета. Увы, именно в тот момент владимирский болельщик понял: иногда действительно лучше остаться лишний раз в ПФЛ! На следующий год из-за колоссальных долгов «Торпедо» не смогло заявиться даже в третий по силе дивизион российского футбола…

Ныне в команде рутинная стабильность. Она уже ничем не напоминает ту, «вязьмикинскую», показывавшую красивый футбол. Но, по крайней мере, «Торпедо» участвует в ПФЛ, а не в чемпионате Золотого кольца.

Флагманом той команды стал легендарный нападающий Дмитрий Вязьмикин. Фото pfl-russia.com



«Сатурн», 2011

Зима 2010-го стала худшим временем за всю историю многострадального «Сатурна». В один из январских дней в присутствии Вадима Евсеева, Антонина Кински и Марко Топича болельщикам объявили о скорой смерти клуба. Так оно и случилось: место раменчан в Премьер-лиге в 2011 году занял «Краснодар». Однако душить клуб разом было бы чревато народным гневом, тем более что за «Сатурн» тогда болела большая часть Подмосковья. Решено было заявить команду в зону «Центр» ПФЛ, а костяк ее составили местные воспитанники.

Хороших результатов от «Сатурна» тогда не ждал никто, но совсем еще юные игроки начали творить чудеса! Михаил Филиппов был надежен в воротах, Дмитрий Галанов — великолепен на правом фланге, а Николай Дергачев и Федор Проньков рвали соперников в атаке. После победы в конце июля над костромским «Динамо» «Сатурн» вышел на 2-е место и заявил о серьезных намерениях побороться за ФНЛ. И тут клуб притормозили…

Появились первые серьезные долги по зарплате. Игроки начали бастовать и выходили на матчи с 15-минутным опозданием, но вместо привлечения внимания нарывались на штрафы от РФС. Из-за задолженностей команду покинули «дядька» Максим Бузникин и несколько ключевых игроков, после чего она окончательно развалилась. Победа над костромским «Динамо» стала последней для того «Сатурна» в ПФЛ. Команда не побеждала почти год, скатилась к подвалу таблицы, после чего горе-руководство раменчан сделало следующий шаг: отправило ее в подмосковную ЛФЛ. И даже там «Сатурн» плелся в самом хвосте таблицы, еле сводя концы с концами.

Клуб так и умер бы в шестом-седьмом дивизионах, но к делу вовремя подключились болельщики. Благодаря их усилиям «Сатурн» удалось передать Раменскому району, и сейчас команда выступает в ПФЛ. Да, идет она на последнем месте в зоне Центр, но даже это лучше, чем быть лидером в дворовой лиге. «Сатурн» все еще жив, и это — самое главное!

Зима 2010-го стала худшим временем за всю историю многострадального «Сатурна». Фото gazeta.ru

«Чита», 2017

В 90-е, когда «конкретно» трясло всю страну, стабильны были только две команды: московский «Спартак» и читинский «Локомотив». Первые год за годом брали чемпионство, а вторые спокойно обороняли свое место в первом дивизионе. Временами «Локомотив» выстреливал суперигроками: именно в Чите свой потенциал в полной мере раскрыли нападающие Виктор Карпенко и легенда Евгений Алхимов. Последний настолько полюбил Читу, что ради местного «Локо» отклонял предложения из Премьер-лиги. Но в начале 2006-го грянул первый гром: команду сняли с выступлений в первом дивизионе из-за… недочетов в документации. Такова была официальная причина «вылета» — об истинной же можно только догадываться.

Через 11 лет был шанс окончательно забыть ту несправедливость. ФК «Чита» уверенно выиграл зону «Восток» ПФЛ. Все — тренерский штаб, игроки, болельщики — уже было начали отмечать выход в ФНЛ, но у руководителей «Читы» были свои планы. Под предлогом «необходимости развития детского футбола, экономии бюджета, кризиса в РФ» и бла-бла-бла они отказались от повышения в классе. Недовольство среди болельщиков было грандиозное, в городе прошли митинги против решения не повышаться в ФНЛ. Тщетно…

В 2017-м ФК «Чита» уверенно выиграл зону «Восток» ПФЛ. Фото fc_chita_forever

Смысла оставаться в «Чите» у игроков не было. Лучшие ушли в другие команды, а сам клуб пришел в окончательный упадок. Ныне «Чита» занимает последнее место. Перспектив у клуба и местных болельщиков — круглый ноль. А ведь все могло быть иначе!

