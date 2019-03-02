События недели: борьба с «лизинг-грантоедами», выселение зеленодольцев и розыск Цейнштейна

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе Министерство экономики разбиралось с последствиями программы «Лизинг-грант», в Зеленодольске решался вопрос выселения из аварийного жилья, а в башкирском городе Сибай продолжается разбор экологической ситуации. Президент Татарстана посетил городские сессии в Казани и Челнах, где указал мэрам на недостатки в работе с бизнесом. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Долг за бани Камиля Исхакова



Бани в Казани арестовали из-за долгов. Запрет регистрационных действий в отношении объектов недвижимости введен по долгам «Комбытсервиса» перед ООО «ПСК Барс» и «Сетевой компанией». Общая сумма задолженности — более 17 млн рублей. Пикантность истории в том, что «Комбытсервис», владеющий городскими банями, принадлежит экс-мэру Казани, экс-полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Камилю Исхакову, который сейчас является помощником президента Татарстана. Взыскатели считают, что судебные приставы тормозят дело из-за vip-статуса должника. Сам Исхаков «Реальному времени» сказал, что за свои активы спокоен, а суд, признавший его должником, не прав. Подробности — в материале «Реального времени».

Камиль Исхаков сказал, что за свои активы спокоен, а суд, признавший его должником, не прав. Фото Олега Тихонова

Бизнес в Татарстане недоволен частыми проверками

На прошедшей во вторник отчетной сессии Казгордумы президент РТ Рустам Минниханов предложил сотрудничество коммунистам и устроил разнос представителям Минздрава и Минтранса за неготовность выстраивать партнерские отношения с бизнесом. «Эффективность работы в городе Казани намного привлекательнее для бизнеса [чем в районах республики], и, конечно же, мы должны развивать как промышленные направления, так и сферу услуг, куда традиционно идет малый и средний бизнес, в том числе за счет использования государственно-частного партнерства, — указал президент. — Но по малому и среднему бизнесу, особенно если смотреть социальные сети, приходит очень много вопросов».

Он уточнил: 53% опрошенных татарстанских бизнесменов жалуются на избыточные проверки, «18% заявили о предвзятом отношении со стороны должностных лиц, 13% подверглись требованиям незаконного вознаграждения и документов — это вот самое, наверно, плохое». И напомнил, что президент России поставил задачу к 2021 году «разобраться с этими подходами». Подробности — в материале «Реального времени».

В Челнах на этой неделе на сессии горсовета с участием Рустама Минниханова также подвели итоги прошлого года и поделились планами на 2019 год. Мэр Челнов Наиль Магдеев, считая бизнес-климат в городе замечательным, не скупился на благодарности за поддержку городских проектов со стороны республиканских властей. Не скупился он и на обращения к Минниханову с просьбой и дальше выделять деньги на капремонт изношенных дорог, коммунальных сетей, спортивных школ и концертных залов. Просил мэр не только денег, но и новых широких полномочий муниципалитетам для борьбы с алкомаркетами и обращения ТБО. А получил от главы Татарстана в итоге чуть ли не отповедь: Минниханов дал понять, что именно в работе с бизнесом у Магдеева большие проблемы, сославшись на данные опроса самих челнинских предпринимателей. Подробности — в материале «Реального времени».

Наиль Магдеев считает бизнес-климат в городе замечательным. Фото Максима Платонова

Инвестиции в Татарстан выросли на 37%

Прошлый год оказался очень удачным для Татарстана — объем инвестиций вырос на 37%, отметила на брифинге глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. «Мы позиционируем Татарстан сегодня как международную точку для входа на рынок России и стран СНГ — для нас это ключевой момент. Мы говорим, что наша точка входа будет точно выгоднее с экономической позиции в связи с рядом факторов — расположение в центре европейской части России, с развитием логистики, в-третьих — мы все равно регион, и никогда у нас не будет таких цен, как в столице, мы все равно будем привлекательнее. Это касается и земельных участков, и аренды, и рабочей силы и так далее», — отметила на встрече с журналистами Талия Минуллина. По ее словам, в России есть кадровый голод, вызванный оттоком населения, и чемпионат мира рабочих профессий проходит у нас неслучайно.

После коллегии Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина стала гостьей онлайн-конференции «Реального времени». В неформальной беседе с корреспондентом издания она озвучила причины снижения Татарстана в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов и объяснила, почему в «Казань Экспо» нужно оборудовать съемочные павильоны «Татаркино» и развернуть фармацевтическое производство. Глава АИР рассказала также, в чем камень преткновения халяльного финансирования в России и сколько раз ей поступали заманчивые предложения о трудоустройстве из других регионов. Подробности в материале «Реального времени».

Прошлый год оказался очень удачным для Татарстана — объем инвестиций вырос на 37%, отметила Талия Минуллина. Фото prav.tatarstan.ru

«Маркетинг #реальноговремени» собрал экспертов отрасли в Казани

В последний день зимы в Центре современной культуры «Смена» прошла конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital — «Маркетинг #реальноговремени». На день в Казань вырвались ведущие эксперты отрасли — специалисты «Яндекса», «ВКонтакте», основатели платформ Mediabitch и LabelUp, руководители Vinci Agency и SMIT.Studio. Спикеры конференции в неформальной обстановке рассуждали о внедрении нейросетей и элементов искусственного интеллекта в повседневную жизнь, в том числе в жизнь маркетологов и пиарщиков, о непопулярности русского языка и «лености сознания», тормозящих техно-революцию, и о том, не настала ли пора SMM-специалистам переучиваться.

Фото Рината Назметдинова

«Галерея вин» оспаривает договор о залоге, а Цейнштейн в Израиле

«Галерея вин», которую обанкротили по требованию «Татсоцбанка», пытается спасти последнее имущество. Соучредитель компании обратилась в Арбитражный суд с требованием признать договор залога по кредиту, выданному банком в ноябре 2016 года, недействительным. По словам Ирины Кузьминой, супруги основателя компании Якова Цейнштейна, она не присутствовала при подписании договора и допсоглашений, а подпись в документах — подделали. Сам Цейнштейн объявлен в международный розыск.

Напомним, «Татсоцбанк» обвинил Цейнштейна в афере с получением кредита, якобы он заключил договор залога товара, который уже находился в залоге у продавцов. Сумма ущерба — 219 млн рублей. Дело о поджоге автомобиля Цейнштейна готовится к повторной передаче в суд, подозреваемый — начальник правового управления «Татсоцбанка» Артем Ильдеяркин.



Минэкономики РТ расчищает «авгиевы конюшни»

На этой неделе Министерство экономики РТ подало в арбитраж очередную порцию исковых заявлений к должникам — «лизинг-грантоедам». Точное их количество госведомство называть почему-то отказывается. Каждый из должников получил на конкурсной основе бюджетную субсидию на частичную компенсацию лизинга оборудования по государственной программе поддержки МСБ «Лизинг-грант». В зависимости от статуса предпринимателя — начинающий (до 1 года) или опытный — победители отборов Минэкономики РТ получили от 1 до 3 млн рублей каждый с условием создания нового производства и открытия рабочих мест. Однако в течение отведенных 3 лет бизнесмены не выполнили эти обязательства и не вернули деньги в бюджет.





Фото: autokam.ru



Государственная программа «Лизинг-грант» может быть свернута из-за неэффективности расходования бюджетных ресурсов. Или переформатирована с ужесточением условий.

Зеленодольцы не признают свое жилье аварийным

Доведенные до отчаяния решением судов о выселении, около 150 семей Зеленодольска накануне прорвались в городскую администрацию. В мэрии граждане подали заявку на митинг и потребовали встречи с главой района и градоначальником Александром Тыгиным. Люди выразили недовольство тем, как власти признавали аварийными их дома, по их словам, еще крепкие и не такие уж старые.

— Тыгин сказал, что землю уже продали и через год-два наши дома все равно признали бы аварийными, — рассказывает Миляуша Терскова.

Жительница Зеленодольска и мать троих детей накануне пришла в городскую администрацию вместе с десятками других таких же «аварийщиков», потребовавших встречи с мэром. На руках у всех «письма счастья» и судебные решения о выселении. В этом городе Татарстана проблема с реализацией программы стоит наиболее остро. Мэр ссылается на решения судов и направляет с претензиями в Госжилфонд при президенте РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Похожие споры из-за выселения жителей весной ожидают исполком Казани. Власти хотят построить несколько дорог, но выплачивать достойную компенсацию горожанам, чьи дома попадают под снос, по словам последних, не хотят. Владельцам участков в Залесном озвучили стоимость в три раза ниже рыночной. Собственники в поселке Борисково, чьи участки мешают закольцевать Большое Казанское кольцо, — в ожидании, уведомления им должны принести со дня на день. Всего речь идет минимум о 300 домах. Массово участки под муниципальные нужды мэрия Казани выкупает не первый раз, и не всегда владельцы земли получают «копейки» — в феврале этого года жители Савиново получили по 1 млн за сотку. Как показывает практика, победу в спорах одерживает самый настырный. Подробности — в материале «Реального времени».



Жители Зеленодольска возмущены тем, как власти признавали аварийными их дома, еще крепкие и не такие уж старые

В Сибае все еще страдают от запаха серы

На этой неделе продолжилась история с экологической ситуацией в башкирском городе Сибай. Гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретились с горожанами. Беседа была настолько горячей, что Хабирову неоднократно приходилось остужать пыл земляков и поправлять гостя из Свердловской области.

Как сообщало «Реальное время», в конце 2018 года жители зауральского города начали жаловаться на неприятный запах серы, першение в горле, кашель и удушье. На обращения горожан местные власти не давали внятных ответов. Доведенные до отчаяния, жители вышли на стихийный митинг перед местной администрацией и призвали к ответу мэра Рустема Афзалова. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который до декабря публично не вмешивался в ситуацию, вынужден был отреагировать. Он уже несколько раз съездил в Зауралье. В городе был создан межведомственный штаб, стали ежедневно проводиться замеры состояния воздуха (датчики неоднократно фиксировали значительное превышение ПДК вредных веществ), прибыла бригада медиков. Кроме того, в город приезжал глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал принять в санаториях своего региона 500 сибайских детей. Подробности — в материале «Реального времени».

Гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретились с жителями Сибая. Фото glavarb.ru

Экс-главе исполкома Чистополя продлили домашний арест за взятку

Обвиняемому в получении взяток на 880 тыс. рублей бывшему главе исполкома Чистополя Александру Заиконникову продлили срок домашнего ареста до 7 апреля. Дополнительный месяц запросило следствие, чтобы завершить расследование, — изначально срок ареста был установлен до 7 марта. Смягчить меру пресечения суд посчитал невозможным, так как, учитывая связи бывшего сити-менеджера, он мог воздействовать на участников процесса и препятствовать расследованию.

Следствие установило, что с 1 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года Заиконников на посту руководителя Чистопольского горисполкома, находясь в своем служебном кабинете, получил от учредителя ООО «Монолит» Айрата Исмагилова через посредника, директора компании Рамиля Ситдикова, взятку в крупном размере за подписание им актов выполненных работ по заключенным контрактам и общее покровительство при выполнении этих контрактов. Как сообщало ранее «Реальное время», следователь по особо важным делам третьего отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов возбудил дело в 5 утра 7 января, а уже через час сотрудники ФСБ и следствия пришли к Заиконникову, а также к Рамилю Ситдикову. Подробности — в материале «Реального времени».

Александру Заиконникову продлили срок домашнего ареста до 7 апреля



«Дело врача»: хирургу грозит 3 года за смерть пациента

В Агрызский районный суд поступило «дело врача»: 46-летнего заведующего хирургическим отделением ЦРБ Алексея Шадрина обвиняют в причинении пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. За смерть 35-летнего Ильнура Абдрашитова, поступившего в больницу с ножевым ранением в бедро, врачу грозит до 3 лет лишения свободы. Два года назад предшественника Шадрина, и. о. завотделением хирургии, осудили за халатность, обернувшуюся смертью двух пациентов. Как заявил «Реальному времени» сам Шадрин, вину в преступлении он не признает.