Маховик розницы не дал разогнаться татарстанским банкам

Обзор динамики кредитного портфеля банковского сектора на 1 июля 2018 года

«Реальное время» изучило кредитные портфели российских банков в их годовой динамике. В целом по рынку наблюдается рост, но локомотивом здесь выступает в основном розничный сегмент, который растет примерно в четыре раза быстрее корпоративного. Эксперты считают, что рано или поздно потенциал розницы сойдет на нет — в пользу этого говорит нарастание пессимизма россиян относительно их будущего финансового положения, а также попытки ЦБ купировать риски надувания кредитного пузыря. При этом татарстанским банкам бум розничного кредитования не помог.

Граждане разогнали рынок

К 1 июля общий объем банковских кредитов экономике достиг отметки в 44,7 трлн рублей. За год он увеличился на 3,5 трлн, или на 8,5%. Однако, как уже писало «Реальное время», рост идет весьма неравномерно: динамика в розничном сегменте сильно превосходит динамику в корпоративном, что вызывает большие опасения у ЦБ. Совокупный ссудный портфель организаций (кроме финансовых) с 1 июля прошлого года прибавил 4,7%, тогда как в рознице рост составил 18,6%. Всего компании должны банкам 31,4 трлн рублей, долг населения равен 13,3 трлн.

Подавляющая часть кредитов, как водится, сконцентрирована в руках пяти крупнейших игроков — Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Россельхозбанка» и «Альфа-Банка»: на их долю приходится около 75% от общего кредитного портфеля банковского сектора. В годовом выражении наибольший прирост был у ВТБ — 62,6%. Портфель «Альфа-Банка» вырос на 18,2%, Сбербанка — более чем на 15%, динамика «Россельхозбанка» и «Газпромбанка» — соответственно 11,2 и 10,9%.

Портфель «Райффайзенбанка» в годовом выражении увеличился на 18,3%, «Юникредитбанка» — на 11,3%, «Росбанка» — на 9%, «Уралсиба» — на 7,6%. Фото Максима Платонова



По-разному росли банки и за пределами топ-5, тем не менее рост был у большинства участников рынка. Так, портфель «Райффайзенбанка» в годовом выражении увеличился на 18,3%, «Юникредитбанка» — на 11,3%, «Росбанка» — на 9%, «Уралсиба» — на 7,6%. Быстрее росли «Почта Банк» («дочка» ВТБ и «Почты России», +63,1%), подконтрольный «Роснефти» банк «Пересвет» (+26,5%), а также банк «Россия», среди совладельцев которого — бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и виолончелист Сергей Ролдугин (портфель «России» прибавил 21,1%).

Были, впрочем, и те, кто растерял часть своего кредитного портфеля. В основном это банки, которые в процессе санации перешли в собственность ЦБ. К примеру, у ФК «Открытие» портфель сжался более чем наполовину, у «Промсвязьбанка» — почти на четверть, у «Бинбанка» — на 14,4%. «Рост Банк», некогда подконтрольный «Бинбанку», сократил портфель на треть; почти неизменным остался объем кредитов у банка «Траст», ранее входившего в группу «Открытие».

Общий уровень просроченной задолженности на начало июля составил 5,36%. Сейчас в корпоративном сегменте он выше, чем в розничном (6,1 против 6,7%), хотя еще год назад все было наоборот. Средняя доля просрочки по пяти крупнейшим банкам составляет около 5%, но по конкретным банкам сильно различается. У Сбербанка и ВТБ просроченный долг держится в районе — 2,2—2,5% от портфеля, у «Россельхозбанка» — более 11%.

Банки «Татнефти» теряют объемы

В Татарстане ситуация была сложнее, чем по всему сектору в целом: около половины местных кредитных организаций за год сократили свои портфели. Подконтрольный «Татнефти» банк «Девон-Кредит» с 1 июля прошлого года потерял почти треть кредитного портфеля (как и «Зенит», другой банк нефтяной группы, — минус 11%), «Акибанк» сократил портфель более чем на 16,5%, «Камский коммерчечкий банк» — на 13,6%, «Алтынбанк» братьев Абдуллиных — на 34% с лишним. Незначительные потери были и у «Ак Барс» Банка — -3,4%; почти на столько же (-3,7%) сократился портфель самого маленького банка республики — «ИК Банка».

Среди тех, кто показал положительную динамику, быстрее всех рос «Татсоцбанк» семьи Колесовых — он прибавил 41,5% в годовом выражении. Портфель «Банка Казани» за тот же период увеличился на 22,4%, «Автоградбанка» — на 1,7%, «Актокредитбанка» Павла Сигала — на 10%, «Энергобанка» — на 2,7%.

Владимир Тетерин, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», считает, что разгон розничного кредитования, обеспокоивший представителей регулятора, рано или поздно сойдет на нет. «Действительно, можно говорить о том, что в последнее время розничное кредитование переживает настоящий бум при том, что ярко выраженной тенденции к росту платежеспособности населения в целом не прослеживается. Мотивы банкиров понятны: первоклассные корпоративные заемщики приносят лишь символическую маржу, поэтому сектор и разогнал розничный «маховик» на полную», — говорит Тетерин.

На фоне бурного роста банки часто недооценивают долгосрочные риски в розничном направлении: так, коэффициент резервирования в этом сегменте снизился до 8% — минимума с 2014 года. «При этом на данный момент нет ощущения, что граждане в будущем будут с оптимизмом смотреть в свои карманы в свете факторов, разгоняющих инфляцию, таких как повышение цен на топливо и ставки НДС», — продолжает Тетерин. Это в совокупности со сдерживающими мерами со стороны ЦБ приведет к тому, что в 2020 году розничный сегмент перестанет быть локомотивном рынка. Постепенно будет снижаться и рентабельность розницы, что может оказаться довольно чувствительно для манков-монолайнеров или просто тех, кто активно наращивает кредитование населения.

