Апрельские тезисы банкира: минус 3 процента от прибыли, плюс три года к расчистке

Обзор показателей банковского сектора в январе—апреле и главных событий мая

Фото: Гуландам Зарипова

«Реальное время» представляет обзор основных показателей банковского сектора за январь—апрель, а также главных событий мая. В этом выпуске: прибыль банков снизилась почти на 3%, а одним из наиболее успешных оказался санируемый «Бинбанк»; ЦБ получил убыток впервые за 19 лет, а Эльвира Набиуллина планирует расчищать рынок еще два—три года.

Кто ушел и сколько осталось

В апреле банков России с правом на проведение операций стало на восемь единиц меньше; всего на начало мая в живых оставалось 534 игрока. Из выбывших некоторые ушли с рынка по воле регулятора, некоторые — по другим причинам. Без лицензий остались семь банков и одна небанковская кредитная организация. Среди них:

«Русский торговый банк» (Москва, 215-е место в банковской системе);

Банк «Логос» (Москва, 514-е место в банковской системе);

«ОФК Банк» (Москва, 127-е место в банковской системе);

«Конфидэнс Банк» (Кострома, 271-е место в банковской системе);

Банк «ВВБ» (Севастополь, 179-е место в банковской системе);

Банк «Эльбин» (Махачкала, 483-е место в банковской системе);

«Новый кредитный союз» (Москва, 437-е место в банковской системе).

Поводом для отзыва лицензии почти во всех случаях становился упор банков на обслуживание основного собственника или связанных сторон, а также несправедливо завышенная оценка активов. Так, «ОФК Банк» ориентировался на кредитование производителей и дистрибуторов алкогольной продукции, в частности — аффилированных друг с другом. При этом, по данным ЦБ, он применял «различные схемы», которые позволяли банку формально соответствовать установленным требованиям. «ВВБ» и «Конфидэнс Банк» копили плохие активы под видом хороших, а в «Логосе» и «Новом кредитном союзе» были выявлены забалансовые операции, связанные с обменом валюты.



«ВВБ» и «Конфидэнс Банк» копили плохие активы под видом хороших. Фото ikrim.net

Цифры

Активы сектора за месяц увеличились на 1,6% и достигли 86,42 трлн рублей. Более 59% от этой суммы сконцентрировано в пяти крупнейших банках; еще 20,5% активов делят между собой организации, занимающие 6—20 места в банковской системе.

Общий корпоративный кредитный портфель на 1 мая составил 31,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,5%. Еще больше вырос портфель в рознице — он прибавил 1,8%, достигнув 12,8 трлн рублей. Таким образом, в сумме объем кредитов экономике на 1 мая исчислялся 44,2 трлн рублей (месячный прирост — 0,9%).

Вместе с тем в корпоративном кредитовании на 1,6% вырос и размер просроченной задолженности. Как утверждает ЦБ, причиной тому был «ограниченный круг операций некоторых крупных банков». Впрочем, за счет выдачи новых кредитов общая доля просрочки в корпоративном портфеле не увеличилась, зафиксировавшись на уровне 6,9%. В рознице она снизилась с 6,7 до 6,4%.

Сумма вкладов и остатков на счетах организаций в апреле снизилась на 1,7% (до 25,2 трлн рубелей), тогда как вклады населения, наоборот, выросли более чем на 1% — с 26,05 до 26,74 трлн рублей. Несмотря на то, что на депозитах в иностранной валюте физические лица хранят всего 5,5 трлн рублей (в рублевом эквиваленте), удельный вес таких вкладов на фоне апрельского ослабления рубля несколько увеличился до 20,6%. В средствах организаций доля валюты составила 39%.

Прибыль банков за 4 месяца 2018 года

№ Наименование банка на 1 мая 2018г., тыс.руб. на 1 мая 2017г., тыс.руб. Изменение 1 Сбербанк России 262 153 352 207 062 413 55 090 939 2 Бинбанк 56 711 858 1 007 511 55 704 347 3 ВТБ 50 513 345 17 670 106 32 843 239 4 Альфа-Банк 43 859 399 6 593 559 37 265 840 5 Газпромбанк 22 707 945 18 392 944 4 315 001 6 Национальный Банк «Траст» 15 396 775 -5 379 216 20 775 991 7 ЮниКредит Банк 10 386 592 12 137 596 -1 751 004 8 Райффайзенбанк 10 150 544 10 479 867 -329 323 9 Совкомбанк 8 509 508 7 751 754 757 754

Прибыль

По итогам 4 месяцев 2018 года сальдированный финансовый результат банков составил 537 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем в январе—апреле прошлого года (553 млрд). Вдобавок почти половину от общей прибыли сектора (48,8%) получил Сбербанк, который заработал 262,15 млрд рублей — на четверть больше, чем за аналогичный прошлогодний отрезок.

Вторую строчку в списке самых прибыльных организаций внезапно занял санируемый «Бинбанк»: его результат составил 56,71 млрд рублей против 1 млрд рублей годом ранее (из отчетности банка видно, что в I квартале он распустил резервы по ссудам на 161,27 млрд рублей). Третьим оказался ВТБ, чей финансовый результат увеличился на 32,84 млрд рублей, до 50,51 млрд.

«Альфа-Банк» расположился на четвертой строчке, заработав 43,86 млрд рублей против 6,59 млрд на 1 мая 2017 года. Менее существенно вырос результат «Газпромбанка» — он составил 22,7 млрд.

После получения убытка в 5,38 млрд рублей в январе—апреле 2017-го на прибыль вышел и банк «Траст», который совсем недавно перешел в собственность ЦБ (ранее входил в финансовую корпорацию «Открытие»). На 1 мая этого года его финансовый результат составил 15,4 млрд рублей.

Однако положительный результат зафиксировали далеко не все — 162 банка вошли в май с убытком в размере 169 млрд рублей. Свыше 28% от общих потерь пришлось на «Промсвязьбанк» — будущий уполномоченный банк оборонно-промышленного комплекса. Почти такая же доля (27%) в общем убытке была у «Автовазбанка», который тоже санируют.

Одни из самых больших убытков показали также «Рост Банк» (ранее контролировался «Бинбанком») и банк «Советский» (принадлежал «Татфондбанку»). На двоих они получили отрицательный результат в размере 45,2 млрд рублей.

О чем говорили

Объем «фонда плохих долгов», который создается на базе банка «Траст» и будет управляться Фондом консолидации банковского сектора, может превысить 2 трлн рублей. Ранее предполагалось, что величина активов фонда будет гораздо меньше. В мае зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что фонд просуществует 3—5 лет, а некачественные активы, которые будут передавать туда крупные санируемые банки, планируется продавать по рыночной стоимости. Как сообщал ТАСС, организацию, создающуюся на основе «Траста», возглавит член правления ФК «Открытие» Юрий Адамович.

Конец мая ознаменовался, в частности, скандалом с аналитиком Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка) Александром Фэком. Он был уволен из компании после того, как СМИ рассказали о содержании его доклада для иностранных инвесторов, в котором Фэк раскритиковал инвестиционные проекты «Газпрома». Аналитик заявил, что основную выгоду от строительства газопровода в Китай получает не сам «Газпром», а его подрядчики — в том числе компании, связанные с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко.

Сам президент Сбербанка сказал, что считает доклад недопустимым, поскольку он содержит «огромный набор предположений». Фото Максима Платонова



22 мая, вскоре после того как доклад стал достоянием общественности, Фэк был уволен из Sberbank CIB, а вслед за ним компанию покинул руководитель аналитического управления Александр Кудрин.

Позднее президент Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что позвонил главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чтобы принести извинения. По словам Геннадия Тимченко, с этой же целью Греф звонил и ему. Сам президент Сбербанка сказал, что считает доклад недопустимым, поскольку он содержит «огромный набор предположений».

По итогам 2017 года ЦБ получил убыток впервые с 1998 года. В мае регулятор опубликовал годовой отчет, из которого следует, что его отрицательный финансовый результат составил 435,3 млрд рублей. Убыток образовался в основном из-за профицита ликвидности в банковском секторе (увеличился объем свободных средств, которые банки размещают под проценты в ЦБ).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что расчистка банковского сектора будет полностью завершена через два—три года. «Политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России провидит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты, количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом», — написала Набиуллина в отчете регулятора.

Центральный банк собирается выявлять нарушения на рынке методом тайного покупателя. Как сообщали «Ведомости», сотрудники регулятора будут звонить в отделения и кол-центры банков под чужим именем и говорить, что планируют разместить в банке свои средства. Это, надеются в ЦБ, позволит эффективнее обнаруживать признаки забалансовых вкладов, а также проверять банки на предмет дополнительных условий, которые не указываются в договорах.