В 2019 году на фондовые рынки влияли торговые войны, твиты Трампа и монетарная политика

Но и в Азии, и в США, и в России, и в Европе фондовые индексы уверенно выросли

Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Казани Марат Сабиров рассказал «Реальному времени» об итогах 2019 года на зарубежном и отечественном фондовых рынках.

Глобальный рынок

Торговая война между США и Китаем определенно оказала глобальный эффект на фондовые рынки, причем не только Азиатско-Тихоокеанского и Североамериканского регионов, но и на остальные площадки. Из-за нее МВФ вынужден был снизить прогнозы на рост мировой экономики, поскольку повсеместно сокращались инвестиции в расширение бизнеса.

Но несмотря на это, почти все фондовые площадки в этом году показали рост. Стоит выделить рост доходности американских индексов, в особенности индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq 100, который прибавил 32,11% за год. В европейском регионе лидерами стали немецкая и французская биржи, но фурор произвела греческая площадка, взлетевшая за год более чем на 43%.

Отличилась и Россия, доходность фондовых индексов которой прибавила 28,5%. В Азии показали хороший «перформанс» Австралия и Китай с доходностью 22,5% и 17%, соответственно.

Главным драйвером роста мировых фондовых площадок стало продолжение смягчения монетарной политики центробанков практически по всему миру. Самые успешные сектора различались от биржи к бирже, но выделить стоит технологические сектора и в общем TMT (Technology, Media, Telecom). Словом, год для всех заканчивается на позитивной ноте, бык бьет копытом практически на всех крупных фондовых площадках.

Американский фондовый рынок

В 2019 году все главные американские индексы уверенно росли и продолжали обновлять исторические максимумы. Причины роста у американского рынка те же, что и у всех остальных: положительные новости о возможном окончании торговой войны, дальнейшее снижение ставки ФРС. Плюс ко всему в конце августа американский регулятор начал планомерно увеличивать баланс, который прибавил 8,9%: вырос на $335 млрд, и теперь составляет $4,095 триллиона. А вот военный конфликт с Ираном почти не оказал влияния на фондовый рынок США.

Исходя из этого и общей умеренно положительной макростатистики, бычий тренд должен сохраниться и на 2020 год. На экономику должен и дальше влиять эффект смягчения монетарной политики ФРС.

Если считать за значимые дневные колебания на рынке рост более чем на 0,5% и снижение более чем на 0,4%, то одним из факторов, оказывавших влияние на фондовые индексы Америки, оказались… твиты Трампа! Последний такой кейс произошел 12 декабря, когда Трамп заявил: «Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!» («Мы ОЧЕНЬ близки к БОЛЬШОЙ СДЕЛКЕ с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!»). Фондовый рынок Америки в тот день вырос на 0,8%.

S&P500 — индекс крупнейших компаний в США — прирос более чем на 25% с начала года. Самый большой рост показал технологический сектор. Лидерами прироста были крупные компании с низкой волатильностью. Например, Apple с начала года выросла на 77% и достигла капитализации более $1,2 триллиона. Отчасти большой рост зафиксирован из-за низкой базы — коррекция в конце 2018 года сильно обесценила многие активы. Есть мнение, что тенденция к росту продолжится, но в более мягкой форме, то есть аналогичной доходности ждать не стоит.

Российский фондовый рынок

Отечественный рынок в 2019 году вошел в число мировых лидеров по доходности как в национальной валюте, так и в пересчете на доллары. Индекс Мосбиржи (RUB) прибавил с начала года 25%, а с учетом дивиденда — 35%. Долларовая доходность еще выше: 40% без дивиденда и 50% — полная.

На динамику рынка сильно повлиял приток инвестиций, как частных, так и институциональных. Число счетов физлиц превысило 3 миллиона, их доля в обороте составила 33%. Частные инвесторы в этом году купили облигаций на 360 млрд рублей. Восстановление доверия к рынку обусловлено и относительной стабильностью курса рубля (рубль даже укрепился к доллару сильнее других мировых валют стран ЕМ).

Большинство бумаг продемонстрировало позитивную динамику. Сильнее всего выросли акции энергетического сектора, нефти и газа, финансов. За счет взлета на 30% акций МТС показал внушительный рост и телеком. На 90% выросли акции «Системы». На следующий год, по нашим прогнозам, к позитивной динамике подтянутся бумаги других секторов — в частности, энергетического, нефтехимического и ретейла.

Если говорить о местных предприятиях, то год обещает быть интересным для «Нижнекамскнефтехима» и «Татнефти».

Первый вовлечен в реализацию крупных проектов до 2027 года на общую сумму порядка 1 трлн руб., по НКНХ также прогнозируем рост прибыли. Татнефть, в свою очередь, планирует дальнейшее развитие нефтехимического направления, что может стать дополнительным драйвером роста.

Из «голубых фишек» доходность свыше 50% продемонстрировали «Газпром», ГМК «Норникель» и «Сургутнефтегаз». Из ликвидных бумаг сильнее всего просели «Алроса», «Мечел», «Лента», RusAl и «Магнит». Ретейл подвел отток покупателей, «Алросу» — падение экспортных продаж, производителей черных металлов — снижение цены на продукцию.

Из интересных кейсов Мосбиржи прошлого года — драматичные приключения акций Yandex. Сначала они отреагировали на новости о планах резко ограничить иностранное участие эффектным обвалом на 25%. Но все кончилось хорошо, и к концу года бумаги обновили максимум.

А еще Россия вернула инвестиционный рейтинг от всех ведущих агентств, это было одним из важных факторов притока индексных фондов.

В октябре 2019 года приросло число российских компаний, акции которых торгуются на ведущих американских фондовых площадках. Листинг на Nasdaq получила головная структура ИК «Фридом Финанс» — Freedom Holding Corp. Это первая брокерская компания из России и СНГ, которая торгуется на этой престижной бирже.

Уверен, позитив продолжится в следующем году. С наступающим Новым годом и отличных вам инвестиций в 2020-м!