Немецкая партия левых призвала снять санкции с России

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала покончить с «ледниковым периодом» в отношениях с Россией.



«В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят ущерб европейским и немецким компаниям. Так что в наших интересах их отменить», — цитирует Вагенкнехт Neue Osnabrücker Zeitung.

По ее словам, важно продолжать критиковать воссоединение Крыма с Россией. При этом такая критика не должна звучать из уст тех, кто сам ведет войны и нарушает международное право.

Вагенкнехт заявила, что США потратили порядка $5 млрд, чтобы «свергнуть пророссийское правительство на Украине», которого на Украине, на самом деле, никогда не было. «При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — пояснила она.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний.

