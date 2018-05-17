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Крымский мост появился в Google Maps

15:00, 17.05.2018
Крымский мост появился в Google Maps
Фото: скриншот google.ru/maps/

Крымский мост появился в картографическом сервисе Google Maps.

Приложение пока не прокладывает маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу. Исключением является выбор острова Тузла в качестве пункта назначения, пишет RT.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Уже 16 мая в 5.30 со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.

ОбществоИнфраструктура
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