Крымский мост появился в Google Maps

Крымский мост появился в картографическом сервисе Google Maps.



Приложение пока не прокладывает маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу. Исключением является выбор острова Тузла в качестве пункта назначения, пишет RT.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Уже 16 мая в 5.30 со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.