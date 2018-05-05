В Оренбурге суд разбирается в истории с отписавшим жилье медсестре пациентом хосписа

В Оренбурге суд рассматривает дело о комнате в центре города, которую местный житель подарил медсестре за несколько дней до смерти. Сотрудница медучреждения утверждает, что все прошло по закону, но дочь пациента считает, что его обманули.

В августе 2017 года 63-летний оренбуржец попал в паллиативное отделение ГКБ им. Пирогова. Тогда обнаружилось, что медсестрой в учреждении работает его дальняя родственница, передает orenday. Она стала заботиться о пациенте и вскоре больной оформил на нее доверенность на получение пенсии. Позже медсестра получила другую доверенность для приватизации комнаты в коммуналке, где был прописан мужчина.

За несколько дней до смерти пенсионера были оформлены документы на передачу жилья медсестре.

Главврач больницы Андрей Карпец утверждает, что заведующая отделением давала согласие на вывоз пациента в МФЦ. Сама медсестра подчеркивает, что передачей имущества больной хотел отблагодарить ее за уход.

Дочь оренбуржца и ее юристы сомневаются, что он до конца осознавал происходящее. Она подчеркивает, что и сама ухаживала за отцом.

При этом комната уже выставлена на продажу. Ее стоимость оценивается в 400 тысяч рублей.